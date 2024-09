L'autunno 2024 è ormai alle porte e l'oroscopo dal 22 settembre al 21 dicembre è pronto a svelare come evolveranno le giornate autunnali. Il periodo mette in ottima evidenza il Toro, voto 10, insieme a Scorpione, Leone e Capricorno, valutati a massima positività. Non troppo a favore la stagione per l'Acquario, purtroppo con astri non favorevoli.

Previsioni zodiacali autunno 2024 e pagelle: ottimo periodo anche per l'Ariete

Ariete - Fiamma dell’entusiasmo! Il prossimo autunno regalerà un’energia ardente e impetuosa che spingerà verso nuove avventure e sfide.

Questa emozione celeste rappresenta la passione e l’impulso di iniziare qualcosa di nuovo. Il vento dolce della stagione autunnale porterà una ventata di freschezza anche nelle relazioni affettive, con il partner desideroso di dimostrare un maggiore impegno e dedizione. La relazione diventerà più solida e avrete l’opportunità di risolvere questioni irrisolte, dissipando dubbi che vi tormentano da tempo. Per chi è alla ricerca di nuovi incontri, ci sarà un’esplosione di energia e desiderio di conquista. La voglia di cambiamento spingerà a espandere il cerchio sociale, aprendo la porta a nuove e sorprendenti possibilità. Sul fronte lavorativo, aspettatevi importanti novità verso metà o fine periodo.

Sarete chiamati a prendere decisioni ponderate su proposte che potrebbero influenzare il futuro professionale. Prendetevi il tempo per valutare. Voto 7,5.

Toro - Serenità della Terra! La stagione favorirà una reazione emotiva superiore, tale da incarnare la stabilità, la pazienza e la connessione con la natura. La calma e la sicurezza che derivano dal radicamento troveranno i migliori riscontri nelle cose semplici della vita.

L'autunno per voi sarà un periodo di grande armonia e complicità nella sfera sentimentale. Vivrete momenti di pura gioia con la persona amata, sfruttando questa fase positiva per affrontare argomenti importanti con sincerità e apertura. Invitate il partner a fare lo stesso, creando un dialogo profondo. Per chi è in cerca dell'anima gemella, questa stagione potrebbe riservare sorprese piacevoli: guardatevi intorno, l'amore potrebbe essere molto più vicino di quanto pensiate.

Nel lavoro, siate aperti ai cambiamenti. Anche se inizialmente possono sembrare scomodi, si riveleranno vantaggiosi. Voto 10.

Gemelli - Vento della curiosità! Autunno di attesa, valorizzato da una forza leggera ma mutevole che spingerà a esplorare e comunicare. Fate largo alla sete di conoscenza e alla versatilità. In campo sentimentale, è il momento di essere fedeli ai vostri ideali e di agire con trasparenza. Evitate le scorciatoie che potrebbero creare malintesi o tensioni con il partner. Per chi è libero da impegni sentimentali, questo periodo offre la possibilità di incontrare persone interessanti; comunque, siate consapevoli che alcune relazioni potrebbero non avere una lunga durata. Rimanete aperti ma realistici, godendo dei momenti senza troppe aspettative.

Sul piano professionale, la stagione scorrerà senza grandi scossoni. Se state per concludere un accordo importante, fate attenzione ai dettagli: una piccola svista potrebbe fare la differenza. Voto 6.

Cancro - Malinconia della Luna crescente! Per voi questo autunno 2024 rifletterà la profondità dei sentimenti e i legami con il passato. La nostalgia e la sensibilità favoriranno l'emotività, portando spesso a riflettere sui ricordi e sulle esperienze vissute. Le stelle preannunciano un autunno gioioso e radioso per la maggior parte di voi, con l’amore che vi avvolgerà in un abbraccio caloroso. Sarete pronti a ricambiare con gesti affettuosi e originali, sorprendendo chi vi sta accanto. Lasciatevi guidare dalla fantasia per rendere speciale ogni momento.

