L'oroscopo del 31 agosto mette sul piatto della bilancia un sabato al top per il Capricorno, al primo posto nella classifica a stelline di sabato. L'ultimo giorno di agosto si prevede a massima positività anche per il Leone, la Vergine, lo Scorpione e l'Acquario, tutti considerati alla pari con cinque stelline portafortuna a corredo dei rispettivi segni. Non troppo favorevole il primo giorno di weekend per coloro dei Pesci, indicati in periodo "no".

Previsioni zodiacali del 31 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★. Per voi nativi questo sabato vestirà i colori spenti dei periodi sottotono.

Il partner in alcuni momenti potrebbe manifestare stati di estrema irritabilità. Pertanto, ricordate che lo stato d'animo di chi avete accanto probabilmente non avrà nulla a che fare con voi, con ciò che avete detto o fatto. Sarebbe meglio per voi, comunque, se manteneste una certa distanza, diciamo finché la tempesta emotiva non si sarà placata. Single, essere eccessivamente cauti durante un approccio, non paga. Tale atteggiamento infatti, potrebbe non essere ben accolto da chi si aspetta da voi un comportamento aperto e deciso. La tranquillità non sempre gioca a favore nella seduzione. Parlando di attività lavorative, qualcuno potrebbe cercare di sfruttare la vostra generosità: sarete abbastanza attenti da non cadere nella trappola?

Sappiamo già che molti di voi preferiranno fare buon viso a cattivo gioco, giusto per mantenere la serenità tra colleghi.

Toro: ★★★★. Sabato valutato buono, anche se impastato nella solita routine. Parlando di sentimenti, nella fattispecie legati alla coppia, a fare la differenza saranno i pochi - ma buoni - momenti propizi capaci di alimentare un'atmosfera particolarmente vivace e appassionata, ad uso e consumo della relazione.

Così, anche chi stesse attraversando una fase complicata, di certo potrà ritrovare l'armonia grazie all'intimità, l'unica capace di giocare un ruolo cruciale nel riavvicinamento tra due anime. Single, gli astri influenzano il periodo in modo positivo, migliorando il benessere psicofisico. Anche chi avesse già vissuto un periodo di stanchezza mentale, senz'altro si sentirà rinvigorito e pronto a intraprendere nuove attività con entusiasmo.

Sul lavoro, il vostro contributo sarà essenziale per la buona riuscita del periodo. Siete su un buon percorso di crescita, il che porterà risultati concreti senza la necessità di ulteriori sforzi.

Gemelli: ★★★★. Primo giorno di weekend all'insegna della positiva normalità. Potrete comunque contare su una buona sintonia di coppia. Col partner, infatti, vivrete una giornata interessata da belle emozioni, il che rafforzerà ulteriormente il legame. Questo clima di complicità permetterà a tanti di voi di superare qualsiasi difficoltà con leggerezza, e di godere appieno del periodo. Se siete single, preparatevi a ricevere buone notizie: potrebbe trattarsi di una chiamata da parenti lontani, forse un annuncio di una visita imminente oppure la scelta di organizzare un viaggio con la famiglia al completo nel prossimo futuro.

La serenità sarà elevato e la gioia contagiosa: diffonderete entusiasmo anche alle persone che avete accanto. Nel lavoro, le stelle saranno sufficientemente a vostro favore, spingendovi a intraprendere sogni ambiziosi.

Cancro: ★★★★. Agosto chiuderà in bellezza per voi nativi. In amore, il partner rappresenta un punto di riferimento assoluto, perciò sarete pronti a vivere intensamente ogni momento della giornata insieme a chi amate. L'attrazione fisica giocherà un ruolo fondamentale nella relazione, contribuendo a nutrire e rafforzare il legame sempre con rinnovata energia. Se siete single, la Luna in Leone amplificherà il vostro fascino, dotando molti di voi di una potente carica sensuale, oppure infondendo il coraggio necessario per avventurarvi in nuove conoscenze, forse anche riscoprire vecchie fiamme.

Nel lavoro non ci saranno ostacoli a nessuna iniziativa. Sarete brillanti nel risolvere problemi anche complessi o nel portare a termine compiti impegnativi. L'innata capacità che avete di notare dettagli che sfuggono agli altri, vi permetterà di individuare soluzioni efficaci.

Leone: ★★★★★. L'ultimo weekend del mese regalerà una bella novità: un desiderio d'amore, forse quello più sperato, potrebbe avverarsi proprio in questo fine settimana. In risalita la complicità di coppia partner, con un partner appassionato e pronto a seguirvi in ogni iniziativa. Potreste persino provare a fare qualcosa di mai osato fare; ciò, renderà l'esperienza ancora più appagante. Per i single, sarà una giornata di grande favore astrale: nessun pianeta vi ostacolerà.

Marte, in particolare, amplificherà la vostra energia fisica, spingendovi a ottenere ottimi successi in campo sentimentale. Anche nel lavoro potrebbero arrivare buone nuove: gli astri saranno allineati per offrire numerose opportunità di realizzazione. I frutti del lavoro svolto nelle settimane o mesi precedenti sono maturi.

Vergine: ★★★★★. In programma un sabato fortunato. Dedicherete tutte le vostre energie all'amore e sarete ricompensati in modo più che generoso per le attenzioni che darete alla dolce metà. Scoprirete il piacere profondo di stare insieme, vivendo momenti di grande passionalità. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella, il cielo vi offrirà una seconda (magari anche una terza o quarta) opportunità di fare incontri promettenti.

