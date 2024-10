L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre indica che la Vergine si posiziona in prima linea, mentre l'ultimo posto in classifica spetta al Pesci che affronterà dei cambiamenti.

Classifica e oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre

Pesci: 12°. Purtroppo vi spetta l'ultima posizione in classifica. Sarà una settimana di cambiamenti e novità. Vi sentirete più forti e determinati e finalmente arriveranno alcuni pacchi con gli ordini che avete effettuato di recente. Le vostre incertezze dovranno essere affrontate e non evitate, ma questo processo potrebbe rivelarsi spiacevole.

Ed ecco che questa settimana avrà i suoi momenti belli e brutti. Alcuni programmi potrebbero saltare all’ultimo momento e rischierete di prendervela troppo. Consolatevi con delle serene serate, ma cercate di evitare le ore piccole e iniziate, o continuate, a curare la vostra alimentazione.

Leone: 11°. Non è tutto oro quel che luccica e in settimana rischierete di commettere degli sbagli di valutazione. Sbagliando si impara, perciò cercate di non deprimervi troppo se qualcosa non dovesse andare a buon fine. La vostra forza di volontà sarà fondamentale nei giorni a venire. Sarà importante essere pronti ai cambiamenti e affrontare con determinazione ciò che il mese di novembre vi riserverà. Dopo un ottobre non del tutto favorevole, vi lascerete alle spalle le difficoltà, ma prima dovrete superare l'ardua prova che vi attende in questa settimana strana.

La vostra generosità sarà un faro per chi vi circonda. In famiglia sarà importante mantenere l’armonia. Per i cuori solitari e per chi è in cerca di un lavoro, ci saranno delle novità.

Ariete: 10°. Siete noti per la vostra ambizione, determinazione e impazienza. Questa settimana porterà una serie di situazioni che influenzeranno sia la sfera affettiva che quella lavorativa.

Alcuni cambiamenti inattesi potrebbero destabilizzare un equilibrio appena maturato, perciò sarà estremamente importante farsi trovare pronti a fronteggiarli. Nel weekend potreste essere sorpresi da eventi inaspettati. I cuori innamorati, soprattutto coloro che stanno insieme da poco, potrebbero essere pronti a fare il grande passo, come andare a convivere o sposarsi.

Qualcosa non quadra in famiglia, sarà necessario vigilare più a fondo.

Gemelli: 9°. Avrete una settimana serena, con alcune piacevoli sorprese. Vi concentrerete su ciò che conta di più per voi: famiglia, amore e benessere. Sebbene la fine del mese possa sembrare impegnativa, specialmente per chi deve affrontare pagamenti, sarà un periodo gestibile. Avrete a un Halloween diverso dal solito, ma anche più tranquillo rispetto agli anni passati. Proverete soprattutto nostalgia per una persona che non fa più parte della vostra vita, ma che continua a vivere nei vostri ricordi. Nel weekend potreste provare un leggero senso di confusione.

Scorpione: 8°. I prossimi giorni saranno segnati da una certa instabilità emotiva.

Alcuni problemi potrebbero innervosirvi, ma ci saranno anche momenti di tranquillità. I più giovani potrebbero sentirsi scoraggiati da progetti non andati a buon fine, come un appuntamento sfumato o una persona che non si presenta ad un evento. Le coppie, invece, rischieranno di riaprire delle vecchie discussioni, maturando gelosie fuori luogo. Con un po’ di pazienza, potrete affrontare ogni difficoltà.

Bilancia: 7°. Di recente, il lavoro ha subito un rallentamento, ma non disperate: nei prossimi giorni riceverete il supporto di una persona entusiasta che vi coinvolgerà in un nuovo progetto. Questo vi restituirà l’energia e la positività di cui avete bisogno. Siete dotati di talento e creatività, anche se peccate in eccesso di perfezionismo.

