L'oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2024 è pronto a mettere in chiaro come potrebbe evolvere il periodo. Sotto analisi in questa sede è la prima sestina zodiacale, messa a confronto con la classifica a stelline settimanale e relativi voti in pagella. In evidenza, tra i simboli astrali in oggetto, Cancro e Vergine, entrambi da voto 8; quest'ultima interessata dall'ingresso di Mercurio nel segno.

Oroscopo, stelle e voti in pagella per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La seconda settimana di settembre si aprirà con un lunedì abbastanza ostico, pertanto non privo di pressioni.

Sul fronte amoroso, la settimana nel complesso evolverà moderatamente in serenità: forse non tutto andrà come previsto, ma è pur vero che la sintonia con il partner, i famigliari e gli amici rimarrà solida. Un chiarimento, parlando di coppia, potrebbe rivelarsi un'occasione preziosa per rafforzare la complicità. Se siete single, l'amore non sarà così distante come a volte pensate: basterà osservare con attenzione chi vi circonda per scoprire possibilità sorprendenti. Nei prossimi giorni recupererete fiducia sia nei sentimenti che nelle amicizie. Sul lavoro, un progetto impegnativo sta per giungere a conclusione. Anche se avete faticato, la tenacia vi premierà presto con i risultati attesi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★: giovedì 12 e venerdì 13;

★★★★: martedì 10, mercoledì 11 e domenica 15;

★★★: sabato 14 settembre;

★★: lunedì 9 settembre.

♉ Toro: voto 6.

La settimana che sta per prender piede per moltissimi di voi sarà discreta, senza grandi picchi di positività ma nemmeno senza difficili cadute. In amore, potrete superare eventuali divergenze con il partner concentrandovi su progetti comuni e obiettivi concreti. L’umore potrebbe essere altalenante, per cui il momento potrà essere sfruttato per cogliere eventuali opportunità che a spot si presenteranno.

Se siete single, preparatevi a ricevere calorose attenzioni da una persona che avete conosciuto da poco. Nel lavoro, fate tesoro dei consigli di chi vi osserva da una prospettiva esterna. Un punto di vista diverso potrebbe rivelarsi decisivo per prendere la strada giusta e affrontare questioni importanti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★: venerdì 13 e sabato 14;

★★★★: lunedì 9, giovedì 12 e domenica 15;

★★★: mercoledì 11 settembre;

★★: martedì 10 settembre.

♊ Gemelli: voto 6.

Questa settimana si preannuncia piuttosto positiva per voi. In ambito sentimentale, è il momento ideale per rompere la routine e dedicare tempo a momenti speciali con il partner. Organizzate qualcosa di divertente e fuori dall'ordinario per rafforzare il legame. Se siete single, godetevi la libertà senza complicare la vita con nuovi legami, almeno per ora. Chi sente il bisogno di rilassarsi e staccare un po’ dalla frenesia amorosa farà bene a concedersi del tempo per sé. Sul fronte lavorativo, gli affari procederanno abbastanza bene, ma attenzione a non lasciarvi sfuggire il controllo delle spese. Evitate decisioni impulsive e concentratevi su una gestione attenta delle risorse.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★: lunedì 9 e domenica 15;

★★★★: martedì 10, mercoledì 11 e sabato 14;

★★★: giovedì 12 settembre;

★★: venerdì 13 settembre.

Il report astrale per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. Questa settimana in programma si prospetta altamente favorevole, sia in amore che nel lavoro. Dal punto di vista sentimentale, la vostra capacità di comunicare e intrattenere farà miracoli. Organizzerete momenti piacevoli e apprezzati da chi vi sta accanto, godendovi la compagnia di amici e persone care. Se siete single, accettate che ci saranno alti e bassi emotivi, ma evitate situazioni destinate al fallimento. L'unica giornata con qualche problemino sarà venerdì: il periodo non promette grandi conquiste, ma a volte è meglio così.

Sul lavoro, date spazio alla creatività e tirate fuori le vostre migliori idee al momento opportuno: il vostro estro saprà fare la differenza.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno : martedì 10 settembre;

: martedì 10 settembre; ★★★★★: mercoledì 11 e domenica 15;

★★★★: lunedì 9, giovedì 12 e sabato 14;

★★★: venerdì 13 settembre.

♌ Leone: voto 7. Periodo settimanale valutato nella media positività. Il prossimo weekend, dunque sabato e domenica, si preannuncia sotto la sufficienza. In amore, sarà fondamentale controllare le discussioni e mostrarvi comprensivi: così facendo, eviterete tensioni e ne trarrete beneficio, soprattutto in termini di serenità. La serata di domenica porterà notevoli miglioramenti e vi sentirete più calmi.

Se siete single, una persona speciale vi offrirà il supporto di cui avevate bisogno. Le stelle vi invitano a rilassarvi e a vivere con maggiore leggerezza. Sul lavoro, vi attendono responsabilità importanti che, se affrontate con determinazione, porteranno presto grandi soddisfazioni e riconoscimenti.

La valutazione astrologica espressa dal voto e dalle stelline:

Top del giorno : mercoledì 11 settembre;

: mercoledì 11 settembre; ★★★★★: martedì 10 e giovedì 12;

★★★★: lunedì 9 e venerdì 13;

★★★: domenica 15 settembre;

★★: sabato 14 settembre.

♍ Vergine: voto 8. Ottima la settimana in arrivo per molti del segno. A parte la giornata di lunedì che non sarà accompagnata da buoni auspici, il resto del periodo invece, grazie alla protezione degli astri risulterà perfetto.

In amore, chi è accanto a voi sa che la vita con una personalità forte come la vostra non è mai noiosa. È il momento di dimostrare affetto e di far sentire speciale chi amate. Se siete single, preparatevi a grandi soddisfazioni sul piano sentimentale: la felicità è dietro l'angolo, basta sintonizzarsi sulla giusta frequenza. Nel lavoro, sentirete un'ondata di energia che vi permetterà di raggiungere ottimi risultati. Tuttavia, dovrete incanalare questa forza in attività creative e mantenere alta la concentrazione per sfruttare al meglio le opportunità.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno : venerdì 13 settembre;

: venerdì 13 settembre; ★★★★★: martedì 10 e mercoledì 11;

★★★★: giovedì 12, sabato 14 e domenica 15;

★★★: lunedì 9 settembre (Mercurio nel segno).

Si può proseguire con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale.