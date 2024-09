Secondo l'oroscopo di mercoledì 4 settembre [VIDEO], nel corso della giornata molti Ariete saranno bombardati da richieste di tanti tipi. La gioia dei Cancro è molto contagiosa e farà molto piacere a tutti. Anche i Vergine saranno di buon umore avranno la fortuna dalla loro parte (avranno una giornata da nove). Dotati di grande spirito d’iniziativa, i Capricorno cercheranno di cogliere al volo le nuove opportunità.

La giornata di mercoledì 4 settembre secondo le stelle, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Tutto andrà molto velocemente nelle prossime 24 ore, sarete bombardati da richieste di ogni genere.

Non dite sì a tutti. Marciando lentamente sarete più produttivi ed efficaci, praticare attività fisica regolarmente vi aiuterà a sostenere la vostra energia. L'atmosfera di questa giornata vi invita a prendere l'iniziativa, a non rimanere in secondo piano, a presentare le vostre idee, a trasmettere i vostri messaggi e a scambiare opinioni in maniera più armoniosa. In questo modo avete tutte le possibilità di migliorare o consolidare i rapporti esistenti. Voto: 6

Toro – I vostri commenti sono ben accolti e i vostri cari ammirano la vostra logica e la vostra saggezza. Approfittatene per presentare le vostre opinioni illuminate e raccogliere per la vostra causa i voti di coloro che vi saranno utili.

Grazie al vostro buon umore, la vostra vita quotidiana sembrerà meno noiosa del solito. Metterete entusiasmo in tutto ciò che dovrete fare, i vostri scambi saranno molto calorosi e la giornata passerà velocemente. Voto: 10

Gemelli – State andando troppo veloce. Per convincere il vostro pubblico, non dimenticate di tenere conto delle differenze, senza essere aggressivi.

Mangiare troppo rallenta il vostro orologio biologico, siate più attenti alla vostra dieta. Non tentate in nessun caso di forzare questa situazione. Non avete l’asso nella manica e poi correte il rischio di smarrirvi e seminare dubbi e sfiducia nella mente dei vostri superiori o di chi vi circonda. Voto: 5

Cancro – Circondatevi di conoscenze che possono portare vantaggi per il vostro futuro, siate molto aperti alle novità.

Sentite il ​​bisogno di moderare le vostre azioni, di essere saggi, di ascoltare i vostri istinti profondi e di riprendervi dall'eccitazione negativa dei giorni scorsi. La vostra gioia di vivere è contagiosa e non manca mai di deliziare chi vi circonda. Questo è il momento perfetto per rafforzare le vostre relazioni e impegnarvi di più mostrando prove di affetto e amore. Non aspettate che gli altri vengano da voi. Fate il primo passo! Voto: 10

Gli stati d'animo da Leone a Scorpione

Leone – Vivrete delle situazioni che vi permetteranno di tracciare un limite a un vecchio e doloroso episodio del passato. Voltate pagina, andate avanti per la vostra strada e liberatevi senza scrupoli da questo fardello davvero inutile.

Prima di impegnarvi in un progetto che conta molto per voi, verificate di avere i mezzi giusti per farlo e iniziate assicurandovi di avere qualcuno su cui appoggiarvi. Questo è il miglior approccio per evitare soprattutto errori di valutazione. Voto: 6

Vergine – Il vostro buon umore sarà contagioso, sarete ricettivi verso chi vi circonda. La qualità del vostro sonno e il vostro livello di recupero richiedono la vostra massima attenzione. Grazie alla vostra apertura mentale, trattative favorevoli sono all'ordine del giorno, la fortuna girerà dalla vostra parte. Qualsiasi sia il campo, le vostre capacità di ascolto e di comunicazione sono apprezzate e vi permetteranno di ottenere ciò che avete in mente.

Voto: 9

Bilancia – Tra la voglia di curare gli interessi della comunità e il desiderio di migliorare la propria posizione, sia sociale che lavorativa, si rischia di essere sballottati da una strada all’altra. Se non siete del tutto convinti del percorso da intraprendere, aspettate e vedete le cose più chiaramente prima di prendere una decisione decisiva. Il vostro lavoro vi rende felici e questo vi aiuta a pensare anche alle altre cose di vitale importanza. Lasciate il segno nei vostri progetti, il vostro ritmo accelera, ogni tanto però regalatevi momenti di relax. Voto: 6,5

Scorpione – L'atmosfera di questa giornata è sovraccarica. È la passione in un'onda di marea che vi spinge a fare cose folli.

Avete tutto da guadagnare, canalizzate la vostra energia in un progetto importante, invece, di rimanere bloccati sul divano o sul letto in preda alla frustrazione. Nessuna nuvola all'orizzonte. Il vostro morale è alto, le vostre interazioni con le persone che vi circondano sono sotto la guida di stelle armoniche, e le vostre energie vi danno le ali per raggiungere i vostri obiettivi prefissati. Pensate solo e sempre positivo. Voto: 9

L'umore zodiacale da Sagittario a Pesci

Sagittario – Saprete rilassare l'atmosfera senza lasciarvi intimidire dalle persone fredde e criticone. Ottimo punto per la vostra filosofia di vita. A fine giornata sarete esausti, sarebbe bello fare una pausa dal mondo esterno e prendere una boccata d'aria fresca.

Scambi tesi con la famiglia. Prima di imporre qualsiasi cosa, fate pulizia nei vostri pensieri e nei vostri discorsi. Voto: 6

Capricorno – La vostra lucidità mentale vi permetterà di esprimere le vostre opinioni senza fare brutte figure, il vostro realismo non vi deluderà. Troverete più facile immergervi nei progetti intellettuali, non scordatevi di passare a qualcos'altro per schiarirvi meglio le idee. Grazie al vostro buon umore e al vostro spirito di iniziativa, è il momento giusto per cogliere le nuove opportunità, non lasciatevi sfuggire l'occasione. La giornata è ideale anche per condividere il proprio entusiasmo con i propri cari. Voto: 10

Acquario – Avrete un grande successo a meno che uno dei vostri progetti venga scartato o una delle vostre iniziative non venga apprezzata.

L'unico lato negativo? Difficoltà finanziarie o persone gelose che possono ritardare la realizzazione dei vostri obiettivi. Il clima astrologico di questa giornata vi rende rilassati, entusiasti e vu incoraggia a dedicare più tempo a voi stessi e ai vostri cari. Siate più ricettivi del solito e trattate le persone che vi stanno attorno con più gentilezza. In questo modo potrete sperimentare piacevoli scambi. Voto: 6

Pesci – Arriva finalmente la pace nel vostro ambiente familiare, sentimentale, o lavorativo. Forse ripiangerete questa mancanza di emozioni forti. Cogliete l'occasione per riflettere sugli ultimi cambiamenti che avete attraversato, ne trarrete qualcosa di utile. Un bel rinnovamento aleggia sulla vostra vita di coppia. In effetti, è tempo di creare nuovi contatti, costruire nuove connessioni e potenziare le relazioni esistenti. Tutto questo accadrà in maniera rilassata e con il buon umore. Voto: 7