Il vostro compito settimanale sarà quello di credere in voi stessi. Inoltre, sarà importante gestire con saggezza le relazioni familiari, rompendo eventualmente i rapporti con chi vi crea disagio. Un partner necessita di maggiori rassicurazioni da parte vostra, non guardate qualcun altro e non esagerate con i ritardi. Se non vi sentite sicuri al 100% dei vostri sentimenti, troncate la relazione di coppia.

Sagittario: 6°. La settimana sarà, tutto sommato, tranquilla, anche se potreste avere qualche notte agitata. Alcuni di voi potrebbero accusare un leggero malessere, quindi prestate attenzione alla vostra alimentazione e cercate di evitare tutti gli eccessi. Se avevate in programma di festeggiare Halloween, preparatevi a dei possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

I single avranno delle buone occasioni di vivere delle passioni senza impegno o uscire con quella persona che fa battere il loro cuore in questo periodo. Vi piace divertirvi, ma ogni tanto prendetevi del tempo per starvene per conto vostro nell'assoluta quiete.

Cancro: 5°. Siete un segno creativo e volenteroso. Di recente avete ridefinito la vostra routine, adattandovi con successo ai nuovi tempi. Se nelle scorse settimane vi siete sentiti sopraffatti da sentimenti negativi e confusionari, nei prossimi giorni tornerete a essere più positivi e lucidi. Il vostro istinto vi guiderà verso scelte vincenti, anche nel campo professionale. Evitate facili scorciatoie e ricordate che il successo richiede tempo e dedizione.

I single sembrano avere più di una persona nel cuore e forse dovranno fare una scelta. Se siete in una relazione, forse avete bisogno di maggiore romanticismo e completa attenzione dal partner, anche perché potrebbe esserci un terzo incomodo.

Acquario: 4°. La settimana sarà chiarificatrice e senza patemi. Chi lavora in proprio potrebbe ottenere nuove entrate economiche oppure chiudere un affare importante. Sarà un buon momento per cercare soluzioni alternative e innovative per agguantare il successo. Chi è in pensione o non lavora fuori casa, vivrà delle giornate intense, tra feste e momenti di raccoglimento totale. Avrete delle responsabilità familiari da gestire e potrebbe essere necessario mantenere la calma, specie se avete dei figli capricciosi.

Nonostante tutto, la salute non desta particolari preoccupazioni, ma attenzione ai primi malanni di stagione.

Toro: 3°. La vostra testardaggine sarà un punto di forza in questi giorni produttivi. Grazie alla vostra determinazione, niente riuscirà a distrarvi dai vostri obiettivi. Se state valutando l’acquisto di una casa o un investimento, è il momento giusto per prendere una decisione. Seguite il vostro istinto, non ve ne pentirete. In ambito lavorativo, continuando a fare la differenza, non dovrete temere alcunché. Non saltate i pasti e bevete molta acqua.

Capricorno: 2°. I prossimi giorni vi riserveranno grandi eventi che potrebbero regalarvi un sorriso in più. Quei timori e insicurezze che vi hanno sopraffatto di recente, scemeranno via.

La domenica porterà un grande sollievo spirituale. Potreste rivedere una persona che non vedevate da tempo e apprendere delle novità o pettegolezzi interessanti. Evitate il freddo e i luoghi troppo affollati. Fate sempre del vostro meglio per proteggere la salute, soprattutto eliminando lo stress dalla vostra vita. Se siete impegnati in una relazione, tornerete a fare dei bei progetti di coppia. I single incontreranno qualcuno di divertente.

Vergine: 1°. Inizio settimana promettente, ma i giorni successivi lo saranno ancora di più. Grazie alla vostra capacità di organizzazione riuscirete a risolvere eventuali complicazioni. Ci saranno delle trasformazioni sul piano professionale e, chi lavora in autonomia, troverà finalmente l’opportunità di applicare una soluzione innovativa. In casa, vi preparerete a rinnovare l’ambiente circostante per renderlo più funzionale e accogliente. Tornerete a valorizzarvi e ad apprezzare per ciò che avete costruito finora.