L'Oroscopo settimanale è pronto a rivelare le previsioni e le pagelle per i sette giorni che vanno dal 23 al 29 settembre. Il Leone si distingue con un eccellente 10 in classifica e delle giornate molto promettenti attendono pure Scorpione e Cancro. Al contrario, l’Ariete potrebbe non trovare le risposte astrali che sperava.

Previsioni zodiacali e pagelle da Ariete a Vergine

Ariete - La settimana si aprirà con una leggera stanchezza che potrebbe influenzare alcune relazioni affettive. Lo stress accumulato negli ultimi giorni vi priverà di parte della vitalità che solitamente vi contraddistingue, portandovi a desiderare momenti di tranquillità.

Evitate di prendere impegni che potrebbero aggravare la situazione e dedicatevi a qualcosa che vi aiuti a ricaricare le energie. In amore, qualche piccolo malinteso con il partner richiederà un po' di pazienza da parte vostra. Non lasciatevi sopraffare dalla tensione e cercate di comunicare con chiarezza. Per chi è single, sarà una buona occasione per riflettere su ciò che si desidera veramente da una relazione. Non accontentatevi di compromessi, cercate di ampliare i vostri orizzonti e sperimentare nuove possibilità. Sul piano lavorativo, la vostra lucidità potrebbe non essere al massimo. Meglio posticipare decisioni importanti, soprattutto se riguardano questioni delicate. Evitate confronti diretti con persone che non condividono le vostre opinioni, mantenendo invece una linea più diplomatica.

Voto 5.

Toro - Il periodo si preannuncia equilibrato, con qualche lieve ostacolo ma nulla di insormontabile. In campo sentimentale, sentirete una grande chiarezza interiore che vi porterà a consolidare il rapporto con il partner. La vostra determinazione sarà premiata, permettendovi di rafforzare il legame e di mostrare il vostro affetto in maniera sincera.

Se siete alla ricerca di nuove emozioni, lasciatevi guidare dall’intuito e non abbiate paura di osare. Per i single, la settimana si prospetta interessante: potrete ricevere qualche suggerimento inaspettato che vi aiuterà a capire come muovervi sul fronte amoroso. Non esitate a prendere l’iniziativa, potrebbe essere la chiave per sbloccare una situazione in stallo.

Nel lavoro, la gestione delle vostre attività andrà per il meglio, soprattutto grazie alla vostra capacità di mantenere relazioni positive con colleghi e superiori. Continuate a seguire il percorso che avete scelto, senza lasciarvi distrarre da fattori esterni. Voto 6.

Gemelli - La routine caratterizzerà questa settimana, soprattutto per quanto riguarda gli impegni più gravosi. Nonostante ciò, il clima non sarà del tutto negativo. In amore, se dovesse presentarsi qualche discussione con il partner, prendete la cosa con leggerezza: a volte un po' di contrasto serve a ravvivare l’interesse reciproco. Più attenzione e meno superficialità, però, potrebbero fare la differenza per far sentire l’altro valorizzato.

I single dovranno essere pronti a cogliere al volo un’opportunità interessante, che potrebbe presentarsi sotto forma di un viaggio o di un invito speciale. Sul lavoro, è tempo di risolvere vecchie questioni che da troppo tempo sono rimaste in sospeso. Non abbiate paura di prendere decisioni coraggiose, anche se ciò comporta un po' di rischio. La calma sarà il vostro migliore alleato per affrontare i nuovi impegni. Voto 6.

Cancro - L'ultima settimana del mese promette momenti di grande serenità. In ambito affettivo, vi sentirete particolarmente apprezzati dalla persona che amate. La vostra metà sarà disposta a fare molto per voi, il che vi farà sentire protetti e ricambiati. Datevi da fare sia con gesti d’affetto che con sostegno tangibile, rendendo il rapporto ancora più solido.

I single vivranno momenti di grande leggerezza, favoriti da incontri stimolanti che risveglieranno l’interesse per il futuro. Non abbiate timore di buttarvi e godetevi il presente. In ambito professionale, la vostra creatività sarà in piena fioritura, permettendovi di trovare soluzioni originali per situazioni che sembravano difficili da risolvere. Se metterete impegno in quello che fate, non mancheranno riconoscimenti e apprezzamenti. Voto 8.

Leone - Settimana piena di energia e possibilità. In amore, sentirete il bisogno di fare qualcosa di diverso dal solito. Lasciatevi trasportare dall’euforia e concedetevi qualche piccola follia. Chi è in coppia potrebbe sorprendere la persona amata con gesti romantici e inattesi, mentre i single avranno l’opportunità di vivere nuove avventure sentimentali, grazie alla loro innata ambizione e grinta.

Non temete di lanciarvi in nuove conoscenze, la fortuna sarà dalla vostra parte. Sul lavoro, finalmente i risultati che aspettavate da tempo saranno alla vostra portata. I successi professionali non tarderanno ad arrivare, merito della costanza e dell’impegno che avete dimostrato. Continuate così, presto raccoglierete i frutti del vostro lavoro. Voto 10.

Vergine - La settimana comincerà in modo tranquillo, ma con qualche piccola complicazione in vista della fine. In amore, avrete la sensazione di vivere in una sorta di apatia che potrebbe infastidire il partner. Non lasciate che questa situazione vi trascini in una spirale di noia ma cercate di mantenere viva la scintilla della passione. Un po' di sforzo in più vi permetterà di rafforzare il legame.