In questa ultima giornata di agosto cercate di aprire il cuore a nuove emozioni, non esitate a mettervi in gioco attivamente. Un recente incontro, ricco di promesse e assai stimolante, merita certamente di essere coltivato con attenzione. Sul lavoro, l'impegno porterà a ottenere risultati notevoli: a breve arriverà quel riscontro che sapete.

Oroscopo e stelle del 31 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo prevede un inizio weekend stabile, tranquillo e senza sorprese eccessive ma neanche delusioni. In amore, chi è in coppia si troverà in un periodo favorevole per prendere decisioni importanti. Potrebbero sorgere progetti significativi che potrete iniziare fin da subito; sarà essenziale mantenere la calma e riflettere attentamente prima di agire.

Molti di voi, soprattutto se in una relazione che mostra segni di stanchezza, si sentiranno comunque pieni di energia. Utilizzate l'influenza positiva della Luna per ritrovare l'intesa con il partner, magari organizzando una serata romantica. Per i single, il carisma sarà innegabile, attirando l'attenzione di numerosi ammiratori. Prendetevi il tempo di valutare bene ogni situazione: le previsioni per il giorno sono molto incoraggianti. Nel campo lavorativo, i vostri sforzi stanno finalmente portando risultati tangibili. Continuate così, il successo è vicino.

Scorpione: ★★★★★. Sabato sarà una giornata promettente, ricca di opportunità da cogliere al volo. La quotidianità si preannuncia scorrevole e soddisfacente, con gli astri pronti a realizzare ogni vostro desiderio.

Aspettatevi momenti pieni di socialità e con piacevoli sorprese. In amore, potrete vivere una giornata ideale, ricca di sviluppi interessanti. Chi è in coppia riuscirà a rafforzare il proprio ruolo all'interno della relazione, sfruttando la positività degli astri. I single si preparassero ad incontri sorprendenti: la Luna favorirà le interazioni sociali, creando le condizioni ideali per nuove conoscenze. Nel lavoro, sarete favoriti da splendide occasioni che potrebbero emergere inaspettatamente. Chi lavora a stretto contatto con altre persone, coglierà opportunità che fino a poco tempo fa sembravano impossibili.

Sagittario: ★★. La giornata di chiusura di agosto potrebbe rivelarsi abbastanza difficile, caratterizzata da tensioni e malumori.

Il periodo potrebbe essere uno di quei giorni in cui è meglio evitare situazioni potenzialmente stressanti. In ambito sentimentale, il consiglio è di riscoprire il lato più dolce e comprensivo del vostro carattere. Non tutto andrà liscio, e il vostro nervosismo potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza con il partner. Cercate di mantenere la calma e di non reagire in modo impulsivo. I single potrebbero incontrare difficoltà nella comunicazione, portando a malintesi con persone a cui tengono. Non abbattetevi e cercate di guardare avanti. Nel lavoro, mantenere la calma sarà essenziale. Evitate di lasciarvi coinvolgere in conflitti o discussioni con i colleghi: ogni parola di troppo potrebbe causare problemi.

Concentratevi sulle responsabilità, cercate di restare positivi.

Capricorno: 'top del giorno'. Splendido questo primo posto nella scaletta di sabato, che da un certo sapore all'avvio del weekend. Copiosamente caratterizzato dall'influenza della Luna in Leone, il periodo porterà con sé un'atmosfera di grande passionalità. In campo affettivo, ottime opportunità di rafforzare i legami sia romantici che amichevoli. Momento giusto per esprimere liberamente i vostri sentimenti, creare interazioni profonde e rapporti sinceri. Chi è in coppia e con un legame non perfetto, vivrà momenti piacevoli. Pianificate qualcosa di speciale da condividere con chi amate e la complicità tornerà a far parte della vostra relazione.

I single non avranno di che preoccuparsi: il cielo sarà favorevole, rendendo tutto più semplice. Nel lavoro, il momento è giusto per fare un salto di qualità.

Acquario: ★★★★★. L'Astrologia predice una giornata piena di potenzialità, da godere in modo pieno. Il desiderio di realizzare sogni sarà al massimo, vi sentirete in grado di ottenere grandi soddisfazioni, sia nella vita privata che sociale. In amore, la parola d'ordine sarà "dolcezza". Le stelle invitano a comunicare con tenerezza e ad usare la ragionevolezza nelle relazioni. Con il partner, siate sinceri e agite con calma, godendovi la bellezza di un giorno speciale. I single non si sentiranno certo privi di energia: le stelle favoriranno incontri stimolanti, offrendo numerose possibilità di mettere in mostra il proprio fascino e la risaputa loquacità. Nel lavoro, tutto sembra andare per il meglio. Le entrate finanziarie aumenteranno, permettendovi di fare quelle spese rimandate da tempo, senza compromettere la stabilità economica.

Pesci: ★★★. Sabato indicato con un netto "no". Inizialmente potrebbe sembrare una giornata entusiasmante, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Poi però tutto si ridimensionerà: sentirete il desiderio di rivalsa, specialmente nei confronti di chi vi avesse fatto un torto di recente. Tuttavia, alcuni di voi potrebbero avvertire il bisogno di rinnovamento interiore, di vivere la vita quotidiana godendo dei semplici piaceri della famiglia e degli amici. In amore, non aspettatevi troppo: potrebbero sorgere situazioni pesanti dovute a malumori, vostri o del partner. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia ma cercate di rimanere sereni. I single farebbero bene a essere cauti con le confidenze: scegliete con attenzione a chi rivelare i segreti più intimi, giusto per evitare delusioni. Nel lavoro, concentratevi sulle attività e non perdete tempo a osservare ciò che fanno i colleghi.