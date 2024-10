L'oroscopo di domani 15 ottobre si preannuncia interessante per la disposizione del quadro astrale. Ancora per qualche ora si potrà fare affidamento sulla Luna in Pesci. I nati della Bilancia ritrovano la pace, mentre il Toro si godrà il 1° posto nella classifica giornaliera. Le stelle supporteranno anche i Pesci, che avranno dei momenti positivi, e il Sagittario, che potrebbe fare qualche incontro solleticante. Non si prevede invece nulla di buono per il segno zodiacale del Leone, il quale vivrà ancora delle difficoltà.

Classifica e oroscopo del giorno 15 ottobre: male il Leone

12°. Leone - È una giornata ancora piuttosto difficile per voi. In realtà, è da un po' di tempo, se non addirittura anni, che state annaspando. Non sembrate trovare la quadra giusta nella vostra vita. C'è qualcosa che non va e che vi butta giù. In queste 24 ore sarete più irascibili che mai, ma evitate di scontrarvi con gli altri. In questo momento non avete le energie per affrontare discussioni. Forse avete bisogno di cambiare aria e sperimentare un po' di novità. A lungo andare, la monotonia logora l'anima. In amore, potrebbero sorgere dei piccoli problemi, ma per fortuna l'oroscopo anticipa che saranno di passaggio. Resistete, presto tornerà il sereno.

Non può piovere in eterno. Con il Natale che si avvicina, iniziate a pensare a cosa regalare e come organizzare le feste: partire in anticipo aiuterà sia a distrarre la mente che a risparmiare denaro.

11°. Scorpione - Siete uno dei segni zodiacali più emotivi e riflessivi. Ma siete soprattutto permalosi, infatti non dimenticate così facilmente i torti subiti.

La vita è troppo breve e preziosa per nutrire rancore. Voltate pagina. Porgete l'altra guancia. Questa settimana si presenta pesante e logorante per il fisico. Se avete subito un torto, provate a perdonare altrimenti rompete definitivamente quel rapporto: o dentro o fuori. Continuare a rimuginare, parlando continuamente di ciò che vi hanno fatto, non produrrà alcunché di buono.

Dopo un periodo difficile, troverete di nuovo la serenità. Trascorrete del tempo riflettendo sul vostro percorso, ma ricordatevi di non trascurarvi: siete molto importanti.

10°. Capricorno - La giornata potrebbe sembrare troppo calma, a tratti noiosa. Nonostante ciò, cercate di godervi la tranquillità. La noia stimola la fantasia e la creatività. Siete troppo concreti e questo può essere sia un pregio che un difetto. Nella vita è necessario anche sognare in grande. Forse vi siete illusi troppo in passato, perciò adesso vi comportate in maniera fredda e disincantata. Con le festività che si avvicinano, iniziate a pensare al da farsi. Avete bisogno di una vacanza, di partire. Anche se la giornata appare piatta, potrebbe essere solo la calma prima della famosa tempesta: preparatevi a tutto.

9°. Acquario - Vi sentite un po' stanchi e forse avete bisogno di ritrovare l'equilibrio sia dentro che fuori di voi. Un po' di movimento, come una semplice passeggiata all'aria aperta (tempo permettendo), potrebbe aiutarvi a sentirvi meglio. Il vostro umore è ballerino e la vostra vita sembra essere una montagna russa da cui non vedete l'ora di scendere. Avete senz'altro bisogno di reinventarvi, perché sono anni che fate le stesse cose. Forse l'amore non vi appaga più come un tempo: non fatevi problemi a troncare. Cercate di risolvere eventuali discussioni prima che possano aggravarsi irreparabilmente. Se amate il vostro partner, fate la vostra parte per cercare di mantenere viva la fiamma.

Fate attenzione alle spese, specialmente per la casa.

Giornata nella media per Vergine

8°. Vergine - Dopo aver completato molte attività il giorno precedente, vi trovate ad avere un po' di tempo libero. Approfittatene per riflettere su dove state andando e su cosa desiderate davvero per il vostro futuro. Forse la vita vi ha condotto in un punto che non vi piace. Fate ancora in tempo ad aggiustare il tiro. Riflettete, parlate con qualcuno di fidato e leggete dei libri di auto-aiuto. Prima di lanciarvi con i propositi dell'anno nuovo, sfruttate queste ultime settimane del 2024 per cercare di ultimare almeno un obiettivo. Che sia grande o piccino, quello che conta è portare al termine un progetto.

Dunque, recuperate ciò che avete lasciato in sospeso e cercate di rimettervi in pari. Se necessario, chiedete aiuto. Potrebbe essere il momento ideale per trascorrere del tempo con una persona a cui tenete.

7°. Gemelli - Vi sentite più energici del solito, ultimamente. Avete avuto i vostri alti e bassi, ma ne siete usciti fuori. Certo, non tutti ce l'hanno fatto, perché c'è chi ancora si sente sfasato. Ad ogni modo, se avete delle faccende da sbrigare, non rimandatele: l'accumulo porta solo stress. Vi il dente, via il dolore. Tirate fuori quel cruccio che avete e cercate di chiarire definitivamente. Non continuate a vivere con la spada di Damocle che vi pende sempre sopra la testa. C'è una persona che vi interessa, ma non trovate il coraggio di farvi avanti forse per paura di rovinare l'amicizia o qualunque cosa ci sia tra voi: prendetevi del tempo.

