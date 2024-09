L'oroscopo del tre settembre vede un quadro astrale movimentato anche dal novilunio che spinge all'attacco i Pesci e rende più assertivo il Cancro. Ultimo posto in classifica per la sfortunata Bilancia che trascorrerà una giornata affannosa. Primo posto, invece, per l'Ariete con Cancro, Leone e Pesci alle sue spalle. Amore, lavoro, vita sociale e denaro, approfondiamo le previsioni e relativa classifica decrescente.

Gli ultimi classificati del giorno

Bilancia: 12° - Si prospetta una giornata annaspante, caratterizzata da sfide che potrebbero mettervi alla prova.

Nonostante le difficoltà, potrete contare sul sostegno del partner o della famiglia che vi aiuteranno a superare i momenti difficili. Sarà necessario affrontare questioni in sospeso e rivedere alcune situazioni per fare chiarezza. Non date nulla per scontato e cercate di risolvere eventuali incomprensioni. La vostra relazione di coppia, però, potrebbe attraversare un momento di tensione. La fiducia reciproca è essenziale ma ultimamente potrebbero esserci state delle incomprensioni o dei sacrifici mal digeriti. Se non riuscite a trovare un equilibrio, c’è il rischio di accumulare risentimenti che potrebbero minare la stabilità della coppia. Se siete single, potreste sentirvi più soli del solito.

Questo è il momento giusto per lavorare su voi stessi e migliorare la vostra autostima, evitando di cercare conferme all'esterno.

Toro: 11° - In questo periodo, vi trovate in uno stato di confusione e incertezza su ciò che realmente desiderate. Alternate giorni di grande risolutezza a momenti di smarrimento, rendendo difficile prendere decisioni importanti.

È fondamentale concedervi il tempo necessario per ritrovarvi, senza forzarvi a fare ciò che non vi entusiasma. Sul fronte amoroso, la situazione non è delle migliori. Potreste sentirvi distanti dal vostro partner o, peggio ancora, incomprensibilmente irritabili. La frustrazione potrebbe derivare dal non sentirsi sostenuti come vorreste o magari trascurati.

Chi è solo sembra avere difficoltà a capire cosa cerca realmente in una relazione, oscillando tra il desiderio di compagnia e la paura di impegnarsi.

Acquario: 10° - Se desiderate un cambiamento nella vostra vita, sarà necessario metterci impegno e volontà. Non aspettate che le cose si manifestino da sole, ma prendete l'iniziativa per superare ogni difficoltà e per costruirvi le vostre possibilità. In questa giornata è importante mantenere la calma di fronte a situazioni complicate. Sul piano sentimentale, le cose potrebbero non andare come sperato. Il desiderio di indipendenza e di libertà, tipico del vostro segno, potrebbe entrare in conflitto con le esigenze del partner. La situazione potrebbe peggiorare specialmente se l'altra persona si sente trascurata o messa in secondo piano.

È possibile che vi sentiate soffocati da richieste che vi sembrano eccessive, portandovi a mettere in dubbio la relazione stessa. I single, invece, potrebbero sentirsi frustrati o poco attraenti.

Vergine: 9° - Il 3 settembre vi porterà ad affrontare alcune questioni in sospeso. Proprio non riuscire a modificare il vostro comportamento infantile, soprattutto quando siete davanti alla persona che vi piace. Se continuate così come state facendo, rischiate che qualcun altro vi porti via l'oggetto del desiderio. Questo periodo dell'anno è stato caratterizzato da instabilità e poca produttività: ora sentite il bisogno di maggiore sicurezza e garanzie. Sul fronte di coppia la situazione non è delle migliori, anzi.

Potreste sentire una certa distanza tra voi e il partner, dovuta a incomprensioni o a una mancanza di comunicazione. L'insoddisfazione potrebbe crescere, alimentata da piccole tensioni quotidiane che non vengono affrontate in modo diretto. Questo potrebbe portare a una crisi se non si interviene per tempo. I cuori solitari soffrono a causa di un senso di vuoto interiore, nonostante i vostri sforzi per trovare una persona speciale. Le delusioni passate potrebbero rendervi più diffidenti e chiusi verso nuove possibilità.

I segni zodiacali nella media

Sagittario: 8° - In questa giornata avrete molte responsabilità da gestire, sia sul fronte lavorativo che personale. Nonostante le sfide, non dovete dubitare delle vostre capacità, poiché possedete un intuito infallibile che vi guiderà nelle giuste decisioni.

Tuttavia, l'amore potrebbe essere una fonte di preoccupazione. All'interno della coppia, l'affinità sembra mancare e la passione è ai minimi storici. Questo potrebbe portarvi a sentirvi insoddisfatti e a desiderare qualcosa di più. Ma forse siete voi a trascurare il partner perché lo vedete sotto un'altra luce. Se non trovate un modo per riaccendere la fiamma, c'è il rischio che la relazione entri in una fase di stallo o, peggio, che vi allontaniate definitivamente. I single potrebbero lasciarsi scoraggiare dalla mancanza di connessioni significative e dalla difficoltà di trovare qualcuno che condivida i propri valori e interessi. Pensate a prendervi cura di voi stessi in primis.

Scorpione: 7° - Un cambiamento significativo è in arrivo nella vostra vita ma l'amore potrebbe non essere in forma.

I single, stanchi della solitudine, desiderano condividere il loro tempo con qualcuno di speciale, ma potrebbero trovarsi a fare i conti con delusioni e incomprensioni costanti. Forse siete voi a cercare i partner sbagliati, che non ci azzeccano proprio nulla con la vostra personalità. Le relazioni in vigore, invece, potrebbero attraversare un momento di crisi. Il desiderio di controllo e l'intensità emotiva che vi caratterizzano potrebbero portare a scontri con il partner, specialmente se vi sentite insicuri o non apprezzati a sufficienza. Questo potrebbe creare un clima di tensione, in cui ogni parola detta sembra avere un peso maggiore del dovuto. Se non riuscite a trovare un equilibrio, il rischio è che la relazione si deteriori ulteriormente.

Chi desidera una casa più grande o un lavoro migliore, dovrebbe smetterla di fantasticare e rimboccarsi le maniche: niente piove dal cielo.

Capricorno: 6° - L'Oroscopo del 3 settembre si aprirà con una forte voglia di avventura e di esplorare nuove opportunità. Dopo un periodo di stress, finalmente vi sentite più sereni e pronti a godervi la vita. Sul fronte sentimentale, le cose stanno migliorando notevolmente. Se avete attraversato momenti difficili nella vostra relazione, ora è il momento di riscoprire l'armonia e la complicità con il partner. La fiducia e l'ottimismo che sentite in voi stessi si rifletteranno anche nella vostra vita amorosa, portando un rinnovato senso di felicità e soddisfazione.

Questo potrebbe essere il momento perfetto per pianificare qualcosa di speciale insieme, come un weekend romantico o semplicemente una serata intima che rafforzi il vostro legame. Una certa persona potrebbe fare colpo su di voi senza preavviso, accendendo una scintilla che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Gemelli: 5° - Il mese di settembre potrebbe non essere iniziato nel migliore dei modi, ma a partire da queste 24 ore le cose cominceranno a sanarsi. In famiglia tornerà la serenità, anche se potrebbero persistere alcuni conflitti. Qualcosa è in fermento e dovreste smettere di remare controcorrente. Sul fronte amoroso, le prospettive sono decisamente positive. I fidanzati avranno modo di contare su un rinnovato senso di intesa con il partner.

Le difficoltà che hanno caratterizzato i giorni passati lasceranno spazio a una maggiore comprensione reciproca e a momenti di dolcezza condivisi. Potreste decidere di fare progetti insieme, come una vacanza o un acquisto importante che rafforzeranno ulteriormente il vostro legame. Potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore e che potrebbe trasformarsi in una presenza stabile nella vostra vita.

I top del giorno

Pesci: 4° - Il 3 settembre sarà una giornata positiva, caratterizzata da serenità e un ritrovato equilibrio mentale. Finalmente vedrete la luce alla fine del tunnel e questo si rifletterà anche nella vostra vita amorosa. Se siete in una relazione, potrete godere di un periodo di grande armonia e complicità con il partner.

I problemi che vi avevano preoccupato sembrano ora risolversi, lasciando spazio a momenti di dolcezza e comprensione reciproca. Potreste decidere di fare progetti a lungo termine, come una convivenza o addirittura un matrimonio. Se siete single, è il momento di uscire e incontrare nuove persone. Le stelle sono dalla vostra parte e potrebbe essere il giorno giusto per iniziare una nuova relazione che vi porterà molta gioia.

Leone: 3° - Martedì promette di essere una giornata eccellente, con molte soddisfazioni all'orizzonte. Se avete attraversato momenti difficili di recente, finalmente tornerete a sentirvi sereni e motivati. In amore, le cose stanno andando a gonfie vele. Se siete in una relazione, il vostro legame con il partner è forte e appagante.

Questa è un'ottima giornata per esprimere i vostri sentimenti e per rafforzare ulteriormente la vostra unione. Potreste decidere di fare una sorpresa alla persona amata o di organizzare una serata speciale solo per voi due. Se siete single, non disperate: una nuova e promettente relazione potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Il destino sembra avere in serbo una piacevole sorpresa.

Cancro: 2° - Con il novilunio, non si scherza. Giornata assertiva. Il 3 settembre segnerà l'inizio di una ripresa, sia fisica che mentale. La settimana potrebbe non essere iniziata nel migliore dei modi, ma da questo martedì tutto comincerà a sistemarsi. Sul fronte sentimentale, le cose stanno migliorando notevolmente: avete preso una definitiva decisione anche perché l'incertezza non vi attrae per niente. Un eventuale legame con il partner potrà compattarsi ed evolversi. Potreste persino decidere di dedicare più tempo alla vostra vita di coppia, mettendo da parte ogni pettegolezzo e tutti coloro che non credono in voi. Le stelle invitano a pianificare un'attività che vi unisca ancora di più, magari un viaggio o l'iscrizione in palestra. Se avete avuto discussioni o incomprensioni di recente, questo è il momento giusto per chiarire e ristabilire l'armonia. Chi è solo, per il momento vorrebbe stare senza pensieri. L'amore potrebbe essere più vicino di quanto pensiate.

Ariete: 1° - Giornata gratificante per tutto, anche sul piano sentimentale. Dopo un periodo di incertezze e dubbi, finalmente vedrete le cose con maggiore chiarezza. Se siete in una relazione, il vostro legame con il partner si rafforzerà, grazie a una maggiore comprensione e complicità. Potreste decidere di fare progetti importanti insieme, come una convivenza o un viaggio che desiderate da tempo. L'amore è al centro della vostra attenzione e sarà facile sentirsi appagati e felici. I cuori solitari godono di un momento propizio per incontrare nuove persone e aprirsi a nuove possibilità. Il vostro fascino naturale sarà irresistibile e potreste fare colpo su qualcuno di impensabile e molto vicino a voi. Siate pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno, senza tirarvi indietro.