L'oroscopo dal 21 al 27 ottobre 2024 è pronto a svelare come sarà l'andamento della settimana per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche vedono gioia in amore per il Sagittario, difficoltà sul lavoro per la Vergine, mentre consigliano all'Acquario di non lasciarsi sopraffare dal nervosismo sul piano professionale.

Simboli di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: finalmente il Sole non sarà più in opposizione e questo vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meno sotto pressione. Tuttavia, Marte in posizione sfavorevole continuerà a farvi sentire stanchi, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì.

Da giovedì a sabato, però, riprenderete il ritmo, e grazie al favore di Venere ritroverete serenità in amore. Una persona a voi vicina saprà come farvi tornare il buon umore.

Leone: la settimana si presenterà con un'energia forte, che vi darà la spinta necessaria per affrontare ogni sfida. Tuttavia, sarà importante non esagerare con lo stress, specialmente nella parte centrale della settimana. Qualcosa vi regalerà momenti di dolcezza nelle relazioni, sia amorose che amicali. Sul lavoro, vi aspettano delle prove, ma saprete affrontarle con determinazione e grinta.

Sagittario: la settimana sarà un mix di dinamismo e tensione. Qualcosa potrebbe portare qualche nervosismo martedì e mercoledì, ma verso la fine della settimana, ci sarà gioia nella vita sentimentale.

Nuove opportunità amorose potrebbero sbocciare o i rapporti esistenti potrebbero rafforzarsi. Sul fronte lavorativo, sarà importante evitare decisioni impulsive.

Segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: l'opposizione di Mercurio potrebbe ancora causare difficoltà nei vostri rapporti professionali. Potreste trovarvi a dover lottare per farvi ascoltare o per far valere le vostre idee, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, quando la luna sfavorevole aumenterà il vostro nervosismo.

Cercate di mantenere la calma per evitare conflitti. Domenica, con una luna più favorevole, sarà il momento ideale per godervi momenti di relax e dolcezza. La fortuna arriverà alla fine della settimana.

Vergine: la settimana sarà caratterizzata da qualche difficoltà sul piano professionale e i vostri progetti saranno rallentati.

Tuttavia, qualcosa porterà equilibrio nella vostra vita privata, aiutandovi a risolvere piccoli conflitti e a rafforzare i legami affettivi. Le giornate di martedì e mercoledì saranno le più impegnative, ma nel weekend potreste ricevere buone notizie o ritrovare serenità.

Capricorno: qualcosa continua a pesare sul vostro umore, facendovi sentire stanchi e appesantiti. Nonostante ciò, riuscirete a trovare armonia nelle relazioni, sia in ambito personale che lavorativo. Martedì e mercoledì potrebbero essere le giornate più difficili, ma da giovedì tutto comincerà a migliorare.

Segni di aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: le questioni di cuore potrebbero rivelarsi un po' complicate questa settimana.

Potrebbero sorgere incomprensioni o tensioni, in particolare martedì e mercoledì. Sarà importante mantenere la calma e cercare di dialogare con il partner. Verso il fine settimana, grazie all’influenza positiva di Venere, tutto si risolverà, e tornerete a vivere momenti di serenità e complicità.

Bilancia: questa settimana sarà particolarmente positiva. Il Sole non sarà più in opposizione, e questo vi darà una nuova carica di energia e ottimismo. In amore, Venere vi regalerà momenti di grande intesa e affetto. Giovedì e venerdì saranno giornate ideali per fare passi avanti sul lavoro, con la fortuna dalla vostra parte per trattative o nuove opportunità.

Acquario: la vostra energia sarà in ripresa grazie alla fine dell'opposizione del Sole.

Tuttavia, Marte potrebbe ancora causare qualche piccola difficoltà, specialmente nelle giornate di martedì e mercoledì. Venere, però, vi darà un aiuto prezioso nel ritrovare armonia nelle vostre relazioni sentimentali. Sul piano professionale, concentratevi sui dettagli e non lasciatevi sopraffare dal nervosismo.

Simboli di acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: la settimana non sarà semplice a causa di Marte, che vi farà sentire stanchi e stressati. Tuttavia, grazie a Venere, l’amore vi darà conforto e serenità, soprattutto verso la fine della settimana. Giovedì e venerdì saranno giornate più tranquille, mentre martedì e mercoledì potrebbero essere più impegnativi. Domenica sarà il giorno in cui la fortuna tornerà a sorridervi, regalandovi una sensazione di pace e rilassamento.

Scorpione: lla settimana sarà davvero positiva. In amore, vivrete momenti intensi e passionali, mentre sul lavoro ci saranno buone occasioni da cogliere al volo. Le giornate di giovedì e venerdì saranno particolarmente fortunate, con la possibilità di sbloccare situazioni complicate o ricevere una proposta interessante.

Pesci: qualcosa sarà dalla vostra parte questa settimana, aiutandovi a vivere momenti di dolcezza e intesa con il partner. Sul piano lavorativo, però, potrebbero esserci ostacoli da affrontare, soprattutto martedì e mercoledì, quando Marte potrebbe portare tensione. Verso il fine settimana, la situazione si alleggerirà, con domenica come giorno fortunato per ricevere buone notizie o vivere esperienze piacevoli.