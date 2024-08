L'oroscopo del fine settimana del 24 e 25 agosto racconta che in questo periodo si assiste a un conflitto tra gli Ariete e il proprio partner. La vita di coppia dei Toro sarà accarezzata dai caldi raggi del Sole. Per molti single Gemelli, questo cielo astrologico prometterà momenti dolci, romantici e indimenticabili. Per quanto riguarda la sfera finanziaria, i Capricorno dovranno fare attenzione ai loro conti bancari, mentre i Pesci si ritroveranno a fare i conti con le spese non programmate. Leone avrà una settimana sulla sufficienza.

Pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – C'è il rischio di attriti con il vostro partner d’amore. Troverete inaccettabile il suo attuale comportamento nei vostri confronti. Avreste preferito che fosse più aperto, più premuroso e più collaborativo. Avete perfettamente ragione a pensarla così. Tuttavia, non siate troppo esigenti, ma accettate la situazione con buona grazia. Naturalmente potete cercare di migliorare le cose, ma con molto tatto. Se state cercando l'anima gemella, potrebbe arrivare prima dello scoccare della mezzanotte. Il vostro magnetismo attraente e le vostre relazioni amichevoli o sentimentali saranno quelle che beneficeranno dei buoni influssi planetari. Questi si manifesteranno nel mondo degli affari e delle finanze, dove non rischierete di essere imbrogliati.

Voto: 8

Toro – È il Sole in persona a prendersi cura della vostra vita di coppia. La famiglia e i figli saranno il miglior collante tra voi e il vostro partner. Single, affascinanti e diabolicamente seducenti, non vi lascerete sfuggire nemmeno una piacevole avventura, tanto più che Venere decuplicherà il vostro sex appeal. Ma c'è il rischio di finire nella rete di qualcuno contro il vostro giudizio.

Sotto l'influenza di Giove, che formerà aspetti positivi, sarete in grado di prendere decisioni eccellenti per quanto riguarda la gestione delle vostre finanze. Saprete come sfruttare al meglio le vostre risorse personali. Tenete d'occhio il vostro budget. Voto: 7,5

Gemelli – Marte formerà combinazioni disarmoniche con altri pianeti.

Sono possibili conflitti con il partner, soprattutto se vi avventurate a conquistare il cuore di qualcun altro! Per i single, gli influssi astrali chiaramente positivi vi regaleranno tantissimi momenti romantici, vibranti, caldi e rassicuranti. Questa sarà un fine settimana eccellente per preparare la vostra futura vita sentimentale in modo preciso e duraturo. Il fidanzamento e il matrimonio avranno particolare successo sotto questa luce. Questo aspetto di Mercurio potrebbe causare qualche difficoltà finanziaria. Sono possibili ritardi nei pagamenti; tenetene conto quando organizzate il vostro budget. Non dimenticate le bollette. Voto: 7,5

Cancro – Forse il vostro partner sperava in un amore leggero, frizzante, inebriante, oppure in qualche gioco divertente, o ancora pensava di abbinare le parole dell'umorismo a quelle dell'amore.

Se è così, sarà molto deluso perché vi dimostrerete un po' guastafeste o molto complicati. Sarà difficile tirarvi su di morale. Se siete single, gli influssi planetari saranno piuttosto favorevoli: Venere potrebbe organizzare per voi un incontro molto importante. Dal punto di vista finanziario, state per entrare in un periodo privilegiato. Grazie a Giove, le vostre entrate miglioreranno. Sarete in grado di accumulare rapidamente il vostro capitale. Voto: 7

Il fine settimana da Leone a Scorpione

Leone – Vi sarà difficile capire il vostro partner d’amore. Da parte sua, lui o lei non saprà da che parte stare. In breve, non sarete sulla stessa lunghezza d'onda. Tuttavia, il vostro rapporto dovrebbe migliorare rapidamente grazie all'azione di Mercurio, soprattutto se siete determinati a fare uno sforzo.

Se siete da soli, vi aspetta un incontro un po’ particolare. Mercurio vi sarà favorevole. In campo finanziario, potrete migliorare la vostra gestione e beneficiare di un bilancio più equilibrato, ma potrebbe spuntare improvvisamente una brutta sorpresa. Voto: 6

Vergine – Single, non aspettatevi miracoli nella vostra vita sentimentale questa volta. Sarà tutto come al solito. Solo alcuni solitari, colpiti dagli aspetti di Plutone, potranno abbandonarsi a un volo di passione, ma non lasciatevi coinvolgere, a meno che non siate amanti delle lotte d'amore. Il weekend andrà bene per le coppie. Sta a voi non rovinare tutto con esplosioni di suscettibilità, comportamenti troppo capricciosi, critiche taglienti o silenzi interminabili.