Per i single, la stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire e rischiare di frenare il vostro slancio verso nuove conoscenze. Non abbiate fretta, ma ricordate che rallentare non significa fermarsi. Sul lavoro, il clima non sarà dei più sereni, con qualche tensione latente che potrebbe emergere nei rapporti con i colleghi. Cercate di mantenere la calma e di non alimentare ulteriori attriti. Voto 7.

L'oroscopo con i voti da Bilancia a Pesci

Bilancia - L'oroscopo settimanale prevede sette giornate sicuramente positive se prese nell'insieme. Il settore legato ai sentimenti, altresì sarà decisamente favorevole, sia in campo affettivo che professionale. In amore, troverete il modo di risolvere una questione che vi tormenta da tempo e riuscirete finalmente a ristabilire l’armonia nella coppia.

Questo sarà un momento ideale per fare progetti a lungo termine e consolidare il rapporto con la persona amata. I single avranno l’occasione di mettersi in gioco, grazie alla loro capacità di comprendere i bisogni altrui. Sul lavoro, la fortuna vi sorriderà: ci sarà un’opportunità di crescita o un progetto che vi permetterà di distinguervi. Non lasciatevela sfuggire, mettete in campo tutta la vostra determinazione e creatività. Voto 8.

Scorpione - In arrivo un periodo carico di buone energie. In campo affettivo, avrete finalmente tutto il tempo necessario per dedicarvi al partner, cosa che rafforzerà il legame e vi permetterà di condividere momenti di grande complicità. Sarà il periodo ideale per far decollare nuovi progetti di coppia e sognare insieme.

Se siete single, il destino ha in serbo per voi un incontro speciale: qualcuno di interessante potrebbe accendere una passione inaspettata. Lasciatevi guidare dall’istinto e approfondite la conoscenza senza fretta, perché potrebbe rivelarsi un amore importante. Sul lavoro, avrete la possibilità di portare a termine un progetto che vi sta a cuore. Non lasciatevi prendere dalla fretta: mantenere la calma vi permetterà di rispettare le tempistiche e ottenere risultati soddisfacenti. L’impegno che avete messo sarà riconosciuto da chi vi sta intorno, premiando i vostri sforzi. Voto 9.

Sagittario - La settimana sarà caratterizzata da un ritmo tranquillo, con poche sorprese ma con qualche novità piacevole in amore.

Il legame di coppia si arricchirà di piccoli gesti che rafforzeranno l’intesa. Qualche vivace discussione con il partner non sarà negativa, anzi, riaccenderà l’entusiasmo e ravviverà la passione. Se siete single, sentirete il desiderio di allontanarvi dalle relazioni troppo vincolanti, preferendo nuove amicizie o avventure che vi diano un senso di libertà. Seguite il vostro istinto, ma non chiudete la porta alle emozioni. Nel lavoro, sarà una settimana piuttosto impegnativa, con qualche momento di tensione. Cercate di non farvi travolgere dal nervosismo, mantenendo il sangue freddo per non perdere occasioni importanti. La prudenza sarà fondamentale per evitare incomprensioni con colleghi o superiori.

Voto 7.

Capricorno - La settimana potrebbe non iniziare nel modo più entusiasmante, ma riserverà comunque momenti di serenità. In ambito sentimentale, sarà necessario mantenere un approccio realistico e non lasciarsi prendere da aspettative troppo alte. È importante non perdere di vista le cose positive che già avete e imparare a goderne pienamente. Se siete single, vi troverete di fronte a una scelta: restare nel comfort di una serata tranquilla o lanciarvi in nuove esperienze sociali. Qualcuno vicino a voi potrebbe decidere per voi, e sarà l'occasione perfetta per fare nuovi incontri interessanti. Sul lavoro, ci sarà qualche ostacolo da superare, ma nulla che non possiate affrontare con la giusta attenzione.

Con un po’ di pazienza e astuzia, riuscirete a risolvere i problemi che si presenteranno, facendo tesoro di ogni esperienza. Voto 6.

Acquario - Una settimana che inizierà con un'energia positiva, soprattutto sul fronte affettivo. Il desiderio di stare insieme e vivere momenti intensi dominerà il vostro spirito, e questo rafforzerà i legami di coppia, specialmente per coloro che hanno vissuto qualche tensione recentemente. Se credete nel vostro amore, troverete il modo di superare le difficoltà e fare nuovi passi avanti nella relazione. I single vivranno un periodo ricco di opportunità: gli incontri saranno favoriti da nuova fiducia in voi stessi. Non abbiate paura di fare cambiamenti dentro di voi, perché il cielo vi sostiene. Sul lavoro, i vostri sforzi saranno apprezzati, grazie alla condivisione di un progetto che riceverà consensi e collaborazione da parte dei colleghi. Continuate a impegnarvi con costanza, e i risultati si vedranno presto. Voto 6.

Pesci - La settimana scorrerà in modo tranquillo, con la routine quotidiana a fare da sfondo. Tuttavia, in campo affettivo, qualche malumore potrebbe disturbare l'armonia del rapporto di coppia, soprattutto per chi vive relazioni di lunga data. Gli astri non saranno particolarmente favorevoli, quindi evitate discussioni inutili e cercate di mantenere un atteggiamento pacato e comprensivo. Se siete single, fate attenzione a non essere troppo insistenti nelle nuove relazioni: un approccio più rilassato potrebbe portare risultati migliori. In ambito lavorativo, una situazione complessa richiederà tutta la vostra attenzione. Se avete un’attività autonoma, preparatevi a prendere decisioni importanti che potrebbero segnare un punto di svolta. Con un pizzico di fiducia in voi stessi, riuscirete a gestire le situazioni con successo. Voto 7.