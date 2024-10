La settimana si avvicina ai titoli di coda e l'oroscopo del weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre si preannuncia movimentato per i 12 segni zodiacali. C'è chi si ritroverà nel pieno di una fase di cambiamento inconsapevole, tipo il Pesci che si ritrova stipato all'ultimo posto nella classifica. C'è chi gongolerà con il massimo supporto stellare, come l'Ariete, primo in graduatoria, il Leone (in 2^ posizione), la Vergine (3^) e il Cancro (4^ posizione).

Gli ultimi segni in classifica: male i Pesci

Pesci: 12° posto. In questo periodo, molti di voi stanno attraversando una fase di cambiamento, anche se forse non ne siete ancora pienamente consapevoli.

Le giornate di questo fine settimana vi offriranno la possibilità di rilassarvi e riflettere su queste trasformazioni interiori. Avrete modo di passare il tempo in modo spensierato, magari godendovi il vostro programma televisivo preferito o, semplicemente, abbandonando gli abiti da lavoro per indossare qualcosa di più comodo. Le coppie riscopriranno la complicità e la passione, mentre i single troveranno conforto nei piccoli piaceri domestici, come un pomeriggio davanti al camino o una serata tranquilla a casa. Questi momenti di quiete vi aiuteranno a fare chiarezza e ad accogliere con serenità le novità che vi attendono.

Acquario: 11° posto. Il weekend si presenterà con un certo senso di apatia.

Dopo una settimana lunga e faticosa, la voglia di fare sarà ridotta al minimo. Nonostante ciò, avrete ancora delle cose da sistemare in casa, come le pulizie o piccoli aggiustamenti che non possono essere rimandati. Vi sentirete tentati di trascorrere queste giornate in totale relax, magari davanti alla televisione, lasciandovi coccolare dal calore della vostra casa.

L’inverno sembra già bussare alla porta, e molti di voi penseranno di rispolverare il piumino e accendere i riscaldamenti. Anche nelle coppie, si riaccenderanno le scintille sotto le lenzuola, garantendo momenti di passione e intimità.

Gemelli: 10° posto. La mattina di sabato richiederà ancora un po’ di impegno, poiché ci saranno questioni lavorative o di studio che non possono essere trascurate.

Tuttavia, con un po’ di pazienza, riuscirete a gestire tutto e a liberarvi in tempo per godervi il resto del weekend. Alcuni di voi potrebbero organizzare una giornata in famiglia, magari al centro commerciale o al ristorante, per passare del tempo insieme in modo piacevole e stimolante. Altri preferiranno dedicarsi allo shopping, approfittando delle occasioni per rinnovare il guardaroba o acquistare qualche regalo per i propri cari. In ogni caso, il fine settimana porterà con sé delle novità: qualcuno potrebbe ricevere notizie che annunciano cambiamenti imminenti, quindi fatevi trovare pronti per affrontare ciò che verrà.

Bilancia: 9° posto. Dopo un periodo intenso, sentite il bisogno di rallentare e prendervi una pausa.

Il weekend sarà l’occasione perfetta per staccare dalla routine e rilassarvi. Recentemente, avete dovuto gestire alcuni imprevisti che vi hanno costretto a rivedere i vostri piani, causando un certo stress. Ora, però, potrete finalmente godervi un po’ di tranquillità. Le coppie vivranno momenti di grande intimità e complicità, con la passione che tornerà a brillare. Fate attenzione a non lasciarvi prendere troppo dalle emozioni. Dedicate del tempo alla famiglia, soprattutto se avete figli o nipoti che vi verranno a trovare, e cogliete l’occasione per mettere ordine nelle vostre finanze, così da iniziare la settimana con la mente più leggera.

Capricorno nella media

Capricorno: 8° posto. Per voi si prospetta un fine settimana all’insegna della tranquillità, anche se qualche piccolo contrattempo familiare potrebbe disturbare la vostra pace.

Spesso tra le mura domestiche regna il caos e questo potrebbe causare un po’ di stress e mal di testa. Tuttavia cercate di non farvi sopraffare dalle preoccupazioni e di ritagliarvi del tempo per rilassarvi. Prendetevi cura di voi stessi, magari con un bagno caldo o un momento di puro relax, leggendo un buon libro o guardando il vostro programma televisivo preferito. Se vi sentite particolarmente stanchi, chiedete al partner un massaggio: ve lo siete davvero guadagnato.

Scorpione: 7° posto. Dopo giorni di grande frenesia, questo weekend sarà il momento di tirare il freno e concedervi del meritato riposo. Avete corso avanti e indietro per tutta la settimana, affrontando mille impegni e incombenze che non potevano essere rimandate.

