L'oroscopo della settimana di Ferragosto, dal 12 al 18 agosto, è pronto a svelare quali segni zodiacali godranno di giornate al top, con 5 quadrifogli portafortuna, e chi invece dovrà tenere gli occhi bene aperti. Le stelle agevoleranno il cammino del Cancro, con cinque quadrifogli, della Bilancia, dei Pesci e dei Gemelli. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche settimanali.

Previsioni delle stelle per la settimana di Ferragosto, 12-18 agosto: segni con 3 stelle

Capricorno: 3 quadrifogli - Avrete la sensazione di essere perseguitati dalla sfortuna.

La settimana partirà con mille cose da fare e vi sentirete affannati. Potrebbe esserci un andirivieni di gente, specie se tocca a voi ospitare i parenti quest'estate. Cercate di portare pazienza: tutto è destinato a finire prima o poi. Quando questo caos passerà, vi resteranno dei bei ricordi che richiamerete in causa ogni volta che vi sentirete tristi e soli. Nottate insonni vi attendono, cercate di non abbuffarvi di cibo spazzatura e idratatevi sempre e comunque.

Vergine: 3 quadrifogli - La buona sorte sarà un lontano ricordo, ma forse non vi reputate poi tanto fortunati. Qualcuno potrebbe venirvi a trovare o magari mettersi in contatto con voi. Se siete in coppia, fate attenzione alle gelosie e alla voglia di trasgressione.

Forse vi siete invaghiti di un'altra persona, ma fareste meglio a non tradire perché si tratta di una mera cotta estiva. Se siete single, non dovreste insistere troppo con quella persona che vi interessa perché finireste per farla scappare a gambe levate. Grigliate all'aria aperta e tante risate sapranno smozzare la monotonia.

Toro: 3 quadrifogli - Dovreste continuare a mettercela tutta: solo con il duro impegno potrete contrastare le sfighe di turno. Avrete la sensazione di stare sulle montagne russe, in questa settimana ferragostana. Il 15 agosto avrete qualcosa da fare e le stelle vi daranno tregua. Se c'è una persona che vi piace e che non vi fa dormire la notte, non dovreste cercare di evitarla a tutti i costi.

Approcciatela poco alla volta e siate voi stessi: se sono rose fioriranno. In questi giorni cercate di non affannarvi troppo e delegate qualche mansione ai vostri amici o familiari.

Scorpione: 3 quadrifogli - Ferragosto così così. Non sarà una settimana eccellente perché qualcuno o qualcosa ti remerà contro. C'è chi non sopporta il caldo e non vede l'ora che arrivi l'autunno, ma c'è chi si sente vicino ai titoli di coda e ne è triste. Spegnete ogni preoccupazione e pensiero angosciante, cercate di godervi al meglio questa settimana. Ci saranno molti alti e bassi, ma saprete affrontarli grazie alla determinazione che possedete. La perfezione non esiste, per cui non ossessionatevi troppo.

Oroscopo per segni con 4 quadrifogli

Ariete: 4 quadrifogli - Vi attende principalmente una settimana avventurosa e ricca di divertimento, a patto che usciate di casa e accettiate degli inviti. Arriverà la tregua anche per coloro che stanno vivendo un difficile anno e stanno superando delle cocenti perdite. Fate uno sforzo in più e dedicate del tempo di qualità ai familiari e agli amici. Per quanto riguarda l'amore, le stelle vi supporteranno. Il mese precedente, delle coppie hanno ritrovato il feeling di un tempo riportando a galla i sentimenti che si erano sopiti. I cuori solitari si lasceranno andare ma senza impegnarsi in relazioni serie.

Sagittario: 4 quadrifogli - Alti e bassi umorali. Sarete lunatici, ma il Ferragosto andrà molto bene.

