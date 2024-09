L'oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre è pronto a svelare previsioni e classifica. Ad avere buone carte da giocare, grazie ad astri altamente favorevoli, il Toro, in prima posizione, con Pesci, Gemelli e Bilancia a seguire con stretto margine, anch'essi in periodo vincente. Tanta flemma e spunti di stanchezza generale, invece, per l'Acquario, posizionato in coda al gruppo.

Ottima settimana anche per Bilancia

12° posto - Acquario. Periodo sfavorevole. Incontrerete ostacoli in vari ambiti, ma non scoraggiatevi, ogni sfida è un’opportunità di crescita.

In amore, la situazione affettiva sarà caratterizzata da cambiamenti continui: non abbiate fretta di raggiungere un equilibrio perfetto. La felicità richiede pazienza e impegno reciproco, quindi prendetevi il tempo necessario per comprendere i vostri desideri e quelli del partner. Single, potrebbe esserci qualche incontro poco gradito all'orizzonte, qualcuno che potrebbe causare malintesi o far emergere desideri di rivalsa. Ignorate queste presenze indesiderate e focalizzatevi su ciò che vi fa stare bene. Nel lavoro, la settimana vi vedrà attratti dalle sfide più complicate, situazioni che per gli altri sembrano irrisolvibili. Tuttavia, vista la fase non particolarmente favorevole, fate attenzione a non prendere decisioni avventate che potrebbero ritorcersi contro.

Affrontate ogni problema con calma e riflettete prima di agire per evitare scivoloni.

11° posto - Leone. Settimana di alti e bassi. Vi sentirete un po’ sotto pressione, ma con la vostra determinazione riuscirete a superare ogni difficoltà. Il periodo in analisi richiede prudenza, soprattutto a livello emotivo. Le previsioni indicano una fase altalenante, con alti e bassi che potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza.

In amore, tentazioni allettanti si presenteranno, ma se il rapporto con il partner è già fragile, è meglio non correre rischi. Le avventure potrebbero sembrare eccitanti, ma potrebbero comportare conseguenze difficili da gestire. Per chi vive relazioni stabili, cercate di non farvi distrarre da illusioni momentanee. Single, è il momento di aprirvi di più con chi vi interessa: non date per scontato che l'altra persona comprenda i vostri sentimenti, serve un dialogo più aperto.

Sul fronte lavorativo, la tentazione di percorrere scorciatoie potrebbe sembrare invitante, ma ricordate che la via più sicura è sempre quella della trasparenza e dell’onestà. Seguite un percorso lineare e i risultati arriveranno.

10° posto - Vergine. Settimana impegnativa. Affronterete qualche imprevisto, ma la vostra capacità di organizzazione vi aiuterà a gestire tutto al meglio. Sarà una fase "sottotono", caratterizzata da piccoli intoppi e discussioni, specialmente sul piano sentimentale. In amore, alcune incomprensioni vi faranno riflettere sui vostri atteggiamenti. Forse di recente siete stati un po' troppo scontrosi, quindi sarà importante cercare di essere più pazienti e meno reattivi.

Mostrate più comprensione e affetto nei confronti del partner. Single, questa settimana qualcuno potrebbe interessarsi a voi, ma vi divertirete a mettere alla prova la sua determinazione, rendendo difficile un avvicinamento. Nel lavoro, sarà una settimana faticosa, colma di responsabilità e stress: non fatevi sopraffare! Nonostante l'intensità delle giornate, la situazione si calmerà e riuscirete a tirare un sospiro di sollievo verso la fine della settimana.

9° posto - Cancro. Momento di riflessione. È la settimana giusta per fare un bilancio e capire cosa desiderate veramente. In media, comunque, si profila un periodo decisamente tranquillo, seppur senza grandi novità. In campo sentimentale, ci sarà un'assenza di stimoli.

