L'oroscopo del 6 settembre evidenzia un conturbante venerdì per la il Leone stipato tra gli ultimi posti della classifica mentre i Pesci saranno gagliardi e preferiti dalle stelle. Ad un passo dal weekend, la voglia di uscire e divertirsi sarà alta per molti segni zodiacali. Scopriamo le previsioni del giorno e relativa classifica decrescente.

Previsioni zodiacali del 6 settembre, i peggiori del giorno

Ariete - 12°. Potreste sentirvi particolarmente stanchi e inclini alla pigrizia. Essendo venerdì, avrete la possibilità di concedervi un po’ di riposo ma fate attenzione: qualcuno potrebbe interrompere la vostra tranquillità con richieste o distrazioni.

Potreste sentire il bisogno di allontanarvi da casa, soprattutto se vivete ancora con la famiglia e sentite il peso della convivenza. Mantenere la calma sarà essenziale per evitare inutili tensioni. Cercate di non cedere alle provocazioni, così potrete chiudere la giornata in modo sereno. Pianificate le attività della settimana che vi aspetta, così da evitare confusione e disordine.

Vergine - 11°. Secondo l'Oroscopo, questo potrebbe essere il giorno ideale per dedicarsi alle pulizie e al bucato, sfruttando la giornata per mettere ordine nella vostra casa e nella vostra vita. Anche se potreste sentirvi un po’ confusi e nervosi, un riordino generale potrebbe aiutarvi a ritrovare la chiarezza mentale e una nuova energia.

Evitate di entrare in discussioni su argomenti delicati, soprattutto in famiglia. Se un parente o un amico ha bisogno del vostro aiuto, non esitate a offrirgli supporto: la vostra presenza potrebbe fare la differenza.

Leone - 10°. Sarà una giornata conturbante in cui qualcosa o qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza, suscitando in voi una forte irritazione.

Il vostro carattere, spesso irascibile, potrebbe spingervi a voler affrontare immediatamente la questione per andare a fondo. Tuttavia, sarebbe più saggio cercare di mantenere la calma e preservare la vostra serenità interiore, che ultimamente potrebbe essere un po’ fragile. Che si tratti di tensioni legate al lavoro o all'incertezza del futuro, è importante ricordare che avete la forza di superare ogni difficoltà.

Affrontate le sfide con determinazione e, se necessario, non esitate a ricominciare da capo con nuove energie.

Acquario - 9°. Potreste sentirvi meno motivati del solito, con poca voglia di impegnarvi in qualsiasi attività. Non forzatevi troppo: concedetevi il lusso di prendervela con calma e di rilassarvi. La settimana che vi aspetta sarà intensa e piena di impegni, quindi non dovete sentirvi in colpa se oggi preferite poltrire un po’. Se c'è qualche problema che vi preoccupa e vi toglie il sonno, potrebbe essere utile riflettere su come affrontarlo al meglio, magari durante una passeggiata all'aria aperta o dedicandovi a un hobby che vi piace.

Oroscopo del giorno 4 settembre, i segni nella media

Capricorno - 8°. Questo venerdì potrebbe essere una giornata tranquilla ma molto dipenderà dal vostro stato d’animo e dai vostri pensieri. Probabilmente vi dedicherete a mettere in ordine la casa e a occuparvi di quelle faccende domestiche che avete rimandato durante la settimana. Oltre a ciò, sarà un buon momento per fare chiarezza sui vostri conti e prepararvi mentalmente alle sfide future. Se siete genitori, potreste vivere una giornata piuttosto movimentata e frenetica, quindi sarà importante restare vigili e pronti a gestire ogni situazione con calma e determinazione.

Bilancia - 7°. Potreste trovarvi di fronte a sviluppi interessanti e novità che richiedono la vostra attenzione.

È importante mantenere una mente aperta e prepararvi a gestire qualsiasi situazione che si presenti. La serata potrebbe riservarvi momenti speciali nella vita di coppia, con un’intensità che potrebbe sorprenderci entrambi. Nonostante possibili preoccupazioni economiche o lavorative, cercate di non farvi sopraffare dallo stress. Prendetevi del tempo per voi stessi, per rilassarvi e per nutrire la vostra mente, magari dedicandovi a un po’ di shopping online o leggendo un buon libro che vi appassiona.

