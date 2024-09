L'oroscopo afferma che l'autunno farà respirare aria di libertà a molti single del Toro e tanta armonia nella vita di coppia dei Gemelli (segno con otto in pagella). Per il Cancro questo periodo è ideale per ridefinire meglio i proprio obiettivi professionali. Per Bilancia, invece, è tempo per fare qualche cambiamento nel proprio ambiente professionale. Sagittario avrà una settimana da otto.

La stagione autunnale secondo le stelle, pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Per ravvivare la vostra vita sentimentale, prendete in considerazione l'idea di una storia d'amore con un amico di lunga data.

In coppia, sappiate che le tensioni temporanee sono normali. Non lasciate che questi momenti influenzino l'equilibrio della vostra relazione e prendetevi il ​​tempo per comprendere e alleviare le preoccupazioni del vostro partner. Verso la fine dell’autunno, una comunicazione chiara renderà più semplice risolvere i malintesi. Vivete ogni momento con amore e gratitudine. Questo periodo autunnale offre un trampolino di lancio nello sviluppo dei vostri progetti professionali. La brulicante energia innescata dall’aspetto di Marte aumenta il vostro desiderio di fare grandi passi avanti. D'altra parte, verso metà autunno, sono possibili attriti con i colleghi, armatevi di pazienza. A fine stagione, attenzione alle decisioni affrettate, prendetevi il ​​tempo necessario per valutare i pro e i contro.

Sul fronte finanziario, Marte vi incoraggia a pianificare grandi acquisti fruttuosi piuttosto che a cedere alle spese compulsive. Avete dei sogni da realizzare, vero? A metà autunno, prendere cura dei beni materiali si rivela più vantaggioso del previsto, grazie alle persone grate intorno a voi. Verso la fine dell’autunno, rivalutate alcune spese, investimenti.

Un po' di organizzazione e vedrete che anche il tempo è una risorsa preziosa che merita di essere ben gestita. Voto: 7,5

Toro – Spira un vento di libertà per i single. Approfittatene per concentrarvi nuovamente su ciò che conta davvero per voi: amici, hobby, crescita personale. Nella seconda metà dell’autunno, gli aspetti del Sole e di Giove portano a domande profonde: i vostri partner passati o attuali soddisfano davvero le vostre aspettative?

Non abbiate paura di queste domande, sono necessarie per il vostro sviluppo romantico. L'inizio del periodo autunnale promette grandi progressi professionali. È tempo di affrontare nuove sfide. La fine dell'autunno invita a fare delle valutazioni importanti: quali rapporti con i colleghi è necessario approfondire? Ogni connessione può essere un’opportunità per il futuro. Siate pronti a cogliere le opportunità restando aperti e socievoli. Parlando di soldi, alcuni aspetti planetari forniscono un trampolino di lancio ideale per investire in nuovi libri, corsi o conferenze che amplieranno le vostre prospettive e arricchiranno la vostra mente. Non preoccupatevi, a metà autunno un aumento di stipendio o un rimborso previsto potrebbero dare una spinta al vostro portafoglio.

Riflettete attentamente prima di investire in attività superficiali: alcuni piaceri fugaci non valgono il loro costo. Voto: 7

Gemelli – In coppia regna l'armonia. Grazie agli aspetti lunari e venusiani, i momenti di intimità si decuplicano. La vostra relazione si rafforza e rivela il suo vero potenziale. Single, usate la vostra libertà per ritrovarvi con voi stessi. Godetevi il ​​tempo libero per diversificare le vostre attività ed espandere la vostra cerchia sociale. Gli incontri amichevoli saranno positivi e costruttivi. Intorno a metà autunno, la dolce influenza di Venere potrebbe aggiungere un tocco romantico. Sul fronte lavorativo, questo è il momento di essere proattivi, di mostrare la portata delle vostre capacità.

