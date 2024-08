L'oroscopo settimanale dal 29 agosto all'1 settembre è pronto a mettere in chiaro cosa riserveranno le stelle ad ogni segno zodiacale. Le sorprese e le opportunità saranno positive quanto inaspettate per il simbolo astrale primo in classifica: Gemelli, che si merita come voto dieci. Settimana preziosa e molto fortunata anche per Ariete, Toro e Bilancia, mentre per il Capricorno si prevedono sette giornate non proprio come da attese.

Oroscopo e pagelle settimana fino all'1 settembre, primi sei segni

Ariete - La fortuna vi è al fianco. In amore, la settimana sarà elettrizzante, dinamica e sorprendente!

La dimensione affettiva sarà vivacissima per la maggior parte di voi. Se siete in una relazione, aspettatevi momenti di grande complicità e passione. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale che vi farà battere il cuore. Sul lavoro, Mercurio vi rema contro. Non lasciatevi prendere dal pessimismo, specie nei giorni dispari; potrebbe farvi rinunciare ad iniziative che rientrano invece nelle vostre possibilità. Affrontate le situazioni critiche con determinazione e fiducia nelle vostre capacità. Voto 9.

Toro - È l’ora di partire con certi progetti, da tempo accarezzati. In amore, nella vita di coppia, l’intesa a due si prospetta scorrevole. Belle trovate potranno vivacizzare il rapporto con nuovi interessi da condividere piacevolmente con il partner.

Approfittate di questa armonia per rafforzare il legame e creare ricordi indimenticabili insieme. Sul lavoro, non mancheranno novità eccitanti, soprattutto per chi lavora nella vendita o nel settore delle comunicazioni. Potrebbero esserci anche interessanti risvolti economici a patto di evitare di sovraccaricarsi di impegni.

Siate pronti a innovare e a fare scelte che vi porteranno verso nuovi successi. Voto 8.

Gemelli - Primi in classifica e punteggio pieno! Sarete come un treno in corsa che nessuno può fermare. In amore, vi sentirete perfettamente realizzati nella vostra sfera affettiva. Se avete una storia d’amore solida e felice in corso, troverete nel partner tutto ciò che desiderate.

Questo è il momento ideale per rafforzare i legami e vivere momenti indimenticabili insieme. Sul lavoro, è un momento importante sotto il profilo professionale. Godete delle migliori circostanze astrali per condurre in porto un progetto che vi preme molto. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Non lasciatevi sfuggire le opportunità che si presenteranno e sfruttate al massimo le vostre capacità. Voto: 10.

Cancro - La mente funziona a pieni giri. In amore, la vivacità e la fantasia animeranno molti dei vostri momenti. Se siete in coppia e avete voglia di rompere gli schemi consueti, fatelo. Venere vi appoggia a 360°! Sul lavoro, le idee saranno il vostro punto forte. La fantasia, che tanto vi caratterizza, verrà presa per mano e guidata lungo precise direttive da un’intelligenza smagliante, davvero notevole.

Non abbiate paura di esplorare nuove strade e di mettere in pratica le vostre idee più audaci. La vostra creatività sarà la chiave per aprire porte inaspettate e raggiungere nuovi traguardi. Siate pronti a cogliere ogni opportunità e a trasformare le sfide in successi. Voto 7.

Leone - Abilità e fortuna vi porteranno a scegliere le situazioni più vantaggiose. In amore, se avete una storia d’amore soddisfacente in corso, non abbiate misteri con il partner: le ombre, per innocue che siano, finiscono sempre per creare un senso di disagio. La trasparenza e la comunicazione aperta saranno le chiavi per mantenere l’armonia nella relazione. Sul lavoro, anche se con fatica, sarà possibile sbloccare alcuni intoppi burocratici.

Non trascurate un’amicizia, potrebbe aiutarvi a raggiungere ciò che più desiderate. Voto 7,5.

Vergine - Dedicate più tempo all’amore e alla persona amata. In amore, che cosa state cercando? Forse non lo sapete bene neppure voi. Una cosa comunque è certa: basta uno stupido malinteso col partner per scatenare sospetti e malumore! Cercate di comunicare apertamente e chiarire ogni dubbio per mantenere l’armonia nella relazione. Sul lavoro, non sarà facile superare certi scogli, soprattutto se lavorate in squadra con altri: l’accordo col gruppo potrebbe essere difficile, in qualche caso addirittura impossibile. Carattere e capacità di mediazione saranno fondamentali per superare le difficoltà. Voto 6.

