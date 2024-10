L'oroscopo del weekend dal 12 al 13 ottobre vede un Acquario più motivato e ottimista, aiutato dalla posizione favorevole della Luna e di Mercurio, mentre lo Scorpione non dovrà essere precipitoso in campo sentimentale. Il Leone dovrà concentrarsi su quelle cose che contano davvero in amore, mentre la Bilancia si sentirà abbastanza preparata al lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: la Luna in sestile dal segno dell'Acquario renderà questo fine settimana più interessante dal punto di vista sentimentale. Anche il Sole sarà favorevole, e la vostra relazione avrà i suoi momenti unici da vivere.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete avere pazienza in quel che fate, ma soprattutto, dovrete riflettere bene sulle vostre decisioni. Voto - 7️⃣

Toro: non sarà un weekend facile per la vostra storia d'amore, considerata la posizione sfavorevole della Luna e di Venere. Ci saranno alcune discussioni da affrontare, e sarà necessario non ingigantire la questione per non causare altri guai. In ambito lavorativo i vostri progetti saranno sulla giusta strada, ciò nonostante attenzione a non correre troppo per non lasciare importanti dettagli alle spalle. Voto - 6️⃣

Gemelli: una bella Luna in trigono renderà questo fine settimana interessante dal punto di vista sentimentale. Avrete a cuore i desideri della persona che amate, e forse potreste riuscire a realizzarne qualcuno.

Nel lavoro sarete sicuri delle vostre capacità grazie a Mercurio, lavorando sodo per conquistare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni favorevoli in campo sentimentale. Una passione ardente e molto spinta caratterizzerà il vostro rapporto. Il sostegno del partner sarà inoltre di grande aiuto, anche nei momenti di incertezza, segno che il vostro legame è forte.

Nel lavoro Marte sarà favorevole. Sarete pieni di energie, ma attenzione a non sprecarle in progetti che non vi porteranno lontano. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale difficile in ambito amoroso. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, i vostri sentimenti non saranno ben chiari nei confronti del partner. Cercate di concentrarvi su quegli aspetti del vostro rapporto che contano davvero.

Sul fronte professionale Mercurio in sestile sarà fonte di buone idee da sfruttare per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un fine settimana più che soddisfacente grazie a questo cielo sereno. In amore potrete contare sulla posizione favorevole di Venere, che accenderà di passione il vostro rapporto. Riguardo il lavoro, sapere di essere all'altezza in alcune situazioni vi darà quella spinta che vi serve per fare bene il vostro lavoro. Voto - 8️⃣

Bilancia: Mercurio vi accompagnerà nel lavoro anche in questo fine settimana, anche se non sarà con voi ancora per molto. In ogni caso, avrete modo di gestire molto bene le vostre mansioni, grazie anche alla vostra incredibile preparazione.

In amore ci penserà la Luna a darvi quel tocco di maturità e romanticismo alla vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣

Scorpione: questo weekend non sarà perfetto. In campo sentimentale, la Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro. Attenzione a non essere precipitosi quando mostrate le vostre emozioni. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Sagittario: potrebbe essere un buon weekend per osare in campo sentimentale grazie alla Luna in sestile. Sarà un bel periodo per conoscere nuove persone, oppure per dare una svolta alla vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo Mercurio in sestile sarà fonte di nuove idee, che potrebbero portarvi lontano se gestite nella maniera giusta.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarete abbastanza consapevoli delle vostre capacità in campo professionale e con Mercurio e Marte negativi nei vostri confronti, non potrete avere grandi pretese per i vostri progetti, che ultimamente faticano un po’ a brillare. In ogni caso, cercate di dare sempre il meglio, anche perché qualcosa sta per cambiare. In amore godrete di un rapporto affiatato, e il sostegno del partner si rivelerà davvero prezioso. Voto - 6️⃣

Acquario: una bella Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi renderà particolarmente motivati e ottimisti. In amore, questo weekend potrebbe regalarvi piccole sorprese, nonostante Venere in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro potreste fare progressi importanti nei vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continua a darvi soddisfazioni anche in questo weekend. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non mancheranno momenti d'intesa con la persona che amate. Sul posto di lavoro vi state impegnando particolarmente nell'ultimo periodo, e il duro lavoro ripaga sempre prima o poi. Voto - 9️⃣