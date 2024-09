L'oroscopo del ventisei settembre si presenta spento per il segno del Capricorno, stipato sul fondo della classifica giornaliera. Andrà un pochino meglio al segno zodiacale dei Pesci, in 5^ posizione, che otterrà finalmente una ripresa generale. Ancora poche ore e la Luna lascerà il Cancro per transitare in Leone, portando via l'eccesso di emotività tipico di questo segno e ristabilendo un tono in ogni settore, che sia amore, lavoro, famiglia, relazioni sociali e denaro.

I peggiori della giornata secondo le stelle

Capricorno – 12° posto. Giovedì piuttosto spento e stanco.

Di recente, il vostro sonno è stato poco riposante e le preoccupazioni vi assillano, alimentando l’ansia che qualcosa possa andare storto. Questo periodo non è stato per nulla facile: avete affrontato una serie di problemi che vi hanno messo a dura prova. Al lavoro, non vi sentite appagati né dal ruolo né dallo stipendio e questi tempi incerti vi fanno desiderare una maggiore stabilità. Per i più giovani, le difficoltà sembrano essere ancora più evidenti, in quanto i tempi passati appaiono quasi come una passeggiata al confronto. Nonostante le incertezze che ancora circondano il vostro futuro, presto avrete l'opportunità di fare chiarezza e di vedere le cose sotto una nuova luce.

Ariete – 11° posto.

La giornata inizierà con un po’ di turbolenza. V troverete a dover affrontare qualche sfida. Tuttavia, se riuscirete a fare affidamento sulle vostre doti di leadership, sarete in grado di risolvere anche le questioni più complesse. Anche se siete un segno abituato al successo, ricordate che le sconfitte sono momenti preziosi che insegnano lezioni importanti.

Queste 24 ore potrebbero portarvi un po' di stanchezza, frutto di una settimana intensa e ricca di emozioni. Ma non è ancora finita, fino a domenica dovrete stringere i denti e avanzare. Vi troverete in attesa di un evento o di una risposta importante. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è essenziale che impariate a stare bene con voi stessi prima di avventurarvi in nuove relazioni o di superare quelle passate.

Bilancia – 10° posto. Le previsioni delle stelle invitano alla massima prudenza. Qualcosa è cambiato e le certezze di un tempo sembrano vacillare. Dovrete essere preparati ad affrontare un giovedì non semplice, che potrebbe rivelarsi più pesante del previsto. Sul fronte amoroso, potrebbero esserci turbolenze ma se il legame è solido, riuscirete a superare anche questa tempesta. È il momento di concentrarsi sui propri progetti, rivedendoli e adattandoli alla nuova realtà. Fate attenzione e non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, perché avete tutte le risorse necessarie per superarle.

Toro – 9° posto. Precedenza alle scadenze! Sarà un’occasione perfetta per concludere qualcosa o per rimettervi in pari con le attività che avete lasciato in sospeso.

È possibile che dobbiate prendere decisioni importanti. Non mancheranno consigli non richiesti da parte di chi vi circonda. Ricordate, però, che l'ultima parola spetta sempre a voi! Non lasciate che gli altri influenzino le vostre scelte o decidano per il vostro futuro. Avrete anche la possibilità di mettere in ordine alcune questioni finanziarie che ultimamente vi hanno dato qualche preoccupazione. Presto troverete il vostro posto nel mondo, e quella confusione che vi ha accompagnato si dissiperà.

Per quanto riguarda l'amore, coloro che sono sposati o che convivono da un sacco di tempo, sembrano stanchi del proprio partner poiché non si impegna abbastanza in casa o nel rapporto. Vorreste un po' di mistero e romanticismo, ma attenzione a non sporcarsi la coscienza con il tradimento.

I single non avranno molta fortuna.

Giovedì nella media

Gemelli – 8° posto. Avete bisogno di trovare la vostra strada e di circondarvi di persone che condividono i vostri interessi e valori. Questo periodo potrebbe regalarvi delle sorprese e una notizia importante arriverà a breve, portando con sé cambiamenti che vi riguarderanno da vicino. Un recente evento vi ha costretto a rivedere i vostri piani, ma nonostante le difficoltà, riuscirete presto a vivere la vita che avete sempre desiderato. È importante che continuiate a coltivare i vostri talenti e a non farvi influenzare da chi cerca di allontanarvi dai vostri obiettivi.

L'amore non sembra girare nel verso giusto. Forse siete interessati a qualcuno di inaccessibile.

Si tende a idealizzare l'oggetto desiderato, salvo poi pentirsene una volta che si convive. Dovreste davvero procedere a piccoli passi, in fondo che fretta avete?