La settimana con i voti dalla Bilancia a Pesci

Bilancia - Nel cuore è già fine estate. In amore invece, che siate in coppia o single, felici o tentennanti, aspettatevi una settimana movimentata e ad altissima tensione erotica. Venere culminante promette emozioni intense e momenti indimenticabili. Sul lavoro, la Luna porrà freni alla voglia di scoprire nuovi modi di lavorare e vi contrasterà. Per quanto vi affanniate a cercare la soluzione, ci sono problemi che hanno bisogno di tempo e di astri migliori per essere risolti. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà temporanee. La vostra forza interiore e la vostra determinazione vi guideranno attraverso ogni sfida. Siate pazienti e fiduciosi e vedrete che le cose miglioreranno con il tempo.

Voto 8,5.

Scorpione - L’amore vive momenti speciali. In amore, sarà una settimana di strane atmosfere per quanto riguarda la sfera affettiva. Avrete voglia di sognare, di evadere. Sentirete il bisogno di ambienti diversi e di persone più stimolanti. Lasciatevi trasportare dalle emozioni e seguite il vostro cuore. Sul lavoro, ingranate la marcia e datevi da fare: è il momento di mettere a segno importanti risultati. Le difficoltà non mancano, ma sarete in grado di superare gli ostacoli con abilità. La vostra determinazione e il vostro spirito combattivo vi porteranno lontano. Non abbiate paura di affrontare le sfide, perché ogni ostacolo superato vi renderà più forti e più saggi. Voto 7,5.

Sagittario - Ci sono ostacoli, ma li supererete senza fatica.

In amore, se avete l’impressione che il partner non vi capisca a fondo come voi vorreste, mettetevi d’impegno per comunicare pensieri e sentimenti in forma compiuta. La chiarezza e l’onestà saranno fondamentali per rafforzare il legame. Sul lavoro, alti e bassi sono prevedibili: alcuni astri potrebbero far ritardare certi vostri progetti. Attenti a non perdere tempo e denaro in attività inutili, poco produttive. La vostra determinazione e il vostro ottimismo saranno le vostre armi vincenti. Ogni sfida è un’opportunità per dimostrare la vostra forza e capacità di adattamento. Voto 6.

Capricorno - Mettete in conto qualche imprevisto. In amore, “Avanti adagio” potrebbe essere il vostro motto di questa settimana.

In questo modo vi sentirete più sicuri di voi stessi e non susciterete conflitti nel partner. Prendetevi il tempo per riflettere e comunicare apertamente con chi amate. Sul lavoro, se i cattivi pensieri vi infastidiscono, fate qualcosa per eliminarli: meditazione e sport possono essere ottimi alleati. L’importante è non alimentare un’impostazione negativa nel modo di pensare. La vostra resilienza e capacità di adattamento saranno le chiavi per superare qualsiasi ostacolo. Ogni incombenza è un’opportunità per crescere e migliorare. Voto 5,5.

Acquario - Cogliete al volo ogni opportunità. In amore, la vostra vita sentimentale sarà tutta all’insegna di colpi di scena emozionanti e di situazioni inaspettate.

La carica erotica potrà salire alle stelle, grazie ai buoni uffici di Marte. Approfittate di questa energia per rafforzare il legame con il partner e vivere momenti indimenticabili insieme. Sul lavoro, sarà un buon periodo. Vi sentirete lucidi mentalmente e pieni di energia: potrete concludere vittoriosamente molte iniziative e portare a termine progetti importanti. Non abbiate paura di prendere decisioni audaci e di esplorare nuove possibilità. Voto 7.

Pesci - Nella settimana dal 26 agosto al 1° settembre l'Oroscopo invita a prestare attenzione a non lasciarsi sfuggire parole di troppo. La comunicazione sarà cruciale, quindi pensate bene prima di parlare. In amore, vi sentirete stranamente insicuri di voi stessi e avrete bisogno di dimostrare a voi stessi che potete suscitare interesse e attrazione.

Prendetevi del tempo per riflettere sulle vostre emozioni e cercate di capire cosa vi rende insicuri. Sul lavoro, muovetevi con calma e riflettete attentamente prima di prendere decisioni importanti. Potreste fare errori di valutazione e correggerli potrebbe essere difficile. Prendetevi il tempo necessario per analizzare tutte le opzioni disponibili. Voto: 6.