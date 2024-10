L'oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 ottobre vede Venere brillare per lo Scorpione, segno che potrà godere di un cielo unico soprattutto in amore. Mentre Pesci si preoccuperà maggiormente del benessere della propria relazione di coppia, un po’ di stress potrebbe colpire al lavoro il Cancro. Il Capricorno sarà più socievole.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana sarà abbastanza soddisfacente. Nelle prime giornate godrete del favore della Luna, anche se poi l'astro argenteo sarà in quadratura.

Insomma, per godere di buon equilibrio, sarà necessario non eccedere in alcun modo. In campo professionale non sarete voi a fare la differenza in alcuni progetti. Di contro, il pianeta Mercurio sta per allontanarsi rapidamente dalla Bilancia, e presto potreste riuscire a rilanciarvi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni ancora sottotono a causa di Venere. Avrete un pizzico di fortuna tra le giornate di mercoledì e venerdì, ciò nonostante, non aspettatevi di poter vivere una relazione di coppia appagante. Nel lavoro sarete sul pezzo grazie Marte in sestile. Avrete buone energie da investire, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Gemelli: questa settimana non partirà bene a causa della Luna opposta fino a martedì.

La vostra relazione di coppia non attraverserà una crisi, ciò nonostante non sempre potrete godere di momenti estremamente romantici. Nel lavoro sfruttate la posizione favorevole di Mercurio fine potete. Con la vostra creatività, potrete realizzare lavori davvero niente male. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale piena di soddisfazioni.

Nutrirete buone emozioni verso la persona che amate, forti di una meravigliosa Venere in trigono. Attenzione però tra le giornate di mercoledì e venerdì, quando la luna sarà in cattivo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di stress da parte di Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà. Sarà fondamentale non prendere decisioni affrettate.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni positive per quanto riguarda il lavoro. Mercurio continuerà a sostenervi dal segno della Bilancia, anche se sta rapidamente lasciando il segno d'aria. Sarà necessario ultimare alcuni progetti in questo periodo, considerato che successivamente potreste ritrovarvi bloccati dagli imprevisti. In amore il periodo non continua a causa di Venere. Attenzione soprattutto nel weekend, quando anche la Luna porterà ulteriori difficoltà. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale che continua a darvi soddisfazioni soprattutto in campo sentimentale. Una splendida Venere in sestile vi permetterà di vivere una relazione di coppia affiatata e matura, che darà il meglio nelle giornate di Luna favorevole.

Per quanto riguarda il lavoro le energie non mancheranno, e se applicate bene potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Bilancia: settore professionale abbastanza soddisfacente. Questo cielo vedrà il pianeta Mercurio favorevole, anche se sta rapidamente lasciando il vostro segno. Continuerete il vostro percorso di crescita, ma non deve fermarsi proprio in questo momento. In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile, e il sostegno del partner sarà fondamentale per il vostro rapporto, ma non solo. Voto - 8️⃣

Scorpione: Venere continua a brillare. I vostri sentimenti saranno chiari verso la persona che amate. Anche la Luna vi darà una mano a godere di un bel rapporto, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì.

In campo professionale avrete buone energie da spendere, mirando a raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni che vedono un cielo sereno. Il rapporto con il partner si rivelerà affiatato e maturo, grazie anche alla Luna in buon aspetto. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, che se ben gestite, vi permetteranno di raggiungere interessanti soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Venere, in sestile dal segno dello Scorpione, vi renderà più socievoli dal punto di vista sentimentale. Potrebbe essere un bel periodo per fare conquiste o conoscere nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte vi metteranno ancora in una condizione di stress.

Per fortuna alcune cose stanno per cambiare, cercate di avere pazienza. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che continua a non essere particolarmente entusiasmante a causa di Venere. Di contro, la Luna navigherà in buone posizioni, e vi aiuterà a essere più morbidi nei confronti del partner. In campo professionale riuscirete a gestire in maniera ottimale i vostri progetti grazie a Mercurio in buon aspetto e la giusta organizzazione. Voto - 7️⃣

Pesci: questa settimana potrebbe non iniziare bene in amore a causa della Luna in quadratura. Il pianeta Venere però sarà ancora favorevole, e già da mercoledì potrete vivere un rapporto affiatato se dimostrerete le vostre emozioni. In ambito lavorativo impegno e serietà in quel che fate saranno due pilastri fondamentali per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