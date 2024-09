L'oroscopo del weekend è pronto a svelare la fortuna per le due giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre. In evidenza la buona sorte riservata dalle stelle ai dodici segni dello zodiaco. Quando si parla di buon destino, la lente astrale si posiziona sul podio più alto della classifica, dove brilla il trio composto da Sagittario (1° posto), Toro (2° posto) e Vergine (3° posto), tutti molto fortunati.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 28-29 settembre e posizioni: molto bene anche per l'Acquario

12° posto - Ariete. Il weekend del 28 e 29 settembre non promette grandi colpi di fortuna.

Le energie in gioco suggeriscono di gestire al meglio lo stress e di non attendersi miracoli. Tuttavia, qualche sprazzo di positività potrebbe emergere nel pomeriggio di sabato, tra le 15 e le 18, orario in cui potreste riuscire a trarre il meglio dalle situazioni. Non lasciatevi sfuggire queste ore, perché dopo sarà meglio concentrarsi su altro e non insistere su situazioni che sembrano già destinate a non evolversi. Sul fronte professionale, il weekend si prospetta piuttosto impegnativo e, purtroppo, non particolarmente ricco di soddisfazioni. Mantenete la calma e cercate di non farvi travolgere dalle tensioni: non ne varrebbe la pena.

11° posto - Gemelli. Questo fine settimana parte con un segnale non proprio fortunato, a causa dell'opposizione della Luna a Giove, che influenzerà il vostro umore e la capacità di interagire con gli altri.

In campo affettivo, il clima potrebbe rivelarsi piuttosto teso, soprattutto per chi vive già una situazione delicata. Sarà importante non alimentare discussioni e lasciare spazio alla comprensione reciproca. Dal punto di vista lavorativo, però, ci saranno delle novità interessanti per alcuni di voi. Non tutti vivranno lo stesso tipo di fortuna, ma chi ha l'ascendente in Bilancia o Acquario potrà contare su un picco di positività che raggiungerà anche l'85%, regalando soddisfazioni inaspettate.

10° posto - Capricorno. Il weekend non sarà all'altezza delle aspettative per molti di voi, con diverse problematiche all'orizzonte. Marte e Giove in disarmonia non faciliteranno il superamento delle difficoltà già presenti. Per quanto riguarda le questioni affettive, potrebbe esserci qualche malinteso con la persona amata, dovuto alla vostra tendenza a far ricadere su di lei le frustrazioni accumulate.

Prima di reagire in modo impulsivo, fermatevi un attimo a riflettere: un confronto pacato sarà sicuramente più costruttivo di un litigio. In ambito professionale, meglio fare attenzione a ciò che si dice in presenza di altri: la prudenza sarà d'obbligo, specialmente in situazioni di gruppo.

9° posto - Bilancia. Questo fine settimana si prospetta un po' scarno in quanto a buona sorte. Mercurio e Nettuno saranno messi alla prova dalla Luna, che creerà qualche tensione e rallenterà i progressi. Nei rapporti affettivi, attenzione a non cadere nelle provocazioni, soprattutto se provengono da persone del Cancro o del Sagittario. Riuscirete comunque a mantenere l'equilibrio evitando di reagire in modo eccessivo.

Sul piano professionale, le cose potrebbero andare un po' meglio: è possibile che arrivino proposte interessanti, a patto che abbiate ben chiari gli obiettivi a lungo termine. Non abbiate fretta e valutate con attenzione ogni opportunità che si presenterà.

8° posto - Cancro. Nonostante qualche difficoltà, il weekend del 28 e 29 settembre offrirà piccole soddisfazioni e sprazzi di buona fortuna. Sarà fondamentale approcciarsi agli eventi con ottimismo e spirito positivo, poiché un atteggiamento aperto e propositivo porterà a piccoli ma significativi risultati. In ambito affettivo, un Giove benevolo in trigono a Venere potrebbe favorire la realizzazione di un progetto su cui avete investito molto tempo ed energie.

Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti e di fare quel passo in più che potrebbe consolidare il legame. Sul lavoro, le previsioni indicano un clima un po' teso tra i colleghi: mantenete un profilo basso e cercate di non schierarvi, soprattutto in discussioni che non vi riguardano direttamente.

7° posto - Pesci. Il fine settimana comincerà sotto discreti auspici, ma potrebbe perdere un po' di smalto man mano che si avvicina la domenica. Venere in trigono a Giove vi darà una mano in campo affettivo, aiutandovi a contenere eventuali esplosioni di impulsività, specialmente nei confronti della persona cara. Chi è ancora alla ricerca dell'anima gemella avrà qualche discreta occasione, purché sappia mantenere un atteggiamento equilibrato e non si lasci prendere dalla fretta.

