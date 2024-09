L'oroscopo del 6 settembre prevede un venerdì molto fortunato al segno del Toro, al primo posto nella scaletta delle stelline del giorno. Previsioni e classifica in primo piano anche per i segni dell'Ariete, dei Gemelli e della Bilancia, evidenziati da cinque stelle portafortuna. Fine settimana lavorativa sottotono, invece, per Leone e Pesci.

Previsioni zodiacali del 6 settembre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Venerdì preventivato a massima fortuna. L'atmosfera frizzante che si respira fuori può essere vissuta anche dentro casa, con il partner di sempre.

Insieme, sarete non solo amanti passionali, ma anche compagni affettuosi e amici sinceri, capaci di condividere momenti di gioia e serenità. Per i single, le stelle doneranno un'energia straordinaria, facendo sentire molti come dei veri supereroi. Segnali potenti stanno rafforzando le aspettative e lo slancio che avete dentro, puntando verso nuovi traguardi. Questo e altro, di ciò che avete sempre desiderato, finalmente sta per realizzarsi. Tutto sembra procedere a meraviglia sul lavoro: sarete un passo avanti a tutti, inarrestabili, difficili da eguagliare e ancor più da superare.

Toro: 'top del giorno'. Giornata "super": prima posizione in scaletta e massimo supporto astrale! Questo venerdì, tra l'altro, inizierà nel migliore dei modi offrendo l'opportunità di prendere decisioni significative in generale, nello specifico per la vita sentimentale.

Potreste pianificare qualcosa di speciale da fare insieme al partner, qualcosa che ravvivi la relazione e aggiunga un pizzico di novità. Per i single, le stelle illumineranno il cammino con una luce positiva, mettendo in risalto la vostra bellezza e lo spirito frizzante che in molti avete. Sarete al centro dell'attenzione, capaci di brillare e gioendo con naturalezza sia in famiglia che tra gli amici.

La giornata si prospetta particolarmente favorevole anche sul lavoro. Idee brillanti affioreranno, e con l'aiuto dei colleghi intorno a voi potrete trasformarle in realtà.

Gemelli: ★★★★★. Giornata vincente sostenuta a piene mani dall'Astrologia. La miglior cura per il vostro spirito saranno i dolci momenti trascorsi tra le braccia della persona amata.

Venere infatti vi sorriderà con benevolenza, rendendo questo il momento ideale per lasciarsi andare ai sentimenti, senza riserve. Per i single, le stelle amplificheranno la vostra gioia di vivere, rendendo il cuore pulsante. Preparatevi a brillare ad ogni festa, ritrovo o incontro, che sia con amici di lunga data o con nuove conoscenze. La vostra bellezza sarà particolarmente radiosa: un sorriso illuminerà chiunque vi incontri. Sarete in perfetto equilibrio sul lavoro: conoscete i vostri limiti, ma siete anche pienamente consapevoli dei vostri punti di forza. Questa consapevolezza vi darà una nuova sicurezza, fondamentale per affrontare qualsiasi impegno.

Cancro: ★★★★. Un buon giorno si staglia all'orizzonte.

Quindi, una previsione abbastanza scorrevole per un venerdì comunque non esente da qualche fuori programma a cui tener testa. Le coppie saranno particolarmente aperte al dialogo e al sostegno reciproco, riuscendo a trovare un equilibrio anche nei momenti che solitamente mettono alla prova la relazione. Single, le stelle ritorneranno a sorridervi, offrendo numerose opportunità e alcune di queste sembreranno non finire mai. Saturno, inoltre, regalerà momenti di speciale sintonia con le persone a voi care, permettendo di instaurare dialoghi profondi e significativi. Il successo nel lavoro continua a portare sprazzi di fiducia. In arrivo un po' di fortuna: in questa giornata potreste finalmente rendervi conto di un piacevole cambiamento, seppur allo stadio iniziale.

Stabile la situazione finanziaria.

Leone: ★★★. Giornata valutata sottotono, ovviamente parlando in generale. Non accelerate i tempi ma lasciate che sia il partner a fare il primo passo verso una eventuale riconciliazione. Continuate a esercitare pazienza, mantenendo la calma anche nelle situazioni critiche, poiché presto tutto si risolverà. Per i single, potreste essere travolti dalle emozioni e dai sentimenti che provate - o che state per provare - per qualcuno, senza riuscire a vedere chiaramente dove tutto questo vi condurrà, il che potrebbe causarvi stress e un pizzico di smarrimento. Fate attenzione a non perdere di vista i progressi, sebbene lenti ma costanti, che state registrando sul lavoro.

I troppi impegni potrebbero distrarvi. Non permettete che lo stress prenda il sopravvento: alto il rischio di fare passi falsi.

Vergine: ★★★★. Periodo positivo, quanto basta, purché vissuto nella calma e nella concentrazione. Questa giornata porterà con sé dei cambiamenti che potrebbero riguardare non solo voi, ma anche il partner oppure una persona/amicizia a cui tenete molto. Le novità sono sempre ben accolte da persone mature e consapevoli come voi, che sanno come affrontare con equilibrio le situazioni, portando serenità in ogni tipo di relazione. Single, le dinamiche della vita stanno raggiungendo un punto particolarmente favorevole. È il momento ideale per riflettere su di esse e fare passi concreti verso gli obiettivi desiderati.