Scorpione - 6°. In questo periodo, avete molti impegni in sospeso e state aspettando risposte o risultati importanti. Le prossime due settimane potrebbero portare buone notizie sul fronte lavorativo o professionale, con possibilità di crescita e miglioramenti.

Tuttavia, questo venerdì potrebbe essere il momento giusto per staccare la spina e dedicarvi al relax. Concedetevi delle uscite rigeneranti, come una passeggiata nella natura o un'attività che vi piace, per ricaricare le energie in vista della settimana successiva. Per quanto riguarda l’amore, alcuni di voi potrebbero sentirsi soli, anche se in una relazione. In questo caso, prendetevi del tempo per riflettere se è il caso di andare avanti o di fare un passo indietro.

Cancro - 5°. Questo venerdì sarà caratterizzato da una piacevole tranquillità e da un’atmosfera quasi tradizionale. Alcuni di voi potrebbero trascorrere la giornata in cucina, dedicandosi alla preparazione di piatti deliziosi, mentre altri potrebbero rilassarsi al mare o in compagnia di persone care.

La famiglia è sempre al centro dei vostri pensieri, e fate tutto il possibile per garantire la loro felicità. Se di recente avete avuto preoccupazioni per la salute di un vostro caro, oggi potreste trovare un po’ di sollievo. Non dimenticate, però, di prendervi cura anche di voi stessi: una parte di voi sta per emergere e nei prossimi mesi potrebbe assumere un ruolo sempre più importante.

Segni zodiacali al comando della classifica quotidiana

Sagittario - 4°. In questo periodo della vostra vita, state riflettendo profondamente su alcune situazioni e siete determinati a riprendere in mano progetti che avevate accantonato. Questo venerdì potrebbe rivelarsi un giorno cruciale, con la possibilità di chiudere contratti o di portare a termine lavori importanti.

Potreste anche organizzare delle uscite in famiglia, ma cercate di non allontanarvi troppo da casa per godervi al meglio questo weekend. Presto tornerete alla routine quotidiana, quindi approfittate di questa giornata per rilassarvi e rigenerarvi. Una nuova opportunità potrebbe presentarsi all’orizzonte: non lasciatevela sfuggire.

Gemelli - 3°. Un’altra settimana sta per giungere al termine e, nonostante gli alti e bassi, siete riusciti a superarla con successo. Le prossime giornate si prospettano serene e piacevoli, con la possibilità di tornare alle vostre abitudini quotidiane, senza rinunciare agli ultimi momenti di relax dell’estate. Se siete single, potreste presto incontrare qualcuno che catturerà il vostro interesse.

Sfruttate questo venerdì per completare eventuali preparativi o per dedicarvi a quelle faccende domestiche che avete trascurato durante la settimana. Inoltre, potrebbe arrivare una telefonata importante che porterà con sé buone notizie o nuove opportunità.

Toro - 2°. Preparatevi a vivere un giorno particolarmente piacevole e rilassante. Avrete molte ragioni per sorridere, che si tratti di un dolcetto gustato nella vostra pasticceria preferita, una semplice pasta al forno in famiglia o magari una pizza in serata. In queste 24 ore avrete la possibilità di trascorrere del tempo in modo semplice, ma gratificante, magari incontrando una vecchia conoscenza che vi farà piacere rivedere. La vita di coppia sembra fare progressi, anche se alcune relazioni di lunga data potrebbero sembrare un po’ spente.

In ogni caso, cercate di rilassarvi e di godervi questa giornata senza permettere a nessuno di rovinarvi l’umore.

Pesci - 1°. In questo venerdì vi sentirete particolarmente gagliardi e motivati, pronti a portare a termine le vostre mansioni senza sforzo. Grazie a questa spinta positiva, riuscirete a godervi una serata speciale e divertente, allontanandovi per un po’ dalle preoccupazioni quotidiane. In questo periodo, potreste sentire il desiderio di immergervi nella lettura di un romanzo avventuroso o romantico, cercando una piccola fuga dalla realtà che vi circonda. Una notizia interessante potrebbe arrivare e riguardare la vostra sfera amorosa o familiare, portando con sé nuove emozioni e prospettive.