Focus su progetti di collaborazione verso metà autunno. Durante queste interazioni emergeranno idee innovative. Potrebbero influenzare la vostra carriera a lungo termine. Verso la fine dell’autunno, tuttavia, assicuratevi di tenere d’occhio i progetti a lungo termine e di pensare seriamente ai vostri progressi futuri. Per quanto riguarda la sfera finanziaria, questa stagione offre un'opportunità unica per guardare le vostre abitudini da un’angolazione diversa. Siete in grado di generare risparmi attraverso un uso ponderato delle vostre risorse quotidiane. Cucinare di più a casa, oppure optare per il car pooling sono tutti esempi di cose semplici che vi permetteranno di risparmiare. Le ultime settimane autunnali saranno particolarmente propizie per riflettere attentamente sulle spese inutili e su come migliorare la vostra vita quotidiana senza mettere a repentaglio il vostro budget.

Voto: 8

L'autunno secondo l'oroscopo da Cancro a Vergine

Cancro – In coppia, il vostro comportamento altruistico strega le persone che vi stanno attorno. La Luna in aspetto favorevole vi dà lo slancio per mettere la vostra relazione al primo posto. Il vostro partner apprezzerà il tempo che investite per migliorare e rafforzare la vostra relazione d’amore. Single, avete addosso una grande energia: è il momento ideale per rafforzare i legami con i vostri amici e approfondire le vostre passioni personali. Forse questo entusiasmo attirerà qualcuno che condivide i vostri interessi. Ricordatevi di essere voi stessi, il fascino sta nell'autenticità. Aspettatevi un senso di dinamismo sul vostro posto di lavoro poiché gli aspetti solari e lunari ispirano unità e spirito di squadra.

Sappiate però che a fine stagione, potrebbero venire a galla tensioni inespresse. Siate aperti alle critiche, ascoltate i vostri colleghi senza giudicarli e cercate di chiarire i malintesi. Usate questo tempo anche per ridefinire i vostri obiettivi professionali. La Luna in aspetto favorevole vi fa venire voglia di consumare e investire. A metà stagione, ridefinite le vostre priorità e resistete agli acquisti impulsivi. Se volete raggiungere una tranquillità finanziaria, gestite in maniera saggia i soldi. Concentratevi di più sui progetti a lungo termine che valorizzino i vostri risparmi invece di buttarvi sui piaceri effimeri. Voto: 7

Leone – Single, investite nelle vostre amicizie. Un po' di tempo per voi e i vostri cari fa sempre bene.

Per quanto riguarda le coppie, perché non sorprendere il vostro partner con un'uscita insolita? Questo inaspettato intermezzo romantico potrebbe rafforzare il vostro legame. Attenzione però, con Urano in gioco potrebbero sorgere dei malintesi, ma non è questa un'occasione per far crescere il vostro rapporto? Ascolto e dialogo saranno i vostri migliori alleati. Ricordate, ogni sfida è un'opportunità per brillare. Prima di metà autunno, la Luna potrebbe stimolare la vostra mente. Approfittatene per preparare i vostri progetti e anticipare domande complesse. A fine stagione l'energia di Urano potrebbe suscitare idee innovative, ma attenzione a non prendere la strada sbagliata! Valutare i pro e i contro vi aiuterà a evitare errori inutili.

Sappiate riconoscere i vostri talenti e siate audaci! Gli influssi di Marte incoraggiano un'attenzione particolare allo smistamento delle proprie cose. Perché non prendere in considerazione la possibilità di vendere online i vostri articoli inutilizzati? Questo potrebbe sorprendervi e aumentare il vostro portafoglio. Inoltre, Giove e Marte potrebbero spingervi a fare investimenti intelligenti. La moderazione e la strategia saranno i vostri migliori alleati per portare tranquillità nella vostra vita finanziaria. Voto: 8

Vergine – Se avete una relazione, è il momento di prendervi del tempo per mantenere l'attrazione fisica e mentale. Le prime due settimane d’autunno possono essere critiche, ma la Luna è pronta a regalarvi un’atmosfera densa di passione e di condivisione emotiva.

Per i single, questo periodo è ideale per sviluppare un legame profondo con sé stessi o con gli amici. Verso la fine della stagione autunnale ci saranno incontri stimolanti e interessanti. Al lavoro, fate attenzione ai malintesi. La Luna potrebbe creare un clima teso. Questo è un buon momento per essere diplomatici e assumere il comando. Fate attenzione ai soldi, meglio percorrere una nuova strada sdrucciolevole che stare parcheggiati a casa. Poi si presenta una grande opportunità grazie alle stelle che offrono uno spirito di squadra galvanizzato e un'atmosfera serena per realizzare progetti innovativi. Attenzione alle spese impulsive. Non consideratela una brutta notizia, l'influenza della Luna autunnale può anche incoraggiarvi a rivedere le vostre abitudini di consumo.

