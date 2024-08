L'oroscopo della settimana di Ferragosto racconta che sarà un periodo ricco di passione per i Toro che hanno una relazione romantica e sereno per quelli dello Scorpione. Sul fronte lavorativo si prospetta una settimana problematica per i Gemelli ed eccellente per i nati in Acquario, che avranno una settimana da 9. Alcuni single Ariete perderanno la testa per una persona interessante.

La settimana di Ferragosto su amore e lavoro, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Grazie all'influenza benevola di Venere, potrete godere di una tranquilla beatitudine coniugale, senza scontri o confronti.

Fate solo attenzione a non lasciare che la routine e l'abitudine si insinuino nella vostra vita di coppia. Se siete single, l'impatto del Sole sarà del tutto benefico. La settimana di Ferragosto sembra particolarmente favorevole per un incontro. Potreste anche, quando meno ve lo aspettate, innamorarvi perdutamente di qualcuno che non resterà indifferente al vostro fascino. In campo lavorativo, l’atmosfera astrologica di chiara supremazia marziana favorirà la vostra ambizione, ma attenzione all'utopismo. Non impantanatevi in progetti palesemente irrealizzabili; accontentatevi invece di progetti più modesti ma ragionevolmente accessibili. Voto: 7,5

Toro – Passione alle stelle questa settimana. Le configurazioni astrologiche di questo periodo porteranno tanta gioia e felicità nelle coppie che hanno attraversato momenti tristi e complicati.

Se siete un’anima solitaria, le stelle vi faranno vivere avventure romantiche e passionali. L'intimità sarà più deliziosa che mai e avrete un solo desiderio: rimanere il più a lungo possibile sotto lo stesso letto, dove voi e il vostro partner del momento vi divertirete come adolescenti. Avrete l'opportunità di avviare un progetto lavorativo su larga scala.

Tuttavia, potrebbero sorgere dei problemi. Sarete in grado di risolverli solo se sarete flessibili e diplomatici. Voto: 8

Gemelli – Sotto l'influenza di Mercurio, troverete ottime ragioni e scuse plausibili per non resistere a certe tentazioni amorose, per assaggiare il frutto proibito. Sarebbe forse esagerato dire che vi comporterete con una certa perversione, tuttavia, mostrerete una certa indulgenza verso voi stessi.

Attenzione alle gravi conseguenze di un breve momento di leggerezza! Avrete qualche problema di lavoro. Evitate di immischiarvi nelle discussioni tra colleghi: vi fareste solo dei nemici. Se c'è un malinteso, mettete subito le cose in chiaro. Tutti i lavoratori di questo segno trarranno grande soddisfazione dal loro lavoro. Voto: 8

Cancro – Se siete single, questa è la settimana perfetta per prendere un impegno duraturo e serio con la persona amata. Potrete dimostrare il vostro affetto e la vostra tenerezza con più facilità del solito. Inoltre, potrete far vedere al vostro spasimante di che pasta siete fatti quando vi sentite felici in amore. Se avete una relazione romantica, l'impatto di Giove potrebbe essere un po' problematico: è solo questione di tempo prima che vi scateni una passione improvvisa per una persona nuova e vi spinga sulla strada dell'infedeltà!

Con Plutone in buon aspetto, coloro che vogliono intraprendere un'attività autonoma o una libera professione saranno molto ben ispirati. Questo aspetto di Mercurio sarà di grande beneficio per gli studenti e i lavoratori intellettuali, poiché li aiuterà a svolgere un progetto con calma, perseveranza e disciplina. Voto: 7,5

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Per quanto vi sforziate, il vostro atteggiamento aggressivo non andrà ovviamente a genio al vostro partner, che potrebbe non condividere le vostre ambizioni esagerate e non essere in grado di tenere il passo con voi. Raggiungete subito un compromesso, o la vostra unione potrebbe rompersi per colpa di questo ostacolo. Potreste avere diversi punti in comune importanti con la relazione appena nata.

Ma attenzione: molte persone sembrano troppo gentili per essere sincere. Prendetevi il tempo necessario per conoscere a fondo l'altra persona prima di fare progetti seri. Al lavoro, farete bene ad ascoltare i consigli di chi vi circonda. Certo, non vi piaceranno molto, perché predicheranno la moderazione, una qualità che non vi piacerebbe avere. Ma sarà meglio ascoltarli per evitare qualche spiacevole inconveniente. Voto: 6,5

Vergine – Con questa configurazione astrologica, il vostro cuore passerà da una sorpresa all’altra, ma anche da una discussione all’altra. Tuttavia, lungi dall'uscire traumatizzati da questa crisi, sarete in grado di rivedere completamente il vostro rapporto di coppia, di iniziare una nuova storia d'amore o di affrontare un amore a prima vista.