In campo professionale, non ci saranno grandi novità: continuate a fare ciò che sapete fare meglio e non aspettatevi grandi cambiamenti. Un passo alla volta, riuscirete a ottenere i risultati sperati, anche se forse non immediatamente.

6° posto - Scorpione. Le previsioni dell'Oroscopo promettono un weekend del 28 e 29 settembre che potrebbe sembrare inizialmente privo di grandi sorprese. Ma con la giusta attitudine il periodo riserverà momenti davvero fortunati, da vivere intensamente con le persone a cui volete bene. Marte e Plutone saranno favorevoli, ma l'opposizione tra Luna e Venere limiterà un po' le potenzialità del periodo. Nell'ambito dei sentimenti, sarà essenziale mantenere alta l'attenzione e non lasciarsi distrarre da pensieri e preoccupazioni superflue.

Concedete al partner più spazio e presenza, evitando di rifugiarvi nei vostri sogni ad occhi aperti. Quanto al lavoro, sebbene la stanchezza possa farsi sentire, potrebbero arrivare novità positive proprio durante il fine settimana.

5° posto - Leone. Un weekend equilibrato con momenti di fortuna! Il fine settimana pertanto si preannuncia privo di grandi scossoni, con sabato dedicati alla tranquillità e al riposo. La Luna ancora sotto tensione invita a evitare passi falsi e decisioni affrettate. Nella sfera affettiva, meglio non sottolineare ogni piccolo difetto del partner: la parola d'ordine dovrà essere "comprensione". Chi è libero da legami, invece, non perda la fiducia, perché la prossima stagione invernale porterà con sé nuove possibilità, anche se ora sembra tutto più lontano.

In ambito lavorativo, è possibile sentire un certo affaticamento generale: meglio non soffermarsi su questo e concentrarsi sul mantenere un atteggiamento positivo.

4° posto - Acquario. Il prossimo weekend sarà particolarmente favorevole, grazie al sostegno di Giove in trigono con Venere, che porterà fortuna e ottimismo nella quotidianità. In ambito affettivo, apritevi a nuove prospettive e sfruttate l'energia positiva per migliorare il rapporto con chi amate, soprattutto se recentemente ci sono state tensioni. Per chi è solo, i consigli di una persona fidata potrebbero rivelarsi preziosi: non ignorate le opportunità che si presenteranno, perché il momento è ideale per qualcosa di davvero speciale.

Nel settore lavorativo, poche le difficoltà previste: approfittate di questo periodo di serenità per consolidare i vostri progetti.

3° posto - Vergine. Il passaggio di Mercurio sprigionerà energie fresche e dinamiche, portando ottimismo e voglia di mettersi in gioco nel campo affettivo e nelle relazioni in generale. Lasciatevi conquistare dalle infinite sfumature dell'amore e siate aperti al dialogo, soprattutto se ci sono state tensioni con il partner o se le cose non sono andate come sperato. Anche chi è libero da legami non rinunci alla possibilità di vivere nuove emozioni e di riscoprire il piacere della compagnia di una persona speciale. Sul piano professionale, potrebbero esserci attriti con colleghi poco sinceri o disaccordi: affrontate ogni situazione con determinazione, senza lasciarvi influenzare negativamente.

2° posto - Toro. . Questo weekend sarà positivo e porterà stabilità in diversi ambiti. Plutone e Saturno in sestile con Venere e Nettuno favoriranno l'equilibrio e la serenità, soprattutto nella vita privata. Se ci sono stati problemi irrisolti, è il momento di affrontarli con determinazione e di trovare soluzioni definitive. Le difficoltà sembreranno meno pesanti, e vi sentirete più sicuri nel gestire le situazioni. Sul lavoro, invece, evitate discussioni inutili con chi vi circonda: meglio mantenere un atteggiamento distaccato e concentrarsi sui vostri obiettivi.

1° posto - Sagittario. La massima fortuna vi attende! Il fine settimana intanto comincerà con una buona spinta grazie all'ingresso della Luna in Leone, che favorirà le questioni affettive.

Per chi ha recentemente vissuto una rinascita emotiva o ha iniziato una nuova storia, il cielo offrirà il supporto necessario per continuare con serenità. Guardate avanti con fiducia, perché il futuro riserva sorprese positive. Chi è libero da legami non resti fermo: le emozioni sono lì, pronte per essere vissute. Sul piano professionale, potreste avere un'idea brillante: non lasciate che sia qualcun altro a trarne vantaggio, proponetela voi con decisione e coraggio.