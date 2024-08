La settimana che va dal 26 agosto al 1 settembre si preannuncia ricca di opportunità e sfide per molti segni zodiacali. Ariete vivrà una settimana decisamente positiva. Nel frattempo, i Gemelli, favoriti da Mercurio, brilleranno sul lavoro grazie alla loro mente acuta, mentre il Cancro godrà di una fase particolarmente positiva in amore, sotto l'influsso benefico di Venere.

Previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete:

Questa settimana sarà per voi un periodo di crescita e realizzazione personale. Mercurio, che torna a favorirvi dal segno amico del Leone, vi offrirà un'energia rinnovata e una chiarezza mentale che vi permetterà di affrontare con successo tutte le sfide che vi attendono.

Sul fronte professionale, questo è il momento propizio per concludere progetti importanti che avevate lasciato in sospeso e per rientrare dalle vacanze con grande soddisfazione e una rinnovata voglia di fare. Non abbiate paura di osare e di puntare in alto: la vostra determinazione sarà premiata, e ogni sforzo che metterete in campo darà i suoi frutti, anche in modi che forse non avevate previsto.

In ambito sentimentale, la stabilità del vostro rapporto di coppia si rivelerà una vera e propria benedizione. Dopo un periodo di possibili incertezze o turbolenze, finalmente potrete godere di un equilibrio rassicurante che vi permetterà di vivere momenti di grande serenità e complicità con la persona amata.

Se siete single, invece, potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore, grazie anche all'influsso positivo di Venere, che favorirà incontri interessanti e significativi. La vostra energia e il vostro carisma saranno irresistibili, attirando verso di voi persone affascinanti e stimolanti. Non abbiate paura di aprirvi e di mostrare i vostri veri sentimenti: il cielo è dalla vostra parte.

Voto: 9️⃣

Toro:

Questa settimana potrebbe riservare qualche piccola difficoltà sul fronte lavorativo. Il ritorno di Mercurio in Leone potrebbe infatti portare con sé alcuni imprevisti che, se non gestiti con la dovuta attenzione, potrebbero rallentare i vostri progressi professionali. Non lasciatevi scoraggiare da eventuali ostacoli: la vostra perseveranza e la vostra capacità di affrontare le sfide con calma e razionalità vi permetteranno di superare ogni difficoltà.

Siate pazienti e non abbiate fretta di vedere risultati immediati: il tempo lavorerà a vostro favore.

Sul fronte sentimentale, invece, le cose andranno decisamente meglio. Venere, in aspetto favorevole, vi regalerà momenti di grande dolcezza e complicità con il partner. La vostra relazione si rafforzerà, grazie anche alla vostra capacità di comprendere le esigenze dell’altro e di trovare un punto di incontro nelle situazioni di divergenza. La Luna, inoltre, vi donerà un’energia positiva nel fine settimana, facendovi sentire più vitali e desiderosi di trascorrere del tempo di qualità con chi amate. Se siete single, potreste essere attratti da una persona che vi affascina per la sua intelligenza e sensibilità.

Non esitate a fare il primo passo: l'amore è dietro l'angolo.

Voto: 7️⃣

Gemelli:

Questa settimana sarete sotto i riflettori, e non vi dispiacerà affatto. Mercurio torna a favorirvi, regalandovi una mente acuta e brillante che vi permetterà di cogliere al volo le opportunità che il mondo del lavoro vi offrirà. Sarete in grado di mettere in mostra le vostre capacità, sorprendendo colleghi e superiori con la vostra creatività e la vostra abilità nel trovare soluzioni innovative ai problemi. Non abbiate paura di uscire dagli schemi e di proporre idee originali: il vostro intuito sarà la vostra arma vincente.

In amore, la Luna sarà vostra alleata nella prima parte della settimana, contribuendo a creare un’atmosfera di armonia e comprensione con il partner.

Tuttavia, Venere in quadratura potrebbe richiedere un po’ di pazienza per superare eventuali tensioni che potrebbero sorgere. Sarà importante non cedere alla tentazione di reagire impulsivamente di fronte a situazioni che vi irritano o che non capite fino in fondo. La chiave sarà mantenere la calma e cercare di comprendere il punto di vista dell’altro, senza giudicare. Se riuscirete a farlo, ristabilirete rapidamente l’armonia e rafforzerete il legame con la persona amata. Se siete single, attenzione a non lasciarvi sfuggire un’occasione che potrebbe rivelarsi molto interessante.

Voto: 7️⃣

Cancro: La settimana si prospetta particolarmente favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Venere continua a illuminare il vostro rapporto di coppia, regalandovi momenti di intensa complicità e dolcezza.

Sarà un periodo in cui vi sentirete particolarmente vicini alla persona amata, con la quale condividerete sogni, progetti e desideri per il futuro. Se state vivendo una relazione stabile, potrebbe essere il momento giusto per parlare di passi importanti, come una convivenza o un matrimonio. La vostra sensibilità e il vostro intuito vi guideranno nel prendere le decisioni migliori.

Tuttavia, dovrete fare attenzione alla Luna nel weekend, che potrebbe oscurare il vostro legame, portando alla luce vecchie incomprensioni o piccole tensioni. Sarà fondamentale affrontare queste situazioni con calma e comprensione, evitando di ingigantire i problemi. Sul fronte professionale, anche se Mercurio si allontana, pianificate con cura le vostre prossime mosse per non perdere terreno.

