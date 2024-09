L'oroscopo della giornata di giovedì 5 settembre annuncia l'arrivo del pianeta Marte nel segno del Cancro, che avrà buone energie per metterci maggiore impegno e investimenti nei propri progetti, mentre la Bilancia potrà esprimere al meglio le proprie emozioni. Venere migliorerà l'umore dei nativi Gemelli, mentre i Pesci cercheranno di reagire agli ostacoli.

Previsioni oroscopo giovedì 5 settembre 2024 segno per segno

Ariete: l'arrivo del pianeta Marte in Cancro segnerà delle difficoltà in campo professionale. Ultimamente non navigate in buone acque, e non sarete sempre così reattivi agli imprevisti.

Anche in amore le cose non vanno benissimo con il partner a causa della Luna e di Venere contrari. Se siete single, prendetevi più tempo per voi stessi. Voto - 6️⃣

Toro: la vostra relazione di coppia sarà tutto sommato discreta nel corso di questo giovedì. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante, potreste avere anche voi le vostre occasioni romantiche. In ambito lavorativo Marte si metterà in una posizione più comoda per voi, mettendovi nelle condizioni di poter mettere in piedi progetti professionali migliori. Attenzione però a Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Gemelli: il vostro umore aumenterà esponenzialmente nel prossimo periodo secondo l'Oroscopo. La Luna e Venere saranno finalmente ben allineati nei vostri confronti, permettendovi di dare una svolta più romantica e intima con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro perderete il supporto di Marte, ciò nonostante sarete ancora capaci di fare delle scelte peculiari sui vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Marte sbarcare nel vostro segno zodiacale. In campo professionale troverete le forze per reagire agli ostacoli dei vostri progetti, anche quelli che sembravano fino ad ora insormontabili.

In campo amoroso il rapporto con il partner non sarà così appagante a causa della Luna e di Venere. Avrete bisogno di risolvere alcune questioni prima di lasciarvi andare alle emozioni. Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta Marte si metterà alle vostre spalle a partire da questa giornata, ciò nonostante avrete ancora buone occasioni e capacità per poter mettere insieme interessanti progetti professionali, sfruttando la posizione di Mercurio.

In amore ci penseranno la Luna e Venere a trovare il giusto pretesto per regalare un’emozione in più alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale tutto sommato appagante durante questo giovedì di settembre. L'intesa tra voi e il partner sarà abbastanza soddisfacente, e vi permetterà di poter vivere una relazione a tutto tondo. In campo professionale Marte sarà finalmente favorevole. Presto Mercurio tornerà da voi, e potrete finalmente mettere sul piatto progetti più interessanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà il pianeta Marte in quadratura nel prossimo periodo. Nel lavoro potreste rallentare un po’, ma non vi fermerete. In amore continuerete a esprimere al meglio le vostre emozioni nei confronti del partner, soprattutto in questo periodo, dove la Luna e Venere saranno nel vostro cielo.

Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno il pianeta Marte in buon aspetto da questa giornata. Nel lavoro arriveranno interessanti miglioramenti per i vostri progetti, che vi permetteranno di essere ottimisti e dare di più. In amore questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante avrete comunque buone occasioni per regalare momenti di felicità alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che vi darà maggiori soddisfazioni nel prossimo periodo, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà un bel periodo per costruire una buona relazione di coppia dalle fondamenta e far sì che possa durare a lungo. Sul fronte professionale Marte si allontana da questa posizione scomoda per voi, permettendovi di gestire in maniera più efficiente i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale che si farà sempre più cupa nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Oltre a Venere e alla Luna, si aggiungerà il pianeta Marte in cattivo aspetto, che potrebbe rendere alcune mansioni professionali più complicate del previsto. In amore avrete bisogno del sostegno del partner, e per farlo, dovrete riuscire a conquistare nuovamente la sua fiducia. Voto - 5️⃣

Acquario: un gaio Giove in trigono renderà questa giornata meno faticosa dal punto di vista professionale. Nonostante Mercurio sia ancora opposto, cercherete di vedere il bicchiere mezzo pieno, e fare del vostro meglio per portare a casa buoni risultati. In amore godrete di un cielo stupendo per condividere emozioni e sentimenti con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: ora che Marte non si trova più in cattivo aspetto, cercherete di reagire meglio agli ostacoli dei vostri progetti professionali. Potreste riuscire infatti a fare piccoli, ma importanti passi avanti nelle vostre mansioni. In amore questo cielo sarà stabile e vi permetterà di stare bene insieme alla persona che amate. Voto - 7️⃣