È una svolta spettacolare che dovreste cogliere al volo! Vivrete un nuovo sviluppo o un cambiamento nel vostro lavoro che vi permetterà di migliorare il vostro profilo o di viaggiare. Siate pazienti e coscienziosi e avrete successo. L'aggressività o l'arroganza, invece, potrebbero mettervi nei guai. Voto: 7

Bilancia – Se eviterete inutili provocazioni, soprattutto in materia di organizzazione domestica o di educazione dei figli, andrete d'accordo con il vostro partner. La Luna rafforzerà i vostri scambi intellettuali e vi farà venire voglia di rifare il mondo in casa! Venere si prenderà cura dei single. Vi offrirà un incontro tenero e affascinante che risveglierà tutti i vostri sensi. Con questi aspetti astrali, è tempo di espansione professionale!

Certo, all'inizio dovrete ancora coltivare la pazienza e affrontare alcuni ritardi e contrattempi. Ma in seguito vi rifarete alla grande. E poi i vostri progressi saranno fulminei. Voto: 8

Scorpione – Niente da segnalare nel settore dell'amore, che rimarrà libero da qualsiasi influenza planetaria diretta. Avrete ottime possibilità di vivere serenamente la vita di coppia, forse un po' troppo per i vostri gusti. Se siete single, a eccezione di Giove, che potrebbe suggerirvi un piccolo gioco di seduzione nel tempo libero, i pianeti non saranno molto attivi nel settore degli incontri romantici. Se non riuscite a innamorarvi, il calore dei vostri amici e della vostra famiglia sarà più che sufficiente a tenervi compagnia.

Non ci sarà settimana migliore di questa per portare a compimento un importante progetto professionale. Gli ostacoli con cui avete lottato scompariranno improvvisamente come per magia, permettendovi di dare il massimo. Poiché la strada è ormai chiara, non avrete motivo di esitare o procrastinare. Dovrete solo rimanere cauti e realistici. Voto: 9

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo aspetto speciale di Mercurio vi renderà molto esigenti con il vostro partner d’amore. Non gli darete tregua su nulla e difficilmente sarete disposti ad appianare le cose. Cercate di moderare le vostre richieste se volete preservare l'armonia del vostro rapporto. Per i single, è difficile vedere le cose con chiarezza.

Non buttatevi alla cieca in una storia d'amore qualsiasi, perché rischiate di rimanere delusi. Ma se vi mostrerete ragionevoli, questa volta riuscirete a incontrare il partner dei vostri sogni. Giove metterà sotto i riflettori la vostra vita professionale. Avrete voglia di brillare, di avere successo e la vostra prontezza di spirito vi aiuterà a fare scintille. Fate solo attenzione all'atmosfera sul posto di lavoro, che sarà piuttosto tesa. Voto: 7

Capricorno – Venere favorirà i vostri affari di cuore, ma Plutone non vi darà tregua. Che cosa significa? Semplicemente che la maggior parte di voi oscillerà tra felicità e tensione, tra desiderio e polemiche. Alcuni Capricorno della prima decade, tuttavia, incontreranno vere e proprie difficoltà nelle loro relazioni.

Siate prudenti: se le cose tra voi e il vostro partner vanno male, non è questo il momento di aggravarle. Infine, alcune persone single potrebbero fare un incontro indimenticabile. Mancanza di organizzazione all'ordine nel vostro ambiente lavorativo. Sbrigate le faccende lavorative il più velocemente possibile. In questo modo la vostra mente sarà libera di dedicarsi ad attività intellettuali molto stimolanti che saranno utilissimi per la vostra carriera. Voto: 6

Acquario – Per i single del segno, il clima in amore sarà molto soddisfacente. Giove garantirà stabilità emotiva, serietà e desiderio di sicurezza, il tutto in un clima caldo e passionale. Se avete vivete in coppia, vi aspetta una vera e propria festa, che manterrete sorprendente e inventiva, anche a costo di far assecondare ogni vostro capriccio al partner, che ne sarà felice.

Questa sarà una settimana eccellente al lavoro. Non vi mancherà il coraggio. Sarete stabili e vi sentirete bene con voi stessi. Inoltre, vi verranno delle idee brillanti. Approfittate di questi vantaggi offerti dal pianeta Saturno e mettetevi subito al lavoro. Non esitate: la vostra attività senza limiti darà presto i suoi frutti. Voto: 9

Pesci – L'atmosfera astrale della settimana di Ferragosto sarà di grande beneficio per coloro che non hanno legami sentimentali. Dovrebbe essere positiva anche per coloro che decidono di sposarsi o di iniziare una vita insieme. Venere avrà un impatto molto positivo sulla vostra vita di coppia. Il rapporto con il partner attraverserà una fase ricca di tenerezza e sensualità.

Sarete dinamici, intraprendenti e riuscirete a superare qualsiasi ostacolo. Sarete lontani dalle tendenze perfezioniste che a volte vi frenano. Tutti apprezzeranno la vostra coscienziosità professionale, che andrà a vostro vantaggio. Voto: 9