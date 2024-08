L'oroscopo del 21 agosto [VIDEO]invita i nativi dell’Ariete a concentrarsi sui nuovi progetti e ad abbracciare ogni cambiamento che si presenta sul loro percorso di vita. I Gemelli, invece, sono invitati a tenere a bada le spese. Per i nativi del Leone questo è il periodo ideale per fare delle scelte importanti, mentre per quelli della Vergine è arrivato il momento di voltare pagina, di iniziare una nuova storia. Infine, le stelle incoraggiano i nati in Sagittario a dare forma ai progetti che hanno in mente.

La giornata di mercoledì 21 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se vi state godendo le vacanze, non perdete nemmeno mezzo minuto a ricordare i problemi e le preoccupazioni che vi siete lasciati alle spalle. Concentratevi per assicurarvi che tutto ciò che avete progettato si avveri. Tuttavia, se i vostri piani cambiano, non arrabbiatevi e adattatevi ai cambiamenti il ​​prima possibile. Il vostro carisma sarà al massimo. È il risultato del riposo e dell'entusiasmo con cui affrontate i giorni a venire. Se condividete questa fase con il vostro amore, sarà un buon momento per valutare se la convivenza funziona come vi aspettavate. Le stelle regalano momenti di romanticismo a molti nativi dell’Ariete.

Se la persona amata vi parla di progetti futuri, non abbiate paura e ascoltatela, perché forse vi renderete conto di quanto siete fortunati ad averla nella vostra vita. Voto: 7,5

Toro – Sul vostro cammino potreste incontrare una persona inaspettata, che attirerà la vostra attenzione grazie al suo modo di vedere la vita. Ammirerete il modo in cui espone le cose e le fa sembrare facili.

Magari vi suggerirà la soluzione giusta per risolvere un problema che vi preoccupa tanto e vi renderete conto che tutto ciò che dovete fare è affrontarlo in modo più positivo. Vi convincerà anche che siete ancora in tempo per iniziare un nuovo percorso. Sarà un incontro molto fruttuoso, Toro, che influenzerà da questo momento in poi il vostro modo di pensare.

Dovreste controllare il vostro atteggiamento un po' brusco di dire le cose alle persone con cui avete più fiducia, al vostro partner o a qualcuno della vostra famiglia. Qualcuno potrebbe sentirsi ferito. Cercate di evitarlo perché, se ciò accade, vi sentirete un mostro. Voto: 7

Gemelli – Controllate che i vostri programmi di questa giornata non prevedano grosse spese. Che voi siate in vacanza o meno, avete tante opzioni per divertirvi senza spendere molto. Se non avete avuto l'accortezza di organizzare bene il vostro budget, fate almeno molta attenzione a non fare spese inutili che potrebbero rovinarvi gli ultimi giorni di agosto, o addirittura parte della vostra vacanza. Godetevi ciò che la natura mette a vostra disposizione e lasciate che altri argomenti come ristorante, centro commerciale, shopping siano qualcosa che potete fare ogni tanto.

Fare spese folli o dedicarsi a determinate cose può portare a problemi di liquidità. Se vivete in coppia, siate delicati quando dovete dire qualcosa al vostro partner perché le vostre parole potrebbero scatenare una grossa discussione. Cercate di trascorrere questa giornata in santa pace. Voto: 6

Cancro – Dovete essere più audaci, non aspettatevi che le cose si risolvano per inerzia. Le opportunità ci sono ogni giorno, ma dovete coglierle al volo. Se c'è qualcuno che vi piace, non aspettate che vi chieda un appuntamento. Rendete le cose un po' più facili per la persona interessata. Iniziate una conversazione e da cosa nasce cosa. Se non fate il primo passo, un'altra persona potrebbe soffiarvi la persona che vi piace proprio sotto il vostro naso e vi pentireste amaramente di esservi fatti scappare questa occasione.

Se avete una relazione d'amore, avrete l'opportunità di conoscere molti dettagli sulla vita del vostro partner che vi faranno sentire molto bene. Vi aspetta una giornata romantica e passionale, godetevela al massimo. Voto: 7,5

Da Leone a Scorpione

Leone – Questo è un ottimo periodo per prendere decisioni importanti, Leone. Apprezzate ciò che avete nel presente ma concentratevi anche quotidianamente su ciò a cui aspirate per il futuro. Avrete tempo per rifletterci e se lo farete trarrete ottime conclusioni. In campo sentimentale, desiderate aggiungere un po' più di emozione alla vostra vita, ma riconoscete che vi sentite molto bene quando tutto è come un mare calmo. Le sorprese vi scoraggiano, soprattutto se non sono proprio piacevoli.

Avete qualcuno al vostro fianco in questo momento che può darvi tutto ciò di cui avete bisogno per sentirvi felici. Forse alla vostra storia d’amore manca una piccola scintilla, ma potete riuscire a fornirla. Apprezzate ciò che avete e non lasciatevi trasportare da certe fantasie. Voto: 7

Vergine – L'Oroscopo vi invita a riflettere attentamente sulle situazioni che state vivendo. Solo così potrete migliorare la vostra visione negativa e trarre conclusioni per raggiungere un migliore benessere emotivo quotidiano. Che siate in vacanza o meno, dovete cambiare prospettiva altrimenti non potrete godervi questi giorni in cui la felicità dovrebbe regnare nel vostro cuore. Forse tutto è dovuto al fatto che non avete chiuso definitivamente un capitolo che ancora vi fa male.