Per chi è ancora alla ricerca di un amore, il periodo si prospetta sereno e carico di promesse. Aspettatevi incontri piacevoli che potrebbero finalmente completare il quadro dei vostri desideri. Nel lavoro, riceverete riconoscimenti che vi faranno sentire apprezzati. Anche un semplice complimento o un sorriso sincero possono rafforzare la motivazione. Voto 7.

Leone - Passione ardente del Sole! Il periodo porta in dono tanta buona vitalità, vibrante e luminosa, il che darà modo alla creatività di espandere la vostra leadership in ogni campo e situazione. L'autunno porterà altresì un’ondata di romanticismo nelle relazioni di coppia, rendendo questo periodo indimenticabile. La consapevolezza di aver trovato la persona giusta renderà ogni momento passato insieme speciale.

Chi è in cerca di nuovi agganci interpersonali troverà nella propria serenità interiore la chiave per costruire amicizie significative. Abbiate il coraggio di mettervi in gioco, la Luna sarà dalla vostra parte favorendo nuovi inizi. Nel campo professionale, le stelle vi sorrideranno: una notizia importante potrebbe cambiare il corso della vostra carriera, portando opportunità e successo. Siate pronti a cogliere al volo ogni occasione. Voto 8.

Vergine - Purezza della nebbia mattutina! Un nuovo entusiasmo espanderà i confini relativi alla chiarezza mentale e alla precisione. Per voi la stagione autunnale incarnerà la ricerca della perfezione e l’attenzione ai dettagli. Analitici e metodici, cercherete sempre nuovi modi per migliorare.

Le stelle vi invitano a nutrire fiducia nel vostro partner, finalmente sarete in grado di affrontare quei nodi irrisolti che pesano sulla vostra relazione. Con determinazione e grinta, riuscirete a superare ostacoli che in passato sembravano insormontabili, ottenendo risultati appaganti. Per chi è libero, il periodo sarà all'insegna della vitalità e della chiarezza mentale. Sfruttate queste qualità per fare nuove esperienze e incontrare persone che potrebbero portare un cambiamento positivo nella vostra vita. Nel lavoro, prendetevi il tempo per riflettere e agire con calma. Evitate di spingervi oltre i vostri limiti per raggiungere il successo, perché la chiave sarà mantenere la concentrazione e non lasciarsi distrarre dalle preoccupazioni.

Voto 7.

Bilancia - Equilibrio dell’alba! In evidenza un autunno dinamico, improntato alla rappresentazione dell’armonia e della giustizia in ogni forma e situazione. Questa fase celeste incarnerà un forte desiderio di nuovi equilibri e relazioni armoniose. Il tempo dei colori d'arancio e giallo oro spingerà molti a cercare un legame profondo con chi vi è accanto. Il desiderio di affetto vi motiverà a essere più dolci, creando un’atmosfera di armonia. Aprite il cuore e le tensioni si dissolveranno. Se invece siete alla ricerca dell'anima gemella, evitate di attribuire la colpa alle stelle se non trovate ciò che cercate. Forse le vostre aspettative sono troppo alte o manca un pizzico di flessibilità.

Nel campo professionale, l'entusiasmo nel presentare idee farà la differenza. Mostrate fiducia e gli altri vi ascolteranno sostenendovi nelle iniziative. Voto 6,5.

Scorpione - Intensità della notte profonda! Per voi del segno la stagione dei caldi colori favorirà sensazioni speciali, rappresentando in molti casi una profonda trasformazione interiore. Incarnerete un desiderio di esplorare verità nascoste, trasformando voi stessi e gli altri. I pianeti promettono un autunno caldo, carico di passioni intense e desideri segreti. Le tentazioni saranno all’ordine del giorno, stimolando la vostra curiosità e voglia di esplorare orizzonti. Tuttavia, ricordate che giocare con il fuoco può portare a scottature: mantenete un equilibrio tra avventura e prudenza.

Per chi è senza un legame, il periodo sarà caratterizzato da incontri maliziosi, nati per caso e senza premeditazione. Sul lavoro, siate pronti a confrontarvi con colleghi che tenteranno di imporre le proprie opinioni. Non lasciatevi intimidire dall'arroganza. Voto 9.

