L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre conferma che sarà un periodo eccellente per gli Ariete sul fronte amoroso. Per i Toro, invece, ci sarà qualche grattacapo da risolvere in amore. Per i single Cancro, segno che avrà una settimana da otto in pagella, le stelle hanno in programma un incontro memorabile. Per quanto riguarda il mondo delle finanze, le stelle invitano coloro dello Scorpione a non correre nessun tipo di rischio e a evitare investimenti azzardati.

La terza settimana di settembre, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa è una settimana eccellente per l’amore.

Voi e il vostro partner potrete finalmente assaporare le grandi soddisfazioni della vostra vita di coppia e i vostri desideri più cari saranno probabilmente esauditi. Se il vostro cuore è libero, non accetterete ancora l’idea di essere legati a qualcuno. D'altra parte, vivrete momenti intensi ed energici. Avrete l'opportunità di aumentare il vostro conto e di spezzare qualche nuovo cuore. Con Saturno fuori dalla vostra zona, riacquisterete finalmente fiducia nella vostra vita finanziaria. Il periodo di magra è finito e dovreste trovare un tenore di vita più soddisfacente. Voto: 8

Toro – Non c'è nulla di catastrofico in serbo per la vostra relazione amorosa, ma ci saranno alcune piccole difficoltà da non sottovalutare.

Attenzione agli interventi inopportuni di alcuni parenti negli affari di coppia. Se siete single, non esitate a fare le valigie e a fare una vacanza all’estero: è probabile che l'amore sia alla fine del vostro viaggio. Tuttavia, non è detto che si arrivi al matrimonio. Nessun pianeta importante influenzerà il settore finanziario.

Questo significa che avrete mano libera e non avrete nessun tipo di preoccupazione. Ma significa anche che non potrete contare su un pianeta fortunato per riempire miracolosamente il vostro conto in banca. La vostra salute finanziaria dipenderà esclusivamente dal vostro comportamento e non avrete problemi a trovare un buon equilibrio.

Voto: 7

Gemelli – Urano favorirà chi vive in coppia. Attenzione alle liti domestiche, soprattutto se cercate costantemente di imporre la vostra volontà al partner. Se siete single, apprezzerete la vostra libertà ed eviterete come la peste i partner appiccicosi. Vi godrete le cotte e le vostre più belle imprese erotiche. Con Venere e Marte in buon aspetto, molti di voi potrebbero innamorarsi a prima vista. Giove, pianeta molto benefico, vi porterà fortuna nelle questioni finanziarie. Ma questo non è un motivo per abbandonare ogni cautela. Anche se le entrate sono regolari o in aumento, evitate le spese inutili. Voto: 7,5

Cancro – Se il vostro cuore è ancora libero, questo clima astrale potrebbe regalarvi un incontro indimenticabile.

Questa volta non dovrete cercare di ragionare con la persona interessata, oppure sottoporla a tutta una serie di prove prima di giudicarla degna di voi: è praticamente scontato! E se avete una relazione, le stelle vi aiuteranno ad approfondire il rapporto con il vostro coniuge o partner. Sarete in grado di affrontare efficacemente i vostri problemi economici. È vero che adotterete un atteggiamento ragionevole e sarete pronti a ridurre alcune spese superflue se le circostanze lo richiederanno. Questo sarà anche un buon momento per fare investimenti a lungo termine. E per coloro che sono preoccupati per la pensione, potrebbero venire a galla soluzioni davvero interessanti.

Voto: 8

Astrologia da Leone a Scorpione

Leone – È probabile che le vostre relazioni coniugali cambino in modo significativo e in meglio. Saranno molto meno tese rispetto alle scorse settimane. Apprezzerete molto meglio le gioie della vita di coppia e potreste persino iniziare a provare compassione per i single! L'attuale configurazione astrale sarà molto favorevole ai solitari. Molti single avranno voglia di lasciarsi sedurre facilmente e di farsi trasportare dalle emozioni del momento. Gestirete il bilancio familiare con sicurezza e tatto. Potreste anche fare una transazione importante grazie al Sole in aspetto armonico. Non fate quel grande acquisto a cui stavate pensando. Voto: 7,5

Vergine – Le questioni materiali potrebbero insinuarsi nella vostra vita di coppia.

