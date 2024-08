L'oroscopo della giornata di martedì 6 agosto prevede un trittico di stelle favorevoli per i Vergine, che metteranno in risalto la propria vita sentimentale e professionale, mentre il Toro dimostrerà una forte socialità e allegria. Un po’ di gelosia potrebbe colpire i Gemelli, mentre il Capricorno sarà più abile nel fare conquiste.

Previsioni oroscopo martedì 6 agosto 2024 segno per segno

Ariete: vi sentirete pronti a intraprendere nuovi progetti professionali. Con le giuste idee, e il sostegno di stelle come Marte e Giove, potrete ottenere tanto.

In amore avrete ancora molto da condividere con le persone che amate. Dovrete soltanto riuscire a trovare il giusto pretesto. Voto - 8️⃣

Toro: godrete di un cielo benefico. Queste stelle vi mostreranno come vivere al meglio il vostro rapporto con il partner, e dare vita a momenti interessanti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete parecchio socievoli e allegri. In campo professionale ci saranno momenti in cui vi sentirete capaci di fare grandi cose, grazie al sostegno di un ottimo Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Gemelli: non sarà una giornata estremamente convincente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere in quadratura potrebbero mettere in dubbio il vostro rapporto, scatenando piccoli conflitti o momenti di gelosia con la persona che amate.

Nel lavoro ve la caverete bene grazie a Marte e Giove, ma con Mercurio in quadratura non sempre le cose andranno per il verso giusto. Voto - 6️⃣

Cancro: chi è impegnato in una relazione di coppia avrà l'occasione di costruire un legame più affettivo, sfruttando la posizione benefica della Luna e di Venere. Se siete single potreste essere più esigenti nel trovare la persona giusta.

In campo professionale sfruttate questo periodo per affinare progetti lavorativi ambiziosi e importanti. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale poco influente, ma non per questo negativa nei vostri confronti. Arriveranno ancora buone occasioni per la vostra relazione di coppia, che metteranno in risalto le vostre emozioni per il partner.

In campo professionale desiderate così tanto poter coprire una posizione migliore, ma serviranno impegno e pazienza. Voto - 7️⃣

Vergine: con un tris di stelle favorevoli che include Venere, la Luna e Mercurio, questa giornata non potrà che rivelarsi positiva. In amore sarete carichi di entusiasmo, pronti a dare un tono più romantico alla vostra storia d'amore. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, ma le energie non saranno molte considerato Marte e Giove in quadratura. Voto - 8️⃣

Bilancia: un cambio di routine potrebbe rendere più interessante la vostra vita quotidiana, soprattutto ora che questo cielo sarà meno influente nei vostri confronti. In amore sarete attenti ai bisogni della vostra fiamma, cercando di vivere un rapporto sincero.

Nel lavoro sarete forse meno attivi del solito, ma anche in vacanza, non smetterete di rendere le vostre giornate produttive. Voto - 8️⃣

Scorpione: vita quotidiana che si farà interessante. Queste stelle saranno favorevoli nei vostri confronti, e vi spingeranno dare di più per la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno buone idee grazie a Mercurio, che potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Sagittario: un colloquio o una collaborazione potrebbero essere molto utili in questo periodo incerto dal punto di vista professionale. Avrete bisogno di certezze per i vostri progetti, ma non solo. Anche in amore non vi sentirete in piena sintonia con la persona che amate, a causa di alcuni problemi che vi state trascinando da un po’.

Voto - 6️⃣

Capricorno: con Luna e Venere in buon aspetto, sarete più abili a fare conquiste, soprattutto voi single. Se invece siete già impegnati, trovate il giusto pretesto per regalare un po’ di felicità alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di trasformare situazioni favorevoli in occasioni di successo. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni nel complesso soddisfacenti. Sul fronte professionale sarete aiutati da Marte e Giove in trigono, che vi metteranno nelle giuste condizioni per raggiungere il successo che meritate. In amore riprenderete lentamente a vivere un rapporto sereno con il partner, ma dovrete avere ancora molta pazienza. Voto - 7️⃣

Pesci: vi chiederete cosa potete fare per migliorare la vostra vita quotidiana, ma con questo cielo non sarà affatto facile.

In amore sentirete la necessità di sentirvi amati dal partner, ma con la Luna e Venere in opposizione non sarà facile vivere un rapporto sereno. Nel lavoro attenzione alle decisioni che prenderete, perché alcune di esse potrebbero rivelarsi errate. Voto - 6️⃣