Scorpione – 7° posto. Non amate portarvi dietro fardelli inutili, ma siete molto legati al passato e alle vostre radici. Durante questa giornata inizierete a intravedere un raggio di speranza. Tutto sembrerà indicare un finale positivo. Anche se l’ansia o le preoccupazioni potrebbero farsi sentire, è importante che vi concentriate sul presente e sulle persone che vi stanno accanto. In queste ore, qualcuno potrebbe riuscire a strapparvi un sorriso e a farvi sentire meglio. Sarà una giornata leggera e piacevole, perfetta per risollevare il vostro umore.

Leone – 6° posto. Un giovedì perfetto per concedervi uno sfizio. Negli ultimi giorni avete lavorato sodo, soprattutto se siete a contatto con il pubblico o se vi siete impegnati nello studio. Il livello di stress è piuttosto alto, quindi è importante che in queste 24 ore allentiate un po' la prese. Concedetevi dei ritagli di relax tra una faccenda e un'altra. Chiedete al partner o a chi vive con voi di darvi una mano. Un appuntamento dal parrucchiere, un trattamento estetico o semplicemente del tempo dedicato a voi stessi potrebbero aiutarvi a rilassarvi. La prossima settimana si preannuncia impegnativa, quindi è fondamentale che vi prepariate nel migliore dei modi da qui a domenica.

Pesci – 5° posto.

Le previsioni astrologiche segnalano una ripresa, sia fisica che mentale. Il weekend in arrivo sarà il momento perfetto per rimettere a posto le cose, risolvere piccoli problemi e chiudere eventuali progetti in sospeso. Nel frattempo cercate di tenere duro. Problemi economici saranno risolti facendo il punto della situazione e tagliando qualcosina. Potreste anche pianificare qualcosa di divertente da fare con gli amici o con il partner, per trascorrere del tempo in buona compagnia. Durante la giornata, ci sarà anche l’occasione per rilassarvi con un aperitivo e per ascoltare qualche pettegolezzo interessante. Un evento che aspettavate da tempo potrebbe finalmente concretizzarsi, regalandovi momenti di serenità.

I segni baciati dalla fortuna

Cancro – 4° posto. Dopo un periodo piuttosto turbolento, è finalmente giunto il momento di respirare a pieni polmoni e rilassarvi. Sarà il giorno ideale per dedicarsi a progetti più leggeri e creativi, sfruttando al meglio la vostra fantasia e la capacità di vedere le cose da prospettive diverse. Se coltivate queste qualità, potrete raggiungere grandi risultati. Il vostro è un segno che necessita di continua motivazione, quindi circondatevi di persone spronanti e piene di voglia di fare. Evitate coloro che malignano sul prossimo, che vedono tutto nero e che non vi sanno valorizzare. Nel corso delle prossime giornate, qualcosa di davvero entusiasmante potrebbe prendere forma, e se avete progetti in corso, è probabile che vi regaleranno grandi soddisfazioni.

Con partner tornerà il sereno, soprattutto se avrete parlato con diplomazia di ciò che non va nel rapporto e provveduto a cercare un punto d'incontro: tutto si risolve se c'è volontà da entrambe le parti.

Sagittario – 3° posto. Questo giovedì sarà da vivere con leggerezza. Tutto sembrerà andare per il verso giusto. Sul fronte sentimentale, l’amore tornerà a trionfare, facendovi sentire speciali e apprezzati. Siete in attesa di una risposta o di una novità, e i vostri progetti stanno per prendere forma. In famiglia sarà importante essere più presenti e attenti ai bisogni degli altri. Non escludete l’idea di organizzare un piccolo viaggio o una cena speciale per trascorrere del tempo insieme. Continuate su questa strada: siete vicini al raggiungimento dei vostri obiettivi.

Acquario – 2° posto. Le stelle vi doneranno una grande sensazione di serenità. Dopo un periodo di incertezza, finalmente potrete raccogliere i frutti degli sforzi fatti. Capirete che tutto ciò che avete attraversato ha avuto un senso e che le difficoltà hanno contribuito a farvi crescere. Nei prossimi giorni, tutto sarà più chiaro e, se ci sono state discussioni o tensioni, sarà possibile trovare un accordo e ristabilire l'armonia. Non vale la pena serbare rancore verso le persone a cui tenete: la vita è troppo breve per sprecarla con sentimenti negativi. Mettetevi in primo piano e tentate qualche azzardo, la fortuna sarà con voi.

Vergine – 1° posto. Chi studia non vede l’ora di concludere un esame o una verifica.

Questo giovedì si prospetta altamente positivo e produttivo. Sarete in grado di ottenere risposte, offerte o sconti e, se lavorate nel settore del turismo, potrete finalmente concedervi un po’ di meritato riposo dopo un’estate lunga e faticosa. Anche se il futuro vi preoccupa, questo giorno offre l’opportunità di mettere da parte ogni ansia. Prediligete le attività semplici, quelle che non richiedano troppo sforzo. Dunque, scegliete di terminare la giornata magari davanti a una buona pizza e alla vostra serie tv preferita.

L'amore va bene in questo periodo, ormai avete imparato a gestire il partner.