L'Oroscopo del 1° novembre regala ai Gemelli la prima posizione in classifica. Sarà un vero e proprio trampolino di lancio verso la felicità anche per altri tre segni: la Luna in Scorpione conferirà ai Cancro una maggiore profondità emotiva, mentre gli Scorpione saranno magnetici e affascinanti. I Capricorno, invece, potranno contare su una solida intuizione. Ariete, Vergine e Bilancia, potrebbero sentirsi un po' fuori fase, ma non demordano: presto arriveranno giorni migliori.

Previsioni zodiacali del 1° novembre, Ariete e Vergine in coda alla classifica

Ariete: ★★. Un venerdì da ko! La giornata sarà per molti un vero e proprio banco di prova, soprattutto in ambito amoroso. Venere metterà alla prova la serenità di coppia: malintesi e incomprensioni potrebbero insinuarsi nel dialogo. La chiave sarà parlare apertamente, senza lasciare spazio a silenzi che, come nuvole all'orizzonte, potrebbero offuscare l’atmosfera. Se siete single, l'umore rischia di essere oscillante e alcune iniziative, potrebbero non ricevere la risposta sperata. Vi sarà utile essere più flessibili, soprattutto nei cambi di programma, mantenendo la calma e il sorriso. Sul fronte professionale, l’interazione con i colleghi richiederà tatto: non tutti affronteranno le tensioni con lo stesso spirito, e qualcuno potrebbe reagire con impazienza.

Mostrate diplomazia e la giornata filerà liscia.

Vergine: ★★. Un vecchio contrasto potrebbe riaffiorare, sfidando la vostra capacità di mantenere la calma. Mercurio suggerisce di ponderare le risposte, evitando di alimentare discussioni superflue. In amore, sforzatevi di comprendere il punto di vista del partner, cercando l’armonia oltre il momento difficile.

Se siete single, vi sentirete immersi nei pensieri, con la mente divisa tra riflessioni e sogni ad occhi aperti. In questo venerdì, forse, non avrete molta voglia di socializzare, preferendo la compagnia dei vostri cari o un po’ di spazio per voi stessi. Questa introspezione potrebbe aiutare a riorganizzare le idee e a fissare nuovi obiettivi personali.

L’ambito lavorativo richiederà concentrazione: si prospetta una giornata carica di sfide, da affrontare con calma e determinazione per navigare tra le difficoltà con lucidità.

Bilancia: ★★★. Potreste avvertire una leggera distanza con chi amate, come un velo che sembra separare i vostri mondi. Lasciate spazio al desiderio, che tornerà piano piano ad illuminare i vostri cuori, e usate il venerdì per scoprire nuove sfumature del vostro rapporto. Per chi è alla ricerca dell’amore, la giornata potrebbe presentare ostacoli, simili a un cammino irto. Non lasciate che la fatica vi scoraggi; mantenete la calma e guardate oltre i piccoli imprevisti. L’ambito professionale sarà impegnativo, con situazioni che richiederanno pazienza.

Prendete un respiro profondo e procedete con costanza: supererete ogni curva, una per volta, con impegno e volontà.

Segni al centro della graduatoria

Toro: ★★★★. Con Venere dalla vostra parte, il cuore si riempie di pace e serenità. La giornata sarà perfetta per aprire i vostri sentimenti, lasciandoli risuonare in ogni parola e gesto. Un incontro semplice, come una passeggiata al tramonto, potrebbe trasformarsi in un momento indimenticabile, legando i cuori in profonda connessione. Per i single, le stelle annunciano un venerdì intenso: potreste incontrare qualcuno che vi emoziona profondamente. In ambito lavorativo, sentite il vento in poppa. Il cielo di oggi vi invita a osare, sostenuti dalla fortuna.

Avanzate con sicurezza nei progetti e raccogliete ogni successo con gratitudine.

Leone: ★★★★. Questo venerdì sarà perfetto per rafforzare il legame con chi amate. Parole gentili e gesti significativi, anche i più piccoli, sapranno parlare al cuore, portando nuova linfa alla relazione. Per chi è single, le stelle sorridono: lasciatevi andare all’istinto, vivete ogni attimo con entusiasmo. Avrete l'opportunità di incontrare qualcuno di speciale, se saprete seguire il cuore. In ambito professionale, la vostra grinta e determinazione non passeranno inosservate. La giornata si preannuncia positiva, con riscontri che confermeranno la bontà dei vostri sforzi. Raccogliete i frutti di quanto seminato e avanzate con fiducia verso nuovi obiettivi.