Sul lavoro, vi muoverete con sicurezza, stringendo alleanze strategiche. Facile mantenere un'attività precisa e pulita.

Oroscopo e stelle del 6 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. L'Oroscopo a questo giro vede assai favorevole la giornata di venerdì per voi nati sotto questo segno. Un'occasione d'oro per affari e relazioni, con i rapporti interpersonali che brilleranno di una luce speciale. Gli astri invitano a sfruttare al massimo il momento, specialmente nella sfera affettiva, il fascino sarà la vostra arma segreta. Se siete in una relazione, vi sentirete irresistibili e il partner non potrà fare a meno di cedere al vostro magnetismo, riempiendovi di attenzioni e momenti di dolcezza.

Per chi è libero da legami, è il momento di mettersi in gioco: preparatevi a fare colpo, mostrando sicurezza e audacia. Nella sfera professionale, avrete l'opportunità di dimostrare carattere. Sarà il momento giusto per far emergere le idee oppure proporre soluzioni. Mostrate determinazione e non lasciatevi sfuggire eventuali occasioni.

Scorpione: ★★★★. Questo venerdì potrebbe sembrare ordinario a prima vista, ma in realtà nasconde potenziali sorprese. Nella sfera affettiva, sebbene le opportunità sembrino poche o nella media sufficienza, non lasciate che la routine vi travolga. Restate vigili e aperti ai cambiamenti: alcuni sono già in atto, potrebbero arrivare in modo inatteso. Se siete alla ricerca di un legame stabile e definitivo, sarà necessario un surplus di pazienza e discernimento.

Il percorso non sarà facile, ma con calma e perseveranza potrete superare eventuali ostacoli emotivi e, finalmente "accasare" anima e corpo. Sul lavoro, invece di correre rischi inutili, è consigliabile prendere un respiro profondo e organizzarsi meglio. Cercate il supporto di chi ha più esperienza di voi: saprà dare i giusti consigli per affrontare problemi e problemini all'ordine del giorno.

Sagittario: ★★★★. La giornata numero cinque della corrente settimana si preannuncia serena e anche abbastanza senza intoppi. Alta la possibilità di respirare qualcosa di nuovo, come una sensazione di un equilibrio che finalmente sta per essere raggiunto. In ambito affettivo, è giunto il momento di fare un passo importante e responsabile.

Le stelle vi sostengono, quindi approfittatene per essere chiari e onesti con la persona che vi sta accanto. Mettete sul piatto qualsiasi problema, dubbio o incertezza e dialogate. Chi è in cerca di nuove emozioni, troverà il coraggio di cogliere al volo le occasioni che si presenteranno a breve. Non siate timidi: presto diverse opportunità saranno dalla vostra parte. Sul fronte lavorativo, la fiducia in voi stessi crescerà, permettendo di affrontare le situazioni con decisione e senza troppe esitazioni.

Capricorno: ★★. La giornata di venerdì potrebbe rivelarsi impegnativa, con l’influenza degli astri inclini a favorire qualche tensione. Nella sfera affettiva, l'umore potrebbe essere altalenante, e il rischio di conflitti sarà più alto.

Sarà fondamentale mantenere la calma e avere molta pazienza. Se vi trovate in una situazione sentimentale complicata, la tentazione di allontanarsi si farà abbastanza sentire, l'importante è non prendere decisioni avventate. Per chi non è legato a qualcuno, la giornata si prospetta difficile, con un cielo poco favorevole che potrebbe far sentire irritabili e insoddisfatti. Evitate di alimentare tensioni con chi interessa, cercando invece di mantenere un atteggiamento rilassato. Sul lavoro, nuove direttive potrebbero aumentare la pressione: mantenete il controllo e affrontate ogni cosa con determinazione.

Acquario: ★★★★. La fine della settimana lavorativa inizierà in modo equilibrato, con qualche piccolo ostacolo che saprete superare, grazie al vostro bel caratterino.

Nel campo affettivo, lasciatevi andare e mostrate il vostro lato più tenero e affettuoso. Il partner sarà più che felice di ricevere belle attenzioni. Per chi è alla ricerca di nuove avventure, è il momento giusto per esprimere desideri o sentimenti, con spontaneità. Le stelle vi incoraggiano a prendere l'iniziativa, quindi non esitate a fare il primo passo verso chi vi interessa. In ambito professionale, finalmente riuscirete a risolvere questioni all'apparenza complicate, concludendo positivamente situazioni rimaste in sospeso. Tuttavia, non abbassate la guardia, prestate attenzione alle questioni ancora senza soluzione.

Pesci: ★★★. Questo venerdì in arrivo potrebbe non essere il giorno più entusiasmante dal punto di vista dell’umore. Nonostante tutto, riuscirete a trovare un sorriso, magari ripensando al periodo già attraversato. In ambito sentimentale, anche se vi sentiste disorientati da situazioni insolite, presto imparerete a godere anche delle piccole cose, con le relative emozioni ad esse legate. Se la relazione di coppia attraversasse un periodo non buono, lasciate che la pazienza e la volontà di venirsi incontro diano il risultato atteso. Chi è alla ricerca di nuove opportunità in amore, avrà il supporto favorevole di Venere, ben propenso a offrire gli strumenti giusti per conquistare chi desiderate. Sul piano lavorativo, è consigliabile rimanere con i piedi per terra. Piuttosto che fare progetti troppo ambiziosi, concentratevi sulle cose concrete.