E non abbandonatevi a ricatti emotivi, che potrebbero portarvi dritti al disastro. Dal punto di vista finanziario, i vostri progetti si riveleranno piuttosto soddisfacenti e gli influssi astrali vi aiuteranno a realizzarli senza troppe difficoltà. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non lasciarvi prendere la mano dall'ambizione. Voto: 7

Bilancia – Nella vostra vita di coppia, camminerete sul filo del rasoio e ci saranno momenti in cui sarete vicini al precipizio. Anche se alla fine le cose andranno sempre bene, queste tensioni sono dannose per la vostra relazione amorosa. L'atmosfera astrale di questo fine settimana favorirà notevolmente le avventure amorose dei single. Incontrerete sempre più persone e uno di questi incontri sarà un punto di svolta, fatale.

In ogni caso, vi imbatterete in personalità forti, il cui temperamento potente vi ecciterà e non vi lascerà mai indifferenti. Il pianeta Giove sarà complessivamente neutro per tutti i Bilancia. Tuttavia, può aprire opportunità negli investimenti finanziari e nel campo del denaro diverso da quello guadagnato con il lavoro. Voto: 7

Scorpione – Incoraggiati da Marte, non risparmierete sforzi per creare un'atmosfera romantica e sensuale nella vostra relazione. Il vostro partner non potrà resistere a questa grande operazione di seduzione. Ogni rischio di attrito o di incomprensione sarà scongiurato. Se siete single, l'attuale clima astrale sarà favorevole alla creazione di legami amorosi stabili. Attenzione all'amore a prima vista, se non volete soccombere.

In ogni caso, la vostra vita sentimentale vi porterà una gioia ineffabile nonostante la vostra condizione di single. Approfittate di questo aspetto della Luna per dare un'occhiata seria alla gestione del vostro bilancio familiare. È anche un buon periodo per effettuare un'importante transazione immobiliare. Voto: 7,5

La situazione amorosa e finanziaria da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nettuno influenzerà il settore della coppia: è probabile che la vostra relazione attraversi un delicato periodo di messa in discussione. Tuttavia, se giocherete la carta della sincerità e dell'autenticità con il vostro partner, insieme riuscirete a superare questa prova, che si rivelerà benefica. Potrete anche ricominciare da capo.

Se il vostro cuore è solo, il vostro gusto esacerbato per la libertà vi renderà uno dei single più ambiti sulla faccia della Terra e più difficili da conquistare. In compenso, collezionerete avventure. Questa configurazione astrale non avrà alcun effetto sulle vostre finanze se gestite correttamente il vostro budget. In caso contrario, potreste scoprire che la vostra situazione è momentaneamente scossa dalle conseguenze di errori del passato. In questo caso, non avrete mille soluzioni: questa volta dovrete affrontare il problema in modo corretto e, se possibile, definitivo. Voto: 6

Capricorno – Con questo bellissimo aspetto di Marte, il desiderio per il vostro partner si risveglierà come un vulcano, e lui o lei risponderà alle vostre aspettative mostrandosi molto passionale.

Le vostre notti saranno torride! Se siete single, fate in modo di apparire al meglio. Data questa configurazione di Venere, l'amore si aggirerà in questo periodo e potreste trovarvi faccia a faccia con l’anima gemella in un parco pubblico o in un locale che frequentate spesso. Cogliete al volo le occasioni, altrimenti rischiate di pentirvi per sempre. I pianeti metteranno sotto i riflettori le aree del vostro grafico legate al denaro. Potrebbero provocare spese inaspettate e pesanti, oppure ritardi nei pagamenti. Prestate molta attenzione a ciò che accade nel vostro conto in banca. Voto: 7,5

Acquario – Se siete single, grazie alla buona influenza di Venere, il vostro potere di seduzione sarà diabolicamente efficace e sarete determinati a usarlo per fare più conquiste possibili.

Avrete un successo sfrenato e sfrutterete appieno la vostra libertà. Se vivete in coppia, approfittate di questo periodo favorevole per affrontare un problema che sta turbando il vostro rapporto con il partner. Se perdete questa occasione, sarà più difficile stabilire un dialogo in seguito. Sotto l'impatto di Urano e Nettuno, due giganti del cielo, la vostra vita finanziaria potrebbe evolvere molto positivamente, ma fate attenzione a non essere troppo impulsivi sotto l'influenza di Urano. Riflettete prima di prendere decisioni importanti. Voto: 7,5

Pesci – Se la vostra relazione d’amore sta attraversando un periodo di crisi, potreste fantasticare su una persona diversa dal vostro partner ma preferirete accontentarvi di vivere questa relazione clandestina solo nei sogni.

E questo è ancora meglio, perché la persona in questione non sarà affatto come ve la immaginate. Per i single, Venere, il pianeta dell'amore per eccellenza, farà cantare il vostro cuore. Potete aspettarvi un drastico e felice stravolgimento della vostra vita sentimentale. Chi ha avuto problemi a gestire il proprio budget negli ultimi tempi, grazie a Venere, dovrebbe migliorare. Attenzione, però, a Plutone in cattivo aspetto, che potrebbe costringervi a fare spese impreviste per la casa o per i vostri cari. Voto: 7