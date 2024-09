L'oroscopo del fine settimana dal 7 all'8 settembre prevede uno Scorpione più allegro in campo sentimentale, aiutato dalla Luna in congiunzione, mentre Marte riempirà di energie i Cancro. La Bilancia sarà un po’ stanca, ma comunque pronta a dare il meglio di sé in amore e nel lavoro, mentre i Gemelli dedicheranno molta attenzione ad alcuni progetti.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 settembre 2024 segno per segno

Ariete: vi renderete conto che la relazione di coppia non sta funzionando come dovrebbe e le soluzioni a vostra disposizione non saranno molte.

Avrete bisogno di ritrovare la retta via del vostro rapporto, ma non sarà così facile. In campo professionale Marte sarà in quadratura, ma non per questo vi arrenderete. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni sottotono. La vostra relazione di coppia non sarà particolarmente affiatata considerato la Luna in opposizione. Se avete degli argomenti "caldi" di cui parlare, forse sarà meglio evitare per il momento. Nel lavoro sarete più attivi grazie a Marte in sestile, ma alcuni buoni risultati richiederanno ancora del tempo. Voto - 6️⃣

Gemelli: dedicherete molta più attenzione ai vostri progetti professionali. Sarà importante portare avanti i vostri progetti e iniziare questo mese di settembre nel migliore dei modi per poter ambire più in alto in futuro.

Per il momento potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio e Giove. In amore l'intesa con il partner sarà splendente grazie a Venere. Anche voi single potreste avere interessanti occasioni romantiche. Voto - 8️⃣

Cancro: sarete pieni di energie durante questo fine settimana e sfrutterete la posizione favorevole del pianeta Marte.

In campo professionale darete vita a nuovi importanti progetti, e sarà importante fare tutto bene in questo periodo. In amore la Luna in trigono vi aiuterà a vedere i problemi della vostra relazione di coppia, ma con Venere in quadratura avrete bisogno di tempo per guarire. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale non particolarmente brillante.

Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, non sempre i vostri sentimenti saranno chiari. In campo professionale serviranno buone idee e la giusta organizzazione per poter gestire adeguatamente le vostre mansioni, e con Mercurio in congiunzione potreste riuscirci. Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo fine settimana. La vostra relazione di coppia si rivelerà affiatata grazie alla Luna in sestile. Anche senza Venere a favore, riuscirete a fare valere le vostre emozioni. In campo professionale Marte sarà vostro alleato, e vi aiuterà a reagire a questa situazione un po’ complicata da gestire. Voto - 7️⃣

Bilancia: con Marte in quadratura dal segno del Cancro potreste sentirvi un po’ stanchi, ciò nonostante continuerete a portare avanti i vostri progetti lavorativi con grande impegno.

In amore ci penserà il pianeta Venere in congiunzione a creare una piacevole atmosfera con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale coinvolgente grazie alla Luna nel segno. Darete più importante a quelle che persone che negli anni hanno dimostrato tanto per voi. Nel lavoro Marte porterà buone energie da investire nei vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura dovrete fare attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un fine settimana discreto. Questo cielo vedrà una bella Venere in sestile, che vi guiderà verso una relazione di coppia calorosa, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale Marte non sarà più negativo, e Mercurio vi assisterà ancora per un po’.

Riuscirete a recuperare terreno, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale poco brillante. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno della Bilancia non sarete sempre così romantici o attenti ai bisogni del partner. In ambito lavorativo dovrete ritrovare la voglia di darvi da fare. Con Marte in opposizione non sarà tutto così semplice e immediato. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni nel complesso soddisfacenti per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la Luna sarà negativa, con Venere in buon aspetto riuscirete a costruire un buon legame con il partner, anche se sarà necessario non superare certi limiti. In campo lavorativo vi darete da fare.

Alcuni progetti però potrebbero richiedere più tempo del previsto considerato Mercurio in opposizione, anche se ancora per poco. Voto - 7️⃣

Pesci: il rapporto con il partner si rivelerà lentamente più affiatato. La Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione poi, contribuirà a rendere la vostra relazione di coppia più interessante. Nel lavoro Marte si metterà dalla vostra parte. Mercurio e Giove saranno ancora contrari, ciò nonostante avrete le forze per poter reagire. Voto - 7️⃣