Secondo l'Oroscopo della stagione autunnale le stelle regalano al segno del Leone un periodo molto positivo e pieno di romanticismo. Nuove opportunità nella vita amorosa dei nativi del Toro. Per i single nativi della Bilancia questo è il periodo giusto per fare incontri interessanti e conoscere gente nuova. Parlando di soldi, i nati in Cancro devono fare attenzione a non spendere troppo e iniziare a mettere qualcosa da parte per il futuro. Coloro che appartengono al segno della Vergine, invece, si ritrovano ad affrontare un bel po' di ostacoli e imprevisti, ma riusciranno a portare a termine i progetti importanti.

La situazione amorosa e finanziaria secondo l'oroscopo autunnale: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Avete una mente chiara e pacifica per comprendere le cose dell’amore. Permetterete alla passione che risiede nel vostro cuore di fluire con tanta energia. Cambierà completamente la tua vita di coppia. La vostra relazione amorosa sta andando meravigliosamente bene, ognuno è la controparte dell'altro. Avete girato l'angolo e siete in grado di aprire il vostro cuore all'amore incondizionato. È molto forte e illimitato. La vostra casa è piena d'amore. Andate dritti al punto, niente chiacchiere inutili, niente pensieri vaganti. Al contrario, sapete benissimo cosa è bene per voi e avvicinarsi alla persona che sembra essere la vostra anima gemella è un gioco da ragazzi, semplice e stimolante.

Generosità e sensualità sono le due sfaccettature del vostro modo di fare e del vostro modo di essere. E questo vi fa ottenere un grande successo. Per quanto riguarda la sfera economica, le stelle portano grandi benefici e pace finanziaria. Non siete immuni da un'occasione d'oro per arricchirvi, sia attraverso nuovi collaboratori fidati che attraverso la vostra attività.

Raccogliete tutto ciò che seminate. Voto: 8,5

Toro – Potreste scoprire alcuni doni speciali, fa parte della vostra straordinaria personalità. Avete voglia di esprimervi, ma non ne avete l'opportunità, e questo è un po' frustrante. Avrete altre opportunità per prendere il controllo della vostra vita di coppia. Una leggera mancanza di fiducia in sé stessi, di tanto in tanto, disturba la relazione.

È vero che a volte siete troppo modesti, mentre il vostro partner vi preferisce più sicuri di voi stessi. Non permettete a nessuno di brillare. In questo autunno, la Luna vi rende dei forti conquistatori. È l’affetto umano che fa vivere i rapporti, sia sentimentali che sociali, ma avete difficoltà a sentirvi bene tra gli altri. Non scappate dagli ambienti amichevoli, anzi, troverete lì tante risorse, benessere ed energia sufficiente per ripartire. La situazione finanziaria non sembra essere catastrofica in questa stagione autunnale, quindi, potete tirare un sospiro di sollievo. Dovrete aspettare ancora un po' per acquistare immobili o qualcosa che vi ha fatto innamorare. Sognare a occhi aperti, però, non è proibito.

Voto: 6

Gemelli – In amore, si riacquista un po' di energia e finalmente compaiono soluzioni concilianti. Il cielo punta i riflettori sui vostri amori e dovreste ascoltare le vostre voci interiori. Saranno buoni consiglieri. Programma autunnale: passione e incontri incendiari. La vostra vita di coppia procede bene, non siete troppo autoritari e il vostro partner è accomodante. Lasciate spazio agli altri affinché possano esprimere liberamente ciò che sentono dentro! In un clima energizzante e creativo, forse approfitterete di questo periodo per rivelare le vostre intenzioni, esporre i vostri progetti o giocare con il vostro fascino irresistibile per attirare l'attenzione di tutti, che si tratti di amore o di relazioni sociali.

È un grande periodo per le vostre finanze, soprattutto se il vostro reddito dipende dalla vostra efficienza sul lavoro. Coinvolgimento, tempo e impegno sono necessari ma l'importante è non lasciarsi sopraffare fisicamente e mentalmente dal proprio lavoro. Voto: 8,5

Pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Stagione piacevole sotto l'influenza di aspetti planetari che arriveranno a scuotere la vostra vita amorosa con brio ed enfasi! Siate orgogliosi di voi stessi, dei vostri sentimenti, delle vostre emozioni. Quasi dimenticate la vostra timidezza. Se vivete in coppia, aspirate a ritrovare quella complicità che avevate voi e il partner prima della convivenza o matrimonio. Non è facile, infatti, riuscire a far durare quotidianamente questi bei momenti che sono ancora vividi nei vostri ricordi.