Scoprirete che fare di più con meno è possibile e persino gratificante. L’astro lunare vi sostiene nel vostro desiderio di ripulire le vostre finanze e guiderà il vostro intuito verso le giuste decisioni. Voto: 7

Previsioni zodiacali da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Coppie, la Luna e Mercurio promettono momenti armoniosi. Prendetevi cura della comunicazione, esprimete i vostri sentimenti liberamente. Single, questo periodo è adatto anche per godere della propria indipendenza e assaporare le delizie del celibato. Grazie agli aspetti lunari e venusiani, i vostri rapporti amichevoli prendono una svolta ricca di emozioni. La vita vi sorride! Approfittate degli scambi stimolanti generati da Luna e Mercurio nella prima parte dell’autunno per rivitalizzare la vostra vita professionale.

È tempo di innovare! Evitate errori di giudizio e siate pazienti soprattutto nei periodi tesi. La fortuna torna a sorridervi nelle ultime settimane autunnali, facendovi assaporare grandi successi lavorativi. Non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Dovete rivedere le vostre abitudini di consumo. Programmare bene le spese può portare risparmi incredibili. La Luna e Venere vi sostengono nei vostri progetti finanziari di fine autunno. Attenzione, però, a non perdervi in ​​spese avventate e mantenete la rotta. Sappiate come apprezzare i piccoli piaceri senza compromettere il vostro budget. Voto: 8

Scorpione – Coppie, questo periodo è accompagnato da momenti in cui la pazienza sarà la vostra salvatrice. La conversazione e il compromesso sono essenziali per dissipare qualsiasi tensione nella vostra vita di coppia. Single, state vivendo un periodo di tranquillità ricco di introspezione e scoperte personali. Avete bisogno di indipendenza? Un brunch con gli amici o un'escursione in solitaria vi faranno più che bene. Ma approfittate anche di questa opportunità per essere più socievoli e accogliere le cose inaspettate della vita. Chissà cosa ha in serbo l’autunno per il settore lavorativo? La cosa più importante per far funzionare bene i rapporti lavorativi è la comunicazione. Usate la diplomazia in situazioni di tensione e cercate di promuovere il lavoro di squadra. A fine stagione, vi aspettano sfide in cui saranno richieste resistenza e perseveranza. Ricordatevi anche di concedervi momenti di relax per mantenere l'equilibrio tra vita professionale e personale. I risultati vi sorprenderanno! Parlando della vita finanziaria, è tempo di rivedere i vostri obiettivi economici. Usate la vostra creatività per trovare alternative agli acquisti non necessari. Risparmiare non è una punizione, ma una preparazione per futuri acquisti importanti. Voto: 7

Sagittario – Gli alti e bassi di questo autunno scuoteranno la sfera dell'amore. Single, non vi annoierete. Discussioni appassionate e serate con gli amici saranno le vostre parole d'ordine. Coppie, fate attenzione a non provocare discussioni inutili. Godetevi questi momenti per rivalutare la vostra relazione. Esprimete chiaramente i vostri sentimenti. Le parole possono fare miracoli questa volta. Sul fronte lavorativo, sentite fortemente il ​​bisogno di cambiamento. Non resistete a questo desiderio, soprattutto se il vostro attuale lavoro non vi soddisfa più. Siate aperti alle opportunità che potrebbero presentarsi inaspettatamente: potrebbero semplicemente portarvi dove volete veramente andare. La generosità stimolata dall’aspetto della Luna e di Giove può incoraggiarvi a fare qualche donazione importante, senza dimenticare i vostri obiettivi finanziari. Pianificate tutto in anticipo: mettete da parte una piccola somma per acquisizioni spontanee o supporto inaspettato per un amico bisognoso. Proprio a fine autunno, un semplice dettaglio dimenticato potrebbe alimentare il vostro stress. Piuttosto che spendere in modo precipitoso in risposta a questa tensione, considerate questi momenti come opportunità per educare i vostri riflessi fiscali. Anche i cambiamenti possono portare a una pace finanziaria duratura. Voto: 8

