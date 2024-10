L'oroscopo dell'amore rivela che gli aspetti planetari del weekend 19 e 20 ottobre spingono gli Ariete a parlare a cuore aperto con la persona che amano. Per i Gemelli, è l’occasione giusta per portare il partner a fare una gita fuori porta. Sorprese all’orizzonte per i single della Vergine. Per i single dei Pesci, è giunto il momento di capire meglio cos’è l’amore e che significato ha nella loro vita. Cancro avrà una weekend da otto.

La situazione amorosa durante il weekend 19-20 ottobre, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La condivisione e la comunicazione sono la chiave dell’amore.

Se siete impegnati in una relazione romantica, parlate apertamente dei vostri desideri e delle vostre aspettative. Non c’è niente di meglio di una conversazione sincera e onesta. Per le anime solitarie del segno, non abbiate fretta al primo incontro. Cercate un amore sano e premuroso, vale la pena aspettare. Questo aspetto lunare può creare tensione ma anche dinamismo! Voto: 6

Toro – Mentre i sogni portano colore nella vita degli innamorati, l’aria è matura per l’inizio di una bella relazione, questo vale specialmente per i single del segno. Prendete iniziative sorprendenti, perseguile, esprimetevi liberamente. Ma ricordate che gli aspetti spiacevoli di alcune stelle vi chiedono di non bruciare le tappe.

Voto: 6

Gemelli – Non trascurate il potere degli sguardi e delle parole non dette. Single, questo potere potrebbe essere utile per dare vita a un nuovo legame. Se vivete in coppia, sorprendete il vostro partner con qualcosa di mai fatto prima, magari una gita in un posto romantico, da luna di miele. Non fatevi affossare dalla timidezza, prendete l'iniziativa!

Voto: 7

Cancro – Se avete una relazione d’amore, i momenti difficili vi rendono più forti e sicuri di prima. Ricordatevi di dare più importanza al dialogo e di avere una mentalità aperta. Per i cuori solitari, un amore platonico potrebbe diventare fonte di ispirazione. Non vedetevela come una delusione, ma come un arricchimento personale.

Voto: 8

Previsioni astrologiche da Leone a Scorpione

Leone – Questo è un periodo in cui i vostri sogni potrebbero assumere un significato speciale. In coppia, parlatene con la persona amata, è un'opportunità per riconnettervi e rafforzare il vostro legame. Se sei single, questa totale libertà vi dà una tela bianca su cui dipingere il vostro futuro. Seguite il vostro intuito, che sicuramente vi porterà sulla strada giusta. Voto: 6,5

Vergine – In coppia, dimenticate un po' la vostra modestia, è il momento di esprimere i vostri sentimenti alla vostra dolce metà. Attenzione alle possibili disfatte. Per chi è single, siate molto chiari riguardo alle vostre aspirazioni: quando si frequenta qualcuno, l'onestà paga sempre.

Di fronte alle sorprese, siate flessibili. Voto: 6,5

Bilancia – In amore, Giove vi protegge da questa Luna un po’ agitata e vi permette di mettere le cose in prospettiva. Se avete una relazione amorosa, offrite più supporto al vostro partner, è davvero prezioso in questo momento. Per i cuori solitari del segno, una bellissima relazione potrebbe iniziare davanti ai vostri occhi. Guardatevi intorno attentamente e siate aperti. Voto: 7,5

Scorpione – Se vivete in coppia, in questo periodo avete difficoltà a connettervi emotivamente con il vostro partner. Non riuscite a trovare il giusto equilibrio. Forse perché il vostro partner preferisce cose che a voi non piacciono? Se il vostro cuore è solo, un incontro potrebbe far riaffiorare dei ricordi.

Potrebbe anche trattarsi di un incontro carico di passione con un ex? Venere e Plutone vi invitano a rivedere la vostra concezione dell'amore. Voto: 6

L'oroscopo dell'amore da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, abbiate il coraggio di confidare le vostre aspettative durante un incontro romantico. Questo è il momento di chiarire cosa volete da una relazione. Per chi ha già una relazione d’amore, non esitate a esprimere i vostri desideri o a rivelare verità nascoste. In questo periodo, la comunicazione sincera rende le cose più facili, anche se sono difficili. Forza e coraggio! Voto: 7,5

Capricorno – Anime solitarie, una sorpresa emotiva potrebbe stravolgere la vostra routine. Abbracciate le cose inaspettate.

Per le coppie innamorate, prendetevi del tempo per vivere e analizzare insieme questi alti e bassi, costruiranno la vostra storia d’amore. Questo cielo astrologico riscalda il weekend, ma offre anche l'occasione unica per crescere insieme. Voto: 6,5

Acquario – In coppia, fate di tutto per mantenere salda la vostra relazione d’amore. Prendete le redini in mano, sorprendete la vostra anima gemella con gesti romantici e inaspettati. L'Oroscopo dell'amore vi ricorda che le iniziative romantiche rafforzano i rapporti di coppia. Per i single del segno, il vostro atteggiamento audace può sorprendentemente far nascere una nuova storia d’amore. Andate verso l’ignoto e assaporate con la persona interessata ogni sorpresa che la vita vi riserva.

Voto: 7,5

Pesci – Single, pensate a cos’è per voi l'amore sano e cerca di attirarlo nella vostra vita. Se avete una relazione d’amore, aggiungete una dose in più di seduzione concentrandovi sui preliminari. Marte e Nettuno potrebbero creare un'atmosfera ricca di mistero. Chi non desidererebbe un po' di intrigo? Voto: 7