È tempo di voltare pagina, così potete iniziare una nuova storia che migliorerà il vostro morale e l'entusiasmo. Le stelle saranno a vostro favore e metteranno sulla vostra strada qualcuno da cui vi sentirete subito attratti. Se nasce una conversazione tra di voi, non importa quanto possa sembrare irrilevante, seguite attentamente i discorsi. Scoprirete di avere molte affinità. Voto: 7

Bilancia – Vivete un grande momento d'amore, ma i dubbi vi assalgono quotidianamente e avete paura di ripetere esperienze precedenti che si sono concluse con una delusione. Fate uno sforzo per superare questa crisi e le paure, oppure chiudete le porte del passato per vivere esperienze meravigliose. Avete buone probabilità di ricevere una chiamata da qualcuno che vi propone un appuntamento romantico: dovreste accettarlo.

Non vi impegna in nulla, si vedrà più avanti, ma avrete modo di conoscere meglio questa persona che potrebbe fare al caso vostro. Anche se vi rifugiate ogni giorno al lavoro, è giunto il momento di cambiare e di correre dei rischi. Cogliete al volo le opportunità che si presentano in questo periodo. Voto: 7

Scorpione – In questo periodo avete la mente molto lucida per trarre le conclusioni giuste. Riflettete attentamente su certe cose che vi sono successe di recente e ti renderete conto che state dando troppa importanza alle cose futili e inutili. Da questo momento in poi, decidete di non sprecare più tempo ed energie in sciocchezze perché vi state perdendo la possibilità di godervi le cose veramente importanti.

In campo sentimentale, forse avete attraversato un periodo di crisi emotiva ma cominciate a emergere con forza. Avete voglia di fare progetti futuri con il vostro partner d’amore. Con questo atteggiamento che avete avuto negli ultimi tempi, la vostra comunicazione è stata scarsa ma anche questa migliorerà. Approfondite ogni giorno i vostri desideri e le vostre aspirazioni. Vedrete che coincidono e questo migliorerà la comprensione. Pensateci, troverete più vantaggi di quanti ne avete visti finora. Voto: 8

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo godete di una protezione astrale che favorisce i vostri interessi e che vi aiuterà a realizzare ciò che desiderate tanto, qualunque sia la sua natura.

Avete in mente ottimi progetti volti ad apportare cambiamenti nel vostro ambiente. Non fermatevi proprio ora che la ruota comincia a girare. Avete un grande potere di convinzione e se saprete sfruttare questo momento potrete realizzare grandi cose. Incontrando le persone a voi vicine, vi renderete conto che le vostre opinioni sono molto apprezzate. Le vostre idee sono le stesse, ma ora le stelle vi incoraggiano a darle forma. Non lasciate che questo momento passi senza cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Non permettete che certi progetti si allontanino dalla vostra mente, perché la vita ha molti modi di indicarci la strada ogni giorno. Voto: 8

Capricorno – Non perdete le occasioni per uscire con i vostri amici e conoscenti.

Ogni giorno la vita vi offre l'opportunità di stringere nuovi contatti che possono aiutarvi a migliorare la vostra vita. Sollevate il morale e mostrate il vostro spirito combattivo da vero Capricorno che vi fa brillare ovunque. In ambito sentimentale, se la persona che incontrate vi dice che ha altri progetti, prendetelo come qualcosa di positivo. È bene svolgere attività separate, anche quotidiane. Se l'assenza è dovuta a motivi di lavoro o di piacere, non vi è alcuna obiezione. Tuttavia, se si sospetta che il vostro partner stia vivendo un amore clandestino, le cose cambiano. Ma non arrabbiatevi e non prendete alcuna decisione prima di assicurarvi che i vostri sospetti siano fondati. Voto: 7

Acquario – Anche se avete impegni per l'intera giornata, non trascurate la vostra famiglia.

Potreste ricevere un'occasione d'oro per il vostro progresso professionale grazie a una persona molto vicina a voi. Riservate tempo da trascorrere con i vostri cari perché queste conversazioni sono la chiave del vostro futuro. È anche il momento opportuno per portare avanti il rapporto con una persona conosciuta durante la settimana di Ferragosto. Un pranzo piacevole le farà apprezzare la vostra personalità e le vostre passioni. E se la vostra relazione d’amore è iniziata da poco, cercate di trascorrere molti momenti romantici insieme. Guardare il tramonto insieme è un'ottima idea. Se lo farete bene, trascorrerete una giornata favolosa. Voto: 7,5

Pesci – Eliminate dalla vostra mente i pensieri malinconici e nostalgici. Vi manca sempre qualcosa o qualcuno che non avete al vostro fianco. Riconciliatevi con la vita e sollevate il morale. Uscite e godetevi il bel tempo, l'aria e il sole, il mare se possibile. Tutto ciò vi aiuterà a recuperare energia. Dedicate un'attenzione particolare alla vostra cura fisica perché questa ha sempre effetti molto positivi sul vostro umore. Spegnete la voglia di stare in casa al fresco con l'aria condizionata, riflettendo sui momenti nostalgici del passato. Soprattutto se questi pensieri hanno qualcosa a che fare con una delusione sentimentale o un problema relazionale. Otterrete risultati migliori apparendo sicuri, allegri e ottimisti ogni giorno piuttosto che assumendo il ruolo di vittima. Voto: 7