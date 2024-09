L'oroscopo del 25 settembre predice un mercoledì straordinario per i nati nel segno dei Pesci, top in classifica. Il giro di boa infrasettimanale vede un periodo assai fortunato anche per Gemelli, Cancro, Scorpione e Capricorno, quartetto valutato in giornata da cinque stelle. Per il Toro invece, si profila un mercoledì tutt'altro che positivo, valutato all'ultimo posto in scaletta e con solo due stelle.

Previsioni zodiacali e classifica del 25 settembre, Pesci al 1° posto

12 - Toro: ★★. Stress a go go! Diverse coppie dovranno resistere alla tentazione di ricorrere a piccole bugie, sperando di evitare imbarazzi: queste potrebbero essere facilmente smascherate, creando tensioni.

Invece, scegliere la strada della sincerità e affrontare il dialogo con il partner in modo aperto e con massima trasparenza sarà la chiave per risolvere ogni incomprensione. Per i single, il cammino verso un amore pieno e autentico potrebbe essere ancora lungo, soprattutto considerando un inizio un po' incerto. Abbiate pazienza e aspettate che la giusta occasione si presenti, perché cambiamenti positivi stanno per spuntare all'orizzonte. Nel lavoro, sebbene non sia ancora il momento di vedere i sogni realizzati, continuando a lavorare con la stessa dedizione scoprirete che gli sforzi fatti verranno ampiamente ricompensati.

11 - Sagittario: ★★★. La giornata di mercoledì 25 settembre potrebbe risultare un po' sottotono, almeno secondo quanto rivelano gli influssi astrali.

La dissonanza tra Venere e Saturno farà pesare in negativo il piatto della bilancia. Anche se parte delle stelle si presenteranno sotto buoni auspici, grazie ai sestili con Sole e Giove. In campo affettivo, specialmente per chi è in cerca di nuove avventure, sarà difficile controllare il desiderio di conquistare. Potrebbero presentarsi occasioni di fare amicizia con persone di altre culture, e la curiosità sarà forte.

Per chi vive in coppia, mantenere un equilibrio stabile richiederà impegno: gestire la relazione cercando sempre di trovare il giusto mezzo. Nel campo professionale, si affacceranno opportunità concrete, ma l’incertezza potrebbe lasciare una sensazione di insoddisfazione. Sarà importante agire con cautela per evitare delusioni.

10 - Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo del giorno 25 settembre prevede che questo mercoledì vi arriverà una ventata di tranquillità e soddisfazione. La Luna, in sestile con Venere e Mercurio, darà un tocco di armonia a tutte le vostre azioni. In amore, il cielo promette momenti intensi e favorevoli per esaudire i desideri più profondi. Approfittate di questo periodo sereno per rafforzare il legame con il partner. Chi è ancora in cerca dell’anima gemella, si troverà di fronte a un clima ideale per stringere nuove amicizie e incontri. Anche sul piano lavorativo, la determinazione e la costanza saranno premiate. La fiducia in sé stessi sarà il vero motore del successo: sarà fondamentale convincersi di possedere le qualità necessarie.

9 - Vergine: ★★★★. Una giornata ricca di promesse e dolci speranze attende le coppie che sognano di costruire una casa insieme o di iniziare una famiglia. Le stelle saranno dalla vostra parte, sostenendo tutte le iniziative e regalandovi una serata romantica e piena di tenerezza. Per i single, un'attrazione improvvisa e inaspettata vi sorprenderà, rendendo tutto più emozionante. Non pensate troppo a quanto durerà o a cosa potrebbe succedere: ma, vivete il momento e lasciatevi trasportare dall’entusiasmo. Sul lavoro, darete il massimo e vi farete notare, spingendo per mettere in luce le vostre qualità. Chi deve accorgersi di voi lo farà, offrendovi un'opportunità importante.

8 - Acquario: ★★★★.

Mercoledì si preannuncia come un giorno positivo, seppur caratterizzato da qualche sfida che richiederà la vostra attenzione. Venere si troverà in una posizione non favorevole, ma sarà bilanciata dall’azione positiva di Urano in trigono a Marte. In ambito affettivo, evitate di inseguire sogni irraggiungibili e concentratevi su ciò che è realmente alla portata del cuore. La seconda parte della giornata si rivelerà propizia per chi ha già una relazione: qualsiasi progetto abbiate in mente con il partner, portatelo avanti con fiducia. Sul fronte professionale, i progressi sono evidenti, anche se i risultati non sono ancora all’altezza delle aspettative. Pazienza e perseveranza saranno le chiavi per ricevere presto delle novità interessanti.

