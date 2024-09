La settimana dell'oroscopo dal 23 al 29 settembre si prevede assai coinvolgente. Le influenze dei pianeti nel periodo preannunciano trasformazioni, occasioni e sfide, che ogni segno zodiacale dovrà affrontare con consapevolezza e flessibilità. Sia che siate sotto l’influenza della Luna o sotto la disciplina di Venere, ogni giorno offrirà una chance per crescere o migliorarsi. Per i Leone e gli Scorpione si prospettano giornate eccellenti, mentre per gli Ariete, l'Astrologia riserva solo due stelline a corredo del segno.

Pagelle dall'Ariete al Cancro

Ariete ★★. Durante la settimana dal 23 al 29 settembre, inizierete con qualche difficoltà, ma sarà un periodo perfetto per rivedere le vostre abitudini in ambito sentimentale. Forse sentirete il bisogno di nuove emozioni, ma ricordate di rimanere realisti nelle aspettative verso il partner. Se una relazione non funziona più, sarà il momento di affrontare la situazione con sincerità. I cuori solitari dovranno mantenere la calma e non pretendere troppo dagli altri: rilassatevi e godetevi ciò che avete. Sul fronte professionale, ci saranno tensioni con i colleghi, ma basterà un buon dialogo per superare le difficoltà. Mettete da parte l’orgoglio e siate aperti alla comunicazione.

Voto 5.

Toro ★★★★. La settimana sarà caratterizzata da una partenza positiva. Sentirete un'aria nuova e serena, che vi regalerà un senso di appagamento. In campo amoroso, la Luna in Leone vi porterà momenti di grande dolcezza e romanticismo, perfetti per rafforzare i legami già esistenti. Per chi è ancora alla ricerca, il destino riserva sorprese piacevoli, e un incontro speciale potrebbe riportare a galla vecchi sentimenti.

Sul lavoro, i vostri sforzi cominceranno finalmente a dare i frutti sperati: continuate a seguire le vostre aspirazioni e vedrete i risultati. Non dimenticate di mantenere il fisico in forma: far quotidianamente una passeggiata sarebbe l'ideale. Voto 7.

Gemelli ★★★★. Questa settimana, secondo gli astri del periodo, sarà piuttosto ordinaria, ma vi offrirà comunque alcune opportunità di migliorare i rapporti interpersonali.

In ambito sentimentale, vi sarà richiesta maggiore sensibilità verso chi vi sta accanto. Guardando le cose da un’altra prospettiva, capirete meglio le esigenze del partner e rafforzerete il vostro legame. Per chi è solo, ci saranno occasioni per nuove conoscenze, ma sarà importante cogliere il momento giusto. Sul lavoro, il vostro impegno sarà riconosciuto e vi sentirete protagonisti: la fatica degli ultimi tempi darà finalmente i suoi frutti. Voto 7.

Cancro ★★★★★. L'ultima settimana di settembre si evolverà sicuramente con ottime prospettive, accompagnata dalla Luna nel segno. La musa dei poeti certamente porterà fortuna e positività in diversi ambiti. In amore, l'Astro della Terra vi spronerà a mostrare ogni sfaccettatura del vostro carattere, il che renderà i rapporti più intensi e appaganti.

Sorprese in arrivo, da ricevere o organizzare per la persona che amate, renderanno tutto più eccitante. Chi è libero preferirà godersi un meritato relax, senza cercare nulla di nuovo. In ambito lavorativo, sarete particolarmente abili e intraprendenti. Non esiterete a mettere in pratica idee innovative che vi porteranno a un vantaggio competitivo. Voto 8.

Astrologia dal Leone allo Scorpione

Leone ★★★★★. Tra mercoledì e giovedì, secondo l'Oroscopo, le stelle spingeranno a realizzare progetti che sognate da tempo. Grazie alla vostra energia e vitalità, il periodo sarà perfetto per chi vive in coppia: la vostra voglia di condividere emozioni renderà le giornate piacevoli e piene di entusiasmo. Per chi è alla ricerca, le iniziative prese recentemente cominceranno a dare i primi risultati.

Avrete fiducia in voi stessi e affronterete con sicurezza ogni ostacolo. Sul lavoro, l'atmosfera sarà positiva e il vostro spirito collaborativo contribuirà a farvi raggiungere obiettivi importanti. Voto 10.

Vergine ★★★. La settimana numero quattro dell'attuale mese inizierà un po' in sordina, con qualche ostacolo da affrontare, soprattutto in ambito sentimentale. La Luna vi osserverà da lontano, creando un'atmosfera un po' tesa. Se avete qualche problema con il partner, meglio rimandare le discussioni importanti e concentrarsi sul mantenere la calma. Chi è solo non vedrà grandi cambiamenti, ma questo potrebbe essere un momento per riflettere su ciò che veramente desidera. Sul lavoro, le idee non mancheranno, ma ci saranno difficoltà nel metterle in pratica.