La buona sorte ti aiuterà a superare i momenti più complessi. Sarà possibile staccare la spina, anche se soltanto per poche ore o giorni. Approfittate del momento per riposarvi e svagarvi. Con i parenti o i vicini di casa potrebbero nascere questioni spinose, cercate di essere pazienti e diplomatici. La spensieratezza rischierà di compromettere dei flirt. Per il momento stoppate i progetti e rimandate tutto a settembre. Aperitivi in compagnia, gite fuori porta, cene a lume di candela, passeggiate serali: basta poco per essere felici.

Leone: 4 quadrifogli - La fortuna sarà oscillante ma comunque saprete cavarvela davanti a eventuali situazioni complicate. C'è chi si trova in vacanza e chi per forza di cose non potrà assentarsi da casa.

Reinventatevi. Organizzate qualcosa di divertente da fare anche se siete soli o vivete in un posto sperduto. Ferragosto sarà divertente e romantico per le coppie e tutti coloro che sono innamorati. Attenzione ai vicini, cercate di non litigarci. Ammorbiditevi e ridetevi di più.

Acquario: 4 quadrifogli - Una persona del Cancro vi farà battere forte il cuore. Siete innamorati, ma forse avete paura di lasciarvi andare perché siete separati/divorziati oppure la vostra situazione attuale non vi consente di abbassare la guardia. L'amore non si può programmare, perciò dovreste davvero prendere le cose così come vengono. Il 15 agosto si prospetta emozionante. Vi lascerete alle spalle una fase di stallo e incertezza.

Siete soliti innamorarvi di persone particolari o stravaganti. Chi vorrebbe modificare la propria vita, avrà modo di farlo.

I segni zodiacali più fortunati della settimana: 5 quadrifogli

Gemelli: 5 quadrifogli - Eventuali distanze amorose saranno colmate. Le stelle aiuteranno a innamorarsi, a conoscere qualcuno di affascinante. Con il partner sarà il caso di programmare qualcosa di divertente da fare nella giornata di Ferragosto. Rivedrete delle persone che vi stanno a cuore e non vi annoierete di certo. I rimpianti saranno lasciati in disparte a favore dello svago. Siete un segno vivace, non amate starvene seduti a osservare gli eventi. Ed ecco che in questa settimana avrete migliaia di cose da fare, tra casa, famiglia, amore, amici.

Chi lavora potrà lasciarsi andare.

Pesci: 5 quadrifogli - L'estate si fa ancora più rovente. La settimana si infarcisce di colpi di fortuna, che vi porteranno a prendere le migliori decisioni e a vivere le occasioni più memorabili. Da qui a fine anno, preparatevi a viverne delle belle. Tentate pure la fortuna, se vi piace arrischiarvi. Chi ha subito una rottura o un lutto, riuscirà a soffocare un po' il dolore interiore. I cuori solitari potrebbero avere un bel colpo di fulmine o invaghirsi del proprio vicino di casa. Passione alle stelle per chi si ama. Sfoggiate il vostro bel sorriso e socializzate, siete un segno con una magnifica personalità. Soldi in uscita.

Cancro: 5 quadrifogli - In queste giornate l'amore sarà al centro dell'attenzione.

Il vostro fascino incrementerà e potreste far innamorare qualcuno che proprio non vi aspettate. Il 15 agosto sarà utile per affrontare delle scottanti questioni e per chiarire dei malintesi familiari. Non permettete a nessuno di mettervi all'angolo o di manipolarvi. Siate sempre voi stessi e non sbaglierete un colpo. Sono previste uscite, risate, gioia e amore. Chi ha una relazione a distanza, presto non avrà più dubbi e sarà felice per sempre. Mettete da parte il lavoro e le faccende domestiche: rilassatevi.

Bilancia: 5 quadrifogli - La settimana filerà liscia senza intoppi, anzi la buona sorte ti agevolerà in ogni situazione. L'amore si farcirà di passione, ma non trascurate il fisico. Un po' di palestra vi farà stare meglio anche a livello mentale.

Chi è single potrebbe approcciare qualcuno di interessante, magari durante un'uscita fra amici o sui social. Siete un segno schivo, ma in queste giornate saprete lasciarvi andare. Ferragosto si prospetta speciale, con qualche accadimento memorabile. Partenze favorite.