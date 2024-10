L'oroscopo del weekend 2 e 3 novembre annuncia che sarà un periodo di pace e tranquillità per i nati in Toro che vivono in coppia. Anche la vita coniugale del Leone sarà all’insegna della tranquillità. Per i single della Bilancia, Nettuno ha in programma un weekend di relax e romanticismo. Parlando della vita finanziaria, per l’Ariete questo non è il momento adatto per correre alcun tipo di rischio. Per il Cancro, invece, sarà un periodo di prosperità, non mancheranno delle entrate extra.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i segni con le pagelle giornaliere.

Il primo fine settimana di novembre dal punto di vista sentimentale e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Il clima planetario del primo weekend di novembre favorirà le relazioni pacifiche piuttosto quelle condite da passioni incontrollabili e sfrenate. Quindi, è molto probabile che la vostra vita di coppia vada avanti con la solita routine, discutendo spesso su questioni domestiche. Se il vostro cuore è solitario, la troppa timidezza potrebbe farvi perdere una grande opportunità. Se vi sforzate di più, riuscirete a controllare le vostre emozioni e ad andare avanti, ma non lasciatevi scoraggiare da un rifiuto, da una ripicca o da uno sfortunato scherzo del destino! Nulla è impossibile per un cuore innamorato!

Il settore finanziario potrebbe risentire dei cattivi aspetti di Plutone. Non è quindi il momento di correre rischi finanziari: sareste fuori strada e rischiereste di fare scelte sbagliate. In particolare, fate attenzione agli acquisti troppo costosi che potrebbero tentarvi all'improvviso. Voto: 7

Toro – Coppie, dopo un periodo caotico avete bisogno di un po' di pace e tranquillità.

Evitate le cose banali e datevi il tempo di apprezzare il vostro amore e di risolvere qualche piccolo problema. Se siete single, non fate promesse eterne perché rischiereste di impelagarvi in un brutto vaudeville! E in ogni caso, come scrisse Callimaco ‘i giuramenti d’amore non raggiungono l’orecchio degli dei’. Mercurio, astro dell'intelligenza e della comunicazione, vi incoraggerà a trovare buone soluzioni per far quadrare il bilancio finanziario e a parlare in maniera efficace con il vostro banchiere, se necessario.

Attenzione: non vendete la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato! Voto: 7

Gemelli – Il miglioramento appena iniziato dovrebbe continuare e, a poco a poco, superare le difficoltà che hanno tormentato molte coppie. Se avete ancora qualcosa da recuperare, il vostro partner dovrebbe essere molto comprensivo. Se siete single, questa configurazione di Venere vi sarà molto favorevole sul fronte dell'amore. Vi darà tutto il coraggio e la flessibilità per fare breccia nel cuore di un vostro spasimante. La posizione di Mercurio vi porterà fortuna dal punto di vista finanziario. È il momento di prendere l'iniziativa: sarete ben ispirati e farete le scelte giuste. Voto: 7,5

Cancro – Questo aspetto solare risveglierà il vostro desiderio di sedurre e di essere sedotti.

Se il vostro cuore è ancora solo, non esiterete a lanciarvi in un'avventura. Se siete sposati, sarà probabilmente il vostro partner a dar vita ai vostri desideri: lungi dall'essere infedeli, riserverete il vostro ardore alla persona che amate, poiché Venere vi ispirerà un desiderio di tenerezza e complicità. Le vostre finanze beneficeranno di una bella protezione astrale, poiché il Sole, astro potente e benefico, si prenderà cura del vostro bilancio. Questo astro dovrebbe regalarvi un periodo di prosperità con un vero e proprio miglioramento grazie a un bonus o a un'entrata inaspettata. Voto: 8

Astrologia per le giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È tutto tranquillo sul fronte coniugale.

È proprio quello di cui avete bisogno in questo momento: ‘C'è un tempo per ogni cosa, un tempo per abbracciarsi e un tempo per astenersi dagli abbracci’ (Ecclesiaste). Per i single, il clima lunare vi darà uno stato d'animo di conquista. Vi sentirete irresistibilmente attratti da persone difficili da conquistare e abbandonerete quelle che sono alla vostra portata. Sul fronte finanziario, vi attende un weekend fortunato. Potreste beneficiare di un inaspettato afflusso di denaro o di un'improvvisa opportunità di trasferirvi in un ambiente più piacevole. Voto: 8

Vergine – Sfruttate questo clima planetario per sorprendere la vostra anima gemella, preparando una cena a lume di candela e facendole vivere notti di alta passione.

In ogni caso, esprimerete con molta enfasi i vostri sentimenti e il vostro partner avrà l'impressione di vivere su una nuvola rosa! Se siete single, beneficerete di una delle configurazioni più promettenti sul fronte dell'amore. Giove influenzerà la vostra vita sentimentale, questo significa che potrebbe combinare un incontro importante con un futuro promettente. Parlando di soldi, l’Oroscopo vi consiglia di farvi trovare pronti a cogliere le varie opportunità. A volte temete per il vostro futuro, al punto che vi è difficile godervi il presente, ma ‘Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di sé stesso. A ciascun giorno basta la sua pena’ (Dal Vangelo secondo Matteo).