Se siete in coppia, non aspettatevi grandi colpi di scena: Cupido sembra avere altri impegni per il momento. Tuttavia, non scoraggiatevi, sono solo fasi che passano. Single, prendete questa settimana come un'opportunità per riflettere e recuperare energie. Non è il momento di forzare situazioni che non hanno un futuro immediato. Riposate e lasciate che il destino faccia il suo corso. Nel lavoro, si percepirà un’aria di cambiamento. Potrebbero arrivare nuove offerte o proposte interessanti. Valutatele con calma, senza fretta, e cercate di capire quale direzione sia la più giusta per voi in questo momento.

8° posto - Scorpione. Periodo di cambiamenti. Dovrete adattarvi a nuove situazioni, ma la vostra natura forte vi permetterà di affrontarle con successo.

La settimana inizierà in modo piuttosto tranquillo, senza particolari scossoni. Tuttavia, questo non significa che dovrete abbassare la guardia. In amore, se il vostro rapporto è diventato un po' monotono, sarà utile introdurre qualche piccola novità per ravvivarlo. A volte basta un gesto semplice, un'attenzione in più, per riportare l'armonia nella coppia. Single, non sfuggite agli incontri: potrebbero rivelarsi più interessanti del previsto. Magari tra le nuove persone che entreranno nella vostra vita c’è qualcuno destinato a sorprendervi. Sul fronte professionale, la vostra volontà di farcela e la costanza verranno riconosciute, ma non dimenticate di concedervi qualche pausa. Non è necessario sentirsi in colpa per staccare un attimo: il riposo vi renderà più efficienti e produttivi.

7° posto - Capricorno. Settimana assai impegnativa. Lavorerete sodo per raggiungere i vostri obiettivi, ma i risultati saranno gratificanti. In amore, avrete modo di ascoltare i vostri pensieri e capire quali sentimenti vi stanno guidando. Ci sono emozioni che aspettano di essere espresse: non esitate a condividerle con il partner, perché potrebbero migliorare notevolmente la qualità della relazione. Single, il periodo sembra particolarmente favorevole per nuovi incontri. Il destino vi metterà davanti a delle scelte: aprire il cuore a nuove possibilità o proseguire sulla strada della solitudine? Riflettete bene, poiché entrambe le opzioni hanno i loro pro e contro. Sul lavoro, finalmente arriverà un riconoscimento atteso da tempo.

Questa settimana sarà un momento di gratificazione personale, quindi, godetevelo appieno e preparatevi per ulteriori successi in futuro.

6° posto - Ariete. Settimana dinamica. Le previsioni dell'oroscopo indicano che avrete molte opportunità, ma dovrete essere pronti a coglierle al volo. Le stelle vi sorridono, sarà importante saper gestire il vostro carattere, specialmente in ambito amoroso. In coppia, il partner potrebbe percepire un vostro distacco, sia fisico che mentale, e interpretarlo come un segnale di indifferenza. Evitate incomprensioni dedicando attenzioni sincere: anche un piccolo gesto può fare la differenza e riportare l'armonia. Per i single, si prospetta una fase interessante.

Le opportunità non mancheranno, quindi cercate di non restare intrappolati nella monotonia quotidiana: lasciatevi andare, seguite il richiamo del cuore. In ambito lavorativo, potrebbe capitare di sentirsi bloccati davanti a un compito particolarmente impegnativo. Non demoralizzatevi, piuttosto cercate il supporto di un collega. Il lavoro di squadra sarà la chiave per superare eventuali ostacoli e portare a termine con successo ogni incarico.

5° posto - Sagittario. Periodo positivo. Riceverete buone notizie o raggiungerete un traguardo importante. Continuate così! In amore, il vostro carisma sarà in primo piano, rendendovi irresistibili agli occhi di chi avete accanto. Sfruttate questa capacità seduttiva per rafforzare il legame con il partner, magari organizzando qualcosa da fare assieme, purché indimenticabile per entrambi.

Sarà un momento idoneo per riaccendere la passione e rendere il vostro rapporto ancora più speciale. Per i single, nonostante una lieve stanchezza, è il momento di mettersi in gioco. Datevi da fare inventandovi qualcosa di diverso con gli amici, un’uscita che vi permetta di conoscere nuove persone. Sul fronte lavorativo, la grinta sarà la vostra arma vincente. Sarete particolarmente produttivi e riuscirete a gestire ogni cosa con determinazione. Non fermatevi, continuate su questa strada, perché le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

4° posto - Bilancia. Settimana equilibrata. Troverete un buon feeling tra lavoro e vita privata: godetevi questi momenti di serenità. In special modo il weekend, poi, porterà grandi soddisfazioni e un’atmosfera particolarmente favorevole.

