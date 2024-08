L'oroscopo dedicato alla settimana di Ferragosto premia in particolare Ariete e Leone, cui va un bel 9, anche se la pagella più alta se la merita il Sagittario (voto 10).

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni dell'oroscopo dedicato alla settimana di Ferragosto: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Per coloro che hanno una relazione, ricordatevi di essere buoni amici! Comunicare, ridere insieme. Per voi che siete single, non prendete impegni seri. Gli aspetti di Marte e Giove portano l'energia necessaria per fare il primo passo. Questa è la settimana giusta per rinnovare i vostri rapporti professionali.

Preservare queste relazioni è essenziale e gli aspetti marziani e gioviani vi donano l’energia per farlo. Vedrete, la vita di tutti i giorni sarà più piacevole e il vostro lavoro ne trarrà beneficio. Considerate la possibilità di semplificare le spese legate alla famiglia. Mettete in ordine le vostre fatture, confrontate i prezzi, cancellate ciò che non serve più. Vi accorgerete che togliendo le spese inutili in casa ci sarà più tranquillità e serenità. Entrate in una situazione finanziaria più sana. Voto: 9

Toro – Che voi siate fidanzati o single, i dubbi non sono mai facili da gestire. Imparate ad ascoltare il vostro intuito. Potrebbe rivelarsi il vostro miglior alleato per vedere le cose più chiaramente.

E per coloro che stanno flirtando con un amico di lunga data, provateci, mantenendo la mente aperta. In campo lavorativo, non affrettatevi ad apprendere nuove competenze. Prendetevi il ​​tempo per pensare a ciò di cui avete veramente bisogno. Giove in aspetto favorevole porta benefici in questo settore, garantendo un esito favorevole nei vostri progetti.

I vostri amici vi hanno coinvolto in qualche spesa di gruppo, il vostro senso di ottimizzazione può allora diventare una risorsa nella gestione di questi soldi. Voto: 7

Gemelli – Esprimere i vostri desideri intimi è una potente leva per riaccendere la fiamma nella vostra vita di coppia. Siate audaci e franchi, sorprendete il vostro partner.

Single, sappiate che il rinnovamento è parte integrante della vostra esperienza sentimentale. Abbracciate l’ignoto. Marte e Giove infondono energia dinamica in questa settimana di Ferragosto. Sul fronte lavorativo, pianificare la pensione potrebbe esservi sembrato complicato, ma grazie al vostro spirito ambizioso riuscirete a semplificare tutto. Per molti di voi è giunto il momento di ideare un progetto entusiasmante, magari un viaggio a lungo termine oppure un cambio di carriera. Questo cielo astrologico vi incoraggia a pensare in grande! Allocare il proprio denaro tra necessità e piccoli piaceri personali non è facile. Regalatevi comunque qualcosa di speciale. Voto: 8,5

Cancro – Gli aspetti lunare e venusiano promuovono il riavvicinamento emotivo.

In coppia, per trovare una bella armonia mettete in chiaro le vostre aspettative. Stabilite una solida base con il vostro partner. Single, la vostra pazienza sarà premiata. Non affrettatevi a trovare la vostra anima gemella, ogni incontro è un passo verso di essa. Marte e Sole in aspetto favorevole vi donano un bel carico di energia dinamica. State destreggiandovi tra lavoro e attrazione per questo collega? Fate attenzione, non lasciate che i sentimenti offuschino i vostri obiettivi professionali. Provate a quantificare le vostre azioni e a dare priorità ai vostri compiti. Gestire le emozioni e la ragione è la sfida di questa stagione estiva. È tempo di rivedere i vostri conti. Quanto più lo vedete chiaramente, tanto più sicura sarà la vostra prosperità.

Optate per una gestione sana, eliminate le spese inutili e rafforzate i vostri risparmi. Un’organizzazione rigorosa prepara il terreno per la tanto attesa tranquillità. Voto: 8

La settimana di Ferragosto secondo l'oroscopo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se avete una relazione d’amore, una piccola disputa sembra monopolizzare la vostra mente. La chiarezza sarà la vostra salvezza. Se siete single, diffidate delle belle parole che potrebbero portare alla delusione. Ricordate che gli aspetti della Lune e di Venere promuovono l’onestà e il rispetto. Approfittate quindi di questo supporto astrale per chiarire le zone grigie della vostra vita amorosa. Sviluppate nuove competenze professionali, soprattutto per analizzare i vostri progetti.

L'aspetto luminoso del Sole vi dà l'impulso necessario. La formazione online può essere un’ottima opzione per vedere le cose da una prospettiva diversa. Approfittate di questa energia planetaria che promuove il dinamismo intellettuale! Massima cautela sul fronte finanziario. Voto: 9

Vergine – Sappiate come catturare questa energia amorevole che vi mette in risalto. Il vostro fascino potrebbe far pendere le cose a vostro favore, non lasciatevi sfuggire queste opportunità. Saggezza e positività sono le vostre guide grazie a Marte e Giove. Se state pensando di cambiare carriera, prendetevi il ​​tempo per valutare attentamente le vostre opzioni. La vostra mente veloce potrebbe trovare un indizio a cui non avevate ancora pensato.

Quindi mostratevi sempre aperti e flessibili. Sfruttate la vostra abilità per far crescere i vostri soldi. Se avete esitato a richiedere un prestito, ora è il momento giusto per farlo. Puntando a una combinazione vantaggiosa per tutti, potete negoziare condizioni vantaggiose. Non lasciate che l'imbarazzo o la timidezza s’intromettano. Voto: 8

Bilancia – In coppia, se parlare di gestione del budget vi mette a disagio, affrontate l'argomento con tatto. Questo è importante per il futuro. Per coloro che vivono una vita solitaria, siate aperti a nuovi incontri romantici. A volte un sorriso e una conversazione amichevole aprono più porte di quanto pensate. Fate risuonare l’eco dei vostri sentimenti.

