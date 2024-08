L'oroscopo della settimana di Ferragosto, che va da lunedì 12 a domenica 18 agosto, afferma che ci sarà molta armonia tra il segno del Toro e del Capricorno. Quest’ultimo, invece, potrebbe entrare in contrasto con il bisogno di libertà dei Leone. I Gemelli indecisi potrebbero ostacolare le ambizioni dei nati in Scorpione e la natura emotiva dei Pesci. Questi ultimi, grazie alla loro natura comprensiva, avranno un’ottima affinità con i nati in Cancro. Tensioni tra Ariete e Toro.

Amore e compatibilità di coppia durante la settimana 12-18 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – I dubbi sul futuro di coppia potrebbero confondere il dialogo tra voi e il vostro partner. Parlatevi, scambiatevi i vostri punti di vista e cercate di capire meglio le vostre esigenze. Per le anime solitarie, questa è la settimana dell'accettazione. Nessuna pressione per trovare qualcuno, godetevi la vostra libertà. Una visione positiva di sé stessi è altrettanto seducente. Una persona Bilancia che ha il dono della comprensione facilita la comunicazione e migliora la vostra audacia. La cautela del Toro rischia di rallentare il vostro slancio e causare tensione. Date priorità all'ascolto.

Toro – Per le coppie, la settimana di Ferragosto sembra incoraggiarvi a trovare le risposte alle mille domande che non vi danno tregua.

Single, splendete intensamente. L'operazione di seduzione è un successo, ma fate attenzione a non perdervi in un bicchiere d’acqua. Siate sempre fedeli a voi stessi. Questa settimana porta armonia tra voi e i Capricorno. La sua natura concreta e la sua affidabilità rafforzano la vostra sicurezza e il vostro senso di stabilità.

La leggerezza dei Gemelli potrebbe interrompere il vostro bisogno di stabilità e radicamento, fate attenzione nelle vostre interazioni.

Gemelli – Gli aspetti di Venere e Luna portano tanta tenerezza nel settore dell’amore. In coppia, il legame emotivo si rafforza, è tempo di condividere momenti di complicità. Single, il fascino degli incontri casuali può funzionare ma approfittate di questo status per migliorare e curare sé stessi.

La vivacità del Leone fa eco alla vostra natura comunicativa e socievole, per un'intesa armoniosa. La natura pragmatica del Toro, invece, rischia di offendere la vostra mente leggera e mutevole, attenzione ai conflitti di interessi.

Cancro – Cuori solitari, le vostre occasioni di incontro non mancano, ma anche la solitudine fa bene. Vi offre il tempo libero di pensare, crescere ed evolvere senza vincoli e giudizi altrui. Se avete una relazione amorosa, questo è il momento ideale per concentrarvi sui vostri legami. Prendetevi del tempo per voi stessi invece di cercare di colmare ciò che manca nella vostra vita di coppia. I vostri valori familiari combaciano molto con quelli dei Pesci. Sono perfetti per voi, molto comprensivi.

Giustificare le vostre azioni davanti a un Sagittario potrebbe essere fonte di stress e conflitto.

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Questo cielo astrologico vi invita ad andare oltre i vostri valori stabiliti in materia d’amore. Per evitare che emergano discussioni legate ai vincoli imposti da Marte, mostrate reciproca indulgenza. Single, approfittate dell’aspetto lunare di inizio settimana per costruire legami sinceri e duraturi. La vostra affinità con il Sagittario si illumina, il suo ottimismo e il vostro vigore creano un mix energizzante questa settimana. L'impegno del Capricorno potrebbe essere visto come restrittivo, in contrasto con il vostro bisogno di libertà.

Vergine – Coppie, evitate liti inutili, potrebbero demolire il vostro rapporto.

Single, l'attrazione verso un rivale è tra i progetti delle stelle. Ma non sempre vale la pena immergersi nella competizione. La vostra energia è preziosa, sfruttatela con saggezza. Fate squadra con un Capricorno, le vostre qualità complementari garantiscono una collaborazione fruttuosa. Evitate il Sagittario, il suo infinito desiderio di avventura potrebbe tirarvi fuori dalla vostra amata zona di comfort.

Bilancia – Se vivete in coppia, crescere i figli avvicina e rafforza il vostro legame. A volte uscire dalla propria zona di comfort può essere utile per ravvivare la routine quotidiana. Per i cuori solitari, è il momento di osare, esplorare nuove strade e rompere le vostre barriere. I Gemelli, con la sua creatività e vivacità, ispireranno le vostre ambizioni questa settimana.

Il Toro, invece, potrebbe essere difficile da manovrare, la sua freddezza e rigidità contrastano con il vostro bisogno di equilibrio e stabilità.

Scorpione – Coppie, date priorità alla complicità. Questo è il momento di mostrare al vostro partner quanto apprezzate il suo sostegno. Se il vostro cuore è libero dai legami sentimentali, non sottovalutate la scintilla che può nascere con un vostro collaboratore e collega di lavoro. Siate aperto a tutte le occasioni che la vita vi offre. La tenacia del Toro può sostenere perfettamente la vostra ambizione, ci si aspetta un'unione produttiva. L'indecisione dei Gemelli potrebbe ostacolare i vostri progetti, meglio evitare collaborazioni inutili con questo segno.

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il romanticismo rende il indistruttibile i rapporti di coppia. Piccoli gesti e parole dolci saranno la vostra risorsa. Single, concentratevi sulla vostra indipendenza, suscitate ammirazione e intrigo. Gli aspetti di Marte e Saturno, però, possono fare sorgere tensioni, naviga saggiamente tra fiducia e umiltà. La lealtà della Bilancia potrebbe stabilizzarvi e aumentare il vostro spirito avventuroso questa settimana. La natura riservata del Capricorno potrebbe smorzare il vostro bisogno di esplorazione ed entusiasmo.

Capricorno – In amore subentra la ricerca di un legame sano e premuroso. Se siete single, tenete presente questo quando incontrate nuove persone, poiché il pianeta Marte potrebbe distorcere le percezioni.

In coppia, continuate a scoprirvi quotidianamente per rafforzare la vostra relazione. L’energia della Vergine, concreta e coscienziosa, risuona perfettamente con la vostra natura metodica e determinata. L'incoerenza e l'ottimismo sconfinato del Sagittario possono contrastare con la vostra riservatezza e cautela.

Acquario – L’equilibrio è essenziale in tutti i rapporti. Per le coppie, questo è il momento giusto per dare priorità ai vostri passatempi individuali senza trascurare il partner d’amore. Single, cogliete l'occasione per riaccendere un'amicizia platonica. Siete sicuri che non vi siano mancati sentimenti più profondi? L’indipendenza del Sagittario si abbina bene al vostro spirito libero e crea una connessione armoniosa da esplorare fino in fondo.

Il vostro bisogno di spazio potrebbe scontrarsi con la natura possessiva del Toro, rendendo le relazioni tese.

Pesci – Per i single, le stelle hanno in mente per voi degli incontri stimolanti. Questa è un'opportunità per ampliare i tuoi orizzonti. Per quanto riguarda le coppie, riaccendete la fiamma della passione. Abbiate il coraggio di uscire dalla vostra routine quotidiana. Una piccola fuga romantica? Avete mai provato ad andare in canoa insieme? Qualsiasi sfida superate insieme rafforza la vostra relazione. Siate audaci. La sensibilità del Cancro, questa settimana, si adatta perfettamente alla vostra natura sognante e romantica. Grandi interazioni in vista! Con i Gemelli rischiate di perdervi nel loro turbinio mentale. La loro razionalità contrasta troppo con la vostra natura emotiva.