Voto: 8

Bilancia – Questo aspetto della Luna vi costringerà a fare ulteriori concessioni nel vostro rapporto di coppia, e non saprete se riuscirete ad avere la meglio. Per i single, questo aspetto di Nettuno porterà relax e romanticismo. I piccoli flirt senza importanza potrebbero darvi soddisfazioni, potrebbero anche farvi capire di non aver perso il vostro istinto di conquistatore. Dovrete fare attenzione in questo periodo perché gli aspetti planetari potrebbero complicare le cose dal punto di vista finanziario. Tuttavia, per i nati della seconda decade, è possibile un afflusso di denaro a sorpresa, sia che si tratti di vincite, di vecchi debiti dimenticati che verranno ripagati o di una piccola eredità.

Voto: 7

Scorpione – Se non avete ancora trovato l'anima gemella, questo è il momento giusto per dare sfogo al vostro spirito di conquistatore. Venere vi incoraggerà a fare rapide conquiste e irresistibili dichiarazioni d’amore. Nonostante il vostro naturale entusiasmo, in questo periodo è meglio non esagerare. Ci sono tutte le ragioni per credere che troverete un partner ardente come voi. Per quanto riguarda le coppie longeve, sperimenteranno una rinnovata passione e il loro amore si radicherà. In campo finanziario, non esitate a chiedere un prestito per realizzare uno di quei piccoli progetti che sognate da tempo. Ovviamente, il vostro finanziatore non vi starà alle calcagna in tempi brevi, perché, grazie a Mercurio, troverete una persona fidata che gestisce un’attività fiorente.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo amoroso e finanziario per il fine settimana 2-3 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Avete una matta voglia di vivere l'amore con la A maiuscola. Venere vi aiuterà generosamente. L'oroscopo dell'amore vi consiglia di approfittare di questo weekend per uscire e conoscere gente, se siete single. Se vivete in coppia, il vostro legame sentimentale riacquisterà la passione dei primi tempi della vostra unione. È un buon periodo per fare progetti di coppia. Dal punto di vista finanziario, dovrete essere prudenti. Coltivate l’arte della pazienza, senza mai perdere le staffe. Prima della fine della settimana, la vostra situazione economica potrebbe bloccarsi, se vi attenete ai vostri piani ed evitate le spese folli.

Voto: 7

Capricorno – La vostra vita coniugale sarà abbastanza facile da gestire, senza pianeti che influenzino il settore dell’amore. Vivrete un weekend all'insegna della tenerezza e della complicità. Se siete single, con questa configurazione venusiana, non c'è da stupirsi che pensiate sempre e solo all'amore. Ma non vi limiterete a pensarlo: farete tutti i passi necessari per ottenerlo. Per quanto riguarda le finanze, fate attenzione a non credere troppo velocemente a Babbo Natale. Un colpo di fortuna è possibile, ma verificatelo attentamente prima di fare il grande passo. Astenetevi dal gioco d'azzardo. Voto: 7

Acquario – Venere, in buon aspetto, metterà in primo piano la vostra vita di coppia.

Farete di tutto perché la vostra unione abbia il massimo successo possibile. Vi sforzerete di dissipare eventuali tensioni o malintesi e di promuovere una comprensione cordiale. Se siete single, è probabile che sperimentiate un eccezionale fervore amoroso e una passione ardente, che porterà a vette beate i nativi di questo segno, soprattutto quelli della seconda decade. Nel complesso, è un buon periodo per fare progetti d'amore per il futuro. Con questa configurazione astrale, la fortuna del denaro si attaccherà alle vostre suole, quasi contro la vostra volontà. Potete sperare in una grande generosità, ma solo se siete pienamente informati su ciò che volete fare. Voto: 8

Pesci – Grazie al sostegno di Giove, sarete in grado di affrontare meglio la realtà della vita di coppia.

Eviterete di idealizzare il partner e di attribuirgli qualità che non ha. Avrete cura di consolidare i legami coniugali basando il rapporto con la persona amata sull'autenticità, la stima e il rispetto reciproci. Se siete single, le avventure di breve durata avranno poco appeal su di voi. Sappiate che ci sono buone probabilità che facciate subito un incontro decisivo. Se sognate ancora di vincere al Lotto, dovrete accontentarvi della paga del vostro lavoro. Ma non lamentatevi: anche se le stelle non vi promettono una fortuna eccezionale, non minacciano nemmeno una catastrofe. Quindi, anche se siete costretti a controllare lo stato del vostro conto in banca prima di soddisfare i vostri attuali desideri di shopping, continuate a sorridere e ad andare avanti per la vostra strada. Voto: 7,5