L'amore sarà al centro dell'attenzione nell'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre. Il Cancro sarà molto desiderato, mentre la Bilancia si appresta a ricongiungersi con il partner dopo una certa distanza. Le stelle premiano con 5 cuori l'Acquario e assegnano solo 2 cuori all'Ariete.

Segni top e flop in amore secondo le stelle

Ariete: ❤❤ - Molte coppie hanno compiuto un passo importante, con fidanzamenti o convivenze recenti, ma c'è chi non ha ottenuto dal partner ciò che desiderava. Proprio per questo motivo, si potrebbe cominciare a manifestare insoddisfazione, soprattutto nelle relazioni che proprio non vogliono saperne di evolversi.

Alcuni nativi di questo segno potrebbero aver reagito con piccoli atti di ribellione o trasgressione, fisica o mentale, che alla fine hanno riportato tutto al punto di partenza. Questo, però, è stato utile per chiarire quali siano i veri obiettivi in amore. Il consiglio è di non avere fretta e di affrontare ogni conversazione con serenità, ascoltando anche il punto di vista dell'altro. Le storie clandestine, invece, iniziano a sentirne il peso e potrebbe essere giunto il momento di fare una scelta definitiva. Nel frattempo, chi è single potrebbe essere intrigato da nuove conoscenze.

Gemelli: ❤❤❤ - Alcune tensioni accumulate nel lavoro o per questioni economiche potrebbero essersi riversate anche nella sfera affettiva.

Non sono in discussione i sentimenti, ma sicuramente l’umore ne risente. È un periodo in cui sarebbe utile cercare di rilassarsi un po’ e di smussare qualche angolo. Alcuni di voi potrebbero essere impegnati nel riorganizzare aspetti legati alla casa, come acquisti, arredamenti o spese extra, oppure a gestire situazioni familiari che coinvolgono figli piccoli o genitori anziani.

Insomma, nelle ultime settimane il dovere ha prevalso sui piaceri, lasciando poco spazio per il relax o il tempo libero. Tuttavia, è importante cercare di non far pesare queste preoccupazioni anche nella vita di coppia e magari ritagliarsi momenti di complicità e serenità per ritrovare l’equilibrio.

Pesci: ❤❤❤ - In amore, la necessità di sentirsi sostenuti e compresi è fondamentale.

Chi vive una relazione indefinita o clandestina, o chi è in attesa di una svolta importante, potrebbe sentire il peso di queste incertezze. Anche nelle coppie di lunga data, questioni pratiche come la gestione della vita quotidiana o delle finanze stanno influenzando l’umore. È importante comunicare in modo chiaro, senza esasperare le richieste, perché il rischio è quello di creare divisioni. Le giornate a venire potrebbero essere un po’ complicate, ma potrebbero anche portare a decisioni importanti. Per i single, c'è la possibilità di incontri con persone affascinanti, anche se non sempre è facile trovare chi corrisponde ai propri desideri.

Leone: ❤❤❤ - L'amore sta cambiando direzione e finalmente sembra esserci un ritorno alla serenità.

Le coppie che hanno discusso spesso di lavoro, finanze o problemi familiari potrebbero trovare un nuovo equilibrio. È importante però non rimanere troppo rigidi nelle proprie idee e cercare un compromesso, soprattutto in quelle situazioni che riguardano proprietà o questioni eredità. Un dialogo aperto potrebbe sbloccare alcune dinamiche complicate, e non è escluso che soluzioni arrivino più facilmente di quanto previsto. I single, invece, potrebbero iniziare a guardarsi intorno con maggiore fiducia. Le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero richiedere tempo per consolidarsi, ma l’atmosfera è promettente per nuovi incontri o anche per il ritorno di vecchie fiamme.

Bilancia: ❤❤❤❤ - Il tema della distanza, sia fisica che emotiva, è stato presente, ma non necessariamente come un elemento negativo.

Alcuni di voi potrebbero trovarsi di fronte a un invito per un viaggio o a una proposta che risveglia i sentimenti sopiti. Per chi ha dovuto separarsi temporaneamente dal partner, il ritorno alla vicinanza è imminente, e questo rafforzerà il legame. I single, invece, potrebbero vivere un momento di grande fermento emotivo, con incontri che sorprenderanno e lasceranno il segno. Anche chi ha vissuto delusioni in passato, ora ha l'opportunità di guardare avanti con maggiore fiducia.

Scorpione: ❤❤❤❤ - In amore, ci sono vari aspetti da valutare. Chi ha iniziato una relazione da poco potrebbe avere dubbi sul futuro, ma è un periodo favorevole per fare chiarezza. Chi vive una crisi o una relazione complicata potrebbe trovare conforto nei consigli di una persona fidata, che aiuterà a vedere le cose da una nuova prospettiva.

È il momento di uscire dal proprio guscio e, per chi è single, di frequentare nuovi ambienti. Non mancheranno le occasioni per dichiararsi o per fare nuove conoscenze. Anche chi si sente solo a causa di un allontanamento del partner, presto avrà l’opportunità di recuperare terreno e di ristabilire il legame.