La situazione amorosa, lavorativa e finanziaria da Capricorno a Pesci

Capricorno – In amore, la prima parte dell’autunno vi regala vivacità, tutto merito degli aspetti della Luna e di Mercurio. In coppia, assaporate questi momenti di complicità e approfittatene per chiarire eventuali malintesi. Single, prendete coscienza della vostra felicità. Incontri inaspettati potrebbero ampliare la vostra cerchia di amici intorno a metà stagione. Ricordate: essere onesti ma anche mantenere la calma di fronte a un disaccordo è spesso l’atteggiamento giusto da adottare. Le vostre prestazioni lavorative sono notevoli, questo è il periodo giusto per dimostrare le vostre capacità. Questi sforzi rischiano di generare stress verso metà autunno, dovete prendervi cura del vostro benessere mentale per rimanere efficaci. Verso la fine del periodo autunnale potreste avvertire una leggera pressione, fate attenzione a non abusare della vostra naturale energia. Dedicatevi regolarmente ad attività che vi calmano e bilanciano questa tensione lavorativa. Per quanto riguarda il settore finanziario, l'energia della Luna e di Mercurio vi incoraggia a esplorare le vostre risorse creative per aumentare le vostre entrate. Tuttavia, fate attenzione alla tentazione di investire ciecamente in nuovi progetti. È essenziale analizzare attentamente i rischi prima di prendere importanti decisioni finanziarie. Voto: 7,5

Acquario – Questa stagione autunnale è fantastica per ravvivare le vostre relazioni. Se vivete in coppia, approfittate degli aspetti favorevoli della Luna e di Marte per fare insieme attività audaci, alimentando la fiamma romantica. Single, ora è il momento di investire nelle vostre passioni. Gli stessi aspetti planetari potrebbero farvi conoscere persone con interessi simili. Non lasciate che le differenze di opinioni intacchino la vostra armonia emotiva. In campo lavorativo, Luna e Mercurio aumentano la vostra voglia matta di rinnovamento. Date energia ai vostri progetti lavorativi, riorganizzate il vostro calendario o trovate nuove idee. Consiglio ai lavoratori dipendenti che vorrebbero cambiare vita: voltate pagina, magari potreste provare il lavoro autonomo. Se rivestite il ruolo di capo, relegate alcuni compiti tosti agli altri. Sul fronte finanziario, la Luna e Mercurio promuovono uno spirito inventivo pronto a migliorare le entrate. Attenzione, però, alle spese impreviste. Concludete l’autunno acquistando un libro per arricchire le vostre conoscenze invece di un costoso viaggio. Voto: 7,5

Pesci – In amore, questo è un buon periodo per fare un bel viaggio introspettivo. Per i single, è l’occasione giusta per assaporare l’indipendenza, curare e alimentare i rapporti con gli amici. Osate dire di no quando ne sentite il bisogno, non sono necessarie scuse. Molte coppie potrebbero vivere un periodo di tensione. Mantenete la comunicazione aperta e amate prima voi stessi. Questo arricchirà le vostre relazioni romantiche. Per il lavoro, si prospetta un periodo incentrato sull'innovazione e sui nuovi metodi. È il momento di capitalizzare la vostra energia creativa e il vostro desiderio di sfida. Tuttavia, con gli aspetti favorevoli della Luna e di Marte, alcuni di voi potrebbero essere troppo impazienti o impulsivi. Fate attenzione a formare attentamente i vostri pensieri prima di agire. A fine autunno potrebbero manifestarsi delle tensioni, preparatevi a dare prova di grande diplomazia. Sul fronte economico, riflettete attentamente su come finanziare i vostri sogni. Luna e Urano vi ricordano che l'instabilità non è sinonimo di paura e fallimento, ma una leva per pianificare meglio la vostra gestione finanziaria. Assumete rischi calcolati e considerate ogni spesa come un investimento personale per il vostro futuro. Le ultime settimane autunnali potrebbero essere perfette per stabilire delle priorità e fare un buon piano di risparmio per raggiungere i vostri obiettivi personali con maggiore sicurezza. Voto: 7