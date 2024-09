L'oroscopo del primo fine settimana di ottobre racconta che questa settimana finirà alla grande per i nativi del Toro che vivono in coppia. Anche nella vita amorosa dei nati in Vergine regnerà l’armonia. Per i single dei Gemelli, Venere renderà difficile legare sentimentalmente con qualcun altro. Per quanto riguarda la sfera finanziaria, Mercurio incoraggerà i nati in Pesci a mettere da parte qualche soldo. Grazie a una fonte di reddito, molte persone del Cancro vedranno cambiare in meglio la propria situazione finanziaria.

Il weekend 5-6 ottobre dal punto di vista dell'amore e delle finanze: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – I single di questo segno godranno di buone configurazioni planetarie per quanto riguarda la vita sentimentale. Non è il momento di ritirarsi nel proprio guscio. Non abbiate complessi, siate audaci. Tutto filerà liscio. Se siete sposati, vi dedicherete esclusivamente alla persona amata, impiegando tutte le vostre energie per costruire un rapporto solido e duraturo. Parlando di soldi, questo cielo astrologico sarà piuttosto ambiguo. Da un lato, Giove promette non solo un piccolo bonus, ma un significativo aumento delle entrate. D'altra parte, Nettuno rischia di farvi assumere un atteggiamento che saboterà i vostri guadagni, spingendovi a spendere più del dovuto, o avanzando richieste eccessive che si ritorceranno contro di voi.

Voto: 7

Toro – Tutto andrà bene per le coppie longeve. Iniziative, calore comunicativo e gioia di vivere faranno da sfondo alla vostra vita di coppia. Potreste provare compassione per coloro che sono ancora privi delle gioie del matrimonio e della famiglia. Se siete single, sarete molto richiesti e non vorrete perdere la vostra libertà.

Tuttavia, la persona che incontrerete in questo weekend potrebbe farvi cambiare idea. Ottime prospettive finanziarie. Sarete in grado di ribaltare una situazione ormai compromessa o di mettere a frutto le vostre risorse. Tuttavia, potreste farvi prendere dalla frenesia di spendere. Voto: 8

Gemelli – La vostra relazione d’amore dovrebbe essere più armoniosa con Saturno fuori dai binari.

Voi e il vostro partner dovreste capirvi meglio e anche avvicinarvi molto. Per i single, questo aspetto di Venere renderà difficile creare una connessione sentimentale per diversi motivi, oppure porterà metterà in scena una discussione piuttosto accesa. Alcuni nativi solitari trascurare l’amore piuttosto che viverlo con rigore. Dovrete tenere sotto controllo i vostri soldi e le vostre abitudini in termini di shopping. Se dovete fare un acquisto importante o rivedere degli investimenti, riflettete a lungo prima di agire e guardatevi da chi dà consigli con leggerezza. Voto: 7

Cancro – Il consiglio dell'oroscopo dell'amore: quando siete soli con il vostro partner, non lasciatevi trascinare in lunghe discussioni che potrebbero facilmente inasprirsi.

Sarebbe anche saggio evitare certi argomenti. Se siete single e desiderate creare una famiglia, potreste incontrare qualcuno che vi farà venire voglia di sistemarvi. Tuttavia, il primo contatto sarà piuttosto deludente, se non addirittura duro. Solo gradualmente vi affezionerete. Siate quindi pazienti. Sul fronte finanziario, l'influenza di diverse stelle benevole vi conquisterà. Questa volta pensate a investire. Chiedete consiglio solo a persone esperte. Potreste trovare una nuova fonte di reddito. Questo potrebbe anche cambiare radicalmente la vostra attuale situazione finanziaria.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo amoroso e finanziario per il fine settimana 5-6 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Gli ottimi influssi planetari proteggeranno la vostra vita sentimentale. L'azione simultanea di alcuni pianeti favorevoli promette un incontro importante per molti single del segno. Se vivete in coppia, anche questi pianeti saranno favorevoli: vi aiuteranno a stabilire un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco con il vostro partner. Per quanto riguarda il settore finanziario, gli influssi astrologici prometteranno un aumento delle vostre entrate. Vi aiuteranno a scegliere il miglior investimento, oppure a indirizzarvi sulla strada giusta per i guadagni sicuri. Voto: 9

Vergine – Per le coppie, sarà un fine settimana all’insegna dell’armonia: chi sta uscendo da un periodo di broncio e di piccole discussioni dovrebbe riuscire a trovare un buon accordo.

