Le previsioni dell'oroscopo di lunedì 23 settembre annunciano che i Pesci potranno concedersi qualche soddisfazione, mentre i Leone saranno sicuri di sé. I Bilancia, invece, dovranno cercare di non rimanere intrappolati nel passato.

Previsioni astrologiche del 23 settembre con classifica: Pesci in vetta

12° in classifica - Toro: la giornata si preannuncia particolarmente intensa, soprattutto sul fronte lavorativo. Avete molte cose da portare avanti e potrebbe sembrarvi che tutto sia in sospeso. La sensazione di essere sopraffatti potrebbe farvi perdere il focus, ma con pazienza riuscirete a mettere ordine nei vostri compiti.

Non fatevi prendere dal panico, ma piuttosto cercate di procedere con calma e determinazione. Concentratevi su una cosa alla volta e il quadro generale diventerà più chiaro.

11° in classifica - Vergine: ci sono dei cambiamenti in arrivo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Potrebbe essere il momento di rivalutare alcune collaborazioni o di prestare maggiore attenzione a chi vi circonda. Non tutti potrebbero avere intenzioni limpide, siate vigili. In ambito personale, sarà importante mantenere un certo distacco e non lasciarsi coinvolgere troppo dalle emozioni altrui. La cautela sarà la vostra migliore alleata in questa fase.

10° in classifica - Ariete: la fretta potrebbe essere la vostra peggior nemica.

Cercate di non accelerare troppo i tempi, soprattutto sul lavoro. Le situazioni che vi preoccupano si risolveranno con il tempo, ma sarà fondamentale avere pazienza. Prendere decisioni affrettate potrebbe solo complicare le cose, è meglio attendere che tutto si chiarisca naturalmente. Anche in amore, lasciate che gli eventi seguano il loro corso, senza forzarli.

La calma porterà serenità.

9° in classifica - Gemelli: aprirsi a nuove esperienze sarà il tema dominante di questa giornata. Sia in ambito professionale che sentimentale, dovrete mantenere alta la guardia. Non tutti hanno intenzioni genuine, fate attenzione a chi vi circonda. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare dalle possibili delusioni.

Ogni esperienza è un’opportunità per crescere e imparare qualcosa di nuovo. Rimanete aperti e curiosi, ma sempre con una buona dose di prudenza.

8° in classifica - Bilancia: è importante guardare avanti e non rimanere intrappolati nel passato. Lasciate alle spalle ciò che è stato e concentratevi su quello che il futuro ha in serbo per voi. Una nuova conoscenza potrebbe portare una ventata di novità nella vostra vita, mettendo in discussione alcune relazioni già esistenti. Non abbiate paura di esplorare queste nuove dinamiche e di adattarvi ai cambiamenti. Il futuro si prospetta interessante, se saprete abbracciare l’ignoto.

7° in classifica - Acquario: siate un po' più flessibili in amore. Proprio come voi apprezzate la vostra libertà, anche il partner potrebbe aver bisogno dello stesso spazio.

Cercate di essere più comprensivi e meno possessivi, e vedrete che le cose tra voi scorreranno in modo più armonioso. Date valore al rispetto reciproco e ricordate che l'amore prospera dove c'è fiducia. Rilassatevi e lasciate che il rapporto si evolva senza troppe restrizioni.

6° in classifica - Cancro: questo è il momento giusto per gettare le basi di un nuovo obiettivo o progetto. In amore, osare potrebbe portarvi a nuove e stimolanti esperienze. Non abbiate paura di mettervi in gioco e di esplorare nuovi orizzonti. Anche nelle amicizie, sarà utile espandere la vostra rete sociale. Fare nuove conoscenze vi arricchirà sia a livello personale che professionale. Lasciatevi guidare dall'entusiasmo e dalla curiosità.

5° in classifica - Capricorno: sul piano lavorativo ci saranno alti e bassi. Alcuni cambiamenti potrebbero destabilizzarvi inizialmente, ma con il giusto approccio riuscirete a rimettere tutto in ordine. Se vi sentite un po' confusi, una chiacchierata sincera con una persona di fiducia potrebbe aiutarvi a schiarirvi le idee. Non lasciatevi abbattere dalle difficoltà, ma piuttosto utilizzatele come spunto per crescere. Presto tornerete a sentirvi più sicuri e stabili.

4° in classifica - Scorpione: la sfera sentimentale vi regalerà momenti di grande serenità e complicità. Sul lavoro, però, sarà necessario fare un po' di ordine. Essendo particolarmente esigenti e maniaci del controllo, potreste sentirvi frustrati se le cose non vanno come vorreste.

Tuttavia, con un po’ di pazienza e organizzazione, riuscirete a rimettere tutto a posto. Non abbiate paura di chiedere aiuto se ne avete bisogno. Il vostro pragmatismo vi aiuterà a superare ogni ostacolo.

3° in classifica - Leone: in amore, non tirate troppo la corda. Anche se vi sentite forti e sicuri di voi stessi, cercate di non esagerare nelle richieste verso il partner, altrimenti potrebbero sorgere tensioni. Questo è comunque un ottimo momento per concentrarvi su un progetto che avete a cuore. Se lavorate con dedizione e passione, vedrete presto i risultati. Siate cauti ma decisi, e la strada verso il successo si aprirà davanti a voi.

2° in classifica - Sagittario: ci sono delle situazioni irrisolte che finalmente troveranno una soluzione.

Rimanete fiduciosi e, soprattutto, ascoltate il vostro istinto. Nel lavoro, sarà importante mantenere un atteggiamento preciso e attento ai dettagli. Il vostro impegno non passerà inosservato, e potreste ricevere gratificazioni per il lavoro svolto. Continuate così, senza abbassare la guardia, e presto vedrete i frutti del vostro operato.

1° in classifica - Pesci: è il momento di concedervi qualche piccolo lusso o soddisfazione, soprattutto in amore. Le stelle sono dalla vostra parte e vi invitano a godere appieno delle relazioni e delle emozioni che state vivendo. Anche nel lavoro siete favoriti: nuovi progetti o collaborazioni potrebbero portarvi grandi soddisfazioni. Sfruttate al meglio questo periodo di fortuna e non abbiate paura di puntare in alto.