Ora, finalmente, potrete rilassarvi e godervi due giornate più tranquille. Alcuni di voi sceglieranno di trascorrere il fine settimana a casa, magari sul divano con una coperta, evitando discussioni familiari o problemi legati a questioni finanziarie o eredità. Fate attenzione a non alimentare polemiche in famiglia, preferendo piuttosto il silenzio e la serenità. Sabato sera potrebbe essere l’occasione perfetta per una serata all’insegna della semplicità: pizza, film e ore piccole. Un momento di leggerezza che vi farà bene.

Sagittario: 6° posto. Siete sempre in movimento, ma in questo fine settimana potrete finalmente rallentare e prendervi del tempo per voi stessi. Il ritmo frenetico dei giorni passati lascerà spazio a momenti di relax e piacere.

Chi lavora a contatto con il pubblico, tuttavia, avrà ancora qualche impegno da gestire, ma troverete comunque il modo di godervi la compagnia di amici o della famiglia. Sabato sera potrebbe essere l’occasione per condividere una buona pizza in compagnia, mentre la domenica sarà dedicata al relax: vi sveglierete con calma, gustando un caffè in tranquillità, senza fretta. I più giovani potrebbero trascorrere la serata facendo le ore piccole, magari guardando una maratona della loro serie TV preferita. Un weekend sereno che vi permetterà di ricaricare le energie.

Toro: 5° posto. Un fine settimana che promette di essere molto positivo, con momenti piacevoli e una domenica sera che si preannuncia particolarmente speciale.

Vi renderete conto di aver messo da parte alcuni aspetti importanti della vostra vita, e sarà il momento giusto per riflettere su ciò che avete trascurato. Approfittate di queste giornate per riorganizzare le vostre priorità, ritrovare l’equilibrio e dedicarvi a ciò che conta davvero. Potrete finalmente riprendere in mano alcuni progetti o impegni che avevate lasciato in sospeso. Sarà come ritrovare una nuova carica, con la sensazione di essere di nuovo in sella, pronti a cavalcare l’onda del successo e della realizzazione personale.

Classifica e oroscopo dei migliori del fine settimana

Cancro: 4° posto. Dopo una settimana che sembrava non finire mai, finalmente avrete l’opportunità di staccare la spina e godervi un po’ di riposo.

Sabato sarà all’insegna della creatività e del divertimento, ideale per dedicarsi a hobby e attività che vi fanno stare bene. Tuttavia, la domenica potrebbe portare con sé un po’ di agitazione. Essendo un segno che tende a preoccuparsi facilmente, potreste sentirvi nervosi per questioni che non lo richiedono davvero. Prendetevi il vostro tempo, senza affrettarvi, e ricordate di non paragonarvi agli altri. Inoltre, potreste iniziare una nuova abitudine che, con il tempo, darà ottimi risultati, migliorando il vostro benessere generale. La vita amorosa sarà brillante, con momenti di grande intesa.

Vergine: 3° posto. Sarà un fine settimana perfetto per dedicarsi a quelle attività che durante la settimana tendete a trascurare: la pulizia della casa, il riordino del guardaroba, la cura della persona e persino la gestione delle finanze.

Approfittate di questo momento per mettere ordine nella vostra vita e ritrovare il piacere di dedicarvi alle piccole cose. Se da tempo avete un progetto che vi frulla in testa, potrebbe essere meglio rimandarlo alla settimana successiva, in modo da darvi il tempo di riposare adeguatamente prima di tuffarvi in nuovi impegni. Ritrovare un po’ di equilibrio sarà fondamentale per ripartire con il piede giusto.

Leone: 2° posto. L'Oroscopo apre le porte a un weekend che profuma di avventura e libertà. Sentirete il desiderio di fare qualcosa di diverso dal solito: magari una piccola gita fuori porta o una serata in compagnia di amici. Chi è più casalingo potrebbe cedere alla tentazione di restare a casa, ma sarebbe meglio non lasciarsi travolgere dalla pigrizia.

Questo è il momento giusto per combattere l’inattività e cercare di mantenere alto il livello di energia. Anche se le preoccupazioni quotidiane pesano, provate a rilassare la mente e a distrarvi con qualche attività piacevole. L’evasione, anche se breve, vi aiuterà a ricaricare le batterie.

Ariete: 1° posto. Il fine settimana sarà un’ottima occasione per tirare il fiato dopo giorni ricchi di impegni. Vi sentirete finalmente liberi di mettere da parte il dovere e lasciare spazio al piacere e al divertimento. Sarete pieni di energia, una vitalità contagiosa che porterà allegria e buonumore sia in famiglia che nella vostra relazione di coppia. È anche il momento ideale per dedicarvi alla casa, che potrebbe aver subito un po’ di trascuratezza durante i giorni precedenti. Alcuni di voi sceglieranno di coccolarsi con una visita dal parrucchiere o al centro benessere, per rilassarsi e prendersi cura di sé. Un po’ di svago e tempo per voi stessi sarà più che meritato.