Potreste sentire la necessità di rivedere alcune scelte fatte in passato, ma non temete: con un po’ di riflessione, riuscirete a trovare la strada giusta per continuare a progredire. Se siete alla ricerca di nuove opportunità, tenete gli occhi aperti: una proposta interessante potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate.

Voto: 8️⃣

Leone:

Questa settimana il ritorno di Mercurio nel vostro segno vi riempie di energia e determinazione, soprattutto in ambito lavorativo. Nonostante le difficoltà che potreste incontrare, ritroverete l’entusiasmo necessario per portare a termine i vostri impegni. Sarete spinti da una grande voglia di emergere e di dimostrare a voi stessi e agli altri il vostro valore.

Non lasciatevi scoraggiare da eventuali ostacoli o critiche: la vostra forza interiore vi permetterà di superare ogni avversità con successo. Sul fronte sentimentale, la settimana parte con qualche sfida a causa della Luna in opposizione. Potrebbero emergere divergenze o malintesi con il partner, che richiederanno un impegno maggiore per essere risolti. Sarà fondamentale mantenere la calma e cercare un dialogo costruttivo, evitando di alzare i toni. Se riuscirete a farlo, riuscirete a ristabilire l’armonia e a rafforzare il vostro legame.

Voto: 7️⃣

Vergine:

Con l'uscita di Mercurio dal vostro segno, sarà il momento di rivedere i vostri piani professionali per evitare errori. Tuttavia, l’amore rimane un porto sicuro, con Venere che continua a regalarvi momenti di complicità e serenità, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Non lasciate che le preoccupazioni legate al lavoro influenzino la vostra vita sentimentale: il vostro partner sarà il vostro sostegno e insieme riuscirete a superare ogni difficoltà. Sul lavoro, prendetevi il tempo necessario per riflettere e pianificare con cura ogni mossa: la prudenza sarà la vostra migliore alleata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Voto: 8️⃣

Bilancia:

Un periodo favorevole vi attende sul lavoro, con Mercurio che torna in sestile e vi offre nuove opportunità. In amore, vi dedicherete alla costruzione di un rapporto equilibrato e appagante, ma dovrete fare attenzione a possibili tensioni giovedì e venerdì a causa della Luna sfavorevole. Sfruttate questo momento per fare chiarezza dentro di voi e capire cosa desiderate realmente.

Sul fronte lavorativo, le stelle vi sostengono: nuove opportunità potrebbero presentarsi, e sarà il momento di coglierle al volo.

Voto: 8️⃣

Scorpione:

In questa settimana sarete alla ricerca di affetto e dimostrazioni d’amore. Con Venere in sestile, avrete l’opportunità di vivere momenti significativi, anche se in ambito professionale Mercurio vi metterà alla prova. Non sempre avrete soluzioni pronte per affrontare le sfide lavorative, ma la vostra tenacia e il vostro intuito vi aiuteranno a trovare la strada giusta. Non abbiate paura di chiedere aiuto se necessario: anche nelle situazioni più difficili, riuscirete a cavarvela. Sul fronte sentimentale, cercate di essere più presenti per la persona amata, dimostrando il vostro affetto con gesti concreti e parole sincere.

Voto: 7️⃣

Sagittario:

Una buona notizia vi raggiungerà questa settimana. Mercurio, in trigono, vi porterà una ventata di ottimismo nei vostri progetti e vi aiuterà a vedere le situazioni sotto una luce più positiva. In amore, cercate di essere più comprensivi per migliorare il rapporto con il partner, sfruttando le giornate in cui la Luna sarà a vostro favore. Sul lavoro, sarà un periodo di crescita e realizzazione, con nuove opportunità che si presenteranno all’orizzonte. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di fare un passo avanti nella vostra carriera.

Voto: 6️⃣

Capricorno:

Le stelle indicano una configurazione stabile per questa settimana. In amore, il rapporto con il partner sarà piacevole, ma la Luna potrebbe portare qualche piccolo disguido, specialmente nel weekend.

Sul lavoro, senza l’aiuto di Mercurio, dovrete essere più cauti nelle vostre decisioni. Sarà importante non affrettare le cose e prendere il tempo necessario per valutare ogni situazione con attenzione. Nonostante alcune difficoltà, riuscirete comunque a mantenere la vostra posizione e a portare avanti i vostri progetti con successo.

Voto: 8️⃣

Acquario:

Con Marte e Giove in trigono, sarete più indipendenti e sicuri nelle vostre decisioni lavorative. Tuttavia, fate attenzione a non peccare di presunzione, dato che Mercurio in opposizione potrebbe complicare le cose. In amore, la vostra relazione rimane stabile, e le stelle vi consigliano di godervi queste giornate estive, specialmente quando la Luna sarà favorevole. Sarà un periodo di grandi cambiamenti e nuove opportunità, sia sul fronte professionale che personale. Non abbiate paura di osare e di seguire il vostro cuore: il successo è alla vostra portata.

Voto: 8️⃣

Pesci:

Mercurio cessa di opporsi, dandovi un po’ di tregua. Sebbene il cielo rimanga complicato, è il momento giusto per cercare nuove idee che possano farvi risalire la china. In amore, la Luna sarà nel vostro segno tra martedì e mercoledì, ma con Venere in opposizione, esprimere i vostri sentimenti potrebbe rimanere una sfida. Sul lavoro, la situazione potrebbe migliorare se riuscirete a mantenere la calma e a non lasciarvi sopraffare dallo stress. Nonostante le difficoltà, riuscirete a trovare la forza interiore per andare avanti e per superare ogni ostacolo.

Voto: 6️⃣