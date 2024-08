L'Oroscopo evidenzia lo Scorpione al primo posto nella classifica di domenica. Le previsioni zodiacali dell'11 agosto vedono estremamente positivo l'ultimo giorno della settimana anche per i nati nel segno del Cancro, Capricorno e Toro. Sarà quasi certamente una giornata da prendere con un certa concentrazione per quelli dell'Ariete e dell'Acquario.

Previsioni zodiacali di domenica 11 agosto e classifica: molto bene anche il Toro

12° posto - Acquario. Questa domenica che sta per prender piede partirà lentamente, con una certa tensione a fare da bilanciere tra positività e negatività.

Evitate di riversare tutte le vostre energie su impegni esterni, altrimenti rischierete di trascurare la persona amata. Spesso chi avete accanto si sente in parte escluso dalla vostra vita: cercate di rimediare. Single, il vostro intuito vi porterà a riflettere profondamente prima di fare scelte importanti. Restate aperti a nuove strategie, soprattutto in ambito interpersonale: fate soprattutto attenzione alle persone invidiose: correte ai ripari se necessario.

11° posto - Ariete. La giornata di chiusura del weekend in media si prospetta complicata, con gli astri poco favorevoli. In campo sentimentale, il partner vi sosterrà nonostante i pensieri negativi che potrebbero affliggervi in questi giorni.

Evitate le arrabbiature e tenete a bada il nervosismo. Con calma, fate passare il periodo, poi si vedrà. Single, siate cauti con chi vi circonda e cercate di essere più selettivi nelle amicizie. Anche in famiglia le discussioni potrebbero essere all'ordine del giorno: chiarite prima di tornare a casa, per evitare tensioni.

10° posto - Bilancia.

In arrivo una domenica di agosto quasi sicuramente un po' fuori dagli schemi. A dare il ritmo al periodo sarà una certa dose di nervosismo. In amore, poi, mantenete la calma e non fatevi prendere dall'ansia. Chi è in una relazione stabile dovrà fare attenzione a non lasciarsi sfuggire confidenze che potrebbero compromettere il rapporto.

Meglio una mezza verità, al posto di una finta sincerità. Single, prendetevi del tempo per ascoltare il vostro cuore e capire cosa vi rende davvero felici. Dal punto di vista economico, sarebbe saggio iniziare a risparmiare per il futuro.

9° posto - Sagittario. La giornata numero sette del periodo in analisi, ovvero domenica, sarà segnata da qualche difficoltà, specialmente nei rapporti interpersonali. In amore, la mente sarà altrove e il partner potrebbe sentirsi trascurato. Basterà un po' più di presenza con comprensione quanto basta, e tutto andrà per il meglio. Single, per conquistare chi vi piace, puntate su simpatia e leggerezza: una risata condivisa potrebbe essere l'inizio di qualcosa di speciale.

In famiglia, l'atmosfera potrebbe non essere delle migliori. Anche se può sembrare impegnativo, sforzatevi di mantenere la calma cercando di non dare seguito a polemiche.

8° posto - Leone. L'ultimo giorno della settimana sarà moderatamente positivo, con possibilità di risolvere incomprensioni o chiarire divergenze. In amore, se ci sono questioni irrisolte, affrontatele quanto prima, in modo da poter contare su di un dialogo sereno e sincero. Il vostro partner apprezzerà il confronto pacato e sincero, e insieme troverete un equilibrio su alcuni aspetti divergenti. Single, è tempo di nuove avventure: organizzate uscite o cercate nuove opportunità per incontrare qualcuno di speciale, ma fatelo adesso.

In ambito economico, la situazione è stabile, comunque sappiate che c’è sempre spazio per migliorare.

7° posto - Gemelli. La giornata di domenica sarà caratterizzata mediamente da alti e bassi. È tempo di abbandonare vecchie abitudini e concentrarsi su nuovi progetti, evitando di pensare troppo a cose marginali. In amore, il partner sarà disponibile e pronto a sostenervi nei momenti di difficoltà. Questo senz'altro vi riempirà di orgoglio e vi farà sentire felici. Single, l'atmosfera sentimentale potrebbe non essere la migliore in questi giorni. Forse vi saranno novità in arrivo, soprattutto per i più giovani, ma non subito: pazientate. In alcune relazioni interpersonali, mantenete la lucidità e prendete decisioni consapevoli.