Single, siate attraenti, curate di più il vostro aspetto fisico nei minimi dettagli, questa stagione autunnale infonde fiducia e bellezza. Anche le vostre parole devono essere impeccabili, cospargete le vostre conversazioni con un tocco di cultura e le cose potrebbero presto volgersi a vostro vantaggio. Prestate molta attenzione perché anche se le vostre finanze sono positive, una sbandata di qualsiasi natura potrebbe spingervi a spendere troppi soldi. Essere generosi è positivo, ma non lasciatevi accecare dai sentimenti romantici. Voto: 7

Leone – L'amore è molto più dell'amore. È il fondamento stesso della vostra esistenza ed è così che potete costituire la felicità di chi amate. Coppie, riservate momenti di intimità con la vostra dolce metà.

Questo periodo autunnale sembra coccoloso e romantico. Vivete la vostra vita come preferite. Single, i momenti sensuali promettono soddisfazione emotiva e carnale. Un futuro partner sta cercando di conquistare il vostro cuore, non chiudetevi a riccio e date un senso alla vostra vita sentimentale. Il vostro senso di lealtà vi dà tutto il supporto che avevate bisogno, è il momento giusto per far decollare i vostri profitti. Probabilmente avrete vari vantaggi nelle vostre attività, usatele con saggezza e non dimenticate i vostri cari. Voto: 10

Vergine – Non si tratta più di perorare cause nobili, ma di riemergere nel mondo dei piaceri e della seduzione. C'è un tempo per tutto e ora è il momento di mostrarsi, di uscire, di apparire.

Coppie, non mancheranno giornate molto tese, ma dureranno poco perché il romanticismo spazzerà via tutto. Siate più aperti al dialogo, non siate troppo esigenti altrimenti rischiate di dover mettervi alla prova anche voi. Single, ci sono tutti gli ingredienti necessari per rallegrare questa stagione autunnale e farvi dimenticare le avventure estive molto tese o malinconiche. In campo finanziario, questo periodo fa emergere ostacoli e imprevisti, ma riuscirete a portare a termine i vostri progetti finanziari. Ascoltate attentamente. I consigli di una persona cara vi aiuteranno a vedere le cose più chiaramente e a bilanciare più facilmente il vostro budget. Voto: 7,5

Pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In amore, approfittate del cielo infuocato per compensare certi rigori, probabile reazione negativa da parte del vostro partner.

Nel menù autunnale dei single ci sono incontri stellati, romantici, fugaci. In ogni caso non avrete nulla di cui lamentarvi. Questo clima autunnale è tonificante, del tutto favorevole allo sviluppo della vostra relazione. Mettete in pratica le vostre ultime idee, ravvivate la vostra vita di coppia con piccole sorprese sentimentali che cementeranno il legame con il vostro partner. Per i single, è un bel periodo per uscire e incontrare persone interessanti. Senza fare troppi capricci, avete l'opportunità di vivere relazioni piacevoli quindi aprite gli occhi e il cuore. State facendo buoni investimenti in questo periodo, probabilmente in terreni o immobili. Il cielo astrologico vi sta inviando tanta fortuna ed energia, e questo vi aiuterà a fiutare buoni investimenti finanziari.

Voto: 8

Scorpione – Un incontro casuale vi dà tanta gioia. È la fortuna che riporta sulla vostra strada qualcuno che avreste voluto rivedere. Potreste fare una spiacevole scoperta su questa persona, ovvero che è sentimentalmente legata a qualcun altro. Non demoralizzatevi. Coppie, siete molto legati l'uno all'altro, ma avete qualche difficoltà ad andare d'accordo su tutto. È vero che questo non è necessariamente un obbligo. La vostra vita di coppia generalmente corrisponde alle vostre aspettative, non è poi così male. Single, non importa come vedete le giornate, gli ostacoli si presentano sempre e ovunque. Analizzateli e affrontateli una volta per tutte. La Luna permette di trovare i metodi giusti e soprattutto di resistere.