In amore, la famiglia e gli affetti più cari vi offriranno un sostegno prezioso, donandovi una sensazione di leggerezza e sicurezza. Avrete maggiore fiducia nelle vostre capacità di realizzare i desideri più profondi legati alla sfera sentimentale. Se siete pronti a intraprendere un nuovo cammino insieme a chi amate, questo è il momento giusto per farlo. Per i single, l’orizzonte si fa più eccitante: avrete numerose occasioni per vivere esperienze inaspettate. Tuttavia, il consiglio è di lasciarvi guidare dal cuore, senza farvi travolgere da passioni effimere. In ambito lavorativo, nuove opportunità si apriranno davanti a voi, e l’impegno che avete messo nei vostri progetti verrà riconosciuto da chi di dovere.

Sfruttate ogni occasione con fiducia e vedrete che i risultati non si faranno attendere.

3° posto - Gemelli. Periodo stimolante. Avrete nuove idee e progetti interessanti, sfruttate al massimo la vostra creatività. La metà, ma soprattutto la fine della settimana, si preannuncia straordinaria per voi, carica di sorprese e soddisfazioni. Le stelle saranno particolarmente favorevoli, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. In coppia, la vostra sincerità e sensibilità saranno molto apprezzate dal partner, e ciò contribuirà a rafforzare il legame e a creare un feeling sempre più intenso. Se siete single, questo è il momento di mettere da parte le preoccupazioni e di concentrarvi sulle nuove opportunità che si presenteranno. Un incontro speciale potrebbe cambiare il corso della vostra settimana. Nel lavoro, potrebbero sorgere delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi, ma la vostra capacità di esprimervi con chiarezza vi aiuterà a risolvere ogni situazione. Riuscirete a far valere le vostre idee e sarete invidiati per la vostra dialettica impeccabile.

2° posto - Pesci. Settimana fortunata. Riceverete opportunità inaspettate, approfittate di questo periodo favorevole. In generale il periodo proseguirà in modo splendido, soprattutto con un lunedì che vi regalerà ottime opportunità in amore, grazie alla Luna nel segno. Sarà un periodo perfetto per sperimentare nuove idee e dare vita a progetti che avevate a lungo rimandato. Le stelle vi spingono a non accontentarvi e a cercare la felicità con determinazione. Se siete single, sarà il momento ideale per correggere eventuali errori fatti in passato, sia in ambito sentimentale che familiare. Non lasciate che vecchie incomprensioni ostacolino la vostra serenità: affrontatele e superatele con maturità. Sul fronte lavorativo, la determinazione sarà la chiave per ottenere i risultati che desiderate. Mostrate più grinta del solito e riuscirete a liberarvi da piccole preoccupazioni che vi appesantiscono da tempo.

1° posto - Toro. Settimana vincente in ogni settore. Sembra che tutto stia andando per il meglio, godetevi questo momento di successo! Mercoledì in particolare, grazie alla Luna in Toro, si preannuncia una giornata particolarmente promettente per molti di voi. Con l'Astro d'Argento pronto a tifare per il vostro segno, avrete grandi opportunità sia in amore che nel lavoro. In campo sentimentale, le stelle vi offrono un’energia speciale che renderà le vostre giornate uniche e ricche di emozioni. In coppia, vivrete momenti di intensa complicità e appagamento, mentre per i single l’amore continuerà a risplendere. Non sottovalutate le nuove conoscenze, perché potrebbero rivelarsi più importanti del previsto. Nel lavoro, l’energia positiva vi accompagnerà, permettendovi di affrontare ogni situazione con determinazione. I risultati che tanto aspettate sono dietro l’angolo: rimanete concentrati e cogliete al volo ogni opportunità.