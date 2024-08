L'oroscopo dal 12 al 18 agosto vede la buona sorte sgombrare la strada dagli ostacoli ai nati del Cancro, posizionati al secondo posto nella classifica settimanale. Andrà bene anche a Pesci, Gemelli e Bilancia, mentre l'ultima posizione spetterà ai Capricorno. Approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali e l'annessa classifica.

Previsioni astrologiche, settimana dal 12 al 18 agosto: gli ultimi classificati

12° Capricorno - La settimana sarà impegnativa ma gratificante. Le cose andranno come sperato, ma dovrete affrontare imprevisti e ostacoli.

Per raggiungere i vostri obiettivi, continuate ad avanzare senza fermarvi. Entro la fine di agosto, alcune notizie potrebbero preoccuparvi: provvedete in settimana se c'è qualcosa da fare. Il weekend sarà spensierato, soprattutto per i single intraprendenti e le coppie giovani. Per quanto riguarda la giornata di Ferragosto qualcosa potrebbe sfuggirvi di mano.

11° Vergine - Niente è eterno e tutto ha una fine. In questo periodo difficile è importante essere pazienti e perseveranti. La settimana potrebbe portare discussioni o compromissioni. Attenzione ai malesseri tipici del periodo, soprattutto se si suda di notte. Preferite cibi freschi e genuini, controllate sempre la data di scadenza e non sottovalutate i cattivi odori.

Settembre sarà impegnativo, soprattutto a livello professionale e familiare, quindi riposate in questi ultimi scampoli d'estate. Possibili inviti, ritardi o telefonate. Qualcuno vi penserà intensamente, forse un ammiratore segreto. Il vostro Ferragosto sarà positivo, otterrete una sorta di tregua mentale.

10° Toro - La settimana non sarà facile, soprattutto nel giorno di Ferragosto.

Vi sentite perseguitati dalla sfortuna, con ostacoli imprevisti sul piano professionale. Fate attenzione a ciò che dite o fate, poiché qualcuno vicino a voi potrebbe cercare di ostacolarvi. Non arrendetevi e tenete duro: la crisi passerà. Controllate il nervosismo, soprattutto in famiglia e con il partner, non sfogate le vostre frustrazioni sui vostri cari.

I single potranno coltivare nuove conoscenze.

9° Scorpione - Dopo un periodo turbolento, desiderate svagarvi e lasciarvi alle spalle le preoccupazioni. In famiglia ci sarà ancora qualcosa che vi turba, ma la pressione diminuirà. Ferragosto tiepidino, cercate di non esagerare. Non scaricate sugli altri i vostri timori e non siate invadenti. Evitate di esprimere opinioni su questioni che non vi riguardano per evitare discussioni. Una persona cara potrebbe contattarvi o venirvi a trovare. Attenzione alla schiena se tendete a soffrirne. Un viaggio è in vista, ma fate attenzione al traffico e agli imprevisti. Nel weekend avrete voglia di pizza e buona compagnia.

I segni zodiacali nella media

8° Ariete - La settimana sarà ricca di intuizioni favorevoli, permettendovi di evitare alcune disavventure.

Con l'arrivo di settembre e il ritorno alla solita routine, vi sentirete motivati a fare nuovi propositi e a lasciarvi il passato alle spalle. Chi ha vissuto un'estate intensa e piena di emozioni potrebbe essere colto dalla nostalgia. Evitate di cadere nella tristezza e guardate al futuro con entusiasmo. Vi attendono nuovi progetti, sia di coppia che personali. Alcuni Ariete potrebbero essere impegnati in un trasloco, nella ristrutturazione della casa o nell'inizio di un nuovo lavoro. Coloro che hanno affrontato una rottura o un lutto riusciranno a rimettersi in sesto con il tempo, anche se ricominciare da zero non è facile. Preparatevi ad un 15 agosto pieno di emozione e passione.

7° Sagittario - La settimana potrebbe causare sbalzi d'umore, ma niente di insuperabile.

La fortuna sarà oscillante e dovrete industriarvi al meglio per scampare ai problemi. Le previsioni parlano di avanzamenti di carriera, soprattutto per chi lavora nel turismo. Approfittate della stagione calda, soprattutto se non avete avuto entrate da tempo. Chi è in pensione o non lavora avrà comunque impegni. Con i parenti evitate polemiche su eredità e questioni personali. Pianificate accuratamente le vostre attività per evitare problemi. Avrete energia positiva, favorendo nuove amicizie e contatti utili. Amore fortunato per chi è innamorato. Grigliate in arrivo.