La vostra forza di carattere, la vostra intelligenza e la vostra lungimiranza fanno miracoli. Sembra che voi stiate inseguendo i soldi, quindi siete stanchi di volerne sempre di più. Una persona vicina cerca di ragionare con voi, riportandovi alla realtà. State tranquilli, gli afflussi di cassa sono attesi in tempi brevissimi. Voto: 6

Sagittario – Il vostro umore gioioso e radioso guida la vostra vita sentimentale. Buttate via i cattivi pretesti e portate con voi la vostra dolce metà a una festa romantica. Volete godervi la vostra vita e il futuro con il vostro partner. Vedete in lungo e in largo e il vostro partner vi supporta in tutto. Single, avete così tanta energia da vendere che vi divertite in buona compagnia.

Questo cielo astrologico non fa altro che rafforzare l'allegria che vi anima naturalmente. Un partner ideale è all'orizzonte e questa è un'ottima notizia per un cuore desideroso come il vostro. In campo finanziario, avete una visione completamente nuova del denaro, tutta opera delle riflessioni approfondite e della vostra esperienza finanziaria. Scegliete il percorso verso l'indipendenza e l'abbondanza creando una struttura personale cara al vostro cuore. Voto: 9

Pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Il clima romantico è favorevole. Le stelle vi fanno beneficiare del conforto sentimentale e questo dovrebbe rassicurarvi per il futuro. Siate molto affettuosi nei confronti delle persone che amate. Con il vostro partner d’amore le vostre idee confluiscono. Tra di voi, dare priorità all'ascolto e ai desideri dell'altro sembra molto importante ed essenziale. Il vostro partner sta bene con voi e ve lo dimostra. Se siete single, è il vostro istinto a indicarvi la strada da seguire in termini di sentimenti. O decidete di seguirlo o lo mettete in stand-by. Le buone energie di alcune stelle sono favorevoli a nuovi incontri romantici, quindi osate. In questo periodo si parla molto di soldi e finanza. State rimettendo in discussione il vostro stipendio, rivendicando diritti o preoccupandovi per gli investimenti, sarete desiderosi di vincere la vostra causa e negoziare bene i vostri benefici. Voto: 8

Acquario – Emozioni un po' teatrali saranno protagonisti di questo autunno. L'atmosfera particolarmente calda di questo periodo annuncia per ciascuno di voi uno spiccato gusto per l'amore. Single o in una relazione, l'amore si prende possesso dei vostri pensieri. Siete follemente innamorati del vostro partner, forse sta emergendo anche una rinnovata passione? È uno stato emotivo piuttosto piacevole e sicuramente l'umore c'entra qualcosa. E se riscaldaste l'atmosfera? Anime solitarie, sfruttate questo periodo per prendere una decisione definitiva in merito alla vostra ricerca d’amore. Cosa vi aspetti da un incontro? Che tipo di persona potrebbe rubarti il ​​cuore? Se aspirate a una relazione duratura, dovete conoscere i vostri bisogni emotivi. Sul fronte finanziario, nessun imprevisto o costo aggiuntivo al vostro budget. Risparmiate pensando al futuro, tutto è pensato per non farvi perdere nulla. Potreste anche approfittare di una situazione per migliorare i vostri affari e investimenti finanziari, per aumentare le entrate. Voto: 7

Pesci – L'oroscopo dell'amore vi invita a sfruttare questo periodo autunnale per trovare il giusto equilibrio nella vostra vita sentimentale, senza mentire a voi stessi o imbrogliare il vostro cuore. Se vivete in coppia, questa stagione autunnale potrebbe minare la vostra autostima e forse quella che avete nella vostra dolce metà. Non esagerate con certi dettagli poco importanti, sarebbe una prova ingiusta delle sue intenzioni, più dannosa che costruttiva. Se il vostro cuore è solo, in questo periodo potreste incontrare il partner dei vostri sogni. Le configurazioni planetarie favoriscono, infatti, le relazioni romantiche solo se il vostro cuore è onesto e leale nei confronti della persona interessata. Il cielo dà ma può togliere, se il gioco diventa sleale. Non si tratta di essere disoccupati o di prendere una pausa lavorativa, anzi! Le riflessioni sembrano chiaramente favorite dagli influssi astrologici che proteggono i vostri successi. Buoni affari e contratti fruttuosi sono tutti dalla vostra parte, ma fate attenzione finché non arriva il momento di fare i conti. Voto: 7,5