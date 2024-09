Sotto l'influsso della Luna calante in Cancro, l'Oroscopo della giornata di mercoledì 25 settembre si preannuncia negativo per il Sagittario, ultimo in classifica, e invece super favorevole per i nati del Cancro che primeggiano e godranno di un elevato livello di energia. Si prospettano ore intensamente interessanti anche per gli altri segni dello zodiaco. Secondo le stelle, tra i favoriti del giorno spiccano anche il Pesci, in 4^ posizione, lo Scorpione (3^) e il Leone (2^).

Approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica del 25 settembre.

I segni peggiori del giorno secondo le stelle

Sagittario - 12° posto - Piccoli problemi d'amore.

La giornata non sembra promettere soddisfazioni in ambito familiare e sentimentale. Potreste essere assaliti da dubbi esistenziali, senza sapere quale direzione prendere. È il momento di fare delle scelte e affrontare con coraggio le conseguenze. Potrebbero emergere difficoltà di comprensione o mancanza di concentrazione. La chiave sarà mantenere la calma e rispondere alle provocazioni con un sorriso e tanta serenità. Mettere nero su bianco i vostri impegni vi aiuterà a tenere tutto sotto controllo e a sentirvi meno appesantiti.

Capricorno - 11° posto - La tenacia non vi manca e non siete certo un segno che si arrende facilmente. Le esperienze difficili degli anni passati vi hanno reso più forti e determinati.

Anche in queste 24 ore dovrete fare appello a tutta la vostra energia per fronteggiare le sfide. Con il tempo, le cose torneranno a posto. Chi ha avuto problemi di salute si riprenderà presto, ritrovando una forma fisica eccellente. Quando arriverà il momento di prendere decisioni importanti, agite con calma e saggezza. I cambiamenti recenti richiedono un po' di tempo per essere assimilati.

Ariete - 10° posto - Un mercoledì poco promettente. L’oroscopo del 25 settembre vi mette in guardia da un mercoledì non proprio favorevole. Se qualcosa può andare storto, probabilmente lo farà. Invece di lamentarvi, cercate di affrontare i problemi con determinazione. Dedicate del tempo a voi stessi, vi siete trascurati troppo per dare priorità agli altri.

Una persona cara sarà al vostro fianco per offrirvi supporto. Sul fronte sentimentale, ultimamente vi sembra che tutto vada per il verso sbagliato.

Vergine - 9° posto - Nuovi stimoli all'orizzonte. In queste 24 ore avrete bisogno di aprirvi a nuove prospettive, specialmente se volete migliorare la vostra situazione attuale. Fate attenzione ai dettagli e concentratevi su un compito alla volta. Posticipate contratti, colloqui e questioni pratiche a un momento più favorevole. Evitate, se possibile, di cimentarvi in cucina. Aspettate con impazienza il sabato, forse per seguire un programma televisivo che vi piace o per staccare dalla routine quotidiana. Le coppie troveranno conforto nel calore del partner.

I segni a metà classifica

Gemelli - 8° posto - Periodo di incertezze. Siete in un momento conflittuale in cui non sapete bene dove dirigervi. Potreste avere dubbi sull’amore o su alcune persone del vostro entourage. Tuttavia, il vostro carattere socievole vi porterà presto verso nuove esperienze arricchenti. Gli eventi indicano che nuove conoscenze sono all’orizzonte, pronte a migliorare la vostra quotidianità. L’amore può sbocciare a qualsiasi età, perciò non abbandonatevi e continuate a prendervi cura di voi. Chi ha figli sarà disposto a fare di tutto per proteggerli, e le novità in arrivo promettono buone notizie.

Bilancia - 7° posto - La felicità nell'equilibrio. La felicità si trova nel non fare troppo ma nemmeno poco, ciò porta a risultati soddisfacenti.

La vostra vita è stata un continuo mutamento. Alti e bassi hanno movimentato la vostra esistenza, spingendovi verso determinati percorsi. Se ripensate a dieci anni fa, noterete come molte cose siano cambiate. Va bene così. Persone che un tempo erano parte della vostra vita potrebbero non esserci più, e anche la vostra situazione sentimentale o sociale potrebbe essere molto diversa. In queste 24 ore, la nostalgia potrebbe farvi perdere nei ricordi, ma è importante tenere duro. Le tempeste passano e presto tornerà il sereno. Occhio al conto in banca.

Toro - 6° posto - Opportunità economiche in arrivo. La giornata si prospetta importante sotto il profilo economico e sociale. Forse siete alla ricerca di affari o state valutando l’acquisto di un immobile, ma avete il timore di commettere un errore.

Creare buoni contatti vi sarà di grande aiuto, così come valutare diverse opzioni. Il mondo è in continuo cambiamento, e bisogna adeguarsi. Se vi sentite bloccati, potreste cogliere l’occasione giusta per trasformare la vostra vita. In amore, quest'autunno non sarà un periodo centrale per voi, ma chi è in una relazione dovrà prendere una decisione importante.

Acquario - 5° posto - Il successo nei dettagli. Siete consapevoli che il successo si nasconde nei dettagli, e la vostra natura meticolosa vi è di grande aiuto. Tuttavia, cercate di non far degenerare questa precisione in insoddisfazione. L’oroscopo del 25 settembre prevede una giornata favorevole: potrete superare i vostri limiti e lasciarvi alle spalle situazioni complicate.

In amore, ci saranno belle sorprese sia per i single che per le coppie consolidate. Preparatevi a un weekend ricco di entusiasmo.

Classifica e oroscopo giornaliero: i migliori simboli zodiacali di mercoledì

Pesci - 4° posto - Decisioni importanti da prendere. Nel complesso, sarà una buona giornata. Potreste ottenere consensi e risultati soddisfacenti. Tuttavia, in ambito sentimentale potrebbe esserci qualche incertezza. Le circostanze suggeriscono di prendere una decisione e non trascinare i problemi troppo a lungo. Se necessario, cambiate prospettiva: a volte nella vita bisogna fare delle rinunce. Approfittate di questa pausa per riflettere e valutare nuove opportunità.

Scorpione - 3° posto - Energia al massimo.

Avete la forza necessaria per vincere le battaglie che affrontate da tempo. La vostra energia sarà inarrestabile, e l’amore risplenderà con una nuova luce, anche per chi è solo da tempo. È il momento di liberarvi dei fardelli che vi tengono legati al passato e di fare spazio alle novità che stanno per arrivare. La fortuna aiuta gli audaci: è tempo di osare.

Leone - 2° posto - Fascino irresistibile. Sarà una giornata invidiabile. Grazie alla vostra intelligenza e astuzia, sprigionerete fascino e carisma. Usate queste qualità per conquistare una persona speciale o per riaccendere la passione nella vostra relazione. L’intuizione vi guiderà verso il successo, e potrete ottenere il massimo da un affare o da una situazione lavorativa.

In famiglia, ci sarà tempo anche per trascorrere momenti piacevoli con i più piccoli.

Cancro - 1° posto - Giornata al top. Godrete di una potente energia, che vi permetterà di eccellere sia nel lavoro che nella vita privata. Sentite il bisogno di avere tutto sotto controllo e ridurre gli sprechi. Questa determinazione vi porterà a realizzare i vostri desideri. Non potrete sapere come andranno le cose finché non farete il primo passo. Se il gioco vale la candela, non esitate a lanciarvi.