L'oroscopo della giornata di venerdì 23 agosto vede il Sole illuminare i Vergine, segno che gode di una relazione di coppia ancora più splendente, mentre il Sagittario non dovrà essere fuori luogo in campo professionale. I Pesci potrebbero sentirsi come fuori dal mondo sia in amore che al lavoro, mentre l'entusiasmo trascinerà i Bilancia al lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 23 agosto 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana niente male, fatto per il momento da una bella Luna in trigono. Potrebbe essere un bel periodo per riuscire a legare maggiormente con la vostra fiamma.

In campo professionale darete prova delle vostre abilità. Questo periodo di vacanze vi ha fatto bene, e ora sarete pronti a ripartire alla grande. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vede Sole e Venere splendere dal segno della Vergine. Sarete messi nelle giuste condizioni per amare al meglio la vostra fiamma, e il bello deve ancora venire. In ambito lavorativo noterete cambiamenti positivi nei vostri progetti, che v'incentiveranno a dare di più. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vede ulteriori ombre aggiungersi alla vostra relazione di coppia. Oltre a Venere, anche il Sole sarà in cattivo aspetto, e potrebbe rendere più complicata del previsto la vostra vita sentimentale. Nel lavoro ve la caverete alla grande, con idee sempre interessanti per i vostri progetti e ambizioni sempre più importanti.

Voto - 6️⃣

Cancro: giornata tutto sommato discreta. Il Sole e Venere saranno dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete non sarete sempre così amichevoli. Nel lavoro avrete importanti progetti in mente, che cercherete in tutti i modi di realizzare. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vede la Luna in buon aspetto.

Il rapporto con il partner si rivelerà sufficientemente romantico, con momenti di romanticismo alternati a momenti di maturità. Nel lavoro vi darete da fare, sfruttando la posizione favorevole di Marte e Mercurio, per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un venerdì ancora più splendente per la vostra relazione di coppia.

Il Sole raggiungerà il vostro segno zodiacale, spingendovi a dare un ruolo ancora più centrale alla vostra storia d'amore. In campo professionale farete molta attenzione a come gestire le vostre mansioni. In ogni caso, per il momento, non potrete ambire molto in alto. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'entusiasmo che vi daranno Marte e Giove in trigono vi spingerà a dare il massimo per i vostri progetti professionali, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Mercurio in sestile poi, porterà idee interessanti da sviluppare. In amore non sarà una giornata ricca di emozioni, ciò nonostante, il vostro rapporto non passerà un periodo di crisi. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale positiva. Questa giornata sarà abbastanza piacevole per la vostra relazione di coppia.

Venere in sestile porterà buoni momenti da vivere con la persona che amate. Nel lavoro non sarete al top della forma al momento, ciò nonostante cercherete comunque di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto, ma con Venere in quadratura dal segno della Vergine, meglio non avere aspettative troppo elevate. Nel lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, ma non sempre i vostri progetti potrebbero funzionare al meglio considerato Marte e Giove opposti, che potrebbero rendervi fuori luogo. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo sottotono in amore a causa della Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Venere sarà in buon aspetto, ma il rapporto con il partner potrebbe risentire di alcuni momenti di discussione.

In campo professionale ve la caverete bene, ma attenzione a non prendere iniziative dove non siete preparati a sufficienza. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata buona grazie a una bella Luna in sestile, che porterà equilibrio nel vostro rapporto. Se siete single conoscere nuove persone vi farà bene, ma fatelo un passo alla volta. Nel lavoro sarete sicuri delle vostre scelte, e con il giusto impegno, arriveranno importanti risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: potreste sentirvi come fuori dal mondo a causa di questo cielo Giove cupo. Con il Sole e Venere in cattivo aspetto, non sarete sempre così affabili nei confronti del partner. In campo professionale dovrete riflettere bene sui vostri progetti in corso, poiché potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo da risolvere. Voto - 6️⃣