Attenzione, perché potreste rovinare un buon rapporto se non tracciate un muro impenetrabile tra le questioni di cuore e quelle di denaro. Se siete single, non siate così storditi da non rendervi conto che la persona che incontrate in questi giorni ha tutto per rendervi felici. Prendetevi il tempo necessario per approfondire questo rapporto. Di certo non ve ne pentirete. Prendete le iniziative necessarie per sviluppare la vostra attività finanziaria. Gli influssi planetari di questa settimana saranno molto favorevoli in questo settore. Ma non dimenticate che realizzare i vostri sogni richiede concentrazione mentale, non lasciatevi distrarre dagli altri. Voto: 7

Bilancia – Questa settimana, presieduta dal buon pianeta Venere, offrirà ottime prospettive in amore a coloro che vivono in coppia e che si sono adattati con successo l'uno all'altro nel corso di diversi anni di convivenza.

Se siete single, un incontro inaspettato potrebbe cambiare la vostra vita in meglio. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Se vi rivelate timidi, indecisi o disillusi, in seguito avrete amari rimpianti! Con Mercurio in questo aspetto, sarete in grado di effettuare transazioni finanziarie redditizie. Potrete anche risolvere una controversia di vecchia data. Voto: 8

Scorpione – Venere sarà ampiamente favorevole alla vostra vita di coppia, ma Plutone sarà chiaramente negativo. Che cosa significa? Semplicemente che la maggior parte di voi oscillerà tra felicità e tensione, tra desiderio e litigi. Siate prudenti: se le cose non vanno bene tra voi e il vostro partner, questo non è il momento di aggiungere altri problemi.

Se siete single, state in guardia: le persone che incontrerete in questo periodo non fanno per voi. Dovrete aspettare ancora un po' prima di trovare il vostro partner ideale. Dal punto di vista finanziario, i pianeti saranno complessivamente favorevoli. Ma attenzione a Urano, che potrebbe incoraggiarvi a correre troppi rischi. Evitate le spese improvvise e gli investimenti poco sicuri. Attenzione anche alle transazioni troppo intricate. Voto: 7

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro bisogno di novità e di cambiamenti prenderà il sopravvento e quasi dimenticherete quanto siete legati al vostro partner. Dovrete raddoppiare gli sforzi per mettere a tacere questa vocazione. Assicuratevi di fare molte cose interessanti con il vostro partner.

Insomma, datevi da fare e i vostri sforzi saranno premiati dalle stelle. Se siete liberi, vi innamorerete di continuo, ma questa volta potrebbe essere amore a prima vista. Nel complesso, la vostra situazione economica sarà abbastanza stabile. Saturno, il pianeta delle restrizioni, non vi permetterà di sperare in qualche colpo di fortuna. Tuttavia, poiché sarà abbastanza neutro, non dovreste avere nessun tipo di problema. Voto: 7

Capricorno – La vostra vita di coppia sarà molto stabile. Le coppie non subiranno alcun influsso planetario significativo, la loro vita scorrerà senza intoppi, anche se un po' senza passione. Per i single, questo periodo porterà una sorpresa. Il pianeta Urano potrebbe regalarvi una cotta memorabile.

Plutone vi incoraggerà a lavorare per organizzare meglio la vostra situazione finanziaria. Anche se avete solo pochi risparmi, potreste cercare di sfruttarli al meglio. Riducete le spese. Voto: 7,5

Acquario – Niente da segnalare nel settore dedicato alle coppie, che sarà caratterizzato da armonia e comprensione reciproca. Non è certo un male, anche se questa tranquillità a volte sarà un po' troppo monotona per i vostri gusti. Pensate ai tanti momenti da trascorrere con parenti e amici per spezzare la monotonia. Se siete single, Mercurio potrebbe condurvi nel campo dell'amicizia. In mancanza dell'anima gemella, la calda presenza di amici e familiari sarà più che sufficiente a tenervi compagnia.

Plutone non sarà sfavorevole e potrebbe addirittura aiutarvi a migliorare le vostre entrate. Ma attenzione a Giove in cattivo aspetto. Questo non significa che avrete sfortuna, ma semplicemente che per il momento fareste meglio a evitare le grandi operazioni finanziarie. Voto: 7

Pesci – Giove avrà un'influenza importante sulle vostre relazioni romantiche. In linea di massima, il maestro della fortuna favorirà le vostre relazioni coniugali, portandovi una gioiosa complicità con il vostro partner. Eventuali difficoltà saranno risolte con buona volontà e umorismo. Se siete single, Venere avrà un buon aspetto. Non ci sono dubbi sulla vostra vita sentimentale: per il momento sarete totalmente al sicuro da contrattempi, grandi o piccoli che siano. Inoltre, potreste essere in lizza per un incontro memorabile. Per quanto riguarda il settore delle finanze, sarà una settimana piena di insidie. Evitate speculazioni, transazioni o accordi. Voto: 7