6° Leone - La vostra attenzione sarà scarsa a causa del periodo che state attraversando. Una vacanza sarebbe ideale, anche per chi è appena tornato.

L'amore non è la vostra priorità al momento, poiché combattete una battaglia interiore. Circondatevi di persone ottimiste e carismatiche per un supporto morale positivo. Le buone opportunità arrivano a chi le cerca. Chi è sposato o convive da molti anni potrà dare una svolta alla propria situazione sentimentale. Preferite alimenti freschi e di stagione, evitando il cibo spazzatura. Ferragosto intenso, da trascorrere in compagnia della persona che piace.

5° Acquario - C'è una persona del Cancro che è presente in ogni battito del vostro cuore. Non riuscite a fare a meno di lei ma per qualche ragione non potete dichiararvi. Rinnovamenti e cambiamenti vi attendono. Per uscire da una fase di stallo, dovrete agire.

Una questione recente vi confonde e siete incerti sul da farsi. Sarete stufi della routine, ma questo vi porterà a tagliare i ponti con chi non la pensa come voi. Sentirete il bisogno di esplorare nuove mete e fare cambiamenti. Le coppie fisse saranno pronti per il passo successivo. Partecipate a eventi memorabili e evitate i mezzi pubblici, previsti ritardi. Non tollerate il caldo, ma una notizia vi farà tirare un respiro di sollievo. Il 15 agosto sarà interessante.

Oroscopo fortunato per i primi classificati della settimana

4° Gemelli - Per il resto del mese sarete impegnati tra questioni economiche e lavorative, ma il supporto della famiglia e degli amici vi darà forza. La tensione sarà alta, rischiando di causarvi stress e agitazione.

Settembre porterà calma e pace, quindi cercate di mantenere il controllo. Entro il weekend, qualcuno potrebbe contattarvi o venirvi a trovare. Non abbassate la guardia e non seguite la massa. I cuori solitari non sono pronti per una nuova storia d'amore, meglio non forzare i tempi. Ferragosto di fuoco e fiamme, vi divertirete un mondo.

3° Pesci - State vivendo un'estate intensa, ma non amate il caldo e avete difficoltà a dormire. Non vedete l'ora che il tempo passi per allontanarvi da ciò che non vi piace. Non rivangate il passato e colmate le vostre lacune. Spesso pensate al peggio e a ciò che avreste potuto fare. Seguite il vostro istinto e non lasciatevi influenzare dagli altri. Una vostra parola ha avuto un grande impatto su una persona vicina, dimostrando il vostro valore.

Abbiate fiducia in voi stessi per assaporare una settimana e un Ferragosto straordinari.

2° Cancro - Sarà una settimana fruttuosa. Chi lavora o ha un progetto in corso potrebbe presto ricevere una promozione, un aumento o un rendimento positivo. Entro la fine del 2024, la vostra vita cambierà notevolmente. Un grande acquisto è in vista e troverete finalmente la vostra strada dopo un periodo di smarrimento. Se dovrete fare un aggiornamento o sbrigare alcune questioni burocratiche, portate pazienza: la ricompensa sarà soddisfacente. In amore seguite il vostro cuore e non temete le critiche. Il vostro 15 agosto potrebbe rivelarsi fortunatissimo e pieno di passione. Se avete dubbi su una relazione, cercare di chiarire tutto prima che sia troppo tardi.

1° Bilancia - Qualcosa è cambiato nella vostra vita sentimentale. Le previsioni della settimana vi invitano a essere più fluidi e spontanei: uscite e dite "sì" alle nuove esperienze. Il lavoro porterà elogi e apprezzamenti e sarà un buon momento per investire. Evitate disaccordi con il partner e non fate sempre il bastian contrario. In famiglia ci saranno momenti di condivisione e unione. Il carico di lavoro diminuirà, permettendovi di rilassarvi. La passione tornerà a essere intensa e le giornate saranno fertili per chi desidera allargare la famiglia. Fortuna alle stelle, specialmente il 15 agosto.