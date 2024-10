L'oroscopo del weekend 19 e 20 ottobre inerente all'amore promuove a pieni voti i segni Bilancia e Sagittario, senza però trascurare i Pesci e Cancro. I sentimenti, infatti, saranno in primo piano. C'è chi potrà dedicare anima e corpo alla persona che ama o alla famiglia, e c'è chi sarà preso da alcuni forti dubbi sentimentali. Il terzo weekend di ottobre si prospetta fantastico per l'Acquario e permetterà allo Scorpione di correggere il corso di una settimana storta.

Classifica e oroscopo del weekend d'amore: male il Toro

Toro: ❤❤❤. L'Oroscopo del weekend si prevede carico di tensione.

Il lavoro o i problemi economici vi hanno assorbito completamente, prevalendo sulla vostra vita sentimentale. In queste 48 ore dovreste liberare l'agenda da ogni impegno che non riguarda l'amore. Cercate di migliorare la vostra relazione e non permettete a nessuno di interferire. Problemi in famiglia. Forse siete in pensiero per qualcuno che non sta vivendo un bel momento. Per quanto riguardano i single, l'Influenza di Urano invita a farsi avanti per primi.

Vergine: ❤❤❤. Il lavoro o gli studi, o qualunque altra cosa che vi sta preoccupando in questo periodo, non vi sta facendo ragionare lucidamente. A farne le spese, in queste 48 ore di fine settimana, sarà il legame che ti sta tanto a cuore.

Fate un respiro profondo e mettete da parte le preoccupazioni. Fate finta di aver congelato ogni cosa, e dedicatevi all'amore, alla famiglia e, soprattutto, a voi stessi. I single potrebbero ricevere dei messaggi da parte di gente interessata ad approfondire una conoscenza. Se l'amore a distanza non vi soddisfa, allora troncate il rapporto e allontanatevi.

Potresti rifilare un due di picche a qualcuno, spezzando il suo cuore.

Capricorno: ❤❤❤. Purtroppo sarà un weekend sfortunato in amore. Non ci sarà tanto movimento. Anche se state vedendo una certa persona, non è detto che siate fatti l'una per l'altra. Da una parte va benissimo vivere il momento senza impegnarsi tanto, ma dall'altra avete voglia di serietà.

Uscite, frequentate nuovi locali. Tutto parte dall'amicizia. I sentimenti devono essere genuini e non artificiali. Non fingete di essere ciò che non siete. In queste due giornate dovreste andarci piano con le parole, anche perché potreste ferire il partner o un familiare. Mettete la coscienza a posto!

Gemelli: ❤❤❤. Ultimamente il quadro astrale non è stato molto propizio per voi. Da una parte la vostra libido è stata amplificata, con tanta voglia di avventura e divertimento sfrenato, ma dall'altra parte desiderate costruire qualcosa di serio. Vestitevi sexy in queste 48 ore e uscite di casa. Accettate un invito, dandovi appuntamento in un luogo pieno di gente. Non bruciate le tappe perché, rivelarsi troppo ai primi tempi, sortirà soltanto l'effetto contrario.

Se siete felicemente accoppiati, la vita amorosa risulta equilibrata anche se restano dei piccoli problemi di poco conto. Coltivatevi in continuo, in modo da accrescere l'interesse del partner nei vostri confronti.

I segni zodiacali con 48 ore nella media

Ariete: ❤❤❤❤. Le stelle aiutano a sciogliere alcuni dubbi sentimentali. Siete innamorati di una certa persona, ma ancora non ve ne siete resi conto. In queste 48 ore avrete modo di aprire gli occhi in merito ad un legame. Se siete in una relazione che va avanti sotto sforzo, forse dovreste fermarvi un momento e interrogarvi sul dove state andando. Siete sicuri che voi e il partner la pensiate allo stesso modo in merito al futuro di coppia che vi attende?

Se tentennate, la risposta è palesemente un no. Le storie nate da poco necessitano di più tempo per conoscersi a fondo.