7 - Ariete: ★★★★. L'amore e la passione saranno protagonisti per tanti di voi. Le coppie potranno pianificare progetti entusiasmanti, ma senza dimenticare l'importanza della connessione autentica, basata su un dialogo aperto e riflessioni comuni su un futuro sereno insieme. Per i single, la vostra mente acuta e penetrante vi guiderà nella ricerca di soluzioni ai vecchi problemi. Sarete capaci di fare la scelta giusta proprio quando sentirete di essere vicini alle risposte che da tempo cercavate. Sul fronte lavorativo, sarete particolarmente predisposti a guidare progetti ambiziosi, sia che siano nati da una vostra idea o concepiti da altri. L'importante sarà mettersi in gioco, ancora una volta, con determinazione e coraggio.

6 - Leone: ★★★★. Siete degli inguaribili romantici, vivrete la relazione come una naturale estensione del vostro amore. Con il calore e passionalità, desidererete essere trattati con affetto e dolcezza, e il partner sarà lì, pronto a soddisfare ogni vostra richiesta. Per i single, questo sarà il giorno perfetto per liberare tutte quelle emozioni che avete tenuto dentro. Sarete in perfetta sintonia con l’ambiente e le persone intorno a voi, carichi di energia positiva: non trattenetevi, assecondate i vostri desideri. Sul fronte lavorativo, è il momento ideale per sondare il terreno e valutare la possibilità di realizzare un progetto che in passato non aveva preso il volo. Ora, con una nuova consapevolezza e determinazione, potrete finalmente farlo decollare.

5 - Capricorno: ★★★★★. Questo mercoledì sarà un momento di grande successo, sia nelle relazioni personali che nel mondo del lavoro. Grazie all'ottimo aspetto di Luna e Venere, saprete come sfruttare al meglio i rapporti interpersonali e cogliere le opportunità giuste. In amore, la sintonia con il partner sarà perfetta, nonostante qualche piccola ombra di gelosia o stress. Anche chi è ancora alla ricerca di un compagno di vita potrebbe finalmente fare la conoscenza della persona giusta. In ambito lavorativo, sarà importante prestare attenzione alla comunicazione, evitando fraintendimenti che potrebbero causare disguidi. Tuttavia, l'esperienza e la capacità di mantenere la calma faranno la differenza, permettendovi di superare qualsiasi ostacolo con successo.

4 - Cancro: ★★★★★. Questo prossimo mercoledì la passione dominerà su comprensione e sensibilità, e la vita di coppia continuerà a fluire in un'atmosfera di serenità. Grazie a un clima di totale distensione, la serata sarà davvero speciale. Per i single, sarà un mercoledì carico di energia positiva, con l'umore che toccherà picchi inaspettati. E non è tutto: giorno dopo giorno, vi sentirete sempre meglio, finalmente pronti a dare priorità a quei progetti che avete rimandato a lungo. Le relazioni sociali saranno particolarmente favorite, e se lavorate con l'estero o vi occupate di esportazioni, riuscirete a negoziare condizioni vantaggiose e ottenere offerte molto interessanti.

3 - Scorpione: ★★★★★.

Mercoledì sarà una giornata molto promettente in amore per molti di voi. La fortuna sarà dalla vostra parte, grazie all’influenza di Venere che si posizionerà in modo favorevole. In campo sentimentale, il momento sarà ideale per godere di momenti speciali con il partner, mentre per chi è in cerca di nuove emozioni, sebbene le occasioni siano poche, saranno comunque di ottima qualità. Anche sul piano lavorativo, sarà il momento di non mollare: chi sta affrontando situazioni difficili potrà trovare la forza e la determinazione per andare avanti, con risultati che non tarderanno ad arrivare.

2 - Gemelli: ★★★★★. L'intesa amorosa sarà straordinaria e la giornata si prospetta particolarmente armoniosa, con una sintonia profonda.

Potreste affrontare conversazioni importanti su futuri passi avanti nella relazione, come la convivenza, il matrimonio o l'arrivo di un figlio, poiché entrambi vi sentirete pronti per nuove sfide. Per i single, la giornata sarà talmente positiva che sarà difficile scegliere il momento migliore: vi sentirete al massimo, qualunque cosa vi attenda. L'energia contagiosa sarà la chiave per il vostro benessere e la felicità. Sul fronte lavorativo, se fate parte di un team, sarete rapidi, reattivi e con idee ben chiare. Questa combinazione vi permetterà di ottimizzare i processi, raggiungendo obiettivi con maggiore rapidità ed efficienza.

1 - Pesci: 'top del giorno'. Mercoledì 25 settembre sarà particolarmente favorevole per le questioni affettive.

L'ottima presenza della Luna nel segno del Cancro favorirà non solo nuovi incontri e riconciliazioni, ma anche un miglioramento dei rapporti familiari. Per chi è in una relazione, il piano organizzato per rafforzare il legame dovrà essere rimandato, quindi sarà necessario armarsi di pazienza e aspettare il momento opportuno. I single, invece, troveranno fiducia nel fare il primo passo e potranno superare eventuali esitazioni. Sul fronte professionale, la settimana proseguirà con dinamismo e opportunità, grazie alla presenza della Luna nel Cancro; il che alimenterà il desiderio di successo e di affermazione in ogni campo.