Sagittario: ❤❤❤❤ - Notizie inattese riguardanti il partner o la relazione potrebbero portare cambiamenti significativi. Il partner potrebbe ricevere un’importante proposta di lavoro o decidere di cambiare rotta, il che potrebbe influenzare le dinamiche della coppia. Se c'è complicità e fiducia, non ci saranno problemi, ma se le aspettative sono diverse, potrebbero sorgere tensioni. Questo potrebbe essere un buon momento per fare un passo avanti in termini di maturità e indipendenza nella relazione.

Per alcuni, potrebbe arrivare una proposta inaspettata, come la convivenza o il matrimonio. Per i single, è un periodo in cui potrebbe nascere una nuova storia d'amore.

Cancro: ❤❤❤❤ - È un periodo impegnativo, soprattutto per chi lavora in proprio, ma organizzarsi bene potrebbe evitare imprevisti. Se non riuscite a concedervi un po' di tempo libero subito, cercate almeno di programmare una pausa in un momento più tranquillo. Sorprese inaspettate, come un invito improvviso da parte di qualcuno a cui tenete, potrebbero aggiungere un pizzico di emozione a questi giorni. Anche i single potrebbero trovarsi di fronte a storie che, pur richiedendo del tempo per decollare, offrono la possibilità di un nuovo inizio.

Per chi è già in una relazione, è un buon momento per chiarire eventuali dubbi e per esprimere con sincerità i propri sentimenti, magari mettendo in ordine anche questioni finanziarie che potrebbero influenzare il rapporto. Siete nei cuori di molti segni zodiacali perché il vostro carattere e il vostro sguardo fanno sempre conquiste certe!

Vergine: ❤❤❤❤❤ - È il momento giusto per aprirsi ai sentimenti e non concentrarsi solo sul lavoro. Chi vive una relazione dovrebbe evitare di riversare tensioni esterne sul partner, cercando piuttosto di cogliere l’occasione per rafforzare il legame. Alcuni di voi stanno portando avanti una nuova conoscenza e potrebbero avere ancora dubbi da chiarire. Non si tratta di una mancanza di attrazione fisica, ma piuttosto di differenze nei modi di vedere il rapporto o la vita.

Queste diversità potrebbero sembrare più evidenti in questo periodo, ma non necessariamente devono rappresentare un ostacolo. Al contrario, potrebbero essere uno stimolo per ampliare i propri orizzonti. Tuttavia, se certe distanze appaiono davvero incolmabili, si potrebbe decidere di chiudere una storia, soprattutto all'inizio della settimana. Chi sta vivendo una crisi di lunga data, dovrebbe fare attenzione a decisioni impulsive di cui ci si potrebbe pentire. Per chi è alle prese con una contesa legale con un ex, ci potrebbero essere novità a breve. Penserete a qualcuno del Cancro.

Capricorno: ❤❤❤❤❤ - In amore siete voi a tenere le redini, anche se il partner potrebbe pensare il contrario. Con un po' di astuzia riuscirete a far prevalere i vostri desideri, sia che si tratti di un acquisto importante o di un progetto più ambizioso.

È un periodo frizzante per il cuore, con nuove conoscenze all'orizzonte e opportunità di vivere esperienze intense. Anche le relazioni già consolidate trarranno beneficio da questo clima più disteso, e sarà più facile affrontare insieme eventuali problemi o difficoltà. Tuttavia, chi è in crisi potrebbe essere tentato da una storia clandestina, e qui è bene fare attenzione.

Toro: ❤❤❤❤❤ - Alcune intuizioni recenti potrebbero aiutare a risolvere piccoli problemi con il partner o con un familiare. Una discussione potrebbe essere nata intorno a una proprietà, o forse riguarda la convivenza. Anche in questo caso ci sono buone possibilità di trovare una soluzione, specialmente all'inizio della settimana.

Le coppie affiatate potrebbero sentirsi pronte a parlare di progetti importanti, come l'arrivo di un figlio. Anche chi è preoccupato per la propria situazione finanziaria potrebbe trovare il coraggio di pensare al futuro con ottimismo. È un momento favorevole per fare progetti d’amore, magari legati anche a questioni più pratiche, come la casa o la famiglia. Il fine settimana potrebbe portare qualche tensione, con il partner che potrebbe essere più esigente del solito, e voi dovrete trovare il modo di rispondere con pazienza e comprensione.

Acquario: ❤❤❤❤❤ - Nelle ultime settimane, il lavoro e alcune questioni familiari hanno avuto la priorità, lasciando poco spazio ai sentimenti. Ora che le acque si stanno calmando, è il momento di recuperare terreno e di ristabilire l'equilibrio nella coppia.

Alcuni potrebbero aver detto parole di troppo a causa dello stress accumulato, ma è importante fare un passo indietro e cercare di essere più comprensivi nei confronti del partner. Anche per i single, è un buon momento per aprirsi a nuove conoscenze, con la possibilità di stringere amicizie o di iniziare una storia. Il fine settimana potrebbe portare una rinnovata voglia di condividere emozioni e sentimenti. Potreste rivedere una persona che vi è sempre piaciuta e che vorreste amare liberamente, senza il timore dei pregiudizi altrui.