Per i single, l'influsso di Mercurio avrà come effetto principale quello di garantire che le vostre lettere d'amore non rimangano inascoltate. Anche le vostre parole tenere o i vostri abili discorsi non cadranno nel vuoto. Avrete carta bianca per perseguire con successo la vostra conquista. Dovrete comunque stare in guardia ed evitare di correre troppi rischi finanziari. Se cedete ai vostri desideri irragionevoli, vi troverete presto ad affrontare seri problemi finanziari. Voto: 7,5

Bilancia – Se siete segretamente infatuati di qualcuno da molto tempo, dovrete continuare a scavare pazientemente e metodicamente il vostro solco. Le stelle faranno in modo che la fortuna giri a vostro favore a fine ottobre.

Più che mai darete la massima importanza alla vostra vita di coppia e non smetterete mai di dimostrare il vostro attaccamento alla persona che amate. E se sorgeranno preoccupazioni familiari, queste prove contribuiranno a rafforzare il legame che vi unisce al vostro partner. Dovrete stare attenti all'impatto di Marte, che potrebbe spingervi a correre troppi rischi finanziari. Resistete all'impulso di fare acquisti pericolosi e dannosi per il vostro salvadanaio. Voto: 7

Scorpione – Forti perturbazioni astrologiche questo weekend. In generale, le coppie saranno instabili e la separazione o la rottura saranno all'ordine del giorno per molti di voi. Se siete single e avete avuto di recente un'esperienza deludente, non ritiratevi troppo nel vostro guscio.

È vero che il clima astrale di questo fine settimana non vi incoraggia a essere socievoli, tuttavia, non vedete tutto nero, c'è speranza. Con questo aspetto di Saturno, avrete un periodo prospero, a patto che non vi abbandoniate a speculazioni azzardate seguendo i consigli dei profani. I soldi arriveranno da tutte le parti: appariranno guadagni tardivi, le somme prestate torneranno nel vostro portafoglio e non si esclude la possibilità di ricevere doni o lasciti. Voto: 7

Il clima sentimentale e finanziario durante il weekend 5 e 6 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – È un buon periodo per la vostra vita di coppia. Sarete profondamente soddisfatti e i vostri desideri più cari saranno probabilmente esauditi.

Per alcuni nativi della terza decade, tuttavia, le relazioni saranno soggette a qualche tensione. Se siete single, un incontro inaspettato potrebbe prendere una piega molto interessante. In effetti, questo weekend sarà molto favorevole gli incontri fruttuosi e fare progetti per il futuro. È un fatto indiscutibile: il denaro può rendere la nostra vita più confortevole in molti modi. In questo periodo, le stelle vi consigliano di dare meno importanza al guadagno finanziario e di cercare l'appagamento e la tranquillità. Voto: 7,5

Capricorno – Se siete sposati e la vostra relazione è solida, difficilmente soffrirete questo impatto della Luna. Il vostro partner potrebbe semplicemente essere un po' distante a volte.

Ma se la vostra relazione è fragile, questo movimento celeste potrebbe aggravare la situazione. Se siete single, potreste avere un incontro memorabile. Tuttavia, è probabile che rimaniate un po' sulla difensiva e non oserete andare oltre. Tirare fuori il coraggio, esprimete liberamente i vostri sentimenti e lasciatevi coinvolgere. E potrebbe esserci un matrimonio nel vostro futuro! A causa degli aspetti esplosivi che Marte formerà nel settore finanziario, vi troverete sulle sabbie mobili. Dovrete adottare misure rigorose e disciplina per mantenere i guadagni ottenuti o consolidare la vostra situazione economica attuale. Voto: 7,5

Acquario – I pianeti saranno occupati a gestire la vostra vita di coppia.

Potrete godervi la pace e la tranquillità del vostro nido d'amore. Tutto filerà liscio: una serata in TV o una cena a lume di candela, avrete la possibilità di approfondire il rapporto con il vostro partner d’amore. Per i single del segno, ci saranno dei piacevoli flirt, ma difficilmente dureranno a lungo; le separazioni avverranno comunque senza amarezza o rancore e vivrete senza fare progetti per il futuro. Alcune gite saranno fruttuose e non potrete evitarle senza sborsare soldi. Le uscite notturne e i viaggi di lavoro possono destare i sospetti della persona amata e portare a bruschi rimproveri. Per appianare la situazione, portate con voi un regalo, anche piccolo, e giurate la vostra fedeltà incrollabile.

Voto: 8

Pesci – L'attuale configurazione di Saturno suggerisce stabilità coniugale e persino una certa sensualità nelle vostre relazioni. Ma attenzione: se volete andare d'accordo con la persona amata, evitate di cogliere ogni occasione per passare del tempo fuori casa! Se siete single, probabilmente vi troverete di fronte a una scelta delicata. Non è mai facile dare consigli chiari in una situazione complicata, ma il miglior consiglio è quello di scegliere con la massima cautela. L'influenza di Mercurio si farà sentire soprattutto nella sfera finanziaria. Vi incoraggerà a risparmiare e scoraggerà le spese importanti. Naturalmente, è nel vostro interesse seguire la strada tracciata da Mercurio. Voto: 7