L'oroscopo della giornata di sabato 31 agosto prevede i nativi Gemelli alla ribalta in amore, aiutati dalla Luna e Venere in buon aspetto, mentre il Leone riuscirà a mostrare una maggiore costanza al lavoro. Il Cancro avrà importanti ostacoli da superare in amore, mentre la Bilancia sarà irresistibile.

Previsioni oroscopo sabato 31 agosto 2024 segno per segno

Ariete: il fine settimana non inizierà così male per voi nativi del segno, nonostante il pianeta Venere si trovi in cattivo aspetto. La Luna infatti sarà in trigono dal segno amico del Leone, e vi aiuterà a comprendere meglio ciò che affligge al momento il vostro rapporto.

Nel lavoro le opportunità di crescita saranno tante. Dovrete soltanto riuscire a trovare quella che fa per voi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale non molto appagante in quest'ultima giornata del mese. Questo cielo vedrà la Luna in quadratura, che a volte potrebbe causare qualche disagio con la persona che amate. Non sarà nulla di grave fin quando non tenterete di ingigantire la questione. In campo professionale la creatività non vi mancherà, ma dovrete essere capaci di applicarla alle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere in buon aspetto partirete alla ribalta in campo sentimentale durante questa giornata di sabato. Single oppure no, finalmente avrete le occasioni che aspettavate per riuscire a fare colpo verso la persona che amate.

In campo professionale sarete alla ricerca di nuove opportunità, che possano garantirvi una stabilità economica migliore. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali che vi vedranno in difficoltà dal punto di vista sentimentale. La vostra relazione di coppia attraverserà un periodo di crisi a causa di Venere in quadratura. Ci saranno importanti ostacoli da superare, che possono incidere sulla stabilità del vostro rapporto.

In campo professionale dovrete prepararvi a nuove opportunità, per cui sarà necessario rimboccarsi le maniche ed essere pronti a tutto. Voto - 6️⃣

Leone: periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'Oroscopo. Con Venere in sestile dal segno della Bilancia, sarete capaci di mettere in risalto il vostro rapporto con il partner.

La Luna in congiunzione poi, vi permetterà di essere più maturi e interessati al benessere della vostra relazione. Nel lavoro mostrerete una maggiore costanza nei vostri progetti. I risultati non saranno niente di che, ma le ambizioni saranno comunque grandi. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso soddisfacente nonostante questo cielo sia meno influente. Avete ottenuto tanto nell'ultimo periodo dalla vostra storia d'amore. Ora non vi resta che godere di quanto siete riusciti a ottenere e, volendo, restituire al partner l'amore ricevuto. In ambito lavorativo avrete ancora molte cose da sistemare, e alcuni progetti richiederanno un po’ di fatica considerato Marte e Giove contro. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di essere irresistibili in campo sentimentale durante questo sabato di agosto.

In quest'ultima giornata del mese, potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto per poter vivere avventure romantiche, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo porterà idee fresche, che potrebbero darvi tanto se gestite nel modo corretto. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di sabato discreta in amore per voi nativi del segno. La sfera sentimentale non sarà così attraente considerato la Luna in quadratura. Single oppure no, evitate di fare sceneggiate da immaturi. Sul fronte professionale esprimete con chiarezza le vostre intenzioni con i vostri progetti. Forse potreste riuscire a trovare qualcuno con cui collaborare. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un sabato positivo in campo amoroso secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e finalmente vi daranno qualche occasione in più per vivere un rapporto più affiatato. Nel lavoro ci saranno ancora delle difficoltà da superare. Fortunatamente, avrete Mercurio in trigono, che vi permetterà di trovare soluzioni un po’ più pratiche per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: la vostra vita sentimentale si farà più cupa nel prossimo periodo a causa di Venere in quadratura. Tra voi e il partner potrebbe esserci qualche screzio e, pretendere di avere ragione a tutti i costi, vi allontanerà soltanto. In ambito lavorativo sarete ancora sulla strada giusta per riuscire a mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata altalenante per quanto riguarda le emozioni a causa della Luna e di Venere in contrapposizione.

Essere sentimentali nei confronti del partner va bene, ma dovrete farlo senza eccedere. In campo lavorativo farete buoni progressi, con risultati spesso più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Pesci: prendetevi tutto il tempo che vi serve per costruire una relazione di coppia più appagante. Se siete appena usciti da una crisi, non abbiate fretta di lasciarvi andare alle emozioni. Riguardo il lavoro riflettete bene sulle decisioni da prendere, perché alcune di esse assumeranno grande importanza per la vostra carriera. Voto - 7️⃣