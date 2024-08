La manicure nera è la nuova tendenza dell'estate 2024 e che potrà essere sfoggiata anche nel prossimo autunno: questo tipo di nail art è stata scelta anche dall'attrice Ambra Angiolini. Inoltre in queste settimane è di moda pure la manicure nude.

Nail art dell'estate

La manicure nera anche d'estate? Ovviamente sì, è di questo parere è anche Ambra Angiolini che l'ha scelta recentemente: la proposta sfoggiata dall'attrice risulta essere rock e sensuale nello stesso tempo. Rappresenta la giusta alternativa ai classici bordeaux o rosso.

La manicure nera è molto audace, autentica e soprattutto decisa, però non è adatta a tutti.

La proposta in questione è ideale solamente per le donne che amano sperimentare dei nuovi look. Il colore nero è anche molto interessante per la pedicure: in questo caso è possibile accostare degli accessori e abiti molto chiari, per creare un bel contrasto. La manicure nera è aggressiva e dark solamente all'apparenza: Ambra Angiolini ha realizzato delle unghie corte, per avere uno stile molto sofisticato.

Per far resistere la manicure molto più a lungo si possono utilizzare i semipermanenti o gli smalti classici. Nel secondo caso, dopo avere levigato l'unghia è necessario applicare una base rinforzante e successivamente uno strato di colore. Per sigillare il tutto è indispensabile il top coat.

Abbinamenti con lo smalto nero

Per creare una manicure nera diversa dal solito si possono accostare varie tonalità. Ad esempio è possibile alternare il nero con il fucsia fluo o il rosso; oppure si può colorare di giallo o arancio l'anulare e il mignolo o l'anulare e il medio.

Sul questo tipo di nail art si possono disegnare con delle nuance a contrasto, dei fiori, delle foglie o semplicemente delle stelle.

Per un risultato finale molto originale sono ideali delle righe orizzontali o verticali.

Invece per una serata importante si può optare anche per una irresistibile french manicure. Per tutte queste proposte sono perfette delle unghie corte come Angiolini o anche quelle di lunghezza media.

Altre proposte per l'estate

La manicure nude risulta essere a bassa manutenzione e ovviamente regala uno stile elegante.

Questa proposta è ispirata alla BB cream, scelta da chi ama un trucco appena accennato: ecco lo stesso effetto può essere ricreato perfettamente sulle unghie. In particolare la manicure nude si realizza con una copertura molto leggera sulle unghie, che però nasconde le imperfezioni. Tutto questo può essere realizzato con uno smalto in gel o dal finish traslucido.

Inoltre si può anche personalizzare l'effetto finale: non è obbligatorio usare i rosati o i beige, ma si può optare per delle tonalità più audaci, come il lilla, il bianco o la pesca. Il risultato della manicure deve essere gelatinoso, trasparente e lattiginoso. Anche in questo caso le unghie vanno curate al massimo: quindi vanno eliminate le cuticole, il bordo va regolato e la superfice deve risultare più omogenea possibile.