Collaborare è la parola chiave di questa settimana! Se siete in procinto di riorientarvi, accettate i consigli degli altri, invece di continuare a pensare per conto vostro. Grandi opportunità lavorative possono nascere grazie agli aspetti favorevoli di Marte e Giove, che stimolano le interazioni creative. La positività vi sostiene. Forse state aspettando che arrivino dei soldi, ma per ora concentratevi sulla visualizzazione dei vostri obiettivi finanziari. Immaginate di pagare le bollette comodamente e senza stress. Pensate a cosa significa per voi: sicurezza, libertà, tranquillità? Iniziate a pensare questo ogni giorno. Voto: 7

Scorpione – In amore, l'energia elettrica della Luna e di Urano può destabilizzare le emozioni.

Se vivete in coppia, è un invito a prendervi un momento solo per voi. Single, evitate la voglia emotiva di svolazzare da un fiore all’altro senza scopo. Date priorità agli scambi sentimentali autentici. In campo lavorativo, affrontare una recensione sfavorevole può essere una sfida. Ma con Marte e Giove in aspetto favorevole, traete coraggio e fiducia. Inquadrate la vostra argomentazione con i fatti, in completa obiettività. Siate aperti ai feedback, sarà utile per migliorarvi. State attenti quando si tratta di dare la vostra parte a qualcuno. Non lasciatevi trasportare dall'entusiasmo generale di fare dei regali condivisi, tenete a mente il vostro budget. A volte meno è di più. Cedere alla pressione sociale può incidere negativamente sul vostro bilancio economico.

Siate selettivi. Voto: 6

Oroscopo e previsioni astrologiche da lunedì 12 a domenica 18 agosto: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se vivete in coppia, è tempo di condividere i vostri nuovi sogni. Una visione comune porta con sé una rinnovata complicità. Single, una collaborazione professionale potrebbe suscitare faville. Sotto l'influenza positiva di Giove, le energie favoriscono iniziative ambiziose e dichiarazioni audaci. Andateci lentamente ma inesorabilmente. Parlando di lavoro, è il momento di dare vita a nuove collaborazioni. Ascoltate attentamente i vostri colleghi, condividete le vostre idee ma evitate commenti inappropriati che potrebbero seminare dubbi. Cercate l'armonia e mantenete la rotta.

Successo garantito! Un evento importante richiede un nuovo abbigliamento? Non c'è bisogno di spendere una fortuna! Sfruttate la vostra creatività. Riciclate un vecchio outfit, impreziositelo con un dettaglio chic e siate pronti a brillare senza perdere tutti i vostri risparmi. Voto: 10

Capricorno – Questo non è il periodo giusto per dubitare dei vostri sentimenti. In coppia, esprimetevi con sincerità per dissipare le nebbie che appaiono nella vostra relazione amorosa. Single, l'attrazione intellettuale che provate per una persona può evolversi in un'attrazione più profonda. Ascoltate la voce del vostro cuore, vi guida sulla strada giusta. Nel campo lavorativo, l'ottimismo di Giove veglia su di voi ed è abbastanza rassicurante.

Davanti ai comportamenti inappropriati, è importante mantenere la calma. Saturno vi invita a pensare prima di agire. Rispondete con intelligenza, non con nervosismo. La vostra pace interiore parla da sola. E se lei fosse la vostra vera forza? Un piccolo incidente potrebbe sconvolgere il vostro equilibrio finanziario. Come a esempio, il guasto del vostro cellulare o pc. È meglio anticipare questo tipo di spesa imprevista. Un fondo di emergenza sarebbe una buona idea, pensateci! Voto: 6,5

Acquario – Se avete una relazione d’amore, fate attenzione ai fastidi e alle intromissioni spiacevoli, trattenete le parole prima che feriscano. Abbiate pazienza, la tempesta passerà. Single, una vecchia fiamma si ripresenta nella vostra vita e riporta a galla i vostri sentimenti. La passione è a portata di mano, ma fate attenzione a non bruciarvi le ali troppo in fretta. Per quanto riguarda il lavoro, il potere di Plutone può creare situazioni inaspettate. È il momento giusto per flirtare con questo attraente collega? L'Oroscopo dice di andarci cauti per il momento. Canalizzate questa energia per consolidare prima il vostro rapporto professionale. I veri sentimenti si rivelano nel tempo. Tenetelo bene a mente prima di prendere una decisione affrettata. Voto: 6

Pesci – Se vivete in coppia, ricordatevi che un pizzico di gelosia può riaccendere la fiamma, ma una quantità esagerata può diventare soffocante. Single, una cotta potrebbe sorprendervi. Tuttavia, mantenete le vostre emozioni in equilibrio per non spaventare questo nuovo corteggiatore. Venere e Urano raccomandano di andarci cauti nei nuovi rapporti. Nel campo del lavoro, davanti al rifiuto o al fallimento, coltivate la resilienza. Questo non è un vicolo cieco, semplicemente una nuova sfida da affrontare. Urano e Plutone favoriscono la scoperta di altri orizzonti inesplorati. Studiate il perché di questo rifiuto, questi sono indizi per i vostri prossimi successi. Leggete le buone notizie finanziarie che escono in questo periodo. Non si esclude qualche spesa imprevista, prima di cacciare i soldi controllate il vostro conto corrente. Abbiate pazienza. Voto: 7,5