Sagittario: ★★★★. Le stelle consigliano di dedicare questo venerdì a consolidare i legami di cuore. Una serata romantica potrebbe rivelarsi magica, illuminata dall’intesa e da una dolce complicità. Per chi è solo, questo periodo promette incontri interessanti, con l'universo che cospira in vostro favore. Accogliete ogni nuova opportunità che si presenta, perché le stelle promettono fortuna e serenità. Nelle questioni pratiche, lasciate che l'intuito vi guidi: la Luna amplificherà la vostra capacità di percepire le situazioni, facilitando scelte ponderate e lungimiranti. Sul lavoro, le iniziative prospereranno: ora è il momento per avanzare e concretizzare i vostri progetti.

Acquario: ★★★★. Questa quinta giornata della settimana porta con sé una luce calda, pronta a illuminare il vostro cuore.

Chi è in coppia, sarà ispirato a rompere la routine con gesti creativi e piacevoli sorprese, alimentando l’amore. Per chi è solo, la giornata promette un incontro inaspettato e stimolante: approfittate di questa energia positiva, per lasciare che l’entusiasmo vi guidi. Vivete il venerdì con leggerezza, focalizzandovi sulle cose che vi regalano gioia e pace interiore. Anche nel lavoro, il cielo splende di una forza positiva che vi permetterà di affrontare ogni situazione con ottimismo e forza d’animo, avvicinandovi agli obiettivi prefissati.

Pesci: ★★★★. Un venerdì sereno e dolce, che scorre senza intoppi, come un fiume calmo. Venere resta presente, ma in modo leggero, offrendo una giornata di equilibrio: il clima sarà favorevole, anche se alcuni piccoli ostacoli potrebbero apparire qua e là.

Lasciatevi trasportare dalle energie che vi circondano, accogliendo con gioia le attenzioni della persona amata. Per i cuori solitari, c’è spazio per nuove emozioni. Nel lavoro, i ritmi non subiranno grandi variazioni. È il momento di concentrarsi su ciò che avete in sospeso, tenendo un occhio attento su eventuali novità in arrivo.

Il vertice della classifica: Gemelli al 1° posto

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo del 1° novembre predice un venerdì brillante di gioia e gratitudine. L'amore sboccerà come un fiore in primavera, e il cielo suggerirà di vivere ogni emozione con trasparenza. Per chi è solo, una ventata di freschezza porterà nuove occasioni e la possibilità di incontri emozionanti. Approfittate di questa energia positiva per rinnovare la fiducia in voi stessi.

Sul piano lavorativo, la vostra creatività è alle stelle: affrontate ogni sfida con nuove idee, che sapranno dare soluzioni brillanti e portare una ventata di novità nella carriera. Ogni sforzo si rivelerà fruttuoso e appagante.

Scorpione: ★★★★★. Con la Luna nel vostro segno, il venerdì si preannuncia dolce come una carezza. Questo è il giorno ideale per confidare i sogni e fare progetti con chi amate. La serata potrebbe rivelarsi speciale, piena di intesa e di complicità. Per i single, le stelle promettono incontri da non dimenticare, e aprirsi con sincerità sarà la chiave per nuove storie d’amore. Nel lavoro, è un momento di grande iniziativa. Proponete le vostre idee, con sicurezza, e mostrate il valore che sapete portare in ogni situazione.

Risultati positivi e sorprese vi attendono all'orizzonte.

Capricorno: ★★★★★. La quinta giornata della settimana vi porterà equilibrio e serenità, ideale per mettere radici solide sia in ambito sentimentale sia professionale. Con Saturno al vostro fianco, le energie si bilanciano e anche piccoli dissapori con chi amate si trasformeranno in spunti costruttivi per rafforzare il legame. Se state coltivando un nuovo sentimento, questo è il momento giusto per dar voce alle emozioni, vivendo ogni attimo con intensità. Sul lavoro, gli astri vi invitano a pianificare con precisione: progetti ambiziosi troveranno il sostegno necessario, e con determinazione e costanza raggiungerete traguardi di rilievo.

Ogni scelta fatta oggi contribuirà a rendere sempre più solido il vostro percorso.

Gemelli: 'top del giorno'. Il buon aspetto della Luna in Scorpione farà brillare la giornata sotto una luce speciale, e l’amore sarà protagonista assoluto. Le relazioni profonde si rafforzeranno, portando con sé momenti di intesa e armonia che renderanno ogni incontro memorabile. Per i cuori solitari, le stelle promettono occasioni uniche: un incontro casuale potrebbe rivelarsi magico, spronandovi a esprimere tutta la vostra spontaneità. Sul piano professionale, il Sole risplende, assicurandovi la grinta e l’energia necessarie per affrontare ogni sfida con successo. Ogni decisione presa in questo venerdì vi guiderà verso nuovi orizzonti, rendendo ogni passo una tappa importante verso il futuro.

Il riepilogo della graduatoria del venerdì

1° - Gemelli

2° - Capricorno

3° - Scorpione

4° - Cancro

5° - Pesci

6° - Acquario

7° - Sagittario

8° - Leone

9° - Toro

10° - Bilancia

11° - Vergine

12° - Ariete.