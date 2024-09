L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre vedrà il pianeta Venere spostarsi nel segno dello Scorpione, che riuscirà a vivere una splendida relazione di coppia. Il Sole e Mercurio invece porteranno equilibrio e soddisfazioni nella vita dei nativi Bilancia. Il Leone non dovrà correre troppo in amore, mentre i Pesci saranno dolci e carinissimi nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 settembre 2024 segno per segno

Ariete: l'ultima settimana di settembre andrà a sancire alcuni cambiamenti nel vostro cielo. In campo amoroso ritroverete entusiasmo nel voler vivere una relazione di coppia appagante, ora che Venere non sarà più negativa.

È arrivato il momento di vivere la vostra storia d'amore in maniera differente. Sul fronte professionale invece avrete anche Mercurio in cattivo aspetto oltre a Marte. Alcuni progetti saranno difficili da portare avanti senza l'aiuto di una mano più esperta. Giornate fortunate: sabato e domenica. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che potrebbe rivelarsi meno appagante nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà in opposizione dal segno dello Scorpione. A volte potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e il partner, che fareste meglio a non fomentare. Anche nel lavoro potreste perdere un po' di smalto ora che Mercurio non si trova più in trigono. In ogni caso avrete ancora buone occasioni per raggiungere discreti successi.

Giornate fortunate: mercoledì e giovedì. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale in forte crescita durante la prossima settimana per voi. Un forte Mercurio si troverà in trigono dal segno amico della Bilancia, rendendo i vostri progetti più interessanti, ma soprattutto proficui. In ambito amoroso Venere non sarà più in trigono.

Ciò nonostante, arriverà un bel Sole in buon aspetto a darvi ancora l'occasione di poter condividere le vostre emozioni con la persona che amate. Giornate fortunate: lunedì e martedì. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete finalmente modo di recuperare terreno in amore secondo l'Oroscopo. Il pianeta Venere sarà in trigono dal segno amico dello Scorpione già da lunedì, spingendovi a costruire una relazione più affiatata, superando gli ostacoli della vostra storia d'amore.

Discorso diverso in campo professionale. Purtroppo Mercurio si sposterà in quadratura, e potrebbe offuscare le vostre idee. Di contro, Marte sarà ancora in congiunzione, e vi aiuterà a reagire. Giornate fortunate: mercoledì e giovedì. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una settimana difficile per voi nativi del segno. L'arrivo di Venere in Scorpione potrebbe portare degli ostacoli tra voi e il partner. Il vostro romanticismo non sarà alle stelle, ma per fortuna il Sole e la Luna vi aiuteranno a comprendere meglio cosa potete fare per la vostra storia d'amore, soprattutto durante il weekend. Nel lavoro Mercurio si sposterà in sestile, e vi aiuterà a cogliere interessanti opportunità per i vostri progetti.

Giornate fortunate: sabato e domenica. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo in crescita per la vostra vita sentimentale. Il pianeta Venere metterà in risalto il vostro rapporto, rendendo le cose tra voi e il partner più interessanti. In campo professionale perdete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora nelle condizioni adatte per poter mettere insieme progetti di primo livello. Giornate fortunate: giovedì e venerdì. Voto - 9️⃣

Bilancia: anche se il pianeta Venere lascerà il vostro cielo, arriveranno il Sole e Mercurio a rendere interessanti le prossime giornate di settembre. Soprattutto nel lavoro, riuscirete a reagire agli ostacoli e gestire i vostri progetti in modo più efficace. Attenzione però a Marte ancora in cattivo aspetto.

In amore vi sentirete bene con il partner. Vivrete una relazione di coppia più tranquilla, ma delicata. In ogni caso, apprezzerete molto questa fase della vostra relazione di coppia. Giornate fortunate: lunedì e martedì. Voto - 8️⃣

Scorpione: preparatevi a vivere una relazione di coppia più affiatata in questa settimana di settembre. Il pianeta Venere si sposterà nel vostro cielo, e vi aiuterà a godere di una relazione di coppia davvero splendida nel prossimo periodo. Anche per voi single potrebbe aprirsi un periodo più interessante per nuove storie romantiche. Attenzione però alla Luna in cattivo aspetto durante il fine settimana. Nel lavoro sarete pieni di energie grazie a Marte in trigono.

Con un po' di sano ottimismo, riuscirete a raggiungere buone soddisfazioni, per voi e per i vostri colleghi. Giornate fortunate: mercoledì e giovedì. Voto - 9️⃣

Sagittario: il lavoro vi darà qualche soddisfazione in più nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. In questa settimana di settembre, potreste trovare finalmente la quadra nei vostri progetti e poter risalire la china. In campo amoroso godrete di una relazione di coppia discreta. Forse questa settimana potrebbe non iniziare al meglio, considerato Venere alle vostre spalle e la Luna in opposizione. In ogni caso riuscirete a vivere una relazione di coppia abbastanza piacevole, soprattutto nel weekend grazie alla Luna in trigono. Giornate fortunate: sabato e domenica.

Voto - 8️⃣

Capricorno: finalmente questo cielo inizierà a guardarvi con occhi più romantici con Venere in sestile dal segno dello Scorpione. A volte la Luna o il Sole potrebbero causare piccole incomprensioni, ciò nonostante, la vostra relazione di coppia navigherà nella giusta direzione. Per quanto riguarda il lavoro invece, Mercurio si sposterà in quadratura. Alcuni progetti potrebbero rivelarsi difficili da realizzare. Marte in opposizione inoltre vi toglierà un po' di energie. Giornate fortunate: domenica. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una settimana di alti e bassi per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale Venere non sarà più favorevole, e potrebbe smorzare il vostro romanticismo nei confronti del partner.

Con il Sole e Mercurio in trigono però, cercherete di vedere la vostra relazione di coppia in modo più maturo, evitando possibili discussioni futili. Settore professionale in crescita nel prossimo periodo. Oltre a Mercurio, anche Giove vi darà una mano con i vostri progetti, e riuscire a svolgere un buon lavoro. Giornate fortunate: lunedì e martedì. Voto - 7️⃣

Pesci: questa settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura, ma con Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione, avrete presto modo di essere dolci e carinissimi nei confronti del partner. Se siete single approfondite nuovi legami un passo alla volta. In campo professionale questo cielo sarà migliore per voi, con qualche occasione in più per raggiungere risultati migliori nei vostri progetti. Giornate fortunate: giovedì e venerdì. Voto - 8️⃣