La pazienza sarà la vostra alleata: aspettate momenti più favorevoli per avanzare con progetti ambiziosi. Voto 6.

Bilancia ★★★★★. I prossimi sette giorni in calendario vedranno una grande energia, specialmente sul fronte professionale, dove riuscirete a gestire con successo alcuni cambiamenti imprevisti. Venere vi sarà favorevole, rendendo il periodo perfetto per rafforzare i rapporti familiari. In amore, sarete ispirati a fare scelte importanti: l'influenza degli astri donerà un'aura positiva, pronta a stimolare conversazioni sincere e costruttive con la persona amata. Per chi è alla ricerca di nuove avventure, il periodo sarà ideale per fare nuove conoscenze e mettere in risalto il fascino.

Nel settore lavorativo, una svolta tanto attesa finalmente arriverà, ma sarà necessario mantenere la concentrazione e fare gli ultimi sforzi per raccogliere i frutti del vostro impegno. Voto 8.

Scorpione ★★★★★. Nel periodo settimanale inerente la chiusura di settembre, l'energia sarà alle stelle, dandovi una spinta positiva sia in ambito sentimentale che professionale. Le relazioni di coppia beneficeranno di un clima sereno e appagante, con soluzioni a lungo termine per chi sta cercando di superare difficoltà. Avrete la capacità di affrontare ogni momento con ottimismo e serenità. Per chi è libero, questo sarà un periodo favorevole a nuovi incontri, ricco di scoperte interessanti. Sul fronte del lavoro, vedrete finalmente i risultati dei progetti su cui avete lavorato a lungo, portandovi soddisfazioni inaspettate e durature.

Non abbiate paura di osare e di prendere iniziative coraggiose: gli astri saranno dalla vostra parte, spingendovi verso traguardi importanti. Voto 9.

Previsioni dal Sagittario ai Pesci

Sagittario ★★★. La settimana in analisi si presenterà con alcune problematiche, dovute alla posizione poco favorevole del Sole e di Urano. Le relazioni sentimentali potrebbero attraversare una fase delicata, richiedendo chiarezza e responsabilità. Sarà il momento di esprimere i sentimenti in modo sincero, evitando di rimandare conversazioni importanti con la persona amata. Per chi è alla ricerca di nuove relazioni, non sarà il periodo ideale per farsi avanti: meglio concentrarsi su se stessi e superare qualche malumore.

Sul piano lavorativo, preparatevi a gestire imprevisti e novità, con un occhio attento alla strategia: agire con calma aiuterà a evitare passi falsi. Il fine settimana porterà maggiore serenità, offrendovi la possibilità di ricaricare le energie e affrontare le cose con spirito positivo. Voto 6.

Capricorno ★★★★. In ambito sentimentale, sarà una settimana di progressi lenti ma costanti. La Luna in Cancro vi guiderà nel trovare un equilibrio nel rapporto di coppia, portando momenti di complicità e calore. Sarà un buon momento per comunicare i vostri desideri e ascoltare quelli del partner. Per chi sta cercando nuove opportunità in amore, ci saranno occasioni per rimettere in sesto situazioni complicate.

Sul lavoro, sarete pronti a raccogliere i frutti del vostro duro impegno, con alcune risposte che finalmente arriveranno, dando slancio ai vostri progetti. Non dimenticate di prendervi del tempo per voi stessi: la settimana, seppur intensa, vi darà l'occasione di riflettere sui prossimi passi e sui traguardi che desiderate raggiungere. Voto 7.

Acquario ★★★. La settimana conclusiva di settembre sarà caratterizzata da alti e bassi, con alcuni rapporti affettivi che potrebbero risultare tesi. È il momento di affrontare i problemi di fondo senza rimandarli: solo così troverete la serenità. Chi è single avrà il supporto di amici fedeli, che vi aiuteranno a ritrovare il sorriso e alleviare le difficoltà.

In ambito lavorativo, gli imprevisti non mancheranno, ma con pazienza riuscirete a gestirli al meglio. Riflettete bene prima di agire e concentratevi sulle priorità. Non lasciatevi scoraggiare da piccoli ostacoli: la vostra creatività e spirito innovativo vi aiuteranno a trovare soluzioni inaspettate e a superare ogni difficoltà. Voto 6.

Pesci ★★★★. La settimana dal 23 al 29 di settembre sarà positiva in ambito affettivo. Le coppie vivranno momenti di grande complicità, grazie a un clima sereno che favorirà il dialogo. Sarà importante evitare atteggiamenti troppo autoritari e cercare un punto di equilibrio con il partner. Per chi è alla ricerca di nuove avventure, questo sarà il momento perfetto per fare nuove amicizie e gettare le basi per legami duraturi.

Sul fronte professionale, le stelle vi riserveranno sorprese interessanti: grazie alla vostra tenacia, raggiungerete con facilità i traguardi prefissati. Dedicatevi anche a coltivare nuovi interessi: potrebbero aprirsi opportunità convincenti, a breve. Voto 7.