L'oroscopo del 17 settembre è pronto a rivelare cosa hanno in programma le stelle per ciascun segno zodiacale. La settimana avanza senza freni e in questo martedì la sfortuna si abbatterà sul Capricorno, costringendolo a posizionarsi in fondo alla classifica odierna. Al contrario, il Sagittario si riprenderà il 1° posto, seguito dallo Scorpione (2°), dal Gemelli (3°) e dal Pesci (4°). Proprio a quest'ultimo segno tutto andrà per il verso giusto.

Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata attraverso le previsioni delle stelle e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

I peggiori del giorno secondo le stelle

12° posto. Capricorno - Vi trovate in una fase particolarmente intensa della vostra vita, e questo si riflette in giornate che sembrano non finire mai. Anche se a volte vi sentite sopraffatti dagli impegni e dalle difficoltà, riuscite comunque a far fronte a tutto con determinazione. Tuttavia, la vostra naturale inclinazione alla lotta non significa che non desideriate un po' di tranquillità. In famiglia potrebbe esserci qualche tensione, o forse state vivendo un periodo di incertezza nelle relazioni affettive. Le vostre notti potrebbero essere disturbate da pensieri e preoccupazioni che affollano la mente. Cercate di ritagliarvi momenti di relax e riflessione prima di andare a dormire, per alleviare lo stress e ritrovare il giusto equilibrio.

11° posto. Acquario - Vi sentite un po' stanchi e scarichi, come se il peso delle responsabilità fosse più forte del solito. La voglia di mollare tutto e aspettare il weekend è davvero forte, ma dovete tenere duro. Anche se le cose sembrano non andare per il verso giusto, non lasciatevi abbattere: sono solo fasi temporanee.

È importante mantenere la calma e non farsi prendere dall'ansia, perché presto le cose torneranno a migliorare. Occhio alle spese, perché potrebbero presentarsi piccoli imprevisti finanziari o ritardi nei pagamenti. Anche se la giornata appare complessa, non dimenticate di prendervi cura di voi stessi e dei vostri bisogni personali.

10° posto. Toro - Se avete una questione irrisolta che vi tormenta, questa potrebbe essere l'occasione giusta per affrontarla. Non abbiate paura di scavare a fondo per cercare una soluzione definitiva. Le circostanze sono favorevoli per fare qualche passo avanti verso i vostri obiettivi, che si tratti di lavoro, studio o questioni personali. Non esitate a fare un passo deciso verso quella persona che vi interessa o verso un traguardo importante. Questa giornata potrebbe portare con sé dei cambiamenti significativi che vi spingeranno verso nuove direzioni. Se avete del tempo libero per il weekend, concedetevi una pausa rigenerante o una breve avventura fuori città, ne trarrete grande beneficio.

9° posto. Vergine - Il percorso verso il successo richiede costanza e dedizione, e lo sapete bene. Tuttavia, non è sempre facile mantenere alta la concentrazione, specialmente quando la stanchezza inizia a farsi sentire. Non abbiate fretta di concludere tutto a tutti i costi, soprattutto se non vi sentite del tutto concentrati. Meglio fare una pausa, rilassarsi e riprendere con nuova energia. Oltre agli impegni quotidiani, prendetevi anche qualche momento per voi stessi, magari per svagarvi e ricaricare le batterie. Questa giornata, se vissuta con serenità, potrebbe riservarvi anche delle piacevoli sorprese.

I segni zodiacali con martedì nella media

8° posto. Ariete - Finalmente inizia a vedersi una ripresa fisica e mentale.

Dopo un periodo particolarmente stressante, sentite di avere nuove energie per affrontare le sfide della settimana. Tuttavia, ricordate che per ottenere risultati concreti non basta essere creativi o pensare fuori dagli schemi: bisogna anche agire con decisione. Sul lavoro, preparatevi ad affrontare qualche tensione, soprattutto con i superiori. Restate concentrati e cercate di non farvi influenzare da situazioni che non potete controllare. Dopo una giornata intensa, sarà piacevole trascorrere del tempo in famiglia o con gli amici, ritrovando un po' di serenità e benessere.

7° posto. Cancro - Fate attenzione a come gestite le emozioni attraverso il cibo. Quando siete nervosi o giù di morale, tendete a cercare conforto nel cibo, ma ricordate che mangiare in modo eccessivo o poco sano non risolverà i vostri problemi.

