L'oroscopo del 21 agosto pronostica un mercoledì altamente fortunato al segno della Bilancia, primo in classifica. Serenità e tanta voglia di centrare gli obbiettivi in agenda in arrivo per il Leone, l'Acquario e Pesci. Per Gemelli e Scorpione, invece, si prevede un giro di boa infrasettimanale abbastanza impegnativo.

Previsioni zodiacali del 21 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. In programma un normalissimo mercoledì. Aggiungere un tocco di pepe alla relazione può fare miracoli, specialmente in questo periodo. Sorprendete il partner con qualcosa di inatteso: anche un gesto semplice, come preparare il suo piatto preferito, potrebbe trasformare la serata in un'esperienza memorabile.

Se siete single, il fascino che emanerete sarà magnetico, attirando l'attenzione di chi si desidera. Per lasciare un'impressione duratura, optate per un gesto fuori dall'ordinario: un mazzo di fiori recapitato a sorpresa, un messaggio inaspettato o una piccola sorpresa capace di conquistare all'istante. Sul lavoro, Marte vi offrirà una protezione speciale, spianandovi la strada a risultati straordinari. Impegnatevi al massimo, perché il momento è giusto per dimostrare quel che si vale.

Toro: ★★★★. Routine a go go! Parlando di coppia, le differenze tra voi e il partner sono evidenti: gusti, abitudini, preferenze, tutto sembra contrastarvi. Eppure sono proprio queste divergenze a creare una sintonia unica, un equilibrio che arricchisce ogni aspetto della relazione, rendendola perfetta.

Se siete single, nuove e intriganti opportunità amorose si profilano all'orizzonte. Con Venere dalla vostra parte e un atteggiamento positivo, saprete affrontare e risolvere qualsiasi ostacolo si presenti in questa giornata. Sul fronte lavorativo, una serie di fortunate di piccole coincidenze vi guiderà verso il successo: con fiducia e determinazione, sarete in grado di raggiungere molti degli obiettivi che vi siete prefissati.

Gemelli: ★★. Periodo valutato poco positivo, con diverse situazioni in stallo. Eventuali incomprensioni nella coppia, comunque potranno essere facilmente risolte con una conversazione sincera e aperta. Basterà chiarire le proprie posizioni per superare una crisi momentanea, rafforzando così il legame e rendendo il tempo trascorso insieme ancora più piacevole.

Se siete single, la giornata potrebbe portare con sé stress e tensione, lasciandovi con poca energia. La soluzione migliore sarà concedersi un po' di riposo: allora spegnete il telefono e andate a letto presto, giusto per ricaricarvi e affrontare la nuova giornata con rinnovata positività. In ambito lavorativo è arrivato il momento di affrontare una questione rimandata troppe volte. Anche se preoccupa affrontarla adesso permetterà di risolverla una volta per tutte.

Cancro: ★★★★. L'intesa con il partner si prevede in risalita, promettendo una giornata particolarmente gioiosa da vivere quasi al massimo. Così ogni momento trascorso sarà fonte di reciproca soddisfazione e armonia nella coppia. Se siete single l'eleganza irresistibile che avete conquisterà facilmente chi ha catturato il vostro cuore.

Con qualche piccolo accorgimento, riuscirete a sintonizzarvi con i desideri più profondi della persona che vi interessa. Trasformerete questa giornata in un'occasione straordinaria per il futuro sentimentale. Sul lavoro avvertirete un forte senso di benessere e una chiarezza mentale sorprendente, il che vi permetterà di fidarvi del vostro istinto. Con questa combinazione vincente, avrete tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Leone: ★★★★★. Ottimo momento per i sentimenti: tantissimi Leone (ri)troveranno presto l'amore. In coppia, netta risalita della passione grazie a un'intesa perfetta: vivrete momenti di profonda intimità e intensa passione con il partner. Se possibile cercate di creare un'atmosfera accogliente, in modo da sorprendere chi amate con un gesto speciale: la serata diventerà indimenticabile per entrambi.

Per i single, Venere amplificherà il vostro fascino e chi avrà la fortuna di trascorrere del tempo con voi sarà irresistibilmente attratto dal vostro magnetismo: il sex appeal è previsto alle stelle! Sul lavoro, la giornata sarà ricca di piacevoli sorprese, che vi lasceranno rinvigoriti sia fisicamente che mentalmente, facilitando il raggiungimento del successo.

Vergine: ★★★★. Il cielo di mercoledì favorirà un’intesa vivace e un dialogo fluido, permettendo di esprimere al meglio le vostre emozioni nei riguardi del partner. Approfittate di questa opportunità per risolvere un'incomprensione rimasta in sospeso. Aprite le porte a una ritrovata serenità e rafforzate il legame d'amore che vi unisce.

Se siete single e avete qualcuno nel cuore, non esitate a fare il primo passo. La vostra sicurezza e l'audacia saranno accolte con ammirazione dalla persona che vi interessa. Una rinnovata energia vi accompagnerà per tutta la giornata lavorativa, rendendovi più produttivi e motivati. Questo entusiasmo non passerà inosservato: sarà contagioso, influenzando positivamente i colleghi. Il vostro spirito determinato non passerà certo inosservato.