6° posto - Pesci. Periodo discreto, con una fase iniziale tranquilla che evolverà senza scossoni. In campo sentimentale, sarà importante non dare nulla per scontato. Il partner avrà bisogno di sentire la vostra attenzione, in cambio regalerà tanta dolcezza e una marea di coccole. Provate a sorprenderlo con piccoli gesti, uscendo dalla routine quotidiana. I cuori solitari sentiranno un forte desiderio di allontanarsi dal consueto, questo li porterà a incontrare persone stimolanti. Sfruttate al meglio le opportunità anche a livello personale: sarà cruciale mantenere l'autocontrollo nelle situazioni e non esporsi a rischi inutili. Una nuova fase della vita è pronta a iniziare, portando con sé soddisfazioni.

5° posto - Vergine. Situazione equilibrata, anche se non mancheranno i soliti intoppi. In amore, il vostro ultimo progetto sentimentale si rivelerà fattibile: non esitate a darvi da fare, pianificando il futuro prossimo. Per chi è libero da legami, la Luna in Scorpione una preziosa alleata, aiutandovi a conquistare chi desiderate. Non sprecate il vostro tempo con persone che non sono in sintonia con voi. A livello familiare, una certa leggerezza potrebbe complicare un progetto importante: impegno e determinazione saranno fondamentali per evitare problemi e raggiungere i target. Non trascurate i dettagli, siate pronti a fare il necessario per portare a termine i vostri piani.

4° posto - Toro.

Giornata domenicale particolarmente positiva, con poche difficoltà a ostacolare il percorso. Gli astri saranno dalla vostra parte, favorendo piccoli ma significativi progressi nei settori in cui sarete impegnati. Questo vi permetterà di sfruttare ogni opportunità che si presentasse, soprattutto nel campo sentimentale. Le pressioni negative da astri non di parte diminuiranno, permettendovi di vivere l’amore con più serenità e passione, specialmente per chi è già in coppia. Nuove esperienze si profilano anche a chi è solo: lasciatevi andare e accogliete ogni novità. Sul fronte amicale e sociale, le configurazioni planetarie vi saranno favorevoli, offrendovi la possibilità ritrovare un equilibrio.

3° posto - Capricorno. Il weekend chiude i battenti rilasciando energia positiva, con numerose opportunità da cogliere al volo. In ambito sentimentale, la comunicazione sarà fluida e avrete la capacità di esprimere pensieri e desideri in modo efficace. Questo rafforzerà il legame di coppia, portando una rinnovata sintonia e un incremento dell'affettuosità reciproca. Per i cuori solitari, si prospettano scambi comunicativi intensi con una persona molto interessata: cogliete l'occasione per dare vita a qualcosa di serio. In famiglia, mantenete l’equilibrio e concentratevi sulle cose in agenda. Lasciarsi distrarre sarebbe come dare il via all'insuccesso. Focalizzatevi sugli obiettivi.

2° posto - Cancro.

Opportunità e momenti speciali. Nel campo sentimentale, potrete vivere momenti di dolcezza con il partner, condividendo attività piacevoli che renderanno speciale il tempo trascorso insieme. Sognate una giornata come questa, da tempo, ora potete finalmente godervela. Per chi è in cerca dell'anima gemella, si prospettano sviluppi favorevoli: preparatevi a vivere emozioni intense: organizzate qualcosa di romantico per rendere ancora più magico questo periodo. A livello generale, sarete molto occupati, ma il vostro impegno sarà ricompensato con grandi soddisfazioni. Mantenete la calma e non perdete di vista i vostri obiettivi.

1° posto - Scorpione. La giornata di domenica si annuncia speciale, illuminata da influssi benefici della Luna.

In amore, momento ideale per sfruttare questa ventata di positività, affascinando il partner con carisma e magnetismo. Non esitate a rinnovare l'affetto che vi lega alla persona amata: grandi emozioni vi attendono e l'intesa potrebbe raggiungere nuovi livelli di intensità. Per chi è solo, un incontro emozionante potrebbe presto cambiare le carte in tavola, risvegliando passioni sopite. Sul piano generale, la giornata sarà caratterizzata da una comunicativa efficace e da opportunità vincenti. Sfruttate questo momento di forza per consolidare le relazioni e avanzare nei progetti.