Le coppie con figli potrebbero dover affrontare una decisione importante riguardo al futuro. È un buon momento per dedicarsi alla spesa e al bucato, approfittando del tempo ancora soleggiato prima che il maltempo faccia ritorno.

6°. Ariete - È il momento perfetto per riorganizzare e fare ordine. Nella vita, arriva sempre un momento in cui bisogna lasciar andare il passato per fare spazio al nuovo. Il cuore si riempie di emozione grazie a una persona speciale che vi sta migliorando l'autostima. Nutrite maggior fiducia in voi stessi e nel futuro, anche se forse state attraversando un momento molto difficile. Dopo la pioggia, spunta l'arcobaleno. Una notizia in arrivo potrebbe migliorare il resto della settimana e prepararvi a un weekend rigenerante.

A tal proposito, in queste 24 ore, pensate a come trascorrere il prossimo fine settimana: potreste andare a trovare un familiare o fare una gita fuori porta. La vita si arricchisce con i piccoli gesti, non c'è bisogno di esagerare o di rincorrere il nulla cosmico.

5°. Cancro - Buone notizie e qualche guadagno sono in arrivo. Finalmente. Sono mesi, se non anni, che siete scivolati un po' in basso. Ricordate che, quando si tocca il fondo, bisogna trovare la forza per spingersi verso l'alto. Sarà un martedì stellare, con tanto fascino e fortuna. Certo, qualche incomprensione e ritardo saranno da mettere in conto, ma saprete cavarvela. Siete sempre molto impegnati, anche quando il corpo chiede riposo.

Gestire la casa e tutte quelle faccende quotidiane non è facile, ma lo fate con grande dedizione. Avete sempre un obiettivo puntato davanti agli occhi, e questo è il segreto del vostro successo. Preferite restare a casa, magari gustando cioccolata o una tisana rilassante, soprattutto se il tempo fuori è grigio. L'amore è dalla vostra parte.

I segni zodiacali con oroscopo stellare

4°. Pesci - È una giornata positiva. Qualcuno potrebbe anche darvi una mano a sbrigare delle faccende di casa o lavoro. Se studiate, otterrete dei validi riscontri. I cuori solitari dovrebbero dare una chance a quella persona che all'apparenza sembra bruttina, ma che dentro è bellissima. Siete persone dolci, ma anche capricciose.

Inseguite il bello e impossibile, perciò spesso siete infelici. Cercate di uscire di più e divertitevi, perché avete passato troppo tempo chiusi in casa o immersi nel lavoro. Il tempo passa, quindi vivete ogni momento al massimo. Un bel caffè con le persone piacevoli, vi saprà addolcire la giornata. La fortuna ti supporterà per tutto il tempo e, da qui a domenica, sarete baciati dalle stelle.

3°. Sagittario - L'Oroscopo del giorno parla di incontri interessanti all'orizzonte e possibili festeggiamenti. Se vi piace cucinare, sarete pieni di energia e riceverete anche molti complimenti. Amate avere tutto sotto controllo e adorate viaggiare, anche se forse l'economica non ve lo permette più di tanto.

Dovreste sfruttare la vostra energia per dedicarvi a qualche attività utile o, magari, per iniziare un nuovo progetto che vi sta a cuore. Potrebbe rivelarsi una giornata produttiva per battere cassa, conoscere il vostro futuro partner o per traslocare. Andate dal parrucchiere, è tempo di cambiare look.

2°. Bilancia - L'amore riempie le vostre giornate, anche se siete sempre occupati con mille impegni. I figli sono tutto per voi. Amate essere utili agli altri, ma fate attenzione a non perdere la calma: qualcuno potrebbe lamentarsi. Per le coppie, si prevedono momenti di incandescente passione, mentre i cuori solitari dovrebbero cercare nuovi locali da frequentare. Interessatevi di più ai vostri amici e familiari, non fateli sentire trascurati.

Fate attenzione alla guida e cercate di mantenervi in forma con una dieta sana e un po' di movimento. Ultimamente vi siete sentiti con le energie a terra, ma vi state riprendendo alla grande.

1°. Toro - Vi sentite pieni di risorse ed energia. Sarà un martedì fantastico. Siete una forza della natura, anche se a volte un po' troppo polemici. Vi piace essere single e passare di fiore in fiore. A lungo andare, però, questa situazione potrebbe scocciarvi e desiderare tranquillità. In queste 24 ore sarà meglio evitare discussioni, perché qualcuno potrebbe non gradire le vostre opinioni. Avete voglia di qualcosa di salato, quindi concedetevi un aperitivo con un collega, un amico o un familiare. Una passeggiata all'aria aperta potrebbe essere rigenerante. Attenzione a non fare troppo tardi, specialmente in vista dell'imminente cambio d'orario. Potreste battere cassa, prendere dei consensi validi o apprendere una notizia meravigliosa. La fortuna è con voi.