Sagittario - Brama dell’avventura! Nel dolce mare autunnale, blando ma sostenibile, impulsi inneggianti alla libertà d'azione e all’esplorazione indicheranno nuove strade. Scoprire nuovi orizzonti darà modo di vivere esperienze uniche, ma anche andare incontro a qualche rischio. Le relazioni saranno caratterizzate da dolcezza e gesti gentili, ma attenzione: non sarà solo il partner a dispensare attenzioni. Le tentazioni potrebbero presentarsi anche da altre direzioni, mettendo alla prova la vostra fedeltà.

Riflettete bene prima di lasciarvi trascinare, perché il fascino del proibito è sempre accompagnato da rischi. Per chi è libero da impegni sentimentali, si prospetta un invito interessante che potrebbe portare qualcosa di indimenticabile. Accogliete l'occasione con entusiasmo, senza preoccuparvi troppo dei problemi. Nel mondo professionale, le opportunità non mancheranno: concluderete affari favorevoli e un possibile cambio di ruolo o una promozione vi offrirà nuove prospettive. Voto 6.

Capricorno - Forza della montagna! Sotto i colori i caldi d'autunno, stagione silente ma viva e pulsante, coverà un sentimento nuovo impastato nella farina della determinazione e con l'acqua della forza interiore.

La capacità di superare qualsiasi difficoltà vi permetterà di raggiungere qualsiasi sogno. Questo autunno sarà un periodo favorevole per i progetti sentimentali. Le stelle vi sosterranno, infondendo coraggio e determinazione per affrontare qualunque sfida. Sarete in grado di superare difficoltà grazie anche al supporto di chi vi ama. Per chi è ancora alla ricerca dell'amore, le stelle vi sorrideranno: osate di più e apritevi a nuove esperienze, le opportunità non mancheranno. Dopo un periodo di tensioni, finalmente il vento cambierà, portando serenità a chi ha vissuto momenti difficili. Sul lavoro, gli affari e gli investimenti inizieranno a dare frutti. Non si tratta di illusioni, ma di risultati concreti. Voto 8,5.

Acquario - Brezza dell’innovazione! La fiamma dell'ardore darà alla prossima stagione molto spago all’originalità e alla voglia di fare, forse anche strafare. La volontà di innovare favorirà la tentazione di cambiando il mondo: sfortunatamente, arma a doppio taglio. La sfera affettiva vi vedrà impegnati a risolvere questioni ordinarie che in passato avreste liquidato rapidamente. Nelle relazioni stabili, vi mancherà l’energia per superare ostacoli e contrattempi con decisione. Ma non temete, avete le capacità necessarie per affrontare qualunque difficoltà: basta agire con chiarezza e determinazione. Per chi è in cerca di nuove avventure, le stelle suggeriscono un periodo di riflessione: comunicare con gli altri potrebbe risultare più difficile del solito, ma approfittatene per risolvere malintesi e rafforzare le vostre relazioni. Sul fronte lavorativo, evitate di prendere decisioni affrettate e rimandate le discussioni importanti a momenti più favorevoli. La pazienza sarà la vostra alleata. Voto 5,5.

Pesci - Onda dell’Empatia! Il tempo dell'equinozio d'autunno sarà sotto l'egida di emozioni sognate, desiderate. Il cielo celestiale incarnerà per molti di voi la buona capacità di comprendere e legarsi profondamente con chi vi piace. Intuitivi e sognatori, sarete pronti a offrire supporto a chi ne avesse bisogno. La complicità con chi vi è vicino crescerà attraverso la condivisione di attività quotidiane. Anche le piccole cose, come fare la spesa o organizzare la casa, contribuiranno a rafforzare il legame e a creare un’intesa più profonda. Chi è single potrebbe essere travolto dall'incontro con una persona speciale, dal fascino enigmatico, che saprà conquistare il vostro cuore. Sul lavoro, grazie ai consigli di una persona esperta, avrete l’opportunità di pianificare investimenti redditizi e di lungo termine. Procedete con cautela, ma non lasciatevi sfuggire le occasioni che potrebbero portare vantaggi significativi. Voto 7.