L'oroscopo della giornata di martedì 17 settembre annuncia un discreto fascino per i Pesci, utile per poter ripartire in campo sentimentale, mentre i Gemelli potrebbero sentirsi limitati nelle proprie capacità. L'Ariete potrebbe esprimere eccessiva suscettibilità in amore, mentre il Leone sarà spesso a suo agio.

Previsioni oroscopo martedì 17 settembre 2024 segno per segno

Ariete: il pianeta Venere è contrario. A volte potreste esprimere eccessiva suscettibilità nei confronti del partner, che non faranno affatto bene al vostro rapporto. In campo lavorativo sentirete l'esigenza di dare di più nei vostri progetti, ma dovrete anche avere i mezzi necessari.

Voto - 6️⃣

Toro: queste ultime giornate estive non saranno forse tra le più romantiche che avete vissuto, ma la vostra relazione di coppia è forte, e non dovrete temere di vivere una relazione di coppia sincera e aperta. Per quanto riguarda il lavoro, le capacità non vi mancheranno e, se espresse nel modo corretto, vi porteranno lontano. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non all'altezza delle aspettative. Con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, potreste mostrare eccessiva suscettibilità nei confronti del partner, che non sempre potrebbe gradire. In campo professionale dovrete sentirvi più coinvolti nei vostri progetti per riuscire a raggiungere obiettivi migliori. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni nel complesso discrete in campo sentimentale.

Anche se Venere sarà negativa, con la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci potreste mostrare maggiore comprensione ed empatia nei confronti della persona che amate, utile per poter uscire da questa crisi. In ambito lavorativo state lentamente recuperando terreno, e forse potreste ritrovare un po’ di gratificazione e stimoli in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che vi permette spesso di sentirvi a vostro agio. La vostra relazione di coppia sarà stabile e soddisfacente, ma attenzione a non dare per scontato questo rapporto. In campo professionale sarete nelle giuste condizioni per gestire bene i vostri progetti, anche le vostre ambizioni saranno un po’ più elevate.

Voto - 8️⃣

Vergine: martedì poco stimolante in campo amoroso. A volte può succedere di vivere qualche incertezza all'interno del vostro rapporto. Per questa motivazione, sarà importante evitare di ingigantire questioni da poco. Molto bene invece il settore professionale, grazie a un forte Mercurio in congiunzione, che porterà sicurezza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo intrigante in amore grazie a Venere che occupa il vostro cielo. Queste ultime giornate estive saranno ancora abbastanza calde da regalarvi qualche interessante occasione romantica, soprattutto per voi nati nella terza decade. In campo professionale le vostre idee potrebbero anche funzionare, ma avrete bisogno delle giuste risorse per poter ambire più in alto.

Voto - 8️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Il sostegno della Luna e di Venere vi permetterà di dare un tocco più romantico e maturo alla vostra storia d'amore, soprattutto per voi nati nella terza decade. In campo professionale sarete in attesa di novità, pronti a esprimere tutto il vostro potenziale. Voto - 9️⃣

Sagittario: saprete farvi coinvolgere in nuove iniziative amorose, ma con la Luna in quadratura dovrete fare attenzione al vostro modo di fare. Non mettetevi sempre al centro per ogni questione. In ambito professionale avrete bisogno di qualche certezza in più. Con Giove e Mercurio contrari, non basterà avere solo una grande voglia di fare. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata tutto sommato discreta per la vostra relazione di coppia.

La Luna sarà favorevole, e vi aiuterà a vedere il vostro rapporto in maniera più sincera e intima. Mettete da parte i momenti romantici per il momento, e concentratevi di più sul benessere del partner. In ambito lavorativo Mercurio sarà favorevole, e con le giuste idee, potreste riuscire ad arrivare lontano. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che continuerà a regalarvi dolci emozioni. Questa splendida Venere vi metterà nelle condizioni giuste per dare un tocco più romantico al vostro rapporto. In campo professionale sentirete il peso delle responsabilità, e dovrete essere in grado di reggerlo. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete mossi da un discreto fascino in questa giornata grazie alla Luna nel segno.

La vostra relazione di coppia sarà abbastanza piacevole, con momenti intimi e interessanti da vivere. Nel lavoro fate attenzione a non essere troppo dispersivi nei vostri progetti. Concentratevi su un incarico alla volta. Voto - 7️⃣