Cercate piuttosto di mantenere un'alimentazione equilibrata: la vostra salute fisica e mentale ne trarranno beneficio. Nonostante le difficoltà, tenete a mente che le cose possono cambiare rapidamente, portando con sé nuove opportunità. Presto potrebbero arrivare notizie positive, soprattutto in ambito lavorativo e affettivo. Tenete gli occhi aperti per non farvi sfuggire occasioni interessanti e vantaggiose.

6° posto. Leone - Vi sentite concentrati sul lavoro e sugli affari, cercando costantemente nuove strade per migliorare la vostra situazione finanziaria. Il vostro impegno e la vostra determinazione sono evidenti, e se continuate su questa strada, presto vedrete i risultati del vostro duro lavoro.

Tuttavia, non dimenticate di concedervi un po' di riposo e relax. Chi studia potrebbe desiderare ardentemente una pausa per ricaricarsi, magari durante il weekend. Dedicate del tempo alla lettura o ad altre attività che vi piacciono, in modo da ritrovare equilibrio tra doveri e piaceri.

5° posto. Bilancia - Siete in una fase di cambiamento e potreste sentirvi un po' sopraffatti dalle responsabilità. Anche se la paura di non essere all'altezza si fa sentire, dovete ricordarvi che avete tutte le capacità per affrontare ciò che vi attende. Mettete da parte i dubbi e guardate con fiducia al futuro. In questo periodo avrete l'opportunità di pianificare meglio i vostri obiettivi e stabilire un piano per raggiungerli.

Prendetevi del tempo per riflettere su quello che volete davvero, e fate in modo che le vostre azioni siano in linea con i vostri desideri e ambizioni personali.

Classifica e oroscopo dei migliori del giorno

4° posto. Pesci - Siete pronti a vivere una giornata piacevole, in cui tutto sembra andare per il meglio. I rapporti con i vostri familiari o coinquilini saranno sereni e in armonia. Se siete pendolari, qualcosa di inaspettato potrebbe allietare i vostri spostamenti, rendendo la giornata più interessante. A lavoro, potreste ricevere elogi o riconoscimenti per i vostri sforzi. Non trascurate le piccole incombenze quotidiane, come fare la spesa o altre commissioni, ma non lasciate che le eventuali code o attese vi rovinino l’umore.

La serenità sarà la vostra arma migliore per affrontare la giornata e mantenere l'equilibrio.

3° posto. Gemelli - Vi trovate in un periodo promettente, in cui tutto sembra scorrere al meglio. Gli impegni quotidiani possono essere impegnativi, ma affrontateli con calma e senza fretta. In casa avrete molto da fare, tra pulizie, commissioni e altre responsabilità, ma alla fine della giornata vi sentirete soddisfatti dei progressi. Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi e di trovare momenti di relax. Se studiate, potrebbe essere un buon momento per ottenere ottimi risultati: non lasciatevi sfuggire questa occasione e mantenete la vostra concentrazione alta.

2° posto. Scorpione - La chiarezza di pensiero sarà la vostra arma vincente.

In questa giornata riuscirete a fare scelte importanti e a prendere decisioni che possono influenzare il vostro futuro in modo positivo. In ambito familiare o lavorativo ci saranno sviluppi interessanti, che potrebbero cambiare la vostra quotidianità. Dopo un periodo di insonnia o preoccupazioni, finalmente troverete un po' di pace e serenità, che vi permetteranno di rilassarvi e godervi i momenti più semplici della vita. Approfittate di questa giornata per fare il punto della situazione e riorganizzare i vostri piani futuri.

1° posto. Sagittario - Risalite in cima alla classifica, finalmente. Questo è un periodo in cui vi sentite al massimo delle vostre capacità. Avete una forte energia e una grande voglia di vivere esperienze nuove ed entusiasmanti.

Le relazioni affettive saranno particolarmente intense, e chi è single potrebbe fare incontri interessanti. Sul lavoro, questo è il momento ideale per fare delle richieste importanti o avanzare delle proposte. Se avete aspettato una risposta per una promozione o un aumento, potreste ricevere notizie favorevoli. Sfruttate al meglio questa giornata per esprimere al massimo il vostro potenziale e godervi ogni istante. La positività e la determinazione saranno le chiavi del vostro successo.