Acquario: ❤❤❤❤. Saranno un sabato e una domenica strepitose, in cui vi aprirete al mondo esterno. Le coppie ritroveranno la voglia di stare insieme, di progettare e di abbandonarsi alla passione. Chi sta insieme da tantissimi anni, ripenserà agli alti e bassi che hanno caratterizzato la vita di coppia. I single avranno voglia di divertirsi e conquistare qualcuno. Sarà possibile conoscere gente interessante, che corrisponde il proprio carattere. Non è da escludere nemmeno un colpo di fulmine destinato a divenire qualcosa di intenso nelle prossime settimane.

Scorpione: ❤❤❤❤. Forse la settimana non è partita con il piede giusto, ma in queste 48 ore sarà possibile aggiustare il tiro.

Otterrete sollievo e appagamento in amore, sia che siate single che impegnati. Allontanatevi da una persona del vostro passato che potrebbe riaffacciarsi alla vostra vita. Le minestre riscaldate non sono buone. Avete bisogno di novità. Quindi, dite di sì a nuovi inviti e smettetela di preoccuparvi troppo per il futuro. La vita è in continuo divenire. Rompete il ghiaccio.

Leone: ❤❤❤❤. Con queste stelle, il vostro weekend si presenterà altamente passionale e rovente. Anche le coppie che stanno insieme da così tanto tempo avranno modo di riscoprirsi a vicenda. Dei nuovi dettagli di sé e del partner verranno a galla, permettendo di vedervi sotto un'altra luce. Sarete molto socievoli e alla mano, questo vi aiuterà a stringere dei legami duraturi e affidabili.

C'è voglia di partire per una meta esotica, magari con quella persona che vi intriga tanto. Qualcuno non sembra essere d'accordo con una vostra storia d'amore e non sopportate di essere al centro dei due fuochi.

I migliori secondo le stelle

Sagittario: ❤❤❤❤❤. L'oroscopo vi sorride. L'amore farà scintille. I cuori solitari potrebbero persino ricevere una dichiarazione da una persona impensabile. Chi è impegnato sentimentalmente, invece, avrà modo di chiarire eventuali dubbi e rilanciare la relazione. Non mancheranno emozioni e sorprese. Anche se manca tantissimo a dicembre, potreste già sentir voglia di addobbare casa e mangiare dei dolci natalizi. Vi attendono delle serate tranquille, magari con il partner giusto affianco.

In famiglia tornerà la gioia.

Cancro: ❤❤❤❤❤. L'oroscopo del fine settimane annuncia che sarete avviluppati da una ventata di energia calda. Ritroverete la voglia di splendere e divertirvi. La ritrovata vena di romanticismo potrebbe servire a riaccendere la passione all'interno di una relazione di coppia piuttosto datata. Gli appuntamenti riceveranno il massimo supporto astrale. Siate disinvolti con la persona che volete conquistare, perché non c'è niente di peggio che iniziare una relazione fingendo di essere ciò che non si è. Scavate un po' in profondità, se siete agli inizi di un rapporto. Voglia di mettere su famiglia e di rinsaldare i legami.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. Weekend da favole e follie. Con una persona del Cancro la scintilla sarà stellare.

Chi si ama ed è felicemente inserito in una relazione, potrà progettare qualcosa di grosso, destinato ad arricchire il suo futuro. C'è così tanto da fare in due. Possibili gite fuori porte, uscite romantiche o, semplicemente, amore sotto le lenzuola. Un magico momento di condivisione aiuterà a consolidare la relazione. Se siete single, vi riscoprirete maggiormente spigliati ed estroversi. Avrete modo di farvi avanti con quella persona che vi fa battere il cuore. I tradimenti non sono contemplati.

Pesci: ❤❤❤❤❤. L'oroscopo valido per chi si ama e per coloro che sono pronti a ricominciare dopo una cocente delusione amorosa. Chi si è separato ed ha figli, avrà modo di riconciliarsi con i propri cari.

Chi è giovane e single, potrebbe scalpitare per rivedere quella persona di proprio interesse. Il romanticismo scorrerà nelle vostre vene. Con il partner di sempre si avrà voglia di fare qualcosa di insolito. Possibili uscite in famiglia, raduni e pranzi.