Oroscopo e stelle del 21 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: "top del giorno". L'Oroscopo preannuncia un mercoledì molto fortunato per il segno. Dunque, meritata la prima posizione in classifica. Le stelle favoriranno una ventata di fortuna in campo sentimentale, con la passionalità che raggiungerà livelli altissimi.

La Luna influenzerà il vostro comparto, rendendo l'amore un territorio senza ostacoli. Sarete felici e sereni, liberi da pensieri negativi, e questo renderà ogni momento perfetto. Vivrete la vita di coppia con armonia e complicità. I single avranno una giornata meravigliosa, senza affanni o preoccupazioni. Sentirete una forte voglia di vivere e di incontrare nuove persone, e le stelle vi incoraggeranno a farlo senza esitazioni. Sul lavoro, l'attenzione si concentrerà sulle questioni finanziarie. Avrete la chiave per aprire nuove opportunità o trovare soluzioni ai problemi economici.

Scorpione: ★★★. La giornata di mercoledì 21 agosto si preannuncia leggermente sottotono, con situazioni impegnative che potrebbero stressare, proprio nel bel mezzo della settimana.

In amore, le effemeridi invitano alla riflessione: la mente sarà affollata da preoccupazioni, rendendo difficile occuparsi dei bisogni del partner. È importante aprire la mente e lasciarsi guidare dal cuore, senza timore. Per i single, le influenze astrali potrebbero rendere gli approcci amorosi difficili. Se vi sentiste a corto di argomenti, prendete le distanze da situazioni difficili, senza esitazione. Sul lavoro, sarà necessario uno sforzo in più: smussate gli angoli nelle relazioni con i superiori, dialogate di più e cercate di mantenere la calma. Nonostante la pesantezza della giornata, alla fine tirerete un sospiro di sollievo.

Sagittario: ★★★★. Per voi nativi del Sagittario si prospetta una giornata abbastanza positiva, ma da affrontare con attenzione e serietà.

Nei rapporti interpersonali, soprattutto con amici, colleghi e parenti lontani, sarà importante evitare di inasprire situazioni già delicate per non creare tensioni inutili. In amore, troverete nel partner le risposte che cercate da tempo, permettendovi di risolvere molte delle questioni che vi preoccupano. Questo sarà un momento propizio per ritrovare serenità e agire al meglio. I single avranno buone possibilità di fare incontri significativi, quindi non tiratevi indietro e affrontate ogni appuntamento con un sorriso: l'amore sarà vicino, e lo sentirete. Nel lavoro ci sarà la possibilità di un’entrata economica inaspettata o di ricevere un regalo di valore. Attenzione però alle spese, la Luna consiglia prudenza nel gestire il denaro.

Capricorno: ★★★★. Secondo l'Astrologia del periodo sarà una giornata tranquilla, gestita con serenità grazie alla solidità espressa in classifica da quattro stelle. Puntate tutto sul sorriso e sul magnetismo personale: questi saranno gli strumenti per far nascere nuove amicizie, dialogare e sentirsi bene con le persone che vi circondano. L'amore sarà il protagonista della giornata: dimostrate i sentimenti senza timore e mettete da parte ogni insicurezza. Molti avranno l'opportunità di esplorare nuove e interessanti realtà; le stelle consigliano di affrontare tutto con un sorriso e un pensiero positivo. Per i single, chi ha da poco concluso una relazione troverà nuove opportunità amorose. Nel lavoro, tutto andrà a gonfie vele: approfittate del momento per proporre nuove iniziative e progetti che si riveleranno fruttuosi.

Acquario: ★★★★★. Ottimo periodo in programma con stelle pienamente a favore del segno. Senz'altro sarà un giorno sorprendente per quanto riguarda il settore sentimentale. L'amore si muoverà verso una nuova serenità, portando gioia e felicità. In molti si riavvicineranno al partner, ritrovando un legame profondo ultimamente un po' scemato. I single, invece, si sentiranno radiosi e pieni di energia positiva, pronti a fare nuove conquiste e a vivere nuove emozioni. Le previsioni invitano a uscire e incontrare nuove persone, sfruttando al massimo questa giornata ricca di opportunità. Sul lavoro, le influenze planetarie saranno a vostro favore: avrete la possibilità di ottenere rivincite e ritrovare un equilibrio economico assai promettente.

Pesci: ★★★★★. Mercoledì 21 agosto sarà una giornata assolutamente super-positiva, anche se ci saranno lievi momenti di pressione, senza sforzo saprete ripristinare al meglio ogni cosa. In campo sentimentale, le stelle promettono situazioni favorevoli per la realizzazione di obiettivi di coppia, magari che avete a cuore già da un bel po' di tempo. Non sarà il momento di riposare sugli allori, ma di agire con determinazione: adesso è tempo di agire! I single avranno l’occasione di fare nuove ed eccitanti conoscenze; è importante essere pronti a cogliere le opportunità al volo. Scordatevi la timidezza, di questi tempi fuori luogo. Nel lavoro si consiglia di approfittare della giornata per riflettere su nuove strategie e approcci che potrebbero essere